沉浸魔幻的寫實之間：聲子蟲樂團專訪

聲子蟲 Bugs of Phonon © 聲子蟲 Bugs of Phonon

成軍於 2008 年的臺南，初期的 聲子蟲樂團 是吉他手柯志明（柯明）、貝斯手邱新峯（Ｑ）、鼓手甘偉均（阿甘）三人編制為創作起點，隨著吉他手盧律銘的加入，雙吉他聲線以自然行進的狀態，從彷若只有方寸之地的旋律空間，和著鼓與貝斯低鳴有力的節奏，編織出既壯盛又優雅、既熾烈又沉靜的交響式後搖滾聲景。音樂雖然是非視覺的事物，聲子蟲卻能用聲音建構出宛若與自然界有強烈連結的綿延地景曲線，聆聽者能感受到其風景裡的光線與水氣，甚至四周空間的觸覺、自然的動靜和大地的種種氣息。

距離聲子蟲首張專輯《午夜城》已過十年一載的光景，音樂敍事裡總是像在雕刻時空過影的特質，仍能在他們今年四月發行的最新專輯《真面目》之中細聽出那些故事折頁的內在韻律。《真面目》專輯的英語名稱為「Understory」，團員們認為該詞更能表述他們試圖傳達這張作品的概念：森林裡被覆蓋在層層林葉之下的下層植被（也稱冠下層或地被層），作為引喻「被覆蓋的故事」之意涵。聲子蟲以這一概念貫穿這張專輯的每首歌曲；「真面目」是隨人感受與定義，他們以抽離主觀卻不疏離的謙謙姿態，將自己長期關注的社會議題與媒體製造的資訊洪流，喻為一座巨大雨林，而隱藏在這些幾乎密不見光的之下的植被，或許便是值得我們去凝神留心的故事。

你們的新專輯令我想到卡爾維諾在他的《給下一輪太平盛世的備忘錄》裡所談論的「輕」：生命存在的沉重必須以輕盈的態式來承擔；也就是讓追求輕盈的歷程成為對於生命之沉重的對抗。你們各自是如何看待人生中的輕盈？哪些人事物是令你們掛於心且始終感覺沉重的？

柯明：我覺得生命裡一直都沒有輕盈這件事，或許和自己內心層面比較憂鬱也有關係，偶爾也會產生極端的想法。當然有時候看待事情會樂觀以對，有時候也只看到事情最糟的一面。

盧：也許以前會覺得許多事情都很沉重，現在認為不管是輕或重，都是一個人生活或生命中的一個環節，那麼在你心裡是輕或重的衡量，完全取決於用什麼樣的角度來看待。其實後搖滾其中一個有趣之處是，因為沒有歌詞直接描述事物，不會告訴聆聽者這首歌要表達的事物或情緒。後搖滾基本上是一種很純粹的演奏，而演奏對我來說，有點像一種抽象化，端看你要用什麼樣的角度和心情來看待，心情的好壞去聆聽同一首歌，感受可能都會不一樣。回到你的問題，我們音樂想給大家的一個面向，就是不想果斷直接地告訴你一件事情的答案，而是在於你用什麼樣的角度，都是取決於自己。

Q：我大概在進入正式社會化之前，將做決定這件事，都看得很沉重，一旦決定就會付出全力去做，因為那決定是屬於自己人生道路的一部分。工作十幾年下來，我覺得自己多少被社會化了，感受力沒有以前那麼強烈。現在遇到難關時，會馬上想：好吧，那我們想一個辦法來解決。要與這張新專輯做連結的話，或許就是心境的轉換，如今面對輕盈或沉重的事情時，對我來說有一點難以去判別是輕或重，不再會去思考它多沉重，只會一心想著該如何解決問題。似乎感受力變弱後，面對許多事情，也就不會執迷地去思考它們是輕還是重了。

聲子蟲，貝斯手邱新峯（Ｑ） © 聲子蟲

新專輯《真面目》從工業感的金屬聲響緩緩地向外延展，一路沒入暗夜中的山林，我個人覺得你們的編曲似乎是以一種意象的構圖來想像聲音。可否與我們分享你們在這張專輯的編曲上，彼此如何找出每首歌的聲線平衡？或是會刻意製造某種程度的失衡？

