打破現實與虛擬的界線，卡牌遊戲的近代發展

卡牌遊戲的雙重體驗

卡牌遊戲的起源可以追溯到數百年前的紙牌遊戲，而現代化的卡牌遊戲，如1993年問世的《魔法風雲會》（Magic: The Gathering, MTG）和後起之秀《遊戲王》（Yu-Gi-Oh!），則進一步將策略與角色扮演融入其中，創造了更深層次的體驗。

玩家可以親手摸索每一張紙牌，感受其重量與質感，並在面對面的對決中體驗那份真實的緊張與興奮。

然而，隨著科技進步，這些遊戲不再局限於實體形式，紛紛推出數位版，將遊戲帶入虛擬世界。

數位化讓卡牌遊戲的體驗進一步升級。玩家可以在手機、電腦甚至主機上隨時隨地進行對戰。

例如，早在2002年發行的《MTG Online》為《魔法風雲會》的玩家提供了完整且易於上手的數位化體驗，後續更迭代了數個版本與平台，現在最新一代的《MTG Arena》，你甚至可以在 STEAM 上玩到 (台灣有鎖區，需跳板)

MTG ARENA，魔法風雲會最新款的電子遊戲 © HASBRO

順帶一提，上面CREDIT是HASBRO並沒有標錯，魔法風雲會現在後面老闆就是《變形金剛》那個孩之寶沒錯

而近年火紅的《Yu-Gi-Oh! Master Duel》則忠實還原了《遊戲王》卡牌遊戲的核心規則，並通過精美的動畫效果提升了對戰的視覺衝擊力，同時在禁限卡表的安排上，還刻意錯開實卡OCG的環境環境步調，讓雙棲玩家的遊玩環境別有一番風味，算是近年相當認真營運的網路遊戲

這樣的雙重形式不僅擴大了遊戲的受眾範圍，還滿足了不同玩家的需求

《魔法風雲會》是非常長青和長壽的卡牌遊戲，這幾十年內歷經各種娛樂變遷、風風雨雨，它始終都活著

實體與虛擬的融合價值

實體紙牌和電子虛擬卡牌之間的互補性，是這種跨界成功的關鍵

實體紙牌提供了獨特的收藏價值與社交氛圍。玩家可以通過實體卡片的設計細節與稀有度，體驗收藏的樂趣，同時參加現場比賽與其他玩家交流，建立深厚的社群關係

遊戲王明年還要針對OCG的主題再出新動畫，各種連續劇中劇的概念，這個營運方式別說再戰十年，再戰百年都不是問題 © KONAMI

而虛擬版本則能打破地理限制，讓玩家不受時間與空間的束縛，隨時進行遊戲。

此外，電子平台的各種自動化管理機制，則是大幅提升玩家對局過程的流暢度。

例如，自動計算分數、自動洗牌、自動濾牌、自動歸納TAG、即時更新卡池、或自動提醒連鎖，以至於官方直接鼓勵分享熱門牌組構成(俗稱抄牌)，等等族繁不及備載的便捷功能，不僅降低了入門與思考門檻，還能吸引更多新玩家進入卡牌遊戲的世界。

對於老玩家而言，虛擬版本也能成為一種方便的練習工具，幫助他們更快熟悉手上的牌組、與實戰上的策略構築，三更半夜想練牌就練牌，真正做到秀牌不出門能知天下勢

技術進步與未來展望

卡牌遊戲跨界成功的背後，說穿了，離不開技術的支撐、和資本的挹注

現在多平台登入網路遊戲，已經是多人遊戲的主流，雲端運算能讓玩家可以在多設備間無縫切換，隨時隨地都能挑選自己方便、順手的平台或硬體進行遊玩

此外，虛擬現實（VR）與擴增實境（AR）的技術發展，也為卡牌遊戲開啟了新的可能性。玩家早晚能通過AR技術看到虛擬怪獸直接出現在桌面上，再更進一步模糊實體與虛擬的界線。

