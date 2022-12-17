回溯到 2005 年， Christian Horner 首次接任一級方程式車隊負責人，加入了一支名為 Red Bull Racing 的新車隊，並首次參加世界錦標賽。當時Horner是 F1 的新人，車隊也還沒有得到驗證，但他知道自己需要什麼。 或者更具體地說，他需要找對人： Adrian Newey .

Horner表示：缺少的是明確的技術方向。

“Adrian是一級方程式賽車有史以來最具經驗的技術人員，所以問題是我們如何網羅、如何吸引Adrian加入Red Bull車隊？”

2005 年，Newey成為 F1 最重要的工程精英享有當之無愧的聲譽，他於 1990 年在 Leyton House 的早期工作，進而讓他在Williams 及之後McLaren車隊技術總監職位為車隊贏得冠軍的榮銜。所以Horner將他最好的戰績又向前推進了一步，毫不誇張地說，一個接一個。 在2005 賽季，正如Newey所記憶的那樣，Horner總是會在Newey在世界各地賽道上工作時，出其不意的出現。

Newey笑著表示：Christian在整個 2005 賽季養成了一個習慣，當我走進圍場，我認為銀石賽道的記憶最為清晰，他總是碰巧在走路。

“還有一次交流的機會，我們開始多談了一些。然後有位身穿黑色皮夾克的紳士突然從一輛卡車後面跳出來說，‘我是Helmut Marko，這是我的名片。我們會與你連繫。”

The way things were: Horner and Newey show up for work in the early days © Getty Images/Red Bull Content Pool

正如事實所表明的那樣，Marko博士確實打了電話，當然Newey也加入了Horner的Red Bull車隊，從最初的雛形開始，從新人到世界冠軍的歷程——以及八年後再次回歸的道路—這正是車隊的 F1 故事。

這個故事是，在 2022 年車隊自 2013 年以來首次獲得雙料世界冠軍， Max Verstappen 連續第二次獲得車手世界冠軍，而 Sergio Pérez 在車隊第五次贏得車隊冠軍中發揮了關鍵作用的角色。

在面對英國體育記者和電視節目主持人Laura Winter進行的一次啟發性訪談中， Oracle Red Bull 車隊的兩位最資深人物回顧了他們職業關係的起源、為共同目標而共同努力如何形成鏈結，以及如何成功– 加上兩者之間的艱難時期 – 最後將車隊塑造成現代的 F1 強隊。

這個故事的核心是 13 次大獎賽冠軍得主David Coulthard，Newey從“DC”在Williams 和 McLaren車隊時就很了解他，他是Horner在 2005 年第一個 F1 賽季的首席車手。Coulthard說服了Newey，當時落後的Red Bull車隊被稱為“派對車隊”的聲譽，其實是一群認真、資金充裕、雄心勃勃、渴望成功的競爭者。

Once Coulthard vouched for Red Bull's ambition, Newey was in © Getty Images/Red Bull Content Pool

“David是個好朋友，我非常信任他的判斷，他對此豎起大拇指，”Newey回憶道。

“[Red Bull車隊] 之前總是有大型的迪斯可舞會——這是一支會被認真對待的車隊嗎？但如果你深入了解它，那麼對我來說，它看起來像是，是的，它擁有所有的基石。”

當Sebastian Vettel在 2009 賽季取代即將退役的Coulthard時，這些基石就開始大顯身手了，當時他已經在 2008 年為Red Bull的姊妹車隊 Scuderia Toro Rosso（現為 Scuderia AlphaTauri）在蒙扎贏得大獎賽的勝利。Vettel為車隊在他的第三場比賽中獲勝——也是Red Bull車隊的第一場 F1 勝利——當年在中國，並在接下來的五個賽季中繼續改寫 F1 紀錄，贏得四次世界冠軍，38 場大獎賽，並為Red Bull車隊在這項運動確立了標杆的位置，甚至成立還不到十年。

上個月在阿布達比舉行的 2022 賽季封關戰中，德國車手退役，Vettel的職業生涯計完成了 299 場比賽，Horner表示，他的技術和無與倫比的職業道德相結合，使他成為 F1 最偉大的車手之一。

Off the mark: Vettel's win in China 2009 was Red Bull Racing's first © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner表示：很明顯地，他是一個傑出的人才。Toro Rosso，就像當時一樣，提供了機會讓這些Red Bull青年中的一些人有機會站出來。Sebastian得到了這個機會，很明顯地，他是之中的佼佼者。

