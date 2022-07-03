週日在銀石賽道舉行的英國大獎賽四圈後，Sergio Pérez的情況看來再糟糕不過了。這位Oracle Red Bull車隊的車手在前段的第一圈小衝突中是無辜的受害者，前翼受損，他在維修站更換並跌至最後一名。 這對車手來說是一個不小的困境，但 2022 年的Pérez處於職業生涯的巔峰狀態，並且具有與他驚人速度相匹配的勇氣。

今年的英國大獎賽經歷了各式各樣的曲折——我們會談到那些——但在 72 年前舉行第一屆世界一級方程式錦標賽的賽道上跑了 52 圈令人喘不過氣來之後，Pérez第二名的救援行動只是比某些賽季更具戲劇性比賽中的一個故事。

這場比賽在第一圈撞車事故影響了 20 輛車中的四分之一後，被延遲了近一個小時，最後終場由Ferrari的 Carlos Sainz贏得冠軍寶座——西班牙籍車手在他的第 150 場 F1 比賽中，從 F1桿位獲得了他的首場 F1 勝利。 這聽起來似乎很簡單，但在本賽季的第 10 輪比賽決非如此清鬆。

Pérez mit dem 6. Podium 2022 - neue Bestmarke © Getty Images/Red Bull Content Pool

與Sainz 和 Pérez一起登上頒獎台的是Mercedes的主場英雄Lewis Hamilton，而衛冕世界冠軍的Max Verstappen在比賽的大部分時間裡都與飽受摧殘的Red Bull一起搏鬥，終場獲得第七名，並拿下 6 個積分，在車手積分榜上領先34 分名列前茅。

Sainz的勝利打破了Red Bull車隊六連勝的記錄——這是自Sebastian Vettel贏得 2013 年最後九場比賽以來車隊最長的連勝紀錄——並將車隊渴望的英國大獎賽乾旱回溯延長至Mark Webber為Red Bull贏得勝利以來整整十年，那是Red Bull車隊於2012 年在銀石賽道的第二次比賽。

以下是銀石賽道在英國夏日陽光下戲劇性的關鍵紀實。

Checo沒有放棄

Sergio Pérez 喜歡銀石； 問題是，至少直到星期天，銀石還沒有給他愛的回報。 在之前的 10 場比賽中，這位墨西哥籍車手在二戰老舊機場的賽道上取得的最好成績，僅獲得第六名……但那是 2022 年前的Pérez。

自第四位發車，Pérez的開局非常好，以至於他在開場的彎道序列中與Ferrari的Charles Leclerc並列，但兩位對手發生擦撞。 墨西哥車手的前翼受損，並且在比賽中還剩很長時間的狀況下，忍受痛苦決定早點進站。 Pérez 著名的輪胎管理和一絲好運使這場賭博獲得了豐厚的回報。

出站使用中性胎位居第 17 位，Pérez 勉強維持了他的倍耐力輪胎的生命，並悄悄地提升了順序，直到第 39 圈運氣逆轉，當Alpine的 Esteban Ocon引發安全車時，這使得 Pérez 在場中順勢的情況下進站。賽事重啟後，隨著Sainz在前方獨走，Pérez發現自己與Leclerc 及Hamilton進入最後兩個頒獎台激烈的爭戰中。

終場，Pérez落後Sainz 3.8 秒的成績名列第二，也是他在本賽季 10 場比賽中第六次登上頒獎台——比他在 2022 年之前整個賽季的最佳成績還多一次。本賽季目前他得到 147 分，在Oracle Red Bull車隊中發揮了重要作用，Ferrari車隊在車隊積分榜上落後 63 分。

Pérez stand in Silverstone mit dem Rücken zur Wand © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez在被這項運動的粉絲投票選為本日最佳車手後表示：這是一次偉大的回歸，我們沒有放棄，我們一直在努力。最後機會來了，我們抓住了它。與Charles和Lewis進行了一場偉大的戰鬥……這只是史詩般的最後幾圈，但這是我們之間的一場精彩對抗。

在第一圈之後，他最想獲得第二名，他承認：我只是被推擠了，我無處可去。Charles在裡面，Max在外面，我的前翼嚴重受損。我必須進站維修，自最後一位出發並從那裡反敗為勝。

Verstappen的戰鬥

Max Verstappen 輝煌的 F1 職業生涯記錄並沒有太多的差距，但對於自 2016 年加入車隊以來，這位在大多數其他位置上都成為冠軍的車手來說，英國大獎賽仍然是個謎。整個週末，這位荷蘭車手看起來很有機會得勝，在過去三週他在亞塞拜然和加拿大的勝利之後，本賽季第二次連續贏得第三場比賽。 然而，他在銀石的運氣仍然很糟糕。

自第 2 位發車，Verstappen在第 10 圈因Sainz跑偏，不得不在兩圈後因意外而進站，並放棄領先優勢。 然而，一套新輪胎並沒有緩解他的問題，車隊報告說右後車身和底座損壞雖然不是最終的，但會降低他的最佳表現。

