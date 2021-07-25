Lewis Hamilton周日在銀石賽道舉行的英國大獎賽，贏得其F1職涯第 99 場大獎賽冠軍寶座，及他在主場比賽的第8場勝利。這次結果是在 10 秒判罰後，最後在稍晚衝刺出現的戰果，不過，這也成了世界一級方程式賽車粉絲們另一聊天的話題。

Red Bull Racing Honda 車隊的 Max Verstappen連續在4場大獎賽中獲得桿位，他的主要冠軍對手Hamilton與他在發車區並列前排。在英國酷熱的陽光下，還有 140,000 名忠實粉絲到場為他加油，這本是一場引人注目的發車，但不幸的是，Verstappen在第1圈與Hamilton發生擦撞後，一切就此突然停了下來。

Verstappen und Hamiltons folgenreiches Battle nahm in Kurve 1 seinen Anfang © Getty Images/Red Bull Content Pool

燈滅起跑之際，Red Bull 與Mercedes瞬間拉出一點間距，此時銀石賽道的觀眾全神貫注接下來的發展，因為 F1現今兩位了不起的人物，為爭取領先進行了一場猛烈的爭奪戰。 兩輛車並排進入高速 9 號彎，但最後只有Hamilton脫離，Hamilton的左前輪與Verstappen的右後輪發生擦撞事件，Verstappen重重撞向外側的障礙物。不出所料，荷蘭籍車手氣炸了，之後被送往當地醫院進行預防性的檢查。

在維修賽道邊障 35 分鐘後，本事件調查結果出爐，比賽當局給予Hamilton 10 秒的判罰，並要他在第1次進站時完成。

比賽重啟後，Ferrari的 Charles在前線的比賽表現無可挑剔，他看來有足夠的後備力量來結束Ferrari車隊 33 場比賽的勝利荒，直到Hamilton在第 27 圈進站完成判罰 10 秒後，他在比賽中突然要求隊友Valtteri Bottas讓開，此時芬蘭籍車手正與磨損中的輪胎掙扎中。

Leclerc奮力抵抗，但Hamilton的速度極快，在僅剩兩圈的情況下，首次在全場比賽中取得領先，藉Verstappen的缺席，讓Mercedes重新回到車手和車隊的冠軍爭奪戰中。

F1銀石賽道大獎賽精采關鍵紀實

Max遁入地獄

自 2020 年倒數第2場比賽 Sakhir 大獎賽以來，Verstappen第1次零分出場，他的冠軍領先優勢被削減至 8 分，而Red Bull從摩納哥開始取得的連續5場勝利差距也逐漸與敵隊拉近。

隨後，車隊負責人Christian Horner表達了自己的感受。

“對我來說，這是一場勝之不武的比賽，”Horner談到Hamilton的勝利時表示。

“Lewis Hamilton是一位7座世界冠軍車手，他不應該做出那樣的舉動。謝天謝地，今天我們最大的結果是（Max）沒有受傷。他在這次事故後不得不去醫院進行預防性檢查，我希望Lewis對自己的表現感到滿意。”

Horner批評Hamilton “在一個彎角處將一個輪子卡在內側，你應該知道這是不容許的。”

“他遙遙領先時，這時從左前（輪胎）到右後（輪胎）發生擦撞接觸，那時他們行駛的速度，應是錦標賽中最快的彎角之一，”他補充道。

“Lewis有足夠的經驗知道這是不容許的。我只是很失望一個像他這樣有能力的車手會做出這樣的舉動。這很危險，真是不顧他人死活，而且他讓一位競爭對手在醫院，謝天謝地還好沒有受傷。

“這是遁入地獄的感覺，可能是他職業生涯中最大的一次。”

Pérez提供了一絲舒適感

在 Red Bull Racing Honda 車庫的另一邊也是煎熬的一天，Verstappen 的隊友 Sergio Pérez 在 24 小時前一個令人感到緊張刺激的下午之後，最後打道回府，當時他在周六的衝刺賽中打滑（ 稍後更多）被迫退賽，導致週日必須從維修區發車。

