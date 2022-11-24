車手人物誌：創造，而非競爭-Brage Vestavik

通常，我們認為菁英運動員一心一意想站在領獎台上，向世人展示他們是最快、最強、最好的。不過，並非所有運動員都有這麼想。

前下坡車手 Brage Vestavik 即是其中之一，現在透過內容創作維生，與大多離開下坡車賽場的選手相較，Brage Vestavik 更顯非比尋常。

Brage Vestavik ist eine der herausragenden Figuren in der MTB-Welt © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool

現年 23 的他應該在賽場展現技巧的時候，但他選擇透過影片發揮創造力，在他最新的 MTB Raw 創作，從他的視角分享出自行好的美好。

一切都是為了藝術

Vestavik 是一位非常出色的下坡車手，先前曾效力於 Devinci Global Racing 青年隊，但他決定退出自行車競技運動，轉而從事他最喜歡的事情，即創造和騎行。如今，他認為自己的工作更像是種藝術形式，而不是運動。

「當然，能夠表達自己的想法很酷。」Vestavik 如此表示，並直言這一切如同被指引著，透過創造做有靈魂的東西。

Nichts an Vestavik entspricht den Konventionen © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool

當其他車手努力縮短完賽時間的十分之一秒，以追求更高效的比賽過程，Vestavik 與眾不同，以同樣強度尋求更好的拍攝角度、更有創意的技巧，以及製作激發靈感的影片。

他在 Real Mountain Bike 2021 拍入大量心血，並在 YouTube 上獲得了巨大成功。在挪威拍攝，看到 Vestavik 呈現出大量的皮膚、水滴和線條，在黑暗、泥濘的挪威森林深處，形成強烈對比。

Vestavik指出，很多人認為必須在單車公園，才能創造出很酷的東西，但其實自己的創造力，才是唯一的限制。Vestavik補充表示，我想創造永恆的內容，現今許多影片都是在一天內快速拍攝，然後就結束了，但我希望人們能在 10 年後再次觀看我的作品，並認為內容仍然很酷，不希望作品只是被看過就忘記。

Der kreative Prozess, die harte Arbeit, das Riden: Vestavik geht all-in © Emil Sollie/Red Bull Content Pool

我思故輪轉

正所謂靈感來自他生活週遭，Vestavik 每天忙於創作他的作品，在不騎自行車時，他會計劃或編輯內容，無論走到哪裡，Vestavik 都會帶著一個小筆記本，並在筆記本上概述新跳躍、路線和技巧的想法。

在拍攝 MTB Raw 時，Vestavik 和 Blur Media 一同合作，Blur Media 是製作剪輯公司，與 Vestavik 有段時間，合作成品包括有 X Games Real Mountain Bike。

Wichtige Besprechung mit dem Regisseur während des MTB Raw-Edits © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool

Vestavik 自認對鏡頭、剪輯、拍攝角度、顏色、衣服和天氣條件可提供最好的效果非常著迷，更貼切的說，對這些東西是完美主義者。

Vestavik 指出當初拍攝 MTB Raw 的地點是經過深思熟慮，會選在 Hafjell 自行車公園拍攝，因為Hafjell 自行車公園是我人生首次於自行車公園騎乘的地方，對我來說意義重大。”

Massiver Jump in Hafjell © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool

享受不競爭的自由

Vestavik 的職業生涯於2019年畫下句點。

Vestavik 表示自已從 10 歲開始參加比賽，一直到 19 歲左右，但我想做自己的事，包括製作曲目、電影、發揮創意，在比賽中，我被綁在既定的時間表和訓練課表，現在退出賽場，可以發揮創造力，做任何我想做的事。

這不代表 Vestavik 完全與賽場絕緣，他還是會參加在南美洲的城市速降比賽，並參與過幾次 Red Bull Hardline ，因為沒有獲勝的壓力，也讓他發現到自行車不同的吸引力，及有趣的另一面。

Vestavik bei Red Bull Hardline 2021 © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool 我想創造永恆的內容，現在很多影片今天都是一天內就拍攝完成，然後就結束了… Brage Vestavik