盧：柯明寫歌時，會以架構一首歌的方式及畫面感來構思。回歸到專輯製作，當你已經有一定數量的歌曲時，要如何將這些歌曲放置和排序成一張專輯，便需要一個方向性將專輯概念貫穿而出。剛好這張專輯多數的歌，是柯明從登山時獲取很多的靈感而寫出這些曲子。後來我們排歌序時就萌生一個想法；專輯或許能以一種海拔由低到高的概念來搭建聆聽的路徑。討論完之後，排了一個曲序，發現這樣的順序好像真的能達到那樣的效果，當然我們還是需要一些銜接這些歌的曲子，比如說〈真面目 I〉、〈真面目 II〉、〈真面目 III〉在專輯裡，其作用便像是為上一首或下一首歌，無論結尾、收尾、銜接，都擔任著一種起承轉合之「轉」的部分。那這張專輯概念性之所以比較強烈，也是因為我們用站的比較遠的方式來看其作品。

聲子蟲，吉他手盧律銘 © 聲子蟲

你的意思是用一種「遠景」的距離來看你們創作的歌曲嗎？

盧：製作專輯時，一開始有點難以馬上切換到製作人身份，因為必須跳脫團員的身份來擔任專輯製作的角色，才不會被侷限在原本創作曲子的思維之中。也就是說，要用比較遠的方式來看專輯的概念性、銜接方式及流暢度，製作面要從主觀跳到客觀的視角去製作。柯明寫的每一首歌的旋律對我來說，畫面感非常強，這對我來說很重要，如果歌曲的畫面感不強，我也要想盡辦法把畫面感做得夠足滿，做配樂更是如此。因為音樂是一個聽覺的東西，如果你能營造出一種畫面感，我覺得那才是比較全面的製作方式。

柯明：其實在創作每首歌的當下，並不會刻意先去設定其要呈現的最後畫面是什麼，我通常先創作出一些架構，經由大家合作之下，把歌曲慢慢地編出完整和流暢的形狀，我才會回頭想這首歌最終帶給我的感覺會是哪一種畫面跟方向。而且有歌名的曲目不少，因為平常想到一些東西就會寫下來，之後去反推這首歌可能比較符合過往的哪些感覺，重新去咀嚼當時創作歌中旋律的最後畫面落在何處。有些歌名會隨著練團之後的結果作修改，像我們的歌曲沒有歌詞，歌名也就相對重要；會是引領聽眾進入這個歌曲世界的一個重要關鍵。

盧：有時候在我們進了練團室，當阿甘的鼓和 Q 的貝斯加進來，大家聚在一起配入不同的聲音之後，原本的畫面可能就變得更巨大，或是變得更微小、更聚焦，那樣的聚焦也是真的需要大家聚在一起才會產生的化學作用。

聲子蟲，吉他手柯志明（柯明） © 聲子蟲

不少後搖滾團也會被問到一個問題就是，因為通常歌曲沒有人聲詮唱，似乎不自覺不斷地堆疊，讓曲子演奏得綿長。那麼你們會很理性地去決定一首歌何時該作結束嗎？

盧：我們在寫每一首歌的初期時，可能會有一些間奏或段落比較長，經過多次練團，過程中有些重點部分會錄音，之後回頭聆聽那些檔案再慢慢修剪和濃縮，曲長自然也就會縮短了。

後搖滾音樂因Slint、魔怪（Mogwai）、天空爆炸（Explosions in the Sky）、Godspeed You! Black Emperor、MONO、toe，甚至後來的 This Will Destroy You 等具代表性樂團在曲子結構上，對於吉他聲音層次的堆疊和情緒鋪陳都影響了許多後繼而起的後搖團，關於曲子的情緒鋪陳，以《真面目》專輯來說，你們對於這張作品裡的歌曲，是否有各有不同的情緒建構起點？

柯明：像〈大地的繼承〉對我來說，就像一首交響樂曲，做成想像中那般廣闊，有著明顯的高低起伏和一些緊湊的段落，像是聆聽一段交響樂曲，情緒的轉折也較豐富。那首歌是以較遠、較客觀的方式去觀看；也像是在看我們所生活的這塊土地，不一定要去插手管控所有事物，但至少能對我們日常面對的一些事情，試著別讓它們繼續惡化。

