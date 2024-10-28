阿丹很早就與自行車結下不解之緣，尚在蹣跚學步的年紀，他就已經看著父親和哥哥在台北的山徑上騎行奔馳，對速度與冒險的好奇心在心中悄然萌芽。很快地，他也擁有了自己的第一輛車。回憶裡，那是一張和哥哥的合影，兩人一同驕傲地炫耀著酷炫的座騎。「我還不太會走就會騎車，我會模仿哥哥跳車的動作，結果弄壞了兩台車。」阿丹笑著說。

Chiang 'Dan' Sheng Shan © Johnny Chiang

隨著年紀增長與對越野騎行的熱愛，阿丹逐漸深入探索台灣的北部山林。在大自然中，他越來越專注於提升平衡感和技術。更重要的是，在那段時間，他培養自己在面對險峻下坡時的專注與耐心。

五歲時，他便開始參加山徑越野賽（trail bike）和4人爭先賽（four-cross races），經常與年長選手同場較量。「對我來說，一切都是樂趣。當時父親和哥哥積極尋找國外比賽機會，而我很感謝像經營MTB101 YouTube頻道的朱政哲Ian對這項運動的推廣。」30歲的阿丹回憶起最初MTB生涯的時光。

高中時，台灣相關的比賽逐漸變多，上一代選手也為阿丹這代的年輕人打開了海外比賽的機會。17歲那年，阿丹首次出國參賽，不僅體驗到了世界級舞台競爭的激烈，更確立了成為職業登山車手的決心。

Chiang 'Dan' Sheng Shan © Johnny Chiang

邁向成功的職業生涯

當時，阿丹對各類登山車賽事充滿熱情，而台灣已有二、三十年的自行車運動基礎，讓他得以磨練技術。經過大大小小賽事的淬鍊，2015年他終於在馬來西亞奪下亞洲錦標賽冠軍。隨後，他更是在亞洲賽事大放異彩，三度摘冠（2018菲律賓、2022韓國、2023印度喀拉拉邦）。

阿丹在2018雅加達亞運男子下坡賽中拿下銀牌，成為生涯的另一個高光時刻。儘管在種子賽中僅排第四，他在決賽中穩住節奏，超越了泰國選手 Suebsakun Sukchanya，成功摘得銀牌。「當時，我是前十名中唯一使用耐力賽登山車的選手。我知道如果在下坡時沒有不上當地選手的速度，就沒有勝算了，所以我選擇了一條風險較高的策略，幸運的是最後成功了。」阿丹補充說明。

Chiang 'Dan' Sheng Shan © Johnny Chiang

開啟城市下坡賽的冒險

阿丹首次接觸城市下坡賽是在15歲，但台北地區較沒有適合訓練或比賽的場地。「要在台北找到廢棄的階梯並不容易，在公寓樓梯練習肯定會被生氣的鄰居被投訴吧！」他苦笑說道。

他投入大量時間進行單獨訓練，嘗試掌握這項運動的精髓與細微的技巧。阿丹清晰記得自己首場城市越野賽是在山區舉行，當時天氣寒冷且下著大雨，賽道濕滑難騎。「那是一個知名的旅遊景點，我記得當天雨下個不停，天氣非常寒冷且濕滑。現在回看比賽影片，真的很驚險，那次經驗真的很瘋狂。」

Dan at Red Bull Tlang Ruam © Johnny Chiang

Red Bull Tlang Ruam Urban Downhill Racing ：與頂尖選手一較高下

Red Bull Tlang Ruam 是印度首次舉辦的城市下坡賽，阿丹成為22位受邀選手之一，於2024年10月26日向全球觀眾展示實力的好機會。「印度Aizawl 是一個充滿活力的城市，房子都蓋在斜坡上，因此這次比賽我特別小心、不斷注意路人和障礙物。比起自然越野賽，城市下坡的速度更快、障礙物更尖銳，種種狀況都讓比賽更加刺激。」阿丹最期待的就是與國際知名的城市下坡賽高手Tomas Slavik 和Pedro Burns一起訓練，他們此次也在活動中擔任參賽者的導師角色。「Tomas的技術非常厲害，他在 Red Bull Genova Cerro Abajo 展現出絕佳的強度與力量；而Pedro 的騎行風格也是獨特，讓人佩服、值得親自學習。」阿丹進一步解釋。

Chiang 'Dan' Sheng Shan © Johnny Chiang

隨著年齡增長，阿丹的技術也不斷進步，現在他主要專注於耐力賽（enduro racing），並是目前唯一參加Enduro世界盃（Enduro World Cup）的亞洲選手。

「我雖然已經很久沒在城市設施上訓練，但當我騎上自行車時，心中依然像個小孩，享受單純玩樂的樂趣。這次的Red Bull Tlang Ruam，我設定的目標很保守，只想安全完成並享受過程，當然，也希望能站上頒獎台。」阿丹笑著說。

冠軍之日與生日驚喜

阿丹在10月26日比賽當天表現出色，最終贏得2024 Red Bull Tlang Ruam的冠軍，也為自己創造了難忘的生日回憶！這場競爭激烈的比賽中，他與來自五個亞洲國家的頂尖選手同場較量，憑藉多年騎行經驗脫穎而出。「決賽真的有點瘋狂！完全沒想到自己能贏下這場比賽，替自己拿了這麼不可思議的生日禮物。」阿丹熱血分享：「這幾天的感覺像是經歷了一季濃縮版的實境節目，各種酸甜苦辣輪番上演，中途也有人陸續退賽。」奪得 2024 Red Bull Tlang Ruam 的冠軍後，阿丹獲得了2025 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 參賽資格。