Casey Brown：freeride的拓荒女王

Casey Brown 車涯是不少車手的目標，出生於紐西蘭的她，曾於World Cup, Enduro 世界系列賽及Crankworx 世巡賽亮相出賽，也是Crankworx的冠軍得主。

Brown 現仍在瘋狂地「奔跑」，但她的重點是推動女性在freeride騎乘領域，現今freeride仍被視為以男性為主。

你可以在 Vision 影片中，看到Brown展現freeride的故事，現可透過Red Bull TV觀看。

Η Casey Brown έχει φοβερές ικανότητες στο mountain bike και με μεγάλο εύρος © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Brown一直在努力推動女性在freeride領域成長，在2019年Red Bull Rampage寫下新頁。

現年30歲的Brown，成為首位在Red Bull Rampage亮相的女性車手，為女子freeride樹立了全新先例。不幸的是，Brown在比賽過程中摔傷嚴重，多處受傷讓她無法參加比賽。

「比賽很有難度，我也在此渡過開心的時光。」Brown賽後如此表示。

Μια άσχημη πτώση έκοψε την φόρα της Brown στο run της στο Proven Grounds © Paris Gore/Red Bull Content Pool

布朗與其他女性車手一起參加 Formation ，這是一場對freeride設計的進階賽道，於2019年底在猶他州裡曾舉辦Rampage的場地舉行。Brown雖然受傷，但仍然出席參與，並拿著鐵鏟為女性車手們挖路，參與這場盛會的女選手包括有Sandler, Micayla Gatto, Tahnée Seagrave , Vaea Verbeeck, Hannah Bergemann 與 Vinny Armstrong。

Formation 不是女性版的Red Bull Rampage，而是完全有著自己獨特的特色。Brown進一步解釋說，她希望看到Formation作為'jam'風格的活動，車手擺脫比賽的氣氛。

我希望女性在freeride項目裡，能擁個與World Cup一樣受人尊敬的平台，但是沒有競爭壓力。 Casey Brown

Η Casey Brown συμμετέχει κάθε χρόνο στοn διαγωνισμό Whip Off στο Crankworx © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool