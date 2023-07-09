Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the British Grand Prix on July 9, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 F1英國大獎賽戰報- Max Verstappen氣勢如虹六連霸

Oracle Red Bull車隊以十一連勝追平了保持35 年的F1一級方程式紀錄，Max Verstappen則是首次連續六場獲勝。
由 Matthew Clayton 編寫
7 min read發佈於

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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

British Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 British Grand Prix.

United Kingdom

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Nyck de Vries

Nyck de Vries在單座賽車排名上升後，肩負著與 Scuderia AlphaTauri 一起進入一級方程式賽車歷史的使命。

NetherlandsNetherlands

1. 英國恰好吻合 74* 這個單詞

Max Verstappen在他的F1一級方程式職業生涯中首次連續贏得六場比賽，Oracle Red Bull車隊的世界冠軍車手贏得了他在英國大獎賽的首場勝利。 這是車隊的第 11 場連勝，追平了McLaren 車隊1988 年創下的 11 連勝歷史紀錄。McLaren車隊的Lando Norris發車與衝線均為第二名，而Lewis Hamilton (Mercedes)衝線拿下第三名，第 14 次登上家鄉領獎台的榮耀。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張英國大獎賽精采照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the British Grand Prix on July 9, 2023.

Verstappen got his hands on one of F1's most coveted trophies

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the British Grand Prix on July 9, 2023.

Verstappen was quick to acknowledge Norris after the race

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the British Grand Prix on July 9, 2023.

Verstappen was on his back foot after Norris nailed the start

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the British Grand Prix on July 9, 2023.

Verstappen flew to his 27th career pole, and a second at Silverstone

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen shared a front row with McLaren's Norris for the first time

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Cold tyres and a damp track caught out Pérez in qualifying

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3. Max克服稍早的小問題創下歷史紀錄

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the British Grand Prix on July 9, 2023.

Six straight wins gave Horner and Verstappen plenty to smile about

© Getty Images/Red Bull Content Pool

在每年一度造訪銀石賽道之前，歷史的重擔總壓在Red Bull'的肩上。 自 2012 年Mark Webber以來，車隊還沒能贏過英國大獎賽（Verstappen之前曾在銀石賽道上獲勝，即 2020 年的 70 週年紀念大獎賽），這意味著自去年阿布達比以來，車隊想取得 11 連勝，現實比當前形式看來要困難得多。
更重要的是，McLaren在 1988 賽季Ayrton Senna和Alain Prost 一起創下了 F1 連續 11 場勝利的紀錄，這一直是這項運動最難破解的難題之一；之前，一支車隊曾四次取得十連勝（Ferrari於2002年，Mercedes於2015年、2015-16賽季和2018-19賽季），但並沒有附加獲得難以捉摸第11次勝利的契機。
Verstappen在周六的排位賽中連續第五次獲得桿位佳績，但在燈滅起跑後的任何巡航想法頓時消失了，因為他在第一個彎道被McLaren的Norris超越，英國車手的新秀隊友Oscar Piastri也差點超越了荷蘭車手。 整個週末，McLaren的速度一直是圍場裡的話題，Verstappen花了五圈才將Norris追上，最後在布魯克蘭彎角發動超越攻勢奏效，重新奪回榜首位置。
從那時起，Verstappen好整以暇掌控了一切，但充滿靈感的Norris仍然在後方鍥而不捨。 第 33 圈，Kevin Magnussen (Haas)引擎冒火退賽，引發安全車出現，Verstappen借此機會進站，他在比賽重啟的第一圈立即與Norris拉開兩秒，距離比賽還剩 14 圈時輕鬆取得領先。終場他以 3.798 秒的優勢贏得個人F1職涯的第 43 場勝利。
隊友Sergio Pérez 被迫在另一場比賽週末進行恢復任務，墨西哥車手在排位賽中因輪胎冷卻和賽道改善而陷入困境，從第 15 位發車。
排位賽1(Q1)的紅旗——係Magnussen的Haas賽車再次拋錨——此時看到Pérez坐在維修區的盡頭乾等，等待比賽重新開始，幾分鐘他的輪胎也失去了關鍵溫度，當比賽結束時，他的順序被洗牌了，以 0.019 秒的差距錯過了進入Q2的機會。
簡單地回到一個像樣的積分終點則是他的目標，最後 23 圈改用軟胎，讓他有機會在最後賽段發起攻勢，Pérez最後衝線獲得第六名，距離領獎台僅六秒多。
由於Verstappen在第 42 圈創下了比賽最快圈速，並獲得了額外一分，目前他在積分榜上落後Verstappen 99 分。

4. AlphaTauri的升級工作正在進行

Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the British Grand Prix on July 9, 2023.

Tsunoda started well, but faded the longer the race went

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri 車隊為銀石賽道帶來了一款經過重大改進的賽車，其中包括新的地板、懸架和尾翼，其中最重要的是 AT04 底盤的空氣動力學更新。 不過，升級並沒有帶來立竿見影的進展， Yuki TsunodaNyck De Vries 成績仍然雙雙掛零。
Tsunoda在排位賽中排名第 17 位，但由於Valtteri Bottas (Alfa Romeo車隊)在賽道上停了下來，並且無法在賽後提供強制性燃油樣本被排除在排位賽之外，因此在發車區前進了一位； 日本車手起步迅速，第一圈後排名第 13 位，但衝線時僅以第 16 位的成績完賽。
De Vries是最後一位完賽車手，排名第 17，在 52 圈後僅落後Tsunoda不到兩秒，不過， AlphaTauri 已經連續六場大獎賽未能獲得積分進帳。

5. 我們需要了解的數字

11: Verstappen在代表車隊第 150 次發車時獲勝——他在 2016 年西班牙大賽代表車隊首發時也獲勝——意味著他現在已經從上個賽季以來的 11 次桿位中贏得勝利。

6. 來自圍場的話語

"當然，很高興我們再次獲勝。車隊連續十一場勝利，我認為這非常令人難以置信......但今天的情況並不簡單。”
Max Verstappen

7.重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

255

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

156

-99

3

Fernando Alonso

Aston Martin

137

-118

4

Lewis Hamilton

Mercedes

121

-134

5

Carlos Sainz

Ferrari

83

-172

車隊積分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

411

-

2

Mercedes

203

-208

3

Aston Martin

181

-230

4

Ferrari

157

-254

5

McLaren

59

-352

8.賽道之外

我們知道Max Verstappen本賽季在賽道上表現出色，但當我們帶他越野時他表現如何呢？ Oracle Red Bull 和 Scuderia AlphaTauri 車隊之間的趣味競賽系列在奧地利展開，Max 和 Yuki Tsunoda 駕駛著兩輛巨型卡車進行對抗。
誰是 Erzberg 對決的最後贏家，這是越野摩托車艱困耐力賽事 Red Bull Erzbergrodeo 的傳奇場地？Yuki Tsunoda在邁阿密的水上比賽贏得對Daniel Ricciardo 吹牛的權利——那奧地利的競賽結果又是如何?歡迎點擊下方視頻見分曉。

6分鐘

趣味競賽系列

請觀賞 F1 車手Max Verstappen和Yuki Tsunoda 駕駛巨型卡車在奧地利的一座鐵礦上展開對決。

英语

Yuki Tsunoda

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第11 站（土耳其），7 月21 日至23日
賽道名稱/地點：匈格羅寧賽道/匈牙利布達佩斯
長度/圈數： 4381公里/ 70圈
大獎賽次數/首次亮相： 37 次 /1986 年
最成功的車手： Lewis Hamilton (8次獲勝)
最成功的車隊： McLaren (11 次獲勝)
2022 年領獎台：第一名：Max Verstappen（Red Bull車隊）、第二名：Lewis Hamilton（Mercedes車隊）、第三名：George Russell（Mercedes車隊）

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Sebastien Ogier and Vincent Landais of TOYOTA GAZOO RACING WRT as seen during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on 25 June, 2023

A welcome with a bit of local flavour for Ogier at the end of this stage

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

肯亞野生動物拉力賽是世界拉力錦標賽行程中最艱鉅的挑戰之一 – 別太在意我們的話，不過，這也是八座 WRC 冠軍Sébastien Ogier的感想。
Ogier上個月在肯亞完成了Ogier經常做的事情——奪冠，但這對這位法國巨星來說是一次非常特別的勝利。 請參閱他最新的獨家博客，進一步了解事情的原由。here
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British Grand Prix 2023

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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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