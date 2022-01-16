BMX
保持高峰20年：Sebastian Keep分享他的飲食之道
近二十年來，Sebastian Keep 是BMX項目的佼佼者，這次他分享營養如何幫助他實現夢想，並維持20年的高峰。
© George Marshall
BMX 車手不像公路車手，對於飲食必須控制得宜，通常BMX的騎乘點就在滑板公園或是街頭，飲食也是以方便為主，對於卡路里含量或蛋白質百分比，極少著墨研究。不過，英國 Sebastian 'Bas' Keep 並不是你想像的常規 BMX車手。
接近40歲的年紀，但在BMX縱橫將近20年，Sebastian Keep是高齡級的BMX車手，更直接的說法，Sebastian Keep是BMX的老人了。他對營養採取注重健康的方法，專注於適合自己身體的食物，以及自製的未經加工的食物。營養的攝取明顯有益於他的騎乘，在最新的影片<More Walls>，更能看出Sebastian Keep像是一位活力十足的年輕人。
在此，Sebastian Keep 揭示他如何讓自己每天都保持精力充沛，以及幫助他維持專注於BMX。
在典型的訓練日，您的早餐、午餐、晚餐和零食會吃什麼？
當你吃得好，你會發現身體運作得更好，活力更加充沛。
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