除了以上粉絲自製的AR系統以外，在前幾個月KONAMI官方也宣布了，已經正在製作VR版本的Duel Links，看到帥氣的怪獸在你眼前活靈活現，指日可待

跨界帶來的文化與情感

更深層次地說，卡牌遊戲跨越實體與虛擬的界線，不僅是一種商業模式的創新，更是一種文化與情感的連結。

實體卡牌承載了玩家間面對面交流的情感，而虛擬版則擴展了這種交流的可能性，讓更多來自不同背景的玩家得以互相切磋。在這種融合中，卡牌遊戲成為了新時代下的社交紐帶之一

某些遊戲在推出時也採用雙版本策略，實體卡牌可用於收集和比賽，而虛擬版本則負責快速匹配與練習，實現了一種「雙棲模式」

值得一提的是，這種融合並不僅限於傳統的卡牌遊戲品牌。許多新興的卡牌遊戲設計者、或是各大知名IP，也紛紛在思考如何推出卡片遊戲，以迎合不同玩家群體的偏好

畢竟講白話一點，如果卡牌遊戲營運得當，那麼印卡片就和印鈔票根本沒兩樣

在這些眾多IP當中，異業跨足卡牌遊戲，並首先站穩腳跟的，首當《遊戲王》，遊戲王轉型到現在，已經是將絕大多數的獲利重心都擺在卡牌遊戲之上

遊戲王的人氣扛霸子，布嚕艾斯壞透都拉鞏！ © KONAMI

後續全球性知名IP、近年也在台灣地區開始陸續破圈的，還有《Pokémon Trading Card Game》與《ULTRAMAN CARD GAME》

前者也就是寶可夢的卡牌遊戲，前者同樣也是全球前幾強的實體卡牌扛霸子，近來更以手機版本《Pokémon Trading Card Game Pocket》更進一步擴大市場，吸引無數男女老幼入坑，在不少社交媒體上都可見一斑

PTCG近期可說是伊布家族大展無雙人氣的舞台

近期蔚為話題的各式各樣伊布主題 © PTCG

九彩昇華齊聚鼎 © PTCG

後者則是夾帶老牌日本特攝 Ultraman (ウルトラマン/超人力霸王/奧特曼) 的名氣、與母公司圓谷的全球化各種布局，配合簡單明快的對戰規則，強勢踏進卡牌市場

Ultraman這邊則是以各樣知名超人與人氣怪獸，配上經典的劇照、或是帥氣的插圖，讓你在牌局中重現劇中高光場景，甚至連電視劇最新進度的超人力霸王雅克 皓月裝甲也有參戰，甚至是銀河裝甲也發售在即，很會

Ultraman卡牌遊戲的選角、構圖也真是滿懂怎麼呈現人物魅力 © 圓谷

為了照顧忠實觀眾，當中也是收錄了不少比較old school的劇照風格卡圖 © 圓谷

在目前規則逐漸複雜化的各樣主流卡牌遊戲當中，Ultraman卡牌遊戲也是逆風走出一條不同的路

本作的對局規則極其直觀、明快、講人話，在不同單位的對戰之中，也很巧妙地重現了英雄角色不輕言放棄的堅韌精神，你不用擔心聽不懂K語言，只要相信光就可以

官方在賽事舉辦也頗為積極，後勢可期

以台灣這邊的卡牌遊戲發展來說，Ultraman卡牌經營賽事的積極度目前是首屈一指 © 圓谷

(其實要講異業卡牌遊戲發展的話，Gundam相關的卡牌遊戲也有滿多可以聊，無奈這個系列都是不定時翻車、無預警斷尾，改朝換代從不講道理，讓當初相信BANDAI的玩家很難不PTSD，不過認真要講可以下述三萬字，所以就暫時先不展開)

