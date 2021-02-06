Brad Binder表示：老實說，我說不上來。 我好像在另外一個世界。 那種感覺一直持續到第1次受訪。 我高興得說不出話來，我想你可以看的出來。 那是一種好奇妙的感覺。

Brad Binder表示：老實說，我說不上來。 我好像在另外一個世界。 那種感覺一直持續到第1次受訪。 我高興得說不出話來，我想你可以看的出來。 那是一種好奇妙的感覺。

Brad Binder表示：老實說，我說不上來。 我好像在另外一個世界。 那種感覺一直持續到第1次受訪。 我高興得說不出話來，我想你可以看的出來。 那是一種好奇妙的感覺。

但，是一種愉快的感覺，對嗎？

但，是一種愉快的感覺，對嗎？

但，是一種愉快的感覺，對嗎？

沒錯！ 那是我一生中最酷的星期日午候。 最美妙的事情是感受到我周遭的氛圍與情緒：不僅我高興，而且其他每個人也都非常興奮。

沒錯！ 那是我一生中最酷的星期日午候。 最美妙的事情是感受到我周遭的氛圍與情緒：不僅我高興，而且其他每個人也都非常興奮。

沒錯！ 那是我一生中最酷的星期日午候。 最美妙的事情是感受到我周遭的氛圍與情緒：不僅我高興，而且其他每個人也都非常興奮。

我的父親，我試了3次但沒能連繫上他。 我只能回到休息室後再與他好好聊聊。

我的父親，我試了3次但沒能連繫上他。 我只能回到休息室後再與他好好聊聊。

我的父親，我試了3次但沒能連繫上他。 我只能回到休息室後再與他好好聊聊。

你們之間感情非常好，是嗎？

你們之間感情非常好，是嗎？

你們之間感情非常好，是嗎？

沒錯，他帶我去歐洲參加Red Bull新秀盃比賽。 我的家人-以及我的媽媽-為了成就我在賽車生涯的夢想付出了許多。 現在，我終於可以以成績的表現感謝他們的付出，至少在情感上讓他們覺得欣慰。

沒錯，他帶我去歐洲參加Red Bull新秀盃比賽。 我的家人-以及我的媽媽-為了成就我在賽車生涯的夢想付出了許多。 現在，我終於可以以成績的表現感謝他們的付出，至少在情感上讓他們覺得欣慰。

沒錯，他帶我去歐洲參加Red Bull新秀盃比賽。 我的家人-以及我的媽媽-為了成就我在賽車生涯的夢想付出了許多。 現在，我終於可以以成績的表現感謝他們的付出，至少在情感上讓他們覺得欣慰。

第2天，我們還安排了測試行程，所以我們大家一起團團圍坐在一起，喝了一兩杯啤酒-大家坦誠以對。之後，技師開始準備第2天的車輛，我就和他們在一起，只是一起享受與他們在維修區的樂趣。

第2天，我們還安排了測試行程，所以我們大家一起團團圍坐在一起，喝了一兩杯啤酒-大家坦誠以對。之後，技師開始準備第2天的車輛，我就和他們在一起，只是一起享受與他們在維修區的樂趣。

第2天，我們還安排了測試行程，所以我們大家一起團團圍坐在一起，喝了一兩杯啤酒-大家坦誠以對。之後，技師開始準備第2天的車輛，我就和他們在一起，只是一起享受與他們在維修區的樂趣。

憑藉著全世界最誠摯的心願，我無法只挑選一則。 他們是來自南非和世界各地許多的老朋友、老同學，好兄弟及支持者的關心。每個人都好熱情。

憑藉著全世界最誠摯的心願，我無法只挑選一則。 他們是來自南非和世界各地許多的老朋友、老同學，好兄弟及支持者的關心。每個人都好熱情。

憑藉著全世界最誠摯的心願，我無法只挑選一則。 他們是來自南非和世界各地許多的老朋友、老同學，好兄弟及支持者的關心。每個人都好熱情。

哪一則最讓你感動？

哪一則最讓你感動？

哪一則最讓你感動？

我想它已經燒掉了！ 我與家人見面後，立即與KTM的老闆Stefan Pierer通了電話。 這對我很重要。 我也想要親自感謝他。 自2015年以來，他一直非常支持我，並且對我信心十足。 你不能認為這樣的事情是理所當然的。 我們已經一起贏得所有三個級別賽事的冠軍榮耀。 電話總是不停地響著。 當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多通WhatsApp的訊息。

我想它已經燒掉了！ 我與家人見面後，立即與KTM的老闆Stefan Pierer通了電話。 這對我很重要。 我也想要親自感謝他。 自2015年以來，他一直非常支持我，並且對我信心十足。 你不能認為這樣的事情是理所當然的。 我們已經一起贏得所有三個級別賽事的冠軍榮耀。 電話總是不停地響著。 當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多通WhatsApp的訊息。

我想它已經燒掉了！ 我與家人見面後，立即與KTM的老闆Stefan Pierer通了電話。 這對我很重要。 我也想要親自感謝他。 自2015年以來，他一直非常支持我，並且對我信心十足。 你不能認為這樣的事情是理所當然的。 我們已經一起贏得所有三個級別賽事的冠軍榮耀。 電話總是不停地響著。 當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多通WhatsApp的訊息。

你的手機還是響個不停嗎？

你的手機還是響個不停嗎？

你的手機還是響個不停嗎？

當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多則WhatsApp的訊息。

當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多則WhatsApp的訊息。

當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多則WhatsApp的訊息。

那天晚上，直到凌晨1點我才上床睡覺，到了凌晨4點，我又醒了，好想回到我的KTM摩托車上。 BRAD BINDER

忙碌了一天之後，你睡得好嗎？

很奇怪：我通常很早睡，而且立即入眠，然後早起。 那天晚上，我直到凌晨1點才上床睡覺，到了凌晨4點，我又醒了，好想回到我的KTM摩托車，馬上開始試車。 但，我不得不等到上午10點，終於可以再次騎上摩托車。

那天晚上你把獎盃放在哪裡？

不在我的床邊！ 我小心翼翼地將它放在卡車內。

測試之後？現在在哪？

我們乘坐直升飛機直飛薩爾茨堡，這是我一直想做的事情。 我們甚至飛越KTM位於Mattighofen的工廠。 傍晚，我在薩爾茨堡機場的7號機堡(Hangar-7)，參加Servus電視體育和談話性的聊天節目，當了座上賓。

然後星期二是你的生日。你是怎麼度過的？

薩爾茨堡非常冷。 我依然騎乘摩托車好幾個小時，並與車隊同仁在一起，然後到酒店接受採訪。很棒、很清鬆。 我度過一個很棒的生日！

比賽結束後，你的隊友Pol Espargaro在維修區看到你時有何反應？

他向我祝賀，他的意思很明確，這真的很有意義，因為他希望為車隊贏得第一個勝利，很顯然地我們取得了驚人豐碩的成績。他的熱情與寬宏大量充分顯現了KTM精神的本質。我們所有人都非常努力，全力以赴，現在我從中獲益良多。而他的時間還未到，這是確定的。

當你回到維修區，其他車手的反應如何?