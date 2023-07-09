1. 英國恰好吻合 74* 這個單詞
Max Verstappen在他的F1一級方程式職業生涯中首次連續贏得六場比賽，Oracle Red Bull車隊的世界冠軍車手贏得了他在英國大獎賽的首場勝利。 這是車隊的第 11 場連勝，追平了McLaren 車隊1988 年創下的 11 連勝歷史紀錄。McLaren車隊的Lando Norris發車與衝線均為第二名，而Lewis Hamilton (Mercedes)衝線拿下第三名，第 14 次登上家鄉領獎台的榮耀。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季
2. 六張英國大獎賽精采照片合集
3. Max克服稍早的小問題創下歷史紀錄
在每年一度造訪銀石賽道之前，歷史的重擔總壓在Red Bull'的肩上。 自 2012 年Mark Webber以來，車隊還沒能贏過英國大獎賽（Verstappen之前曾在銀石賽道上獲勝，即 2020 年的 70 週年紀念大獎賽），這意味著自去年阿布達比以來，車隊想取得 11 連勝，現實比當前形式看來要困難得多。
更重要的是，McLaren在 1988 賽季Ayrton Senna和Alain Prost 一起創下了 F1 連續 11 場勝利的紀錄，這一直是這項運動最難破解的難題之一；之前，一支車隊曾四次取得十連勝（Ferrari於2002年，Mercedes於2015年、2015-16賽季和2018-19賽季），但並沒有附加獲得難以捉摸第11次勝利的契機。
Verstappen在周六的排位賽中連續第五次獲得桿位佳績，但在燈滅起跑後的任何巡航想法頓時消失了，因為他在第一個彎道被McLaren的Norris超越，英國車手的新秀隊友Oscar Piastri也差點超越了荷蘭車手。 整個週末，McLaren的速度一直是圍場裡的話題，Verstappen花了五圈才將Norris追上，最後在布魯克蘭彎角發動超越攻勢奏效，重新奪回榜首位置。
從那時起，Verstappen好整以暇掌控了一切，但充滿靈感的Norris仍然在後方鍥而不捨。 第 33 圈，Kevin Magnussen (Haas)引擎冒火退賽，引發安全車出現，Verstappen借此機會進站，他在比賽重啟的第一圈立即與Norris拉開兩秒，距離比賽還剩 14 圈時輕鬆取得領先。終場他以 3.798 秒的優勢贏得個人F1職涯的第 43 場勝利。
隊友Sergio Pérez 被迫在另一場比賽週末進行恢復任務，墨西哥車手在排位賽中因輪胎冷卻和賽道改善而陷入困境，從第 15 位發車。
排位賽1(Q1)的紅旗——係Magnussen的Haas賽車再次拋錨——此時看到Pérez坐在維修區的盡頭乾等，等待比賽重新開始，幾分鐘他的輪胎也失去了關鍵溫度，當比賽結束時，他的順序被洗牌了，以 0.019 秒的差距錯過了進入Q2的機會。
簡單地回到一個像樣的積分終點則是他的目標，最後 23 圈改用軟胎，讓他有機會在最後賽段發起攻勢，Pérez最後衝線獲得第六名，距離領獎台僅六秒多。
由於Verstappen在第 42 圈創下了比賽最快圈速，並獲得了額外一分，目前他在積分榜上落後Verstappen 99 分。
4. AlphaTauri的升級工作正在進行
Scuderia AlphaTauri 車隊為銀石賽道帶來了一款經過重大改進的賽車，其中包括新的地板、懸架和尾翼，其中最重要的是 AT04 底盤的空氣動力學更新。 不過，升級並沒有帶來立竿見影的進展， Yuki Tsunoda 和 Nyck De Vries 成績仍然雙雙掛零。
Tsunoda在排位賽中排名第 17 位，但由於Valtteri Bottas (Alfa Romeo車隊)在賽道上停了下來，並且無法在賽後提供強制性燃油樣本被排除在排位賽之外，因此在發車區前進了一位； 日本車手起步迅速，第一圈後排名第 13 位，但衝線時僅以第 16 位的成績完賽。
De Vries是最後一位完賽車手，排名第 17，在 52 圈後僅落後Tsunoda不到兩秒，不過， AlphaTauri 已經連續六場大獎賽未能獲得積分進帳。
5. 我們需要了解的數字
11: Verstappen在代表車隊第 150 次發車時獲勝——他在 2016 年西班牙大賽代表車隊首發時也獲勝——意味著他現在已經從上個賽季以來的 11 次桿位中贏得勝利。
6. 來自圍場的話語
"當然，很高興我們再次獲勝。車隊連續十一場勝利，我認為這非常令人難以置信......但今天的情況並不簡單。”
7.重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
255
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
156
-99
3
Fernando Alonso
Aston Martin
137
-118
4
Lewis Hamilton
Mercedes
121
-134
5
Carlos Sainz
Ferrari
83
-172
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
411
-
2
Mercedes
203
-208
3
Aston Martin
181
-230
4
Ferrari
157
-254
5
McLaren
59
-352
8.賽道之外
我們知道Max Verstappen本賽季在賽道上表現出色，但當我們帶他越野時他表現如何呢？ Oracle Red Bull 和 Scuderia AlphaTauri 車隊之間的趣味競賽系列在奧地利展開，Max 和 Yuki Tsunoda 駕駛著兩輛巨型卡車進行對抗。
誰是 Erzberg 對決的最後贏家，這是越野摩托車艱困耐力賽事 Red Bull Erzbergrodeo 的傳奇場地？Yuki Tsunoda在邁阿密的水上比賽贏得對Daniel Ricciardo 吹牛的權利——那奧地利的競賽結果又是如何?歡迎點擊下方視頻見分曉。
6分鐘
趣味競賽系列
請觀賞 F1 車手Max Verstappen和Yuki Tsunoda 駕駛巨型卡車在奧地利的一座鐵礦上展開對決。
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第11 站（土耳其），7 月21 日至23日
賽道名稱/地點：匈格羅寧賽道/匈牙利布達佩斯
長度/圈數： 4381公里/ 70圈
大獎賽次數/首次亮相： 37 次 /1986 年
最成功的車手： Lewis Hamilton (8次獲勝)
最成功的車隊： McLaren (11 次獲勝)
2022 年領獎台：第一名：Max Verstappen（Red Bull車隊）、第二名：Lewis Hamilton（Mercedes車隊）、第三名：George Russell（Mercedes車隊）
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
肯亞野生動物拉力賽是世界拉力錦標賽行程中最艱鉅的挑戰之一 – 別太在意我們的話，不過，這也是八座 WRC 冠軍Sébastien Ogier的感想。
Ogier上個月在肯亞完成了Ogier經常做的事情——奪冠，但這對這位法國巨星來說是一次非常特別的勝利。 請參閱他最新的獨家博客，進一步了解事情的原由。here
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