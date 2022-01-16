保持高峰20年：Sebastian Keep分享他的飲食之道

Sebastian Keep: 我喜歡早上吃麥片和一杯茶。當我去健身房時，我只喝水，但當我騎車時，我發現咖啡因對我有很大幫助，所以我會帶一大瓶水和一罐Red Bull，並且會啜飲。事實上，我和我的朋友們經常分享一罐Red Bull。音樂、Red Bull和好朋友一起騎行，就可以開心玩一整天。當然，關於音樂的部份，我不喜歡擔任DJ，所以我通常就是讓朋友選擇，我會聽他們播放的任何東西，只要不是太糟糕。

午餐時，我喜歡做雞肉沙拉，我真的很喜歡吃杏仁、香蕉和蘋果。我盡量遠離速食，這是我大多數朋友會吃的！

目前我有做咖哩晚餐，也一直在做素食炸玉米餅和油炸玉米餅。我真的很喜歡墨西哥菜，這可能是我最喜歡的菜。