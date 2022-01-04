哈妹：我要用Waacking跳遍全世界的舞台！

「別說你不認識Waacking了！連我媽也是花了很多時間才知道我在跳什麼。」作為在台灣十分重要的Waacking推手與舞者，哈妹笑說很多人雖然不認識Waacking，但只要看到就很難忽視它的存在。「這個舞風的魅力在於，搭配著音樂，就能用肢體跳出精彩的故事。」Waacking起源自70年代的美國洛杉磯同志酒吧，隨著節拍，讓同志在壓抑的日常情緒中釋放，於是肢體間也充滿了情緒與語言。

「我在2009年到紐約才真正接觸到Waacking」哈妹提及自己的舞蹈歷程從Jazz開始奠定基礎，進而銜接Waacking後，透過上肢力量甩動身軀，並快速變換手部動作，展現野性與優雅並存的魅力，「跳Waacking的時候，態度跟動作要展現時尚感，表情也是演出的一環，要能做出具有感染力的情緒。」

因此，在Red Bull Dance Your Style台灣大賽時，哈妹表示自己真的是玩性大發，身體隨著音樂自然而然展開律動，「那種感覺很鬆、很自由，就像改變我很多的老師Brian Green所說，全身肌肉都可以是樂器，運用旋轉與扭動打出各種節拍。」

Chrissy Chou © Garret Clarke / Red Bull Content Pool Chrissy Chou © Garret Clarke / Red Bull Content Pool Chrissy Chou © Jasmine Chang / Red Bull Content Pool

談著自己對Waacking的熱情，哈妹更笑著說：「我還經常為了比賽獨自飛出國，不論是歐洲或美國，都自己一個人去面對。」獨自出國比賽固然孤單，但哈妹憑著對Waacking的喜愛，征服了世界各地的舞台，「因為我還有很大的熱情想做這件事，雖然不知道什麼時候熱情會消失，但只要還在，那就是我繼續前進的動力。」因此在多次奪下各國比賽獎項之後，也為台灣人開啟認識Waacking的大門，而哈妹也與其他舞者一起做教學，逐步讓這個舞風在這片土地紮根。

時至今日，哈妹已征戰過無數舞台，也擁有一批與自己一樣熱愛Waacking的夥伴，她坦言，自己也是回過神後才發現，原來已經在這條路上走了那麼遠，但是對於跳舞這件事，始終專情，「看到大家為喜歡的風格凝聚在一起，那種感動以及揮灑汗水的姿態，就算因為跳舞累到站不起來，也都還是快樂的。」

除了致力於發展Waacking，哈妹也擔任阿妹及多位藝人的舞蹈老師，更與他們一同參與巡演，豐富的資歷讓初入行舞者都十分羨慕。不過她也誠實地說，很多人只看到表面華麗，而看不到背後辛苦，「我是一個很逆來順受的人，曾經練習一個東西好幾個月也沒進步，雖然會沮喪，但是也會不斷提醒自己，要繼續保持體力和努力練習。」

而未來，縱使自己不是台灣第一個跳Waacking的人，也希望能成為首批Waacking傳承者，「把我的夢想用舞蹈交給下一代，不僅成就他們，也是成就我自己。」乘著舞蹈起飛的夢想，將哈妹帶往世界各地比賽，於此同時，也讓Waacking在台灣的傳承更加開枝散葉。