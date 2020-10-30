所有《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試版須知 通通在這

《決勝時刻：黑色行動冷戰》在前陣子結束了第一階段的測試，這也讓所有FPS粉絲更加期待動視這款熱門射擊遊戲下一次的更新。

但距離發售日期十一月13號，粉絲還要等一陣子，但好消息就是在發售前，會有幾個階段的先行測試。

如果還不知道會在何時、哪裡測試的話，本篇文章會有你所需要知道的一切。

《決勝時刻：黑色行動冷戰》在前陣子結束了第一階段的測試，這也讓所有FPS粉絲更加期待動視這款熱門射擊遊戲下一次的更新。 但距離發售日期十一月13號，粉絲還要等一陣子，但好消息就是在發售前，會有幾個階段的先行測試。 如果還不知道會在何時、哪裡測試的話，本篇文章會有你所需要知道的一切。

《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試日期 © Activision

這次會有兩個測試週末，代表說玩家們有兩次機會在遊戲於十一月釋出前，搶先玩到這次的遊戲內容。

第一個測試週末將從十月8號到12號，為PS4玩家獨有。但十月8號和9號的測試會只開放給有先預約的PS4玩家，十月10號到12號的測試才是開放給所有的PS4玩家。

第二個測試週末則是會從十月15號到19號。同樣的，前兩天是只有事前預約的玩家才能參加，只是這次PC和Xbox One的玩家也可以參與；後三天就是全平台的玩家都能夠玩到了。

我可以從哪個平台玩到《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試版？

《決勝時刻：黑色行動冷戰》 © Activision

雖然說首批測試是會開放給特定的PS4玩家，但是在公開測試中，PC、PS4和Xbox One玩家都可以玩到。

再提醒一次，在首週十月9號到12號的測試是只開放給PS4玩家。

另外在首次測試中，大概耗費了玩家25GB的硬碟容量，在第二次測試前，最好也將硬碟整理乾淨，以免遇到無法安裝的窘境。希望玩家們到時候都能夠先讀取好檔案，才能在有限的測試時間內，最大化自己的遊玩時間。

《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試版會在幾點開始？

有機會在《黑色行動冷戰》中拿下好幾連殺 © Activision

雖然動視尚未確定測試開放的時間，但第一次測試是在太平洋時間（PDT）早上八點上線，也就是英國時間下午四點，預期到時候應該會在同個時間點開放。

我要如何取得《決勝時刻：黑色行動冷戰》的代碼？

《決勝時刻：黑色行動冷戰》 © Activision

只有事前預約的玩家可以在這兩次測試週末的前兩到三天，也就是十月8號到9號，以及十月17號到19號能夠先玩到《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試版。

其他玩家可以在之後的天數到各自平台的商店頁面下載到遊戲。

在《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試版中可以玩到什麼？

《決勝時刻：黑色行動冷戰》 © Activision

雖然我們還沒掌握到所有的細節，但就第一次的測試來看，是在檢測冷戰在多人模式中的容納範圍，預期這次的測試也是要測差不多的東西。

在第一次測試中，可以在許多六對六的專屬地圖中玩到三個經典模式，分別為團隊死鬥、佔領模式以及擊殺確認模式。動視形容擊殺確認就像是團隊死隊的變化版，玩家在殺了敵人後需要撿起對方的軍籍牌才算是得分，如果被敵方隊友搶先拿到，那就不算分了。

在原本測試中有邁阿密、衛星、十字路口和艦隊四張地圖，如果第二次測試的內容不變，則一樣可以玩到以上地圖。

另外對於參加過首次測試的玩家們，這裏有個好消息帶給大家，那就是原本破壞遊戲體驗的狙擊手在這次開放測試中會被削弱。

參加《決勝時刻：黑色行動冷戰》測試版可以獲得什麼獎勵？

《決勝時刻：黑色行動冷戰》 © Activision

除了免費在發售前搶先玩到一款射擊大作，玩家也可以在幫忙測試遊戲後拿到小禮物。