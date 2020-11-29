Casey Brown：freeride的拓荒女王
越來越多的職業女子登山車手希望通過freeride來表達自己的騎行天賦，Casey Brown為該領域的女性車手開出道路。
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Casey Brown 車涯是不少車手的目標，出生於紐西蘭的她，曾於World Cup, Enduro 世界系列賽及Crankworx 世巡賽亮相出賽，也是Crankworx的冠軍得主。
Brown 現仍在瘋狂地「奔跑」，但她的重點是推動女性在freeride騎乘領域，現今freeride仍被視為以男性為主。
你可以在Vision影片中，看到Brown展現freeride的故事，現可透過Red Bull TV觀看。
Brown一直在努力推動女性在freeride領域成長，在2019年Red Bull Rampage寫下新頁。
現年30歲的Brown，成為首位在Red Bull Rampage亮相的女性車手，為女子freeride樹立了全新先例。不幸的是，Brown在比賽過程中摔傷嚴重，多處受傷讓她無法參加比賽。
「比賽很有難度，我也在此渡過開心的時光。」Brown賽後如此表示。
布朗與其他女性車手一起參加Formation，這是一場對freeride設計的進階賽道，於2019年底在猶他州裡曾舉辦Rampage的場地舉行。Brown雖然受傷，但仍然出席參與，並拿著鐵鏟為女性車手們挖路，參與這場盛會的女選手包括有Sandler, Micayla Gatto, Tahnée Seagrave, Vaea Verbeeck, Hannah Bergemann 與 Vinny Armstrong。
Formation 不是女性版的Red Bull Rampage，而是完全有著自己獨特的特色。Brown進一步解釋說，她希望看到Formation作為'jam'風格的活動，車手擺脫比賽的氣氛。
我希望女性在freeride項目裡，能擁個與World Cup一樣受人尊敬的平台，但是沒有競爭壓力。
經驗豐富的freeride女性車手Katie Holden，正率領Formation在不久將來成為女性在freeride的專業活動。Brown也會在此支持，並希望可以邀請更多女性車手加入。
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