Verstappen kämpfte mit stumpfen Waffen © Getty Images/Red Bull Content Pool

他解釋道：由於Carlos的失誤，我剛剛取得領先，然後幾個彎角後，賽車線上有一塊碎片，我無法徹底避開。它進入我的地板並完全摧毀了左邊。在兩個彎角內，我感覺賽車快要崩潰了。終場衝線獲得第七名……不過總比零分要好，這是肯定的。

在比賽剩下的大部分時間裡，Verstappen都在前十名的下游徘徊，他在最後幾圈與Mick Schumacher (Haas)進行了激烈的戰鬥，僅以 0.2 的優勢領先德國人。終場Schumacher在方格旗的揮舞下，贏得他的第一個 F1 積分。

第七名為 Verstappen 在銀石賽道上的精彩表現。 儘管在銀石賽道曾拿下兩次勝利，但他還沒有贏得英國大獎賽。為何？ 他贏得了 2020 年 70 週年大獎賽，這是該賽季在銀石賽道舉行的兩場比賽中的第二場，作為妥協行程的一部分，他還贏得了去年在賽道上的衝刺比賽，為比賽設置適當的發車位，但在開場圈就退賽了。

周冠宇在第一圈混亂後幸運逃脫

我們之前提到比賽延遲一小時？ 比賽在燈滅起跑幾秒後就出現了紅旗，Alfa Romeo新秀車手周冠宇在一場戲劇性的撞車事故後算是幸運星，這讓他感到震驚，比受傷更令人訝異。

從第 8 位發車，Mercedes的 George Russell緩慢起步，周冠宇在進入賽道 1 號彎時轟鳴滑出。 Scuderia AlphaTauri 的Pierre Gasly發現了Russell和周冠宇之間的空隙，但三輛賽車飛入了足夠大的空間僅僅兩個人，Russell就夾住了周冠宇，此時Alfa Romeo翻了過來。周冠宇顛倒著滑進碎石陷阱，翻過胎壁，撞上柵欄。幸運的是，中國車手從醫療中心出院並宣布身體健康後，並且在比賽結束前回到了圍場。

混亂引發了第二次事故，Alex Albon (Williams)因剎車以避免事故，但被Sebastian Vettel的 Aston Martin賽車推到牆上，Ocon的 Alpine也被捲入了這場大屠殺。幸運的是，大家都沒有受傷。

Gasly 與 Tsunoda想要忘記的一件事

Gasly 的隊友 Yuki Tsunoda 是第一圈事故中的不幸受害者，在被左右行駛的賽車夾擊後，帶著一台嚴重損壞的 AT03 賽車一瘸一拐地回到維修站。 第一圈定義了 AlphaTauri 的比賽，Tsunoda是唯一一位仍在終點行駛的參賽者，最終以第 14 名完賽。

Gasly 和 Tsunoda 在第 10 圈發生了衝突，Tsunoda 被判罰了 5 秒，因為他讓兩輛車都打滑了，而 Gasly 最終在令人沮喪的 20 圈後也退賽了。

Gaslys Rennnachmittag endete mit viel Frust © Getty Images/Red Bull Content Pool

自上屆加拿大大獎賽以來，對這位法國車手來說有什麼好消息嗎？ 在蒙特婁之後，Gasly在 2023 賽季與車隊重新簽約，在連續第二次沒有得分後，他以 16 分保持在車手積分榜上的第 11 位。Tsunoda自西班牙以來在第六輪比賽中沒有得分，他以 11 分排名第 15 位。

施蒂里亞的衝刺賽

繼銀石賽道後，將於 7 月 10 日在奧地利大獎賽的Red Bull賽道快速停留，本賽季預定的三場衝刺排位賽中的第二場，並為周日的 71 圈比賽設置了發車區，該比賽位於施蒂里亞阿爾卑斯山壯觀的賽道上。

Verstappen 肯定會在“擂台”上進行更多比賽。 這位衛冕世界冠軍車手一年前在賽道上舉行的施蒂里亞大獎賽和奧地利大獎賽中都取得領先，均以桿位發車。 這位荷蘭人在 2021 年的奧地利大獎賽中如此具有主導力，以至於他參加了他的第一個“大滿貫”，在贏得比賽並取得最快圈速的同時，一名車手從桿位領先每一圈（他在今年的艾米利亞羅馬涅大獎賽上重複了這一表現）。 難怪山上充滿了橙色車迷的歡呼聲。 Verstappen 也在 2018 年和 2019 年在奧地利贏得勝利。

現今大多數車手在Red Bull環道的記錄都比Verstappen差，隊友Pérez也不例外。 在施蒂里亞大獎賽中獲得第四名是墨西哥車手迄今為止從 10 場比賽中取得的最好成績，而如果你追求的是一致性，他在之前的四次比賽中都獲得第六名。