沉浸魔幻的寫實之間：聲子蟲樂團專訪

後搖滾音樂因Slint、魔怪(Mogwai)、天空爆炸(Explosions in the Sky)、Godspeed You! Black Emperor、MONO、toe,甚至後來的 This Will Destroy You 等具代表性樂團在曲子結構上,對於吉他聲音層次的堆疊和情緒鋪陳都影響了許多後繼而起的後搖團,關於曲子的情緒鋪陳,以《真面目》專輯來說,你們對於這張作品裡的歌曲,是否有各有不同的情緒建構起點?