盧：〈大地的繼承〉其音樂性確實有不少情緒的堆疊，也許是因為這曲子伴隨我們較長久，過程中也慢慢地修改和變動一些編曲部分。那麼，像是〈燃燒的字〉和〈未見的山色〉，我覺得都是一種直球對決，沒有過多的鋪陳，一相見就先送你一拳。當然後搖滾音樂的情緒堆疊是很常見的一種編曲，而我們在《真面目》專輯裡，對我來說較特殊的是，我們用柯明創作的旋律來代替堆疊這手法，變得像是發展成演奏曲；旋律走到一個定點就會「啪」地直接切換至另一個情緒，不會是以層層堆疊的方式去鋪陳，這或許是我們和以前做音樂較不一樣的變化吧。

聲子蟲 Bugs of Phonon © 聲子蟲 Bugs of Phonon

從樂團成軍至今近十五年的時間，對於創作，你們認為音樂該如何逸出常軌、創造並傳達出屬於自己的聲音？你們認為自己創作的聲音是否趨向更繁複的變化，或走向更低限的曲構？

盧：我個人比較偏向極簡，以這張專輯的製作面來講，會希望每個人在器樂上的表現，既不譁眾取寵也不使用過多效果，盡量回到樂器的原聲呈現，而我們在那製作過程中，也一直不斷地刪刪減減。舉例來說的話，阿甘打鼓有時會編出比較華麗或花俏的變化，或是 Q 的貝斯會有一些不同的聲音效果，那麼我會希望大家能抽掉所謂的華麗面，回歸到一種比較純粹的狀態來編制每一首歌。我覺得當每個人都做自己的時候，不會去考慮太多事情，任那些元素自然地生成於一個團體之中，創作出來的東西自然會有屬於自己的風格。

阿甘：以前練團打鼓時，會嘗試想打得突出一些，這次在錄音前，盧和我討論並建議我們可以試著讓節奏組的聲音先以做出紮實的基底為主，我覺得這樣也很好，像是我在底下撐住所有旋律性的東西，如果我鼓的架構亂跑便會顯得零散，大家的旋律就會像沒有底基來架穩一樣。不過以表演來說，以前的歌曲較多情緒堆疊，我可以偷懶的空檔比較多一點點，現在蠻多新歌都是直拳對決，鼓打起來也是有點累（笑）。之所以會說「累」，因為那力道看起來雖輕，但情緒的表現上，我覺得反而重了許多。

談到後搖滾的調式，最常聽到的分類就是大調和小調，聲子蟲則似乎偏小調居多，對二位吉他手來說，這算是作曲上的偏好嗎？

柯明：對我來說，小調呈現出來的氛圍，比較是一種往內心世界行進的感覺，呈現的情感比較細膩，時空感像是處在比較隱晦或深夜時分的當下，我也就很容易彈奏出偏小調的旋律，自己似乎比較難做出大調的那種歡樂曲調。

自上一張專輯《午夜城》到新專輯《真面目》正好一載的光景，歌曲的聲景也拓得更開闊，對於創作想法上的變化，你們是否有各自意識到這十年之間的不同之處或成長？

盧：我想無論我們任何一個人，有所成長是必定的。我覺得自己在製作方面成長居多，真的能做到從創作者的立場跳脫到一個較遠的位置去看自己參與的作品，用客觀的方式去思考，像是「這張專輯讓大眾聆聽會是什麼感覺？」或是「該用什麼樣的概念將專輯架構得完整？」還有製作內容物的細節也可以把關的比較面面俱到。加上工作經驗和參與的案子不斷地累積之下，工作和樂團的經歷像雪球一樣持續地滾動，無形之中不斷成長，對於一些偏直覺性的判斷也能越來越精準。

阿甘：我想自己是鼓的打法成長了一些吧。因為旋律部分並非由我這裡去決定，必須由他們丟出旋律，我才能去配置鼓的部分。先說過往的作品好了，以前配鼓時常會想著要如何讓鼓的聲音突顯出來，因此他們會覺得我的鼓比較花俏一點或層次過多。那麼對於這張專輯裡歌曲配鼓上的想法變化，我會在錄音前想著該如何用不複雜的編法，但仍能做出鼓在歌曲之中扮演的聲音角色有所突顯，同時也做出盧想要的那種極簡感。

