地圖可能顯示我們本週末將從德克薩斯州前進墨西哥，但實際上我們正在往上走。 每條 F1 賽道都有其獨有的特點，而 Autódromo Hermanos Rodríguez 最突出的特點就是海拔高度。 在 2,285公尺處，這是我們比賽的最高地點——這確實對參加比賽產生了巨大的影響與挑戰。

在海拔近1.5英里的地方比賽不僅比其他賽道高一點，而且要高得多：我們的下一個目的地，Autodromo José Carlos Pace（又名英特拉格斯）在 800公尺 處下降，而另外 20 條賽道以合理均勻的順序排列皆在此之下，一直到海平面以下 14公尺的巴庫市賽道。 墨西哥城聳立在一切之上。它是一個巨人。

Racing In Mexico Comes With Some Unique Challenges © Getty Images

空氣壓力

這很重要的原因是空氣隨著海拔的升高而變得稀薄——F1一級方程式賽車中的很多東西都依賴於氣壓來運作。 較低的氣壓，較少的空氣，降低了汽車的性能。每一代汽車都有其自己的問題。

引擎功率

當 F1 在 1990 年代以及實際上在 1960 年代造訪Autodromo Hermanos Rodríguez 賽道時，高度的主要影響是經由引擎的輸出來衡量的。 燃燒過程會燃燒氧氣，而在高海拔地區可用的氧氣就更少了。 經驗法則是，海拔每增加 100 米，引擎輸出功率就會下降 1%。 早在 1992 年，也就是 F1 上一次在墨西哥使用自然吸氣引擎時，當在鈴鹿賽道接近海平面時，強大的 3.5 升 V12 Hondas在墨西哥產生的動力比在日本低 22% 左右。

在鈴鹿賽道接近海平面時，墨西哥的發電量將比日本少 22%。

這在現代不是問題，因為這些汽車是渦輪增壓的。與正常吸氣的前代不同，空氣被渦輪增壓（由能量回收系統提供電力）壓縮，並在壓力下強制進入氣缸。 引擎可以燃燒與海平面一樣多的氧氣 - 但渦輪增壓器必須比其他地方更努力地工作。增加壓縮機的轉速，顯然會給設備帶來更大的壓力並導致更多的故障 - 但它也會使其運行更熱並需要更多的冷卻，這是高海拔地區的另一個挑戰。

Last Time On Track In Mexico © Getty Images

冷卻

汽車工程總工程師 Paul Monaghan 表示：F1 賽車是氣冷的，而較低的空氣密度基本上意味著可用於冷卻的空氣較少。在汽車運作方面，我們必須使用更少的空氣。所有依賴空氣的系統，無論是剎車冷卻、引擎冷卻、變速箱，都會遇到困難。

解決方法是一輛更“開放”的汽車，運作通常為非常熱的比賽保留的那種冷卻包。 這體現在更大的製動管道和進氣口以及汽車後部更寬鬆的車身上。 這自然會產生更大的阻力——但海拔高度並不全是壞消息：稀薄的空氣意味著首先要應對的整體阻力更小，因此賽車所承受的單圈時間相對更小。

In The Pits In Mexico © Getty Images

下壓力

較低阻力的另一面是汽車的下壓力也較小。Monaghan 表示：在性能方面，你產生的下壓力將大大減少。 這導致 Autodromo Hermanos Rodríguez 賽道出現了一些不同尋常的套餐選擇。 在 4.304 公里處，這是行程表上最短的賽道之一，但它的大直線道不成比例。 在正常情況下，這會促使車隊減少賽車的下壓力，以最大限度地提高最高速度。

然而，在 Autodromo Hermanos Rodríguez賽道，由於空氣稀薄，車隊總是在盡可能尋找更多的下壓力，通常會運行最大的下壓力包，這種類型通常出現在像新加坡這樣的低速賽道上，但仍然獲得像蒙扎這樣地方通常會看到一種極高的速度，他們在那裡運行低阻力包，以最大限度地提高直道上的速度。 墨西哥的速度與蒙扎相似，儘管汽車上有巨大的車翼，而不是義大利賽道上使用的細長車翼。 這就是為什麼 Autodromo Hermanos Rodríguez 在 F1 中保持速度陷阱記錄的原因。 2016 年效力於Williams的 Valtteri Bottas 在大直道上以時速372.5 公里的速度行駛。為 F1 比賽中記錄的最高速度。

Running The Cars At This Altitude Is An Impressive Feat © Getty Images

車手

最後，汽車並不是唯一在高海拔掙扎的項目。 這個週末你會看到很多機械師和其他車隊人員呼吸沉重，尤其是在搬運時，晚上出去跑賽道的人可能比平時少，僅僅是因為呼吸——對於那些不習慣墨西哥的人來說——是相當困難的。 這顯然也體現在驅動程序中。在其他運動中，方法可能是提前三到四個星期到達並適應環境，自然地讓血管適應，改變系統中血紅蛋白的含量，增加促進紅細胞生成素（更廣為人知的 EPO，以其作用而聞名）的產生 在各種自行車興奮劑醜聞中，讓運動員吸收更多的氧氣並將其更有效地分配給肌肉。 顯然，瘋狂的 F1 賽程不允許這些奢侈品，車手們必須盡其所能。

Max的理療師 Brad Scanes 表示：我們要避免的最重要事情就是高原反應。身體使用氧氣作為能量系統，在 1500 米以上，你的工作能力降低了大約 3%。 過度勞累會使身體試圖使用它沒有的氧氣，你無法處理它，然後就會生病。 避免這種情況的方法是儘早參加活動。當然，我們希望有兩到三週的時間，但這永遠不可能。 就像新加坡大獎賽前的熱身訓練一樣，我們會在可用的時間內盡我們所能——即使是兩三天的時間也足以開始適應過程。

讓車手為墨西哥大獎賽的需求做好準備的標準方法是做一些低水平的有氧運動。沒有什麼可以突破的極限，但足以鼓勵身體適應。 飲食也有一些調整可以提供幫助——而且不同尋常的是，他們是車手所喜歡的。

Brad 表示：增加你的鐵攝入量是有用的，因為血液中額外的鐵會有所幫助。 你可以在活動開始前三到四天開始服用鐵補充劑，或者調整營養以食用含鐵量較高的食物。

這就是墨西哥大獎賽。 高海拔競賽常常讓我們喘不過氣來，不僅僅是興奮而已。

One Of Our Favourite Parts Of Autódromo Hermanos Rodríguez © Getty Images