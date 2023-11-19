Christian Horner分享他在F1職業生涯的感想

01 勝利是會上癮的

「一旦你經歷過，勝利就會讓人上癮，它只會驅使你取得更多成就。但你絕不能認為這是理所當然的。慶祝每一次勝利都很重要，因為它們得之不易。我確信「擁抱並慶祝他們中的每一個人。他們的回報是令人難以置信的，因為你意識到這是團隊各個要素共同努力才能實現的成果。”

02 失去也是一種動力

「Red Bull Racing 車隊在一級方程式賽車中取得相當不錯的成績，贏得超過 100 場勝利——佔我們參加所有比賽近 30%。我們在超過一半的比賽中登上了領獎台。但是當然也有困難的日子。你所能做的就是努力再次獲得勝利的感覺。這就是你所努力的目標。所以，即使在Mercedes居主導地位的時期，也是這種感覺，勝利驅使我們在各個領域取得進展。”

03 你必須做出痛苦的決定

"當你處於重建時期時，你必須做出痛苦的決定。身為一個組織，你必須不斷發展。是的，你需要連續和穩定性的進步，但最終團隊必須不斷發展才能變得更好。」必須做出這些決定很難，但好處是我們擁有如此強大和深度的人才，並且我們對年輕人才進行了投資。很高興看到其中一些人以畢業生、學徒和學生的身份開始工作，現在都已經脫穎而出。”

Christian Horner speaking with Max Verstappen at the Hungarian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 冠軍的要求很高——但是一種正面的方式

「我們的89 場勝利來自兩位多座世界冠軍——Sebastian Vettel 和 Max Verstappen 。冠軍與其他車手有什麼不同嗎？是的。他們只是年復一年地加倍努力。Max 和Sebastian的性格和個性截然不同，但他們無論過去還是現在，他們都同樣充滿動力——對績效努力不懈的追求。

「Sebastian更注重細節，並且非常認真地審視他和賽車的性能。Max不太關心他需要跑得更快的精確度。對於Max，你一進入比賽就知道這一點「他會給你110%的賽車，但他也期望得到回報。那些偉大的車手，他們也感動了車隊。車隊不會讓他們失望。”

05 人是你最大的資產

「一年中有23 個週末我擔任車隊負責人，但有52 個星期我擔任一家高科技企業的首席執行長，就像在任何企業中一樣，人才是您最大的資產。這與您所擁有的文化、方式有關。” “團隊合作以及團隊溝通方式。對我來說，這是我們的關鍵優勢之一——團隊的文化、理念和熱情。”

06 保護車隊是我的工作

「當我進入這項運動時，我和Ron Dennis、 Frank Williams、Jean Todt、Bernie Ecclestone、Max Mosley 和 Flavio Briatore坐在一個房間裡。桌上有一些大人物，所有這些人都有一個共同點就是充滿激情和競爭力。現在當我環顧房間時，個性非常不同，但激情和競爭力依舊存在。

「在與這些人打交道時，我從來不是那種當著你的面做最好的朋友，然後試圖在你背後插一把刀的人。所見即所得。不過，我從來不相信你需要和你的對手成為最好的朋友。這是一場競爭，必須互相尊重，但我不需要與他們一起過聖誕節。”

07 當你回家時，要融入家庭的氛圍

「F1 是一種如果你不小心就會佔據你生活的行業。你會精疲力盡。我學到的是隨著時間的推移，要更加自律，尤其是當你有了家庭的時候。而且，我知道，如果我沒有超負荷、總是精疲力竭，我就能為車隊提供更好的服務。所以，當你在家時，要融入其中。盡量不要一直玩手機、iPad 或其他東西。我會試著確保我每天都能回家。”