BMX

保持高峰20年：Sebastian Keep分享他的飲食之道

近二十年來，Sebastian Keep 是BMX項目的佼佼者，這次他分享營養如何幫助他實現夢想，並維持20年的高峰。
由 Charlie Allenby 編寫
3 min read更新於
Bas Keep drinks Red Bull before a filming session to help him focus
© George Marshall
BMX 車手不像公路車手，對於飲食必須控制得宜，通常BMX的騎乘點就在滑板公園或是街頭，飲食也是以方便為主，對於卡路里含量或蛋白質百分比，極少著墨研究。不過，英國 Sebastian 'Bas' Keep 並不是你想像的常規 BMX車手。
接近40歲的年紀，但在BMX縱橫將近20年，Sebastian Keep是高齡級的BMX車手，更直接的說法，Sebastian Keep是BMX的老人了。他對營養採取注重健康的方法，專注於適合自己身體的食物，以及自製的未經加工的食物。營養的攝取明顯有益於他的騎乘，在最新的影片<More Walls>，更能看出Sebastian Keep像是一位活力十足的年輕人。
在此，Sebastian Keep 揭示他如何讓自己每天都保持精力充沛，以及幫助他維持專注於BMX。
Bas Keep, More Walls, Chelmsley Wood
Um die todesmutigen Stunts zu meistern, muss Keep sich voll konzentrieren
© Eisa Bakos

在典型的訓練日，您的早餐、午餐、晚餐和零食會吃什麼？

Sebastian Keep: 我喜歡早上吃麥片和一杯茶。當我去健身房時，我只喝水，但當我騎車時，我發現咖啡因對我有很大幫助，所以我會帶一大瓶水和一罐Red Bull，並且會啜飲。事實上，我和我的朋友們經常分享一罐Red Bull。音樂、Red Bull和好朋友一起騎行，就可以開心玩一整天。當然，關於音樂的部份，我不喜歡擔任DJ，所以我通常就是讓朋友選擇，我會聽他們播放的任何東西，只要不是太糟糕。

午餐時，我喜歡做雞肉沙拉，我真的很喜歡吃杏仁、香蕉和蘋果。我盡量遠離速食，這是我大多數朋友會吃的！

目前我有做咖哩晚餐，也一直在做素食炸玉米餅和油炸玉米餅。我真的很喜歡墨西哥菜，這可能是我最喜歡的菜。

當你吃得好，你會發現身體運作得更好，活力更加充沛。
Sebastian Keep

營養對你的騎行和訓練有多重要？

Sebastian Keep: 非常大。當我在專注一件事情時，我很自律並且善於堅持不懈。當你吃得好，會發現你的身體運作得更好，你會更加活力充沛。我還發現，運動量越多，你的能量就越多。

我發現，當你把速食等垃圾食物禁食一週，並且開始吃好的食物，那麼你就不再那麼渴望垃圾食物，身體只想要蔬菜和不含脂肪的食物。

Sebastian Keep bei seinem "More Walls"-Projekt in Chelmsford, England.
Zeit für eine Trinkpause
© Eisa Bakos

你曾經和營養師一起討論合作過嗎？

Sebastian Keep: 不，我沒有。這只是自學和透過傾聽我的身體聲音。

你在拍攝過程中會改變什麼嗎？

Sebastian Keep: 我喜歡咖啡因，而且我總是在早上喝茶。想像一下凌晨 4 點起床，知道自己要從一座橋上跳下來，你需要一些東西來叫醒你，當我們在拍攝<More Walls> 時，周圍有幾罐Red Bull，讓你振作起來，讓你感到專注。

你最喜歡的一餐是什麼？

Sebastian Keep: 我最喜歡的一餐是英式烤肉晚餐。它可以是任何烤肉，但我試著少吃肉，只要有足夠的烤馬鈴薯、大量的肉汁和餡料，我就覺得很好。

如果我們要去吃晚飯，而你正在做飯，菜單上有什麼？

Sebastian Keep: 如果你是星期天要來，我可能為你烤上所有的配料。

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