墨西哥籍車手算是唯一一位使用硬胎發車的車手，即使在第2次停賽還剩 16 圈之後，排名前 10 的積分看起來還是有可能的。 但之後與Alfa Romeo 的 Kimi Raikkonen發生擦撞，使得這些計劃付諸流水，隨後，他進站更換新胎，試圖贏得最速圈的積分，以阻止Hamilton獲得額外的世界冠軍積分，他在第 50 圈就做到了。

Pérez fährt nach spätem Stopp die schnellste Runde © Getty Images/Red Bull Content Pool

由於McLaren的 Lando Norris（獲得第4名）和Mercedes的 Valtteri Bottas（第3名）超越了Pérez，終場僅拿下第16名，讓他從車手排行第3名跌至第5名，而Red Bull車隊自本賽季以來首次沒有得分—在車隊積分榜上與Mercedes的差距縮小至 4 分。

Tsunoda進分，Gasly痛苦

Yuki Tsunoda在銀石賽道獲得第 10 名後，Scuderia AlphaTauri 在車隊積分榜上盡可能保持在第5名位置，日本新秀在車隊的比賽中取得優勢（49-48）擊敗Aston Martin，超前1分 .

Tsunoda本賽季第4次得分，在他的首季比賽中跑得比任何其他車手都長（30 圈），從第 16 位晉級，鞏固了他在車手積分榜上第 14 名位置。

Tsunoda erkämpft sich hartnäckig WM-Punkt © Getty Images/Red Bull Content Pool

落後Tsunoda 3 秒的是他的隊友Pierre Gasly，他看來已經準備好從他所謂的“今年最糟糕的表現”中恢復過來，排位第 12 名，終場獲得第 11 名，比賽稍後賽段，遭遇一次爆胎並於計劃外第3次進站。 這是法國籍車手在本賽季第3次未能得分。

睿智的想法在全新的衝刺中閃耀

週日戲劇性的第1圈搶走了大部分頭條新聞，但也是為F1一級方程式史上第 1045 場大獎賽在周六的衝刺賽中開闢了新天地，這是第一次24小時後為錦標賽設定的發車位置。

週五晚上，Hamilton在排位賽中，Verstappen的車子著火——從字面上看，即在開跑前左前剎車有火焰噴出，週六的衝刺賽時，在燈滅起跑後不久就超越了Mercedes並控制了全場此後的 17 圈衝刺賽。 在超過 25 分鐘的時間裡，這可謂是 F1史上最慢的桿位時間，但荷蘭車手一點也不介意——即使他有點困惑，他到底應該要有什麼樣的感覺。

Verstappen siegte im ersten Sprint-Qualifying der F1 überhaupt © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：“聽到‘你獲得了桿位’聽起來有點好笑，但無論如何，我們都接受。

“我不確定我的剎車是否能夠正常進入 3 號彎，但幸運的是它並沒有造成太大的影響。我想當我看到剎車著火時，看台上有幾個人正在那裡拍照，我想他們應該捕捉了許多好的鏡頭…”。

週六，前3名完賽者獲得積分，Verstappen在他的賽季積分中增加了3分，Hamilton獲得第2名，他的隊友Bottas拿下第3名，這算是芬蘭籍車手的開端。

在經歷混亂的第１圈之後，賽車經常發生車輪碰撞和刮漆的情況，當George Russell的 Williams與Carlos Sainz (Ferrari)的賽車發生擦撞時，英國車手在周日受到必須退居3位發車的判罰。衝刺賽隨後變成大隊遊行，大多數車手在平衡風險與回報時，都選擇謹慎行事較好。

對於一種旨在推廣，並希望吸引年輕觀眾不同事物的形式，幾乎沒有人忽視一級方程式的兩位“老人家”，即 41 歲的Raikkonen和Alpine車隊的Fernando Alonso（本月底即將 40 歲），在衝刺賽中佔據了最多的位置。衝刺賽（每次４場），Alonso在頭圈從第 11 位躍升至第 5 位時，提供了最大的衝擊力道。

Max的高要求

在他的冠軍領先優勢被削減後，Verstappen 的恢復力將在下一場比賽中立即受到考驗，匈牙利大獎賽（8 月 1 日），23 場比賽的第 11 輪比賽，同時也是賽季中期休兵前的最後１場比賽。