另外他也會參加 freeride 賽事，像是2021年他有幸被邀請參加 20 週年的 Red Bull Rampage ，但因嚴重摔車最後未能參加決賽。

Vestavik 表示喜歡 Red Bull Rampage，這是個完全不同類型的比賽，比賽的勝負不是基於時間，而是基於創造力、選擇的路線和炫酷的技巧，這很接近我想做的事。

Vestavik arbeitet hart am Aufbau seiner Line bei der Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Vestaviks gewann bei der Rampage verdient den McGazza Spirit Award © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

尋找屬於自己的人生意義

自行車一直是Vestavik生活的一部分。兩歲時，Vestavik的父母就讓他騎上自行車，從此再也沒有回頭。

Vestavik 回憶表示，自行車一直是我生活的一部分，同時帶給我生命的意義，當我騎自行車可以釋放內心一切，身體和思想可以完全放空。

Für Vestavik geht es immer um Style, sogar am Pumptrack © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

無所畏懼

在 2021 年 Rampage 的巨大摔車事故，導致 Vestavik 的肩膀脫臼及肱骨骨折，但當他完全痊癒時，就會以同樣的強度開始騎行，這不代表 Vestavik 在騎行時不感到恐懼。Vestavik 指出其實我一直都會感到害怕，但害怕就代表我所尋求的事物會有恐懼，換個角度來說，如果我所追求的事物都不會感到害怕，那這一切就沒那麼有趣了。

Brage Vestavik rockt den Dyfi Bike Park © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

對騎下坡車的選手來說，受傷是家常便飯，也是生活的現實，Vestavik 說每次傷痛都讓他變得更加聰明，更進一步指出腳踝骨折了、背部骨折兩處、肋骨骨折很多，另外肩膀也骨折得很嚴重，而且還有過多次腦震盪。

就是因為這樣，讓我對騎車更尊重。這不像遊戲，手裡拿著控制器操作，失敗了還可以reset再試一次，現實上這會讓我變得非常敏銳。

Vestavik denkt viel nach © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool 騎車給了我生命的意義，會忘記了一切，不只是活著而已。 Brage Vestavik

當談到從自行車上摔下來，Vestavik 指出車手都會有種第六感，這樣下去就是要出問題了，只能準備好正確地翻滾，因為我摔車很多次，這也使得身體產生本能，摔車時該如何保護自已。

傷痛帶給我自己更大信心，在我受傷之前，我都會感到害怕，因為不太知道跌倒後會發生什麼事。

Dieser sketchy Drop war Teil von Vestaviks Rampage-Line 2021 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

所以傷痛及摔車並不會感到害怕，反而是非傷病關係導致無法騎自行車，這才會讓我感到非常害怕。

釋放創造力，希望能激勵他人

Vestavik 在登山車界享有盛名，在 Instagram 和 Facebook 上擁有超過 350,000 名粉絲，YouTube 頻道的瀏覽量超過 50 萬，大家顯然很欣賞他的作品。

Vestavik 說所做的事情主要是為自己，想表達自己並釋放腦海中盤旋的所有創意，獲得大量追隨者不是目標，最主要是激發靈感。

「有這麼多人跟隨真是太棒了，我非常感激。」Vestavik 同時認為做東西不是為了吸引更多的追隨者，如果人們喜歡我做的東西，那很好，如果他們受到啟發，那就更好了，但我寧願有一小部分觀眾真正挖掘我所做的事情，而不是數百萬人只是快速瀏覽，並認為它還可以。

Das passendste Adjektiv für Vestaviks Style ist wohl "wild" © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool Beim MTB Raw-Shooting präsentierte Vestavik seine DH-Skills © Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool

當 Vestavik 找尋靈感時，他的目光不只局限於自行車上。

Vestavik表示，以前經常看自行車找靈感，現在我更喜歡從滑雪、音樂或藝術，獲得不同靈感，透過不同領域，同時把創作及騎乘自行車的功力提升到新水平。

很明顯，Vestavik 對登山車的看法，與其他人不同。