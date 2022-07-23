Red Bull F1樹屋指南

你小時候曾有樹屋嗎?如果是的,那你過得還不錯。樹屋很棒,在很多方面來說都比臥室來的好，因為高度的優勢帶來了與世隔絕的好處，並且可以在不受干擾的情況下做任何你想做的事情。

我們F1圍場內的樹屋就名副其實

如何演變到現在這個樣子

F1圍場一直是以汽車運輸為特色，但就像F1中的所有裝備一樣，隨著時間的推移，它們有變得更加複雜的趨勢。從最早的拖車、貨車或偶爾的巴士車之後，出現了標準的賽車拖車，他們是現代賽車運動的主力，在前方有一個辦公室，運輸時，賽車就架在工作台上方。

不過，F1與多用途運輸車同時移動，經由增加越來越龐大的接待單位來應付陸續增加的人員，必須說，也增加了預算。大篷車(配有非常豪華的遮陽篷)，有餐飲和招待的制式單元可以使用，這些單元還經常容納之前在汽車運輸時的辦公室；為車間和工程辦公室留下更多空間。

Our 2021 Truck © Getty Images

這些標準的競賽拖車現在本身就是一部復雜的装備，雙層，賽車存放在上層；辦公空間也變得更加複雜，可能增加了一個小厨房或盥洗室，但側面擴大了辦公區，然後車間上方到頂端，為辦公區增加了高度，這在F1是很普遍的配置。但大部份車隊通常都有(至少)兩輛運輸車，而下一項較合邏輯的步驟是在兩者之間的間隙中放置一個遮陽篷，打造一個舒服、乾爽的空間，輪胎和其他較笨重的物品可以放置在此儲備。

從這裡開始,只需一點小小腦力激盪，就可以將其轉變為一處永久的配置，並在兩個運輸車間建立一個適當的辦公室結構。樹屋的概念就此應運而生。

這是什麼

2006年的伊莫拉聖馬利諾大獎賽上，我們與剛成軍的Scuderia ToroRosso車隊一起推出了我們樹屋的概念。從那時起，各個組件都進行了相當大的調整，直到最近的樣子，它是一個更有意義的樹屋，因為它是由永續的奥地利木材所建造的。不過,基本上佈局皆相同。

The Energy Station Makes Its Debut © Red Bull Racing Honda

兩輛運輸車間形成底座，中間的空間舗有防滑地墊，面向圍場的一側有一扇推拉門，依你的看法，會擋住一些元素或提供一點隱私。輪胎和一般用具都存放在裡面。理想的狀況是，另一端(開放)直接進入我們車庫的後門，但各種圍場佈局的特質-混凝土柱子、樓梯間等，可能意味著會有輕微的偏移，但不會太多，因為將一組輪胎從它們的堆棧中搬移到車庫是需要儘快完成的工作。

運輸車本身就是車間和儲存的地方。我們有一個小型電子車間、一些金屬加工工具和我們的無線電通訊設備，以及用於將汽車和各種航空箱搬升到上層的液壓後擋板。通往樹屋的樓梯也在此。

A Sitting Area On The Treehouse © Getty Images

樹屋的上層甲板有一個戶外座位區，供那些在其中工作的人員偶爾出來休閒之用。在某些賽道上，這會兼作大家的共用空間。在裡面，它包含一個會議室，但大部份空間都由工程工作站使用。

裡面的狀況

在電視上看到的F1片段只是眾所周知冰山的一角，包括車庫的表現。電視上描繪的工程工作是工程師拿著面板或坐在维修控制牆上，但這個圖像有些許誤導。

首先，為了減少混亂，那些需要關注賽車和車手的工程師會出現在這個”前台“位置。系統和控制工程師、車輛動力學家、賽道空氣動力學家、動力總成和變速箱專業，在大多數情況下，是不需在前台完成他們的工作，這時更多的數據分析比實體感測更重要。

此時賽車工程組的人員在車庫和賽道上確實有很多工作要做，這就是為什麼他們在賽道旁而不是在工廠的操控室工作，但他們大部份是在分析傳感器數據而非盯著賽車。樹屋擁有與車庫本身或操控室相同的即時數據和通信能力，因此沒有人會因為距離熱排氣管20公尺而受到影響。

第二件事要提到的是，你在維修控制牆上或車庫裡看到的賽車工程師、性能工程師和總工程師只有在賽車在賽道上時他們才會出現。除了在比賽遇末的那六或七個小時的賽道時間之外，他們通常會在樹屋内工作。他們會在那裡進行準備工作，他們和賽道旁工程組的其他成員以及車手將在這裡進行簡報和匯報。鑑於諸如賽後匯報之類的事情可能比賽事分析持續時間更長，因此在此擁有一張可以工作的辦公桌非常實用·。

...但這真的有必要嗎?

樹屋看起來令人印象深刻，而且他們非常適合工作，但他們是必備的嗎?有一個強而有力的論據認為，與車庫炎熱、嘈雜、伺促和分心的環境中工作的人相比，在平静、涼爽、寬敞、不受干擾的環境中工作，更能清晰地思考，並且比較不會受到疲勞的影響。

Bulls Back In The Garage © Getty Images

然而，樹屋的問題也可以視若無睹，我們也只有在本賽季23場比賽中的11場提供樹屋使用。顯然地，沒有也是可以應付的，因為我們經常這樣做。在飛行中，可以在任何可用空間中複製樹屋工程辦公室的佈局。在阿布達比亞斯碼頭賽道（Yas Marina）或俄羅斯索契賽道（Sochi Autodom）等，備有專門建造的接待大樓中一個漂亮的空調房間。在其他地方，它可能是招待帳篷的一個分隔區，一個超大車庫中的一個房間，或者只是車庫本身隔板後面的一個空間。

在大多數情況下，這些都運作得不錯。F1現在訪問的大多數賽道大都是在考量F1的情況下所建造的，並滿足大型工程特遣隊的預期需求。對於那些沒有，或歷史悠久讓F1成為使用賽道的眾多系列賽之一而言，車隊只能學著適應。這也許會增加些工作量，工程師從工廠進行一次性的賽道訪問，以做為一些長期的實驗，可能會圍繞一條擁有良好設施的賽道進行，但大多數情況下，只能塞進一個可用空間並利用它，不過，在這個時候，你肯定會想起樹屋的好處。

Red Bull Racing Honda's Treehouse © Getty Images