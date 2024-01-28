Carissa Moore：一封寫給衝浪的情書

Part of this story Carissa Moore 查看基本資料

衝浪是我生命的一部分，並將永遠如此。 這絕對不是終點。 我更願意把這看成是進化，是下一章的開始，是新的起點。 Pipe 職業賽將是我在冠軍巡迴賽上的最後一場比賽。 在家門口結束似乎是最合適的，因為這裡是一切的起點。

在過去的幾年裡，我越來越難找到動力以相同的強度繼續比賽。 我是一個全心投入、被熱情和目標驅使的女孩，所以任何事情都會讓我感到掙扎。 很長一段時間，我都認為贏是成功的定義。 當你贏的時候，每個人都很高興，每個人都愛你，這就為任何內心的掙扎貼上了創可貼。 不幸的是，現實是，勝利稍縱即逝，勝利帶來的感覺只是暫時的。 我不會為了空洞的勝利而繼續下去，我需要更多。 我到底還需要多少冠軍？ 巔峰狀態的我，外界的期望是繼續前進，但我的內心告訴我，是時候轉向了。

我不知道這一切會如何發展。 這讓我有點緊張，但也非常興奮。 我一直在努力，不斷摸索。 這股新的浪潮已經在地平線上形成了一段時間，我終於有勇氣去追隨它。 我知道我是誰，我想要什麼，什麼對我有意義。 我的興趣很廣。 我是一名衝浪者，同時也是一名妻子、姊妹、女兒和朋友。 我想在生活的各個領域不斷挑戰自己，探索快樂，最重要的是，找到分享更多愛的方式。 離開巡迴賽無疑是我做出最艱難的決定之一，但我也覺得這是完全正確的。

可能會有人猜測，我離開巡迴賽是因為我在總決賽日失去了最後兩個世界冠軍。 逃跑可能是我最不願意看到的事。 我是否為自己沒能在這時刻崛起而感到沮喪？ 是的。 我是否希望我的壁爐架上多兩座閃閃發光的世界冠軍獎盃？ 當然希望。 但事實並非如此，我很好。 我為自己每年的表現感到驕傲，無論結果如何，我都會全力以赴。 正是從這些失利中，我找到了自己的力量，並以某種方式感受到了最深切的愛與支持。

這絕對是一次瘋狂的旅程，遠遠超出了Riss的預期。 環遊世界、巡迴演出中的冒險和經歷教會了我更多關於生命和生活的道理，這是任何一本書都無法企及的。 勝利、缺點、愛、快樂甚至心碎。 我對其中的每一部分都心存感激。 我遇到的人，他們已經成為我的家人，這是迄今為止最珍貴的禮物。

我要感謝的人太多了。 這確實需要大家支持的力量，如果單靠自己，這一切都不可能實現。 愛的力量、人與人之間的連結所能達到的效果是非凡的。 我是它的見證者，也有幸為我的整個職業生涯加油助力。 感謝所有的教練、訓練員、物理治療師、心理學家、贊助商、攝影師、朋友、家人和粉絲，是你們陪伴我一路走來，幫助我實現夢想。 我永遠心懷感激。

對於聯賽，感謝你們給了我一個實現熱情的平台，並在我的職業生涯中給予女性平等的報酬和機會。 這是一個特殊的時期，我是這項運動和進步的一部分。 下水的女性和女孩比以往任何時候都多，我微笑著想，也許我們只是其中的一小部分。 對於巡迴賽的女選手來說，你們都是光輝的榜樣，詮釋了在當今世界成為一個堅強、無畏的女性意味著什麼。 你們的所有做為不斷激勵著我。 高素質的女性難得一見，我很幸運能在巡迴賽中被這麼多女性包圍。

我和父親在威基基衝浪的第一個浪就愛上了衝浪。 那感覺就像在水面上飛翔，我立刻沉迷於那種自由和純粹的快樂。 爸爸，我不知道這一切是否都在你的計劃之中，但真的要謝謝你，謝謝你所做的一切。

我的丈夫Luke，我非常期待接下來的生活。 有太多的事情值得期待。 感覺我們才剛開始。 如果我們能在 Jbay 衝浪板上大顯身手，並連續奔跑多年，那麼我們就能挑戰一切。 謝謝你們，讓我可以坐在你們的肩膀上，也可以在你們的肩膀上哭泣。 沒有你，我真不知道該怎麼辦。

我正在學習更信任自己，傾聽自己的直覺，向自己的信念靠攏。 我發現，我最喜歡的騎行往往是在我的心臟開始有點狂跳，有一絲恐懼，但我還是劃過窗台的時候。 這是我能感受到蝴蝶效應的時刻之一。 衝浪教會我的最重要的一課就是全心投入，奮力划槳，放手一搏，享受衝浪的樂趣。 誰知道呢，我可能會飛起來。 這正是我正在做的。

我所有的爱

Riss

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