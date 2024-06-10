1. 恰好75個詞描述加拿大*

* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

2. 六張加拿大大獎賽精采照片集

It wasn't easy, but Max was back on top in Montreal again © Getty Images/Red Bull Content Pool Visibility was close to zero as Verstappen trailed Russell at the start © Getty Images/Red Bull Content Pool The Dutchman controlled the race after both safety car interruptions © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen and Russell set identical lap times (1:12.000) in qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo was ecstatic after qualifying a season-best fifth © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez had his two-year contract extension announced on the eve of Canada © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 不同路徑，相同的結果，Verstappen再次勝出

A third Canadian GP win was extra satisfying for Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

記錄顯示，Verstappen 已連續三年在蒙特婁獲勝。然而，這次三連勝中的最新一場比以往更加艱難與複雜。相較2022和2023年的比賽，他在這兩年都獲得桿位，並在吉爾斯·維倫紐夫賽道的126圈中領先了123圈。

週六的排位賽中，Verstappen 和Russell 在Q3階段各自拿下1分12秒的圈速，這是27年來首次排位賽出現平局。由於 Russell 在較早的時間內做出了這一成績，他獲得了桿位。在24小時後的正賽中，前排兩位車手在濕滑的賽道上保持隊形，但Verstappen在第17圈的第一個彎道出現失誤，Norris 趁機接近並在三圈後超越了他，使這位荷蘭車手退居第三位。

第25圈，由於 Logan Sargeant的Williams 車隊賽車撞車並阻礙賽道，此時安全車出動，這一情況對比賽結果產生了關鍵影響。當時 Verstappen已在三圈前超越Russell 升至第二位，Norris居前領先。Verstappen和Russell 都選擇進站，而Norris則多跑了一圈。比賽在第30圈重啟，Verstappen重返領先地位，並在賽道條件從乾燥變為潮濕，再恢復乾燥的情況下保持領先直至比賽結束。

隨後，由於Ferrari’車手Carlos Sainz和 Williams車手Alex Albon發生事故，第二次安全車出動，使比賽變成了最後11圈的衝刺。Verstappen完美地處理了重啟，最終以3.879秒的優勢輕鬆奪得他的第60個一級方程式冠軍榮耀。

相比之下，Pérez今年的加拿大之行在抵達蒙特婁之前就達到了頂峰。這位墨西哥車手在賽季第九輪比賽前夕，簽署了一份新的多年合約，將繼續留在車隊。

加拿大從來都不是Pérez 的樂土——他在這個賽道上唯一的一次登上頒獎台是在12年前——今年也不例外。他在排位賽中難以找到後輪抓地力，導致他在週六排位賽只能排在第16位。

在如此棘手的條件下，從這個位置爭取進入前十名的積分一直都是困難的征戰，就在剩下17圈中，他與第6彎的防撞牆發生擦撞事件，導致後翼損壞，無法完成比賽，這是他連續第二場未能得分。

4. Ricciardo 打破鴨蛋

Ricciardo fought through several setbacks to score points in eighth © Getty Images/Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo 重返賽道，這是他十年前在Red Bull 車隊取得首次一級方程式勝利的地方。他有著美好的回憶，但在本賽季的大獎賽中尚未得分。在這個下午，澳大利亞車手似乎陷入了困境，但最終在奮力拼搏後，他以第八名的成績結束了比賽，離開蒙特婁時心情特好。

Ricciardo在週六排位表現出色，以本季最佳的第五名完賽，僅落後桿位0.178秒。但在周日的70圈比賽中，他被裁定提前起步，這使得他在尋求本賽季首次進入前十名的比賽結果（他在邁阿密超級賽事中排名第四，是他本季唯一的積分）看似泡湯，裁判判罰他五秒的時間。

這位34歲的老將在比賽後段堅持了下來，安全車中斷後的最後11圈中奮起直追，躍升三個名次，終場獲得四個積分，將世界冠軍排名提升至第12位。

與 Pérez一樣， Yuki Tsunoda 的加拿大大獎賽在賽道外也有其亮點。在週六的排位賽之前，就宣布這位日本車手已經與車隊續約至2025年，他在排位賽中名列第八位。

Tsunoda 在周日的比賽中使用中性胎進行了長時間的第一站比賽，為進入前十名做好了準備，但在比賽還剩五圈時發生失速打滑，最終以第14 名的成績衝過終點線。

5. 我們需要了解的數字

4: Verstappen在加拿大的勝利，標誌著他自2023年匈牙利、義大利和拉斯維加斯後，第四次從排位第二起跑，取得連續勝利的佳績。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 194 - 2 Charles Leclerc Ferrari 138 -56 3 Lando Norris McLaren 131 -63 4 Carlos Sainz Ferrari 108 -86 5 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 107 -87

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 301 - 2 Ferrari 252 -49 3 McLaren 212 -89 4 Mercedes 124 -177 5 Aston Martin 58 -243

8. 賽道之外

我們知道摩納哥大獎賽是毗鄰海水的賽事，但關於“真正的”摩納哥賽事——在水中的那一場——又是什麼呢？Red Bull 能量站（特別是其中的游泳池）在摩納哥舉辦了許多車隊慶祝活動，但今年，它被用於完全不同的事情⋯

將四位F1車手（來自Oracle Red Bull 車隊的Max Verstappen 和 Sergio Pérez，以及來自Visa Cash App RB車隊的Yuki Tsunoda和Daniel Ricciardo ）安排建造迷你DIY救生筏，放入看起來有點像（重點在於“有點像”）他們自己的娃娃，⋯你可能已經猜到接下來混亂的場景了。

最後贏得比賽的是誰？誰濕得最慘？誰遵守了規則，誰明顯地違反了規則？觀看下面的視頻，就可以找到答案了。

4分鐘 DIY Raft Building. What Could Go Wrong? Max, Checo, Ricciardo and Yuki compete to build rafts to race miniature versions of themselves across the Monaco Red Bull Energy Station pool.

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 10 輪（西班牙），6 月 21 至 23 日

賽道名稱/地點： 巴塞隆納加泰隆尼亞賽道、蒙特梅洛

長度/圈數： 4.675公里，66圈

大獎賽舉行/首次亮相： 33次 / 1991年

最成功的車手： Michael Schumacher、Lewis Hamilton（各贏得六次勝利）

最成功的車隊： Ferrari （八次獲勝）ircuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo

2023 年比賽回顧： 第一名：Max Verstappen (Oracle Red Bull 車隊）、第二名： Lewis Hamilton (Mercedes車隊）、第三名：George Russell (Mercedes車隊）

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

That's 10 Hard Enduro World Championship wins in a row for Lettenbichler © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

當然，得知 Manuel Lettenbichler 率先越過終點線並不奇怪；這位德國車手獨樹一格，以勝利標誌著他在艱困耐力世界錦標賽中連續第十次的勝利。他還在鐵巨人山比賽中寫下了三連勝的佳績，這位Red Bull KTM車手成為自波蘭車手Taddy Blazusiak 15年前以來，唯一一位實現三連勝的車手。

在這裡 可以了解今年 Red Bull Erzbergrodeo摩托車比賽中發生的一切，並向那九位完成比賽的車手送上掌聲。