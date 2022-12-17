Christian Horner and Adrian Newey at the Monaco Grand Prix, 2021
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Christian Horner與Adrian Newey 帶領Red Bull邁向F1的榮耀

Oracle Red Bull 車隊負責人和首席技術官在此與我們分享從冠軍和勝利，到從失敗中吸取教訓的一切歷程，以及他們合作夥伴關係是如何開始的。
由 Matthew Clayton 編寫
8 min read發佈於

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Christian Horner OBE

Since Red Bull Racing was born at the tail-end of 2004, one man has been charged with directing its efforts – Christian Horner.

United KingdomUnited Kingdom

Adrian Newey OBE

Oracle Red Bull Racing’s Chief Technical Officer has won 10 Formula One Constructors’ Titles and propelled some of the world’s most famous racers to the Drivers’ Championship.

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回溯到 2005 年，Christian Horner首次接任一級方程式車隊負責人，加入了一支名為 Red Bull Racing 的新車隊，並首次參加世界錦標賽。當時Horner是 F1 的新人，車隊也還沒有得到驗證，但他知道自己需要什麼。 或者更具體地說，他需要找對人：Adrian Newey.
Horner表示：缺少的是明確的技術方向。
“Adrian是一級方程式賽車有史以來最具經驗的技術人員，所以問題是我們如何網羅、如何吸引Adrian加入Red Bull車隊？”
2005 年，Newey成為 F1 最重要的工程精英享有當之無愧的聲譽，他於 1990 年在 Leyton House 的早期工作，進而讓他在Williams 及之後McLaren車隊技術總監職位為車隊贏得冠軍的榮銜。所以Horner將他最好的戰績又向前推進了一步，毫不誇張地說，一個接一個。 在2005 賽季，正如Newey所記憶的那樣，Horner總是會在Newey在世界各地賽道上工作時，出其不意的出現。
Newey笑著表示：Christian在整個 2005 賽季養成了一個習慣，當我走進圍場，我認為銀石賽道的記憶最為清晰，他總是碰巧在走路。
“還有一次交流的機會，我們開始多談了一些。然後有位身穿黑色皮夾克的紳士突然從一輛卡車後面跳出來說，‘我是Helmut Marko，這是我的名片。我們會與你連繫。”
Christian Horner and Adrian Newey at the Bahrain Grand Prix, 2010.
The way things were: Horner and Newey show up for work in the early days
© Getty Images/Red Bull Content Pool
正如事實所表明的那樣，Marko博士確實打了電話，當然Newey也加入了Horner的Red Bull車隊，從最初的雛形開始，從新人到世界冠軍的歷程——以及八年後再次回歸的道路—這正是車隊的 F1 故事。
這個故事是，在 2022 年車隊自 2013 年以來首次獲得雙料世界冠軍，Max Verstappen 連續第二次獲得車手世界冠軍，而 Sergio Pérez 在車隊第五次贏得車隊冠軍中發揮了關鍵作用的角色。
在面對英國體育記者和電視節目主持人Laura Winter進行的一次啟發性訪談中，Oracle Red Bull 車隊的兩位最資深人物回顧了他們職業關係的起源、為共同目標而共同努力如何形成鏈結，以及如何成功– 加上兩者之間的艱難時期 – 最後將車隊塑造成現代的 F1 強隊。
這個故事的核心是 13 次大獎賽冠軍得主David Coulthard，Newey從“DC”在Williams 和 McLaren車隊時就很了解他，他是Horner在 2005 年第一個 F1 賽季的首席車手。Coulthard說服了Newey，當時落後的Red Bull車隊被稱為“派對車隊”的聲譽，其實是一群認真、資金充裕、雄心勃勃、渴望成功的競爭者。
David Coulthard behind the wheel for Red Bull Racing in 2008.
Once Coulthard vouched for Red Bull's ambition, Newey was in
© Getty Images/Red Bull Content Pool
“David是個好朋友，我非常信任他的判斷，他對此豎起大拇指，”Newey回憶道。
“[Red Bull車隊] 之前總是有大型的迪斯可舞會——這是一支會被認真對待的車隊嗎？但如果你深入了解它，那麼對我來說，它看起來像是，是的，它擁有所有的基石。”
當Sebastian Vettel在 2009 賽季取代即將退役的Coulthard時，這些基石就開始大顯身手了，當時他已經在 2008 年為Red Bull的姊妹車隊 Scuderia Toro Rosso（現為 Scuderia AlphaTauri）在蒙扎贏得大獎賽的勝利。Vettel為車隊在他的第三場比賽中獲勝——也是Red Bull車隊的第一場 F1 勝利——當年在中國，並在接下來的五個賽季中繼續改寫 F1 紀錄，贏得四次世界冠軍，38 場大獎賽，並為Red Bull車隊在這項運動確立了標杆的位置，甚至成立還不到十年。
