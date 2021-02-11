見識偉大滑雪選手背後的公園建造師

Charles Beckinsale 是 滑雪公園 建造師，也是讓知名 滑雪選手 Mark McMorris能練習最新 滑雪技巧 的幕後推手。 Charles Beckinsale在單板滑雪領域工作，雖然他屬於幕後工作，但他被公認為世界最好的地形公園建造師之一，他的職業生涯致力於建造世界上最好的滑雪地形公園，現在在瑞士經營公司 The Stomping Grounds 。

2018年稍早，Beckinsale參與建造一個滑雪道設施，讓 Mark McMorris 能夠做出前所未見的新招 - front board double cork 1170 。現在看看Beckinsale與Mark McMorris建造此次滑雪到設施後的表演影片與對 Beckinsale的深度專訪。

第一人！Mark McMorris完成Backside Double Cork 1170

立志成為滑雪公園建造師

我曾在南半球以單板滑雪當職業，我們有自己的小圈圈，我會在北半球冬季時進行影片拍攝與剪輯。當我回到南半球時，我則與滑雪地形公園團隊一起工作。那時的地形公園真的很爛，經營他們的人們完全不知道他們自己在做什麼。對我來說，我很想要像去加拿大惠斯勒雪場時一樣，能跳很棒的跳台並且滑行很棒的滑雪鐵桿 (Rail)，這也是我為什麼會開始全心投入這些，我希望在當地我也可以享受這樣的滑行與做我的滑雪技巧。

學習建造地形公園的一開始

我一開始用耙嘗試了很久的時間。但我意識到用耙很難做太多滑雪道上面的改變，也不能用耙來建造滑雪地形公園，因為你弄了很久只是在嘗試擦亮別人的草皮罷了。對我來說，我一起工作的人也是讓我大開眼界。當時真的是遭遇艱難的苦難，對任何想建造滑雪地形公園的人，你勢必會與滑雪場的積雪美容團隊(就是壓雪機團隊) 一起作業，而當中大多數的人是不修邊幅的，也通常不是很友善與熱於助人，要克服這些難處也是一大挑戰。

所以我在21歲時開始尋找海外的機會，並於Squaw Valley開始工作。當時他們有非常棒的地形公園計畫 ，甚至到現在也還有這計畫，我當時開始與最棒的建造師一起工作，我在他們的羽翼下學習成長，因為他們注意到我每天在地形公園裡滑行，也注意到我的滑行方式與對地形公園的熱愛。

和Mark McMorris一起建造滑雪道設施

世界上很少有像Mark McMorris這樣的滑雪選手，他很清楚他想要什麼，我也很喜歡聽他說「哦對，Charles，隨便你怎麼給我驚喜」你知道他想要的一定要正確到位，這雖然帶來一定程度的壓力，但他的態度又讓人感到謙卑。

製造獨特的上升滑雪鐵桿

我知道他想要做一個非常誇張的Double Cork，然後我就想「嗯，人們不喜歡像下台階的公園設施，但這種下台階的舒適之處在於，你不必滑行太快也可以跳躍與著陸」 當接觸到鐵桿時，任何能讓你減速的感覺都讓你更舒適，因此如何盡可能地用慢速接觸到鐵桿，盡可能地跳躍停留至空中，並且盡可能地在滯空期間做更多的技巧並且著陸成功，這是我們想要的結果。所以我們開始嘗試在跳台關節處設立上升滑雪鐵軌，然後今天測試縮短一公尺，明天又測試增加一公尺，嘗試找到最合適的長度。

Mark McMorris 的 front board double cork 1170

我記得我們是在第三天或第四天的時候，Mark確定他想要做這個滑雪技巧，而他已經飛越了我們期望能著陸的地點。他降落在那個太平坦的地點後，我心裡就在想「哦，該死，也許等一會兒，我們應該再將鐵桿移動一下位置」但 Mark看起來不這麼想，他就像是有骨頭的狗一樣開心。

過去與Mark長時間合作，我知道他對單板滑雪真的厲害。我從未見過他為了讓這招新招完成而花了這麼多心力，我從未見過他就為了這招這麼努力。我對當時真的印象非常深刻也非常震懾。我內心深處的某一處甚至在想，假如他突然跟我說他今天不想再繼續，然後我趁這時間把雪道調整得更好，那該有多酷。 但是我心中的另一處又在想「他就快成功了！」

設計滑雪公園設施的訣竅

其實聽起來不是很專業，但最重要的來自於直覺與眼睛。即使我做出了最好的跳台，我也僅是粗略地記住這個跳台的角度，但我並不會去檢查角度。我通常會等整個設施的形狀定下來後，才會到滑雪設施的旁邊檢視它。當我被問到角度時，我才真的會去確認跳台的角度給別人當作未來的參考。

為世界級選手建造滑雪設施的壓力

當我開始建造這些值得拍照的滑雪設施，當人們開始首次嘗試時，我通常會睡很少很少，因為我會沉迷於這些滑雪設施，我會在每一個晚上離開前給他們拍照。並且在獲得充足的睡眠後，查看我iPhone裡的所有滑雪設施照。

很多時候你在建造的過程，你會不斷地看著這些設施並且告訴你自己，這一定會很棒的。而在這過程中，我期待在隔天的早晨中，看著我建造的滑雪設施是新奇且無障礙的。而這一切的背後，我們滑雪公園建造師最大的責任就是確保滑行者的安全，這也是我們最大的壓力來源。

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此 文章 由 Snow Show Asia 編輯媒體夥伴編譯。滑雪 不再只是種運動，更是全新的潮流文化。 Snow Show Asia 致力扮演亞洲區冬季運動文化的新媒體先行者，為大眾帶來獨特、有趣、令人亢奮的冬季文化與運動專業資訊。

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