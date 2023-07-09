1. 英國恰好吻合 74* 這個單詞

Max Verstappen 在他的F1一級方程式職業生涯中首次連續贏得六場比賽，Oracle Red Bull車隊的世界冠軍車手贏得了他在英國大獎賽的首場勝利。 這是車隊的第 11 場連勝，追平了McLaren 車隊1988 年創下的 11 連勝歷史紀錄。McLaren車隊的Lando Norris發車與衝線均為第二名，而Lewis Hamilton (Mercedes)衝線拿下第三名，第 14 次登上家鄉領獎台的榮耀。

* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張英國大獎賽精采照片合集

Verstappen got his hands on one of F1's most coveted trophies © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was quick to acknowledge Norris after the race © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was on his back foot after Norris nailed the start © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen flew to his 27th career pole, and a second at Silverstone © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen shared a front row with McLaren's Norris for the first time © Getty Images/Red Bull Content Pool Cold tyres and a damp track caught out Pérez in qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Max克服稍早的小問題創下歷史紀錄

Six straight wins gave Horner and Verstappen plenty to smile about © Getty Images/Red Bull Content Pool

在每年一度造訪銀石賽道之前，歷史的重擔總壓在Red Bull'的肩上。 自 2012 年Mark Webber以來，車隊還沒能贏過英國大獎賽（Verstappen之前曾在銀石賽道上獲勝，即 2020 年的 70 週年紀念大獎賽），這意味著自去年阿布達比以來，車隊想取得 11 連勝，現實比當前形式看來要困難得多。

更重要的是，McLaren在 1988 賽季Ayrton Senna和Alain Prost 一起創下了 F1 連續 11 場勝利的紀錄，這一直是這項運動最難破解的難題之一；之前，一支車隊曾四次取得十連勝（Ferrari於2002年，Mercedes於2015年、2015-16賽季和2018-19賽季），但並沒有附加獲得難以捉摸第11次勝利的契機。

Verstappen在周六的排位賽中連續第五次獲得桿位佳績，但在燈滅起跑後的任何巡航想法頓時消失了，因為他在第一個彎道被McLaren的Norris超越，英國車手的新秀隊友Oscar Piastri也差點超越了荷蘭車手。 整個週末，McLaren的速度一直是圍場裡的話題，Verstappen花了五圈才將Norris追上，最後在布魯克蘭彎角發動超越攻勢奏效，重新奪回榜首位置。

從那時起，Verstappen好整以暇掌控了一切，但充滿靈感的Norris仍然在後方鍥而不捨。 第 33 圈，Kevin Magnussen (Haas)引擎冒火退賽，引發安全車出現，Verstappen借此機會進站，他在比賽重啟的第一圈立即與Norris拉開兩秒，距離比賽還剩 14 圈時輕鬆取得領先。終場他以 3.798 秒的優勢贏得個人F1職涯的第 43 場勝利。

隊友 Sergio Pérez 被迫在另一場比賽週末進行恢復任務，墨西哥車手在排位賽中因輪胎冷卻和賽道改善而陷入困境，從第 15 位發車。

排位賽1(Q1)的紅旗——係Magnussen的Haas賽車再次拋錨——此時看到Pérez坐在維修區的盡頭乾等，等待比賽重新開始，幾分鐘他的輪胎也失去了關鍵溫度，當比賽結束時，他的順序被洗牌了，以 0.019 秒的差距錯過了進入Q2的機會。

簡單地回到一個像樣的積分終點則是他的目標，最後 23 圈改用軟胎，讓他有機會在最後賽段發起攻勢，Pérez最後衝線獲得第六名，距離領獎台僅六秒多。

由於Verstappen在第 42 圈創下了比賽最快圈速，並獲得了額外一分，目前他在積分榜上落後Verstappen 99 分。

4. AlphaTauri的升級工作正在進行

Tsunoda started well, but faded the longer the race went © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tsunoda在排位賽中排名第 17 位，但由於Valtteri Bottas (Alfa Romeo車隊)在賽道上停了下來，並且無法在賽後提供強制性燃油樣本被排除在排位賽之外，因此在發車區前進了一位； 日本車手起步迅速，第一圈後排名第 13 位，但衝線時僅以第 16 位的成績完賽。

De Vries是最後一位完賽車手，排名第 17，在 52 圈後僅落後Tsunoda不到兩秒，不過， AlphaTauri 已經連續六場大獎賽未能獲得積分進帳。

5. 我們需要了解的數字

11: Verstappen在代表車隊第 150 次發車時獲勝——他在 2016 年西班牙大賽代表車隊首發時也獲勝——意味著他現在已經從上個賽季以來的 11 次桿位中贏得勝利。

6. 來自圍場的話語

7.重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 255 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 156 -99 3 Fernando Alonso Aston Martin 137 -118 4 Lewis Hamilton Mercedes 121 -134 5 Carlos Sainz Ferrari 83 -172

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 411 - 2 Mercedes 203 -208 3 Aston Martin 181 -230 4 Ferrari 157 -254 5 McLaren 59 -352

8.賽道之外

我們知道Max Verstappen本賽季在賽道上表現出色，但當我們帶他越野時他表現如何呢？ Oracle Red Bull 和 Scuderia AlphaTauri 車隊之間的趣味競賽系列在奧地利展開，Max 和 Yuki Tsunoda 駕駛著兩輛巨型卡車進行對抗。

誰是 Erzberg 對決的最後贏家，這是越野摩托車艱困耐力賽事 Red Bull Erzbergrodeo 的傳奇場地？Yuki Tsunoda在邁阿密的水上比賽贏得對 Daniel Ricciardo 吹牛的權利——那奧地利的競賽結果又是如何?歡迎點擊下方視頻見分曉。

6分鐘 趣味競賽系列 請觀賞 F1 車手Max Verstappen和Yuki Tsunoda 駕駛巨型卡車在奧地利的一座鐵礦上展開對決。

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第11 站（土耳其），7 月21 日至23日

賽道名稱/地點： 匈格羅寧賽道/匈牙利布達佩斯

長度/圈數： 4381公里/ 70圈

大獎賽次數/首次亮相： 37 次 /1986 年

最成功的車手： Lewis Hamilton (8次獲勝)

最成功的車隊： McLaren (11 次獲勝)

2022 年領獎台：第一名：Max Verstappen（Red Bull車隊）、第二名：Lewis Hamilton（Mercedes車隊）、第三名：George Russell（Mercedes車隊）

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

A welcome with a bit of local flavour for Ogier at the end of this stage © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

肯亞野生動物拉力賽是世界拉力錦標賽行程中最艱鉅的挑戰之一 – 別太在意我們的話，不過，這也是八座 WRC 冠軍 Sébastien Ogier 的感想。