BRAD BINDER:那是我這輩子最酷的星期天午候
© KTM
Red Bull告示牌：除了太棒了！ 在MotoGP的第3場比賽中，最後衝線贏得勝利後，你的第一個念頭是什麼？
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Brad Binder表示：老實說，我說不上來。 我好像在另外一個世界。 那種感覺一直持續到第1次受訪。 我高興得說不出話來，我想你可以看的出來。 那是一種好奇妙的感覺。
但，是一種愉快的感覺，對嗎？
沒錯！ 那是我一生中最酷的星期日午候。 最美妙的事情是感受到我周遭的氛圍與情緒：不僅我高興，而且其他每個人也都非常興奮。
你最先打電話給誰?
我的父親，我試了3次但沒能連繫上他。 我只能回到休息室後再與他好好聊聊。
你們之間感情非常好，是嗎？
沒錯，他帶我去歐洲參加Red Bull新秀盃比賽。 我的家人-以及我的媽媽-為了成就我在賽車生涯的夢想付出了許多。 現在，我終於可以以成績的表現感謝他們的付出，至少在情感上讓他們覺得欣慰。
當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多則WhatsApp的訊息。
你的手機還是響個不停嗎？
我想它已經燒掉了！ 我與家人見面後，立即與KTM的老闆Stefan Pierer通了電話。 這對我很重要。 我也想要親自感謝他。 自2015年以來，他一直非常支持我，並且對我信心十足。 你不能認為這樣的事情是理所當然的。 我們已經一起贏得所有三個級別賽事的冠軍榮耀。 電話總是不停地響著。 當我快速瀏覽手機時，我發現收到了600多通WhatsApp的訊息。
哪一則最讓你感動？
憑藉著全世界最誠摯的心願，我無法只挑選一則。 他們是來自南非和世界各地許多的老朋友、老同學，好兄弟及支持者的關心。每個人都好熱情。
你如何慶祝自己的勝利？
第2天，我們還安排了測試行程，所以我們大家一起團團圍坐在一起，喝了一兩杯啤酒-大家坦誠以對。之後，技師開始準備第2天的車輛，我就和他們在一起，只是一起享受與他們在維修區的樂趣。
那天晚上，直到凌晨1點我才上床睡覺，到了凌晨4點，我又醒了，好想回到我的KTM摩托車上。
忙碌了一天之後，你睡得好嗎？
很奇怪：我通常很早睡，而且立即入眠，然後早起。 那天晚上，我直到凌晨1點才上床睡覺，到了凌晨4點，我又醒了，好想回到我的KTM摩托車，馬上開始試車。 但，我不得不等到上午10點，終於可以再次騎上摩托車。
那天晚上你把獎盃放在哪裡？
不在我的床邊！ 我小心翼翼地將它放在卡車內。
測試之後？現在在哪？
我們乘坐直升飛機直飛薩爾茨堡，這是我一直想做的事情。 我們甚至飛越KTM位於Mattighofen的工廠。 傍晚，我在薩爾茨堡機場的7號機堡(Hangar-7)，參加Servus電視體育和談話性的聊天節目，當了座上賓。
然後星期二是你的生日。你是怎麼度過的？
薩爾茨堡非常冷。 我依然騎乘摩托車好幾個小時，並與車隊同仁在一起，然後到酒店接受採訪。很棒、很清鬆。 我度過一個很棒的生日！
比賽結束後，你的隊友Pol Espargaro在維修區看到你時有何反應？
他向我祝賀，他的意思很明確，這真的很有意義，因為他希望為車隊贏得第一個勝利，很顯然地我們取得了驚人豐碩的成績。他的熱情與寬宏大量充分顯現了KTM精神的本質。我們所有人都非常努力，全力以赴，現在我從中獲益良多。而他的時間還未到，這是確定的。
當你回到維修區，其他車手的反應如何?
我與大多數人都相處得很好，只不過，我現在也是MotoGP的優勝者，昨天經過Spielberg維修區前的賽道時並沒有什麼不一樣的感覺。
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