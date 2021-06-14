Checo為車隊贏得第1座分站冠軍

Checo在巴庫大奬賽為車隊贏得他在Red Bull的第1座分站冠軍，這場比賽充滿了高、低潮與情緒曲折的起伏。現在總算塵埃落定了，讓我們與Checo一起回顧這場精采的賽事，並與我們分享這一刻的榮耀。

Checo 回到車隊在英國米爾頓凱恩斯總部時表示：首先，我感到非常非常的自豪。這是一場勝利，真正顯示了我們基本上從 1 月 1 日以來所做工作的努力。感覺太酷了，它充份表明我們努力工作總是會有回報的，所以我很驕傲，並清楚知道我們有兩輛可以戰鬥的賽車，而且我們真的很想贏得這個冠軍，這對整個車隊來說是一個很大的鼓舞 。

我只想不斷的進步。這輛車還未發揮至極限，我必須繼續努力。 Sergio Pérez

然而，Checo並不是一個滿足於目前榮耀的人，這位墨西哥籍車手在F1一級方程式賽車浮沉十多年是有原因的，那是因為他從未停止想要變得更好。他曾說只需要5場比賽就能讓RB16B贏得勝利，而他正是在第6場比賽奪冠，但這還不夠。Checo表示：我只想不斷的進步。這輛車還未發揮至極限，我必須繼續努力。我會全力以赴，努力達到目標並不斷進步！

Checo In The Fast Lane © Vladimir Rys

亞塞拜然大獎賽大部分時間裡，Checo皆在Max後方 P2 的位置，這聽起來是個好地方，但是想想當7座世界冠軍Lewis Hamilton一直在後方架著脖子喘氣時，這會讓你筋疲力盡的。Checo表示：這非常困難，因為他一圈又一圈地在那裡。通常在比賽中，你可以獲得一些自由的空氣，因此此時可以節省點輪胎、剎車及燃料，像是與自己競爭的比賽。但當我從維修區出站後，必須直接切入。帶著冷胎出來意味著進第2彎開始我必須一直不斷推進，而Lewis一圈又一圈地就跟在我的正後方——我真的必須繼續不斷加速前進。

我們算幸運，因為當Lewis的剎車有問題，如果我們有一個好的開端，誰知道後面會發生什麼事。 Sergio Pérez

最後4圈，Max 似乎遭遇後輪故障問題，這讓他退出了比賽，並將 Checo 推到了比賽的領先地位。此時，紅旗出現，比賽單位決定重啟賽事，從燈滅起跑開始僅有兩圈的時間。壓力全在 Checo 身上，他知道這一點。他表示：我知道失去這一切的後果。只有兩圈—我在桿位上—如果我們輸掉了比賽。此時，我必須專注努力創造一個完美的開始。由於許多原因沒有發生，我們算幸運，因為當Lewis的剎車有問題，如果我們有一個好的開端，誰知道後面會發生什麼事。 最終奏效了，僅僅兩圈就能見真章，但壓力好大。

We Win And Lose As A Team © Vladimir Rys

當Max 失望退賽後，當頒獎台儀式時他呆坐在車手的休息室裡，是值得原諒的，但荷蘭籍車手仍非常大器，與車隊站在一起為他的新隊友加油，顯示出車隊的凝聚力。Checo 表示：Max所做的事情是大家樂見的，這個勝利應是他的，週末他所做的一切都很完美，他只是非常不幸，然後繼續說當他這個墨西哥人首次加入車隊時，得到Alex Albon的協助與指導。

Alex在模擬器上投注許多的工作與時間，我很感恩他每個週末與車隊一起努力工作，才能有今天的結果。 Sergio Pérez Alex和工程師們在模擬器上投注了大量的時間與工作。記得當我加入車隊時，我沒想到他對我是如此的開放，他解釋了會遇到的所有問題，賽車如何運作，從第一天起就得到他的大力支持真是太好了。我真的很感謝，我也很感激他每個週末在模擬器上與團隊一起做的努力。有堅實的團隊合作，最終我們在車隊積分榜上名列前茅，這要感謝這支車隊中的每一個人。 行程表的下一站法國大獎賽，Checo 沒有時間沉浸在他的榮耀中，是時候繼續努力了—2021 年是一場馬拉松賽事，而非短跑。他總結時表示：我們現在在哪裡並不重要，阿布達比封關戰才是最後完成定結果的地方，所以我們只需要繼續努力，確保我們發揮賽車的最大潛力，況且還有很長的路要走。我已經參加F1一級方程式賽車多年了，我仍然知道，很多事情都可能會發生，所以我們只需要保持低調。現在已經發生的事情已經成為歷史，我們只需要繼續往前看。

Celebrating Checo's Win © Getty Images Shining Bright For Sergio © Getty Images A Win Which Meant A Lot © Getty Images Congratulations From The Boss © Getty Images Pierre Wache And Checo Head To The Podium © Getty Images Heading Straight For The Team © Getty Images Sergio Wins On The Streets © Getty Images That Winning Feeling © Getty Images Checo Claims His First Victory With The Team © Getty Images