卡牌遊戲的日後發展

總而言之，卡牌遊戲打破了實體紙牌與電子虛擬的界線，展現了它們作為一種遊戲形式的多樣性與包容性。

從收藏的觸感到數位的便利，從現場的交流到全球的連結，這種特別的雙重體驗不僅豐富了玩家的生活，也為遊戲行業帶來了無限的可能性。

在未來，可以期待更多創新的玩法與技術，進一步深化這種實體與虛擬的融合，為玩家帶來更精彩的體驗。

實體卡牌遊戲，相較於電子化的版本來說還有很實際的三個額外優勢

第一個，是你拿在手上的牌是想交換就交換、想賣誰就賣誰，不用看營運商臉色

如果你對遊戲開始前的電子合約，有再三看清楚的話，你會發現你帳號裡的卡牌，其實並不屬於你

甚至是你的帳號，也不屬於你，這一切都是營運商說了算

你缺了哪幾張關鍵牌想補，也是會被諸多刁難，即便是要拆粉合成，通常你拆掉的輛，和你合出來的價，也是先被迫要吃個不公平的交易

拿在手上的牌都是你的，想交換想交易都是你的自由 © 大王認真玩

第二個，是有跨足實體卡片的卡牌遊戲，相較於完全是電子化、而沒有發行實體卡片的純數位遊戲來講，相對沒有濫用RNG的問題

不少知名純電子的卡牌遊戲，例如《爐石戰記》、《暗影詩章》等等，為了讓新手不要有太多挫折感，就是透過大量的RNG效果去拉近新手和老手的戰力，比方說優格、伐木機等等，讓新手有機會靠賽去打贏老手

透過RNG拉近新手和老手距離，以電子遊戲來說，絕對是好事，因為能有效留存新手，藉以拉長遊戲生存時間

但對於卡牌對戰遊戲來說就未必如此，因為這代表你的構築、策略，在大量的RNG面前都不值一提，這個做法的本質，就是在對卡牌對戰遊戲的「構築樂趣」、「出牌策略」做出根本性的否定

尤其卡牌對戰遊戲的抽卡環節、甚至是賽前猜拳，本身就已經帶有RNG了，這已經是能適當拉近新手老手距離的機制，如果還要在不少單一卡牌、或機制上堆疊出更多RNG，就是走火入魔

這樣的手法說穿了就是公子獻頭，透過消費老手A的樂趣和信仰，去養育新手B。

雖說一時三刻留得住這批新手B，但路遙知馬力，等到這些新手B變成老手B，那這個做法就是更直接了當的再請B獻頭，繼續去養育新手C

透過飲鴆止渴、殺雞取卵、不斷螺旋，終歸掏空和透支對卡牌對戰有興趣的這個族群，也消費了自己的人氣和IP生命力

講白話一點，「過度強調RNG的電子卡牌遊戲」的玩家，終歸都是短時間內被遊戲商當成韭菜在狂割，那消費者也不是智障，這樣的卡牌遊戲，通常也都是囂張沒有落魄的久，看看上面提到的那兩款就知道了，現在就是薛丁格式的生存

純數位的電子卡牌遊戲本身沒有問題，甚至可以說很棒，但多半做純數位電子卡牌遊戲的廠商，在營運上問題確實都不少

遊戲也才大更新沒多久，就在全台最大電玩論排巴哈姆特人氣已經掉到182名，蒼涼可見一斑 © 旺普

簡單的講，涼了。只能說是自己的選擇就得自己負責，其他就不多講什麼 © CY GAMES

最後一個則最單純，就是收藏價值，讓你的心血不會隨著營運結束，就船過水無痕

當中不少知名卡牌，也是透過精美的構圖、別緻的印刷、細膩的手感，讓不少收藏家前仆後繼的不斷投入相關市場，畢竟講個現實一點的，卡片光是拿在手上就自帶情緒價值

實體卡牌的另一大優勢是收藏，這邊避免觸景生情就不放GW系了 © 大王認真玩