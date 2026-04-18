從地下逆襲的饒舌辣媽—Charlu

出身於東京的Charlu，早在青少年時期便以陽剛藝名CHARLES，活躍於澀谷地下饒舌battle賽事如「戰極 MC BATTLE」等。在多數由男性主導的競技領域中，她以極具攻擊性的犀利歌詞與扎實的押韻功底很快闖出名號。當時她的風格深受九零年代東岸嘻哈影響，多以厚重的 Boom Bap風格創作，字裡行間充滿強烈的勝負欲和與他人一較高下的渴望。

Charlu在音樂生涯即將起飛之際，於二十歲出頭時，她卻成為兩名孩子的母親，進而暫停音樂活動。2019 年宣告復出後，她將藝名改為拼寫更為柔和，更陰柔的Charlu。這段遠離舞台，真實面對育兒生活壓力的日子，也成為她日後創作的重要元素。Charlu的音樂風格也出現明顯改變，從過往battle舞台上的兵戎相見，將關注轉為拉回平凡人的日常現實。歌詞寫著育兒的疲憊、生活重擔與女性的現實掙扎。

Charlu © Tasuku Amada

2024 年是 Charlu 職業生涯的重大轉捩點。她參加選秀節目《Rap Star Tanjou》並奪得第一名，同年伴隨節目熱潮發行〈CHEESE〉、〈GIRI〉、〈My Verse〉等單曲，亦取得不俗成績和網路討論度。她同時順應音樂潮流變化，開始增加大量帶有陷阱聲響的新時代曲風。她的歌詞依舊犀利，但更多的是展現女性自信從容與不畏懼抗爭的精神表達，強烈辣妹外型、單親媽媽身份，加上不藏著噎著的真實感，讓她在嘻哈社群中建立起鮮明形象。

Charlu, Matt Cab © Tasuku Amada

在近期與Red Bull 64 Bars的合作中，Charlu在由製作人Matt Cab操刀，充滿彈性律動的當代編曲。她在一鏡到底的演出裡，展示了出色的聲音控制與穩健饒舌技術。面對中段節拍切換的編排，她從一開始的重踩一字一句，轉換成片段式的flow編排。相當游刃有餘地完成整段表演。Charlu在64 Bars演出中，從容不迫地展示自己歷經淬鍊後的實力底氣。