Q：聲子蟲最早期是三人編制，我那時雖然也彈貝斯，但有時在編曲上，會把自己定位成第二吉他，就像盧先前說的，我的編曲有時候會顯得有一點過多，從《午夜城》到這張《真面目》，這些年來雖然不是從事音樂工作，但也聆聽吸收了不少東西，對我而言，這次新專輯要面對的其中一個重點及我覺得差異最大之處，便是該如何與阿甘在每首歌裡扮演好一個重要的節奏組。所以我在《真面目》裡確實是減少了蠻多貝斯部分的東西，去襯托出柯明和盧的兩個主旋律。這其實也符合阿甘提到的想法，就是盡可能地去簡化，卻依然能把那重量做出來。

柯明：這十年間，自己除了樂團，也有跟一些其他樂團合作，以及與 盧 接下的配樂案子一起合作，我想經驗上的累積間接地也影響自己之後做專輯、在樂團創作的音樂其想法上的轉變。

盧：我自己感覺柯明這十年間在創作上，就這兩張專輯而言，其實差異滿大。如果以一非常客觀的角度來看，我覺得他以前用比較外放的方式去呈現他想表達的事物，可是《真面目》的歌曲旋律，都是用一種往內心行進的方式，我想這也許和年紀的增長也有關，慢慢地走向內斂這條路。

聲子蟲 Bugs of Phonon © 聲子蟲 Bugs of Phonon

《真面目》以一種隱喻的詩意包覆了你們許多對社會議題的想法，而且因為沒有人聲和言語，那些憤慨似乎被覆蓋得更深，讓我想到今年一部新上映的智利電影（The Cow Who Sang a Song Into the Future），主角的失聲反而強化了那些被社會忽略的議題，導演也說：「過多的言語反而是一種無謂的浪費。」對應現在的資訊時代似乎是一針見血。你們認為文字是有力量的嗎？為什麼？

盧：文字通常是可以非常直接告訴讀者或傳達筆者理念的一個媒介。可是相對於音樂，尤其是沒有歌詞的音樂，不會很直接的告訴聽者我們在表達什麼，若真的試圖傳達一些理念，我覺得文字的力量在這樣的前提下比較強大。那麼演奏形式的音樂，聆聽者接收到的感知，或是他們自己在聆聽之後產生什麼樣的化學作用，都是聽者本身的想法。我們若是要直接地昭告大家每首歌其實在說些什麼，也就失去了音樂的意義。文字在傳達理念上，確實比較有力，然而音樂的廣度在我的認知上，它是不受限的。

柯明：多數人的不合作沉默其實也具有一種力量。〈燃燒的字〉這首歌的生成，是當時我們在美國演出，像是用一種遠觀的方式來看台灣當下蔓延的社會議題與新聞媒體，得以看見文字形式呈現的情緒和試圖傳達的訊息其實可以非常強烈，才因此產生這些感觸，發想出歌曲的樣子。或許也因為那時距離自己的家鄉很遙遠，對於那些公開表達或未能好好表達的訊息，都會有更深入一層的思考，細想訊息背後的意義或目的為何。

無論雲端或現實世界，文字、影像層層的鋪天蓋地容易讓許多人看不清真實和被遮蔽的本質。可否與我們分享，你們所謂的「真面目」，意指為何？

Q：大概就像盧先前說的，大家如何去端看一件事情的角度，應該就是這張專輯《真面目》的由來。每件事都會有多個面向，每個人從自己角度所看到的一處真面目，與他人角度所看到的真面目，不見得會一致。縱使大家看到的面向不同，但一定會有一個屬於你自己看見的真面目，也是從我的角度看到的聲子蟲在這張專輯之中的真面目。

盧：若用專輯的英文名稱「Understory」（森林樹冠的下層植被）來看，真面目就像一種「被覆蓋或在底層的故事」。那麼你遠眺一座山時，其實看不到那些被層層森林遮掩住的植被，必須親身走入深林之中，才能看到那些事物（植被）。

柯明：我們的歌曲，只能透過音樂來感受當中的畫面，包括我們每次練團，都仍要讓自己去感受那些歌曲帶來的畫面和感觸，所以每次演奏都像是在認識這些歌裡的真面目。對於聽者也是一樣，每首歌曲都是任由他們自己去感受與解讀當中的真面目，也並沒有所謂的絕對。