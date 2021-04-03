2021 F1巴林大獎賽Red Bull車隊可圈可點的精采表現

巴林戰役，Max拿下第2名

繼排位賽贏得桿位佳績，遂進入星期天的正賽，Max在賽事後段與衛冕世界冠軍的Lewis Hamilton展開一段史詩般的對決行動。最後3圈，這位荷蘭籍車手想方設法超越了Mercedes車手，但不慎跑開了賽道，最終錯失領先契機。

Max雖再次發動攻擊，但Hamilton在最後幾圈防守嚴密，也阻止了Red Bull車手的進攻行動，Max衝線贏得第2名殊榮。

Sergio從一開始就表現得頗具戲劇性，當他在熱身圈結束時，在賽道外側因熄火停了下來。此時，這位墨西哥籍車手的顯示器一片黑，看來已失去了動力。 但他立刻恢復了動能，並且從維修區開始起跑。全程歷經令人難以置信的衝刺追趕後，他設法戮力以赴，最後衝線贏得第5名，並奪得當日最佳車手美譽。

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