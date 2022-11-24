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MTB

車手人物誌：創造，而非競爭-Brage Vestavik

來自挪威的 Brage Vestavik，擁有喜歡創造和激發靈感的藝術靈魂，並發揮在 MTB Raw 系列的影片上。
由 Sindre Vian 編寫
6 min read發佈於

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Brage Vestavik

With gnarly know-how and a wide range of riding skills, Norwegian freerider Brage Vestavik looks set to take the mountain biking world by storm.

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通常，我們認為菁英運動員一心一意想站在領獎台上，向世人展示他們是最快、最強、最好的。不過，並非所有運動員都有這麼想。
前下坡車手 Brage Vestavik 即是其中之一，現在透過內容創作維生，與大多離開下坡車賽場的選手相較，Brage Vestavik 更顯非比尋常。
Brage Vestavik bei seinem "Sound of Speed"Shooting im Hafjell Bike Park in Norwegen 2022.
Brage Vestavik ist eine der herausragenden Figuren in der MTB-Welt
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool
現年 23 的他應該在賽場展現技巧的時候，但他選擇透過影片發揮創造力，在他最新的 MTB Raw 創作，從他的視角分享出自行好的美好。

一切都是為了藝術

Vestavik 是一位非常出色的下坡車手，先前曾效力於 Devinci Global Racing 青年隊，但他決定退出自行車競技運動，轉而從事他最喜歡的事情，即創造和騎行。如今，他認為自己的工作更像是種藝術形式，而不是運動。
「當然，能夠表達自己的想法很酷。」Vestavik 如此表示，並直言這一切如同被指引著，透過創造做有靈魂的東西。
Brage Vestavik bei seinem "Sound of Speed"-Shooting im Hafjell Bike Park in Norwegen 2022.
Nichts an Vestavik entspricht den Konventionen
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool
當其他車手努力縮短完賽時間的十分之一秒，以追求更高效的比賽過程，Vestavik 與眾不同，以同樣強度尋求更好的拍攝角度、更有創意的技巧，以及製作激發靈感的影片。
他在 Real Mountain Bike 2021 拍入大量心血，並在 YouTube 上獲得了巨大成功。在挪威拍攝，看到 Vestavik 呈現出大量的皮膚、水滴和線條，在黑暗、泥濘的挪威森林深處，形成強烈對比。
Vestavik指出，很多人認為必須在單車公園，才能創造出很酷的東西，但其實自己的創造力，才是唯一的限制。Vestavik補充表示，我想創造永恆的內容，現今許多影片都是在一天內快速拍攝，然後就結束了，但我希望人們能在 10 年後再次觀看我的作品，並認為內容仍然很酷，不希望作品只是被看過就忘記。
Brage Vestavik bei seinem Red Bull Athleten-Fotoshooting in Norwegen im Jahr 2022.
Der kreative Prozess, die harte Arbeit, das Riden: Vestavik geht all-in
© Emil Sollie/Red Bull Content Pool

我思故輪轉

正所謂靈感來自他生活週遭，Vestavik 每天忙於創作他的作品，在不騎自行車時，他會計劃或編輯內容，無論走到哪裡，Vestavik 都會帶著一個小筆記本，並在筆記本上概述新跳躍、路線和技巧的想法。
在拍攝 MTB Raw 時，Vestavik 和 Blur Media 一同合作，Blur Media 是製作剪輯公司，與 Vestavik 有段時間，合作成品包括有 X Games Real Mountain Bike。
Brage Vestavik mit einem Mitglied der Blur Media-Crew bei seinem "Sound of Speed"-Dreh im Hafjell Bike Park in Norwegen im Jahr 2022.
Wichtige Besprechung mit dem Regisseur während des MTB Raw-Edits
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool
Vestavik 自認對鏡頭、剪輯、拍攝角度、顏色、衣服和天氣條件可提供最好的效果非常著迷，更貼切的說，對這些東西是完美主義者。
Vestavik 指出當初拍攝 MTB Raw 的地點是經過深思熟慮，會選在 Hafjell 自行車公園拍攝，因為Hafjell 自行車公園是我人生首次於自行車公園騎乘的地方，對我來說意義重大。”
Brage Vestavik bei seinem "Sound of Speed"-Shooting im Hafjell Bike Park in Norwegen im Jahr 2022.
Massiver Jump in Hafjell
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool

享受不競爭的自由

Vestavik 的職業生涯於2019年畫下句點。
Vestavik 表示自已從 10 歲開始參加比賽，一直到 19 歲左右，但我想做自己的事，包括製作曲目、電影、發揮創意，在比賽中，我被綁在既定的時間表和訓練課表，現在退出賽場，可以發揮創造力，做任何我想做的事。
這不代表 Vestavik 完全與賽場絕緣，他還是會參加在南美洲的城市速降比賽，並參與過幾次 Red Bull Hardline，因為沒有獲勝的壓力，也讓他發現到自行車不同的吸引力，及有趣的另一面。
Brage Vestavik bei Red Bull Hardline in Dinas Mawydd, Wales, am 25. Juli 2021.
Vestavik bei Red Bull Hardline 2021
© Nathan Hughes/Red Bull Content Pool
我想創造永恆的內容，現在很多影片今天都是一天內就拍攝完成，然後就結束了…
Brage Vestavik
另外他也會參加 freeride 賽事，像是2021年他有幸被邀請參加 20 週年的 Red Bull Rampage，但因嚴重摔車最後未能參加決賽。
Vestavik 表示喜歡 Red Bull Rampage，這是個完全不同類型的比賽，比賽的勝負不是基於時間，而是基於創造力、選擇的路線和炫酷的技巧，這很接近我想做的事。
Brage Vestavik beim Graben und Vorbereiten der Strecke während der Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA am 6. Oktober 2021.
Vestavik arbeitet hart am Aufbau seiner Line bei der Red Bull Rampage
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Brage Vestavik auf der Strecke während der Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA am 14. Oktober 2021.
Vestaviks gewann bei der Rampage verdient den McGazza Spirit Award
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

尋找屬於自己的人生意義

自行車一直是Vestavik生活的一部分。兩歲時，Vestavik的父母就讓他騎上自行車，從此再也沒有回頭。
Vestavik 回憶表示，自行車一直是我生活的一部分，同時帶給我生命的意義，當我騎自行車可以釋放內心一切，身體和思想可以完全放空。
Brage Vestavik bei den Red Bull UCI Pump Track World Championships in Harstad, Norwen, am 27. August 2022.
Für Vestavik geht es immer um Style, sogar am Pumptrack
© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

無所畏懼

在 2021 年 Rampage 的巨大摔車事故，導致 Vestavik 的肩膀脫臼及肱骨骨折，但當他完全痊癒時，就會以同樣的強度開始騎行，這不代表 Vestavik 在騎行時不感到恐懼。Vestavik 指出其實我一直都會感到害怕，但害怕就代表我所尋求的事物會有恐懼，換個角度來說，如果我所追求的事物都不會感到害怕，那這一切就沒那麼有趣了。
Brage Vestavik im Dyfi Bike Park, Machynlleth, Wales 2022.
Brage Vestavik rockt den Dyfi Bike Park
© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool
對騎下坡車的選手來說，受傷是家常便飯，也是生活的現實，Vestavik 說每次傷痛都讓他變得更加聰明，更進一步指出腳踝骨折了、背部骨折兩處、肋骨骨折很多，另外肩膀也骨折得很嚴重，而且還有過多次腦震盪。
就是因為這樣，讓我對騎車更尊重。這不像遊戲，手裡拿著控制器操作，失敗了還可以reset再試一次，現實上這會讓我變得非常敏銳。
Brage Vestavik im Hafjell Bike Park während seiner "Sound Of Speed"-Produktion in Hafjell, Norwegen 2022.
Vestavik denkt viel nach
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool
騎車給了我生命的意義，會忘記了一切，不只是活著而已。
Brage Vestavik
當談到從自行車上摔下來，Vestavik 指出車手都會有種第六感，這樣下去就是要出問題了，只能準備好正確地翻滾，因為我摔車很多次，這也使得身體產生本能，摔車時該如何保護自已。
傷痛帶給我自己更大信心，在我受傷之前，我都會感到害怕，因為不太知道跌倒後會發生什麼事。
Brage Vestavik bei Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA am 14. Oktober 2021.
Dieser sketchy Drop war Teil von Vestaviks Rampage-Line 2021
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
所以傷痛及摔車並不會感到害怕，反而是非傷病關係導致無法騎自行車，這才會讓我感到非常害怕。

釋放創造力，希望能激勵他人

Vestavik 在登山車界享有盛名，在 Instagram 和 Facebook 上擁有超過 350,000 名粉絲，YouTube 頻道的瀏覽量超過 50 萬，大家顯然很欣賞他的作品。
Vestavik 說所做的事情主要是為自己，想表達自己並釋放腦海中盤旋的所有創意，獲得大量追隨者不是目標，最主要是激發靈感。
「有這麼多人跟隨真是太棒了，我非常感激。」Vestavik 同時認為做東西不是為了吸引更多的追隨者，如果人們喜歡我做的東西，那很好，如果他們受到啟發，那就更好了，但我寧願有一小部分觀眾真正挖掘我所做的事情，而不是數百萬人只是快速瀏覽，並認為它還可以。
Brage Vestavik im Hafjell Bike Park in Norwegen für sein "Sound of Speed"-Shooting 2022.
Das passendste Adjektiv für Vestaviks Style ist wohl "wild"
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool
Brage Vestavik im Hafjell Bike Park in Norwegen für sein "Sound of Speed"-Shooting 2022.
Beim MTB Raw-Shooting präsentierte Vestavik seine DH-Skills
© Gisle Johnsen/Red Bull Content Pool
當 Vestavik 找尋靈感時，他的目光不只局限於自行車上。
Vestavik表示，以前經常看自行車找靈感，現在我更喜歡從滑雪、音樂或藝術，獲得不同靈感，透過不同領域，同時把創作及騎乘自行車的功力提升到新水平。
很明顯，Vestavik 對登山車的看法，與其他人不同。
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With gnarly know-how and a wide range of riding skills, Norwegian freerider Brage Vestavik looks set to take the mountain biking world by storm.

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