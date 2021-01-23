Checo抵達Red Bull賽車車隊準備大展身手

The Blue Really Suits Sergio © Getty Images

對任何F1的車迷來說，Sergio ‘Checo’ Pérez一點都不陌生。 這位墨西哥籍車手已經在這賽車運動的最高殿堂連續10個賽季。當他進入F1車手職涯的第11年時，他知道他即將踏入其職業生涯迄今最好的一次機會。

但是，Checo並不認為這是理所當然的事。自15歲離開墨西哥並移居歐洲以來，他就一直努力工作並展現真正的毅力，因為他知道那是他要成功的唯一途徑。

回到開始

Checo在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）長大。正是他的父親首先燃起其參賽的熱情。Sergio表示：我之所以加入卡丁車，是因為我父親一直參與賽車運動。他為墨西哥賽車手Adrián Fernández工作，很小的時候，這就是我所看到以及我最想做的事情。

他表示：和Ｍax與他的父親一樣，卡丁車時代的初期，意味著有很多時間要加倍努力去參加比賽。從很小的時候開始，我就與父親和弟弟一起遠行。我的弟弟也是一位賽車手。也會與我們的機械師一起旅行，我們通常在周末到週末間，在高速公路上要耗掉10-15個小時，而那僅是在卡丁車比賽時期。

Sergio表示：他來自一個非常普通的家庭，因此很難想像可以成為一位F1賽車手，而且他知道如果他要實現自己的夢想，那就意味著要到歐洲。他可以在那裡找到贊助商，包括墨西哥商業巨頭Carlos Slim。15歲時，我以單程機票來到德國。當時，我父親有一些飛行里程，但僅容許單程票，還不足以從老家Guadalajara出發。我必須到鄰近墨西哥城的Toluca搭機，所以當時我們開了6個小時的車程。父母親把我送到那裡，我則隻身繼續為自己的夢想努力奮鬥。

雖然，Sergio有了贊助商幫助他參加比賽，但不包括住宿或餐費。不過，他很幸運，當時他的車隊老闆經營一家餐廳。我告訴他，我沒有太多預算可用於生活，他告訴我，我可以和餐廳的廚師們一起生活。在我休息的時候，我實際上也會幫忙廚師，他們並試圖教我德語，但這也是我學習英語的方式。當時我也吃了很多維也納炸肉排和蘋果餡！

早年對Checo來說可謂是非常艱苦。充滿了不確定性，他十幾歲離家遠赴異鄉。他表示：當時，我有許多想要放棄的想法。我把整個童年都拋諸腦後。我的朋友、我的家人以及在文化上的大不同。很多時候，我認為一級方程式賽車離我太遙遠了，我應該回家過正常的生活。但正是我家人的支持，讓我繼續留在那裡。從情感的角度來看，那兩年在德國非常艱難。非常寂寞。一周很忙，但是沒有比賽的周末感覺又特別漫長。我猜想決心是讓我留在那的關鍵–我相信只要有決心和熱情，你就能實現自己的目標。

遇到大好時機

Sergio Meets With Adrian And Christian © Getty Images

Checo在2011賽季與Sauber車隊簽約，並打破了一級方程式賽車歷年的紀錄。他說：這真的很特別，我為此付出了畢生的精力。 我的第一個賽季超酷的。他在澳大利亞的首場比賽中以第7名完賽，這為他留下了深刻的印象。當時，他是唯一採一站式進站的車手，並且在輪胎保護方面的技巧，表現得可圈可點。

儘管很早就給人留下了深刻的印象，但對於這位墨西哥車手而言，並非總是那麼容易。要學的還很多，突然之間，你有了15名工程師，並且每時每刻都在提供回饋，這是一個很大的變化。當然，你也意識到自己的興趣正在增長，因為你已成為鎂光燈的焦點之一。

在Sauber車隊待了兩年後，Checo轉而效力McLaren，但賽車性能的表現不佳，這並非他所希望的情況。之後在2014賽季，他轉戰Force India車隊（後來成為Racing Point，現在是Aston Martin），在那裡他參加比賽，直到進入2021賽季加入Red Bull 車隊。在過往那些時間裡，計獲得10次登上頒獎台，4次最速圈，並於去年在Sakhir大獎賽贏得個人職涯在F1的首座分站冠軍殊榮。他說：想想，真是太瘋狂了，這將是我參加一級方程式的第11個賽季，但我告訴你，日子過得真的很快。

現在，Checo已效力於Red Bull賽車車隊，他知道表現會有壓力，但是他也知道這是他成為世界冠軍的最佳機會。這是一個了不起的品牌。在一級方程式的所有車隊中，我認為我應該沒有機會加入它，因為我不屬於Red Bull青年計劃的成員，但是當機會來臨時，我要好好抓住機會。現在，夢想成真了。當我穿上Red Bull T恤或喝一罐Red Bull時，我會想“哇，這正是我追求的品牌！”這真是太令人驚訝且難以想像了。這是我15年辛勤工作獲得的難得機會。我認為時候到了，我也已經準備好了，我要用雙手好好把握這次珍貴的契機。

Checo在2009年加入Arden International GP2車隊之前就曾與Christian合作。“我曾與Christian及其父親合作，在GP2的第一個賽季就曾為他效力。想到12年後我們將再次攜手合作，真是太瘋狂了。我非常欣賞Christian。首先，他是一位很好相處的人，他還是一位很棒的車隊負責人，我們將一起攜手共創未來美好的時光。

Sergio Pérez © Mark Thompson/Getty Images

Sergio為自己迄今所獲得的成就感到自豪，但他知道這項工作才剛剛開始。我一直不斷的努力，去年我終於有了一輛可以展現更多實力的賽車，大家看到了我的能力，但現在是我的大好機會。我必須關注各方面並進入下一步，我認為我已經準備好了。我唯一缺少的就是機會。現在有了它，這就取決於我自己的能力。我將要好好大展身手一番。如果我們有一輛可以贏得總冠軍的賽車，我將確保我們會贏得冠軍。但是，如果不是這樣，那麼我們只有一輛足夠獲得第3名的賽車，我將確保我們可以獲得第2名。