上個月在阿布達比舉行的 2022 賽季封關戰中，德國車手退役，Vettel的職業生涯計完成了 299 場比賽，Horner表示，他的技術和無與倫比的職業道德相結合，使他成為 F1 最偉大的車手之一。
Sebastian Vettel and Christian Horner, Chinese Grand Prix 2009
Off the mark: Vettel's win in China 2009 was Red Bull Racing's first
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Horner表示：很明顯地，他是一個傑出的人才。Toro Rosso，就像當時一樣，提供了機會讓這些Red Bull青年中的一些人有機會站出來。Sebastian得到了這個機會，很明顯地，他是之中的佼佼者。
“Sebastian工作非常努力。他非常敬業。通常他是周五或週六結束時，離開工程辦公室的最後一個人。”
Newey 認為這是一種承諾，激勵著團隊提高標準。
“他的方法非常有條不紊，他努力讓自己更好，”Newey說
“如果他犯了一個錯誤，那麼他會想知道這個錯誤的問題在那裡，他可以在哪些方面做得更好。他很少重複犯錯。
“這種奉獻精神 -也影響了車隊的氛圍。車隊經常準備付出額外的努力，因為他們看到了他準備投入的工作和承諾。”
“Adrian是一級方程式賽車有史以來最具經驗的技術人員，所以問題是我們如何網羅、如何吸引Adrian加入Red Bull車隊？”
Christian Horner OBE
Vettel在 Red Bull 的成就仍然無與倫比，但以Verstappen最近的進步速度來看，也許不會等太久。
在代表Toro Rosso出戰 23 場比賽後，這位荷蘭車手很快就在Red Bull車隊嶄露頭角，並在 2016 年代表Toro Rosso在西班牙的首秀中獲勝。隨後，Verstappen在 2022年的最後時刻，以歷久彌堅的冠軍衛冕戰為他激動人心2021 年的冠軍寶座錦上添花，計贏得15場大獎賽，獲得454分，均為F1單賽季的空前紀錄。
Adrian Newey, Christian Horner and Max Verstappen, Hungarian Grand Prix 2022
Verstappen - along with Newey and Horner - had 15 reasons to smile in 2022
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Horner 和 Newey都從內部看到了Vettel和 Verstappen在Red Bull F1 時代的方方面面，雖然這兩位世界冠軍都以截然不同的方式取得了成功，但Horner指出了一個共同點。
“我認為他們是如此不同的人，”Horner強調說。
“我的意思是，Sebastian在他的職業道德方面非常日耳曼。他工作非常非常努力。Max - 只是一種非常自然，原始的能力，具有我之前從未見過的渴望和決心。所以，很多方面非常不同，但他們的決心非常相似，他們都渴望勝利，想要成為最好的。
“Max，無論他在職業生涯中取得怎樣的成就，他都能在如此短的時間內完成如此多的事情。年僅 25 歲，想想他未來的實際情況真是不可限量。”
車手——和世界冠軍——來了又走； 這就是一級方程式賽車的周期性。 但在一起度過了 17 個賽季之後，Horner 和Newey都同意，他們在艱難的歲月中學到的東西與勝利的競賽活動一樣多，而且對於所有華而不實的預算、最先進的設施和龐大的數據普遍存在 F1，但人的因素仍然是最重要的。
Newey談到 2014-18 賽季時表示：我認為車隊的優勢之一就是我們埋頭苦幹並度過了那個時期，”當時Red Bull車隊只能偶爾取得勝利，因為Mercedes在車手和車隊方面都佔據主導地位。
“自從我們經由與Honda的合作再次擁有了良好的動力裝置，我們就能夠做出回應。”
Horner點頭同意。
“那段時間真的很艱難，因為我們在四次奪得冠軍後突然間陷入了困境——另一支車隊比所有其他人都要優秀，”Horner說。
“對於一個已經習慣獲勝的組織來說，這很容易讓他們失去動力。最重要的是讓車隊團結在一起，專注於我們可以控制、我們可以影響的事情。我們非常忠誠 , 在那段時間裡連續性很好。一點一點地，我們能夠在每個賽季都在這裡和那裡贏得勝利，這一直是一個問題，我們必須確保我們得到正確的動力裝置套件。”
Adrian Newey at Red Bull Racing headquarters in Milton Keynes, 2020
Newey's approach may be old-school, but the results proves it works
© Getty Images/Red Bull Content Pool
2022 賽季已經進入後視鏡，Newey和每位工程師一樣，著眼於接下來會發生什麼，並以讓車隊保持領先的方式解釋一級方程式賽車的規則手冊。 “而Ferrari是絕對不容忽視的，”他說。
但是，雖然未來是未知的，但對Horner和 Newey來說更清楚的是，為什麼他們的聯盟 - 接近二十年 - 在過去有效，並將在未來幾個賽季繼續沿著這些路線前進。
“我認為這是建立在信任、友誼、對我們所做的事情的相互尊重的基礎上，”Horner談到為什麼與Newey的關係歷久不衰時說，Newey也呼應了這一主題。
他簡潔地表示：相信我們可以繼續，繼續並在我們各自的工作中開展業務，並完全信任另一個人所做的一切。
“一種非正式的工作方式，以及信任和友誼，是它運作良好的核心。”
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