“Sebastian工作非常努力。他非常敬業。通常他是周五或週六結束時，離開工程辦公室的最後一個人。”

Newey 認為這是一種承諾，激勵著團隊提高標準。

“他的方法非常有條不紊，他努力讓自己更好，”Newey說

“如果他犯了一個錯誤，那麼他會想知道這個錯誤的問題在那裡，他可以在哪些方面做得更好。他很少重複犯錯。

“這種奉獻精神 -也影響了車隊的氛圍。車隊經常準備付出額外的努力，因為他們看到了他準備投入的工作和承諾。”

“Adrian是一級方程式賽車有史以來最具經驗的技術人員，所以問題是我們如何網羅、如何吸引Adrian加入Red Bull車隊？” Christian Horner OBE

Vettel在 Red Bull 的成就仍然無與倫比，但以Verstappen最近的進步速度來看，也許不會等太久。

在代表Toro Rosso出戰 23 場比賽後，這位荷蘭車手很快就在Red Bull車隊嶄露頭角，並在 2016 年代表Toro Rosso在西班牙的首秀中獲勝。隨後，Verstappen在 2022年的最後時刻，以歷久彌堅的冠軍衛冕戰為他激動人心2021 年的冠軍寶座錦上添花，計贏得15場大獎賽，獲得454分，均為F1單賽季的空前紀錄。

Verstappen - along with Newey and Horner - had 15 reasons to smile in 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner 和 Newey都從內部看到了Vettel和 Verstappen在Red Bull F1 時代的方方面面，雖然這兩位世界冠軍都以截然不同的方式取得了成功，但Horner指出了一個共同點。

“我認為他們是如此不同的人，”Horner強調說。

“我的意思是，Sebastian在他的職業道德方面非常日耳曼。他工作非常非常努力。Max - 只是一種非常自然，原始的能力，具有我之前從未見過的渴望和決心。所以，很多方面非常不同，但他們的決心非常相似，他們都渴望勝利，想要成為最好的。

“Max，無論他在職業生涯中取得怎樣的成就，他都能在如此短的時間內完成如此多的事情。年僅 25 歲，想想他未來的實際情況真是不可限量。”

車手——和世界冠軍——來了又走； 這就是一級方程式賽車的周期性。 但在一起度過了 17 個賽季之後，Horner 和Newey都同意，他們在艱難的歲月中學到的東西與勝利的競賽活動一樣多，而且對於所有華而不實的預算、最先進的設施和龐大的數據普遍存在 F1，但人的因素仍然是最重要的。

Newey談到 2014-18 賽季時表示：我認為車隊的優勢之一就是我們埋頭苦幹並度過了那個時期，”當時Red Bull車隊只能偶爾取得勝利，因為Mercedes在車手和車隊方面都佔據主導地位。

“自從我們經由與Honda的合作再次擁有了良好的動力裝置，我們就能夠做出回應。”

Horner點頭同意。

“那段時間真的很艱難，因為我們在四次奪得冠軍後突然間陷入了困境——另一支車隊比所有其他人都要優秀，”Horner說。

“對於一個已經習慣獲勝的組織來說，這很容易讓他們失去動力。最重要的是讓車隊團結在一起，專注於我們可以控制、我們可以影響的事情。我們非常忠誠 , 在那段時間裡連續性很好。一點一點地，我們能夠在每個賽季都在這裡和那裡贏得勝利，這一直是一個問題，我們必須確保我們得到正確的動力裝置套件。”

Newey's approach may be old-school, but the results proves it works © Getty Images/Red Bull Content Pool

2022 賽季已經進入後視鏡，Newey和每位工程師一樣，著眼於接下來會發生什麼，並以讓車隊保持領先的方式解釋一級方程式賽車的規則手冊。 “而Ferrari是絕對不容忽視的，”他說。

但是，雖然未來是未知的，但對Horner和 Newey來說更清楚的是，為什麼他們的聯盟 - 接近二十年 - 在過去有效，並將在未來幾個賽季繼續沿著這些路線前進。

“我認為這是建立在信任、友誼、對我們所做的事情的相互尊重的基礎上，”Horner談到為什麼與Newey的關係歷久不衰時說，Newey也呼應了這一主題。

他簡潔地表示：相信我們可以繼續，繼續並在我們各自的工作中開展業務，並完全信任另一個人所做的一切。

“一種非正式的工作方式，以及信任和友誼，是它運作良好的核心。”