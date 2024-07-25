準備跳水了：懸崖跳水必備裝備指南

Red Bull懸崖跳水全球系列賽，本賽季慶祝其第 100 站的盛況，並將在今年稍晚於澳洲雪梨精采決賽中達成 106 站的里程碑。這項全球系列賽在其 15 季歷史中，已經在全球各地展示了全世界最古老的極限運動。

在這裡，看看如何在各種跳水環境中創建Red Bull懸崖跳水全球系列賽的站點，從偏遠地區狂野、崎嶇的懸崖到引人注目的城市天際線 - 以及介於兩者之間的其他一切。

01 場景設置：跳水平台

場景已經設定好：一位跳水選手站在平台邊緣，腳趾輕輕勾住平台邊緣，背景是一幅壯麗的景色。選手將從 21 米或 27 米高的跳水平台跳下，在下落過程中以每小時 85 公里的速度完成一系列令人驚嘆的複雜動作，並在不到三秒的時間內衝向水面。這是一個在比賽每一輪的每一站中反覆上演的經典場景。

偶爾，跳水選手會在自然景點進行懸崖跳水，比如在 2024 賽季開幕賽中，希臘湖泊 Vouliagmeni上方的崎嶇岩石，或是從著名的 Mostar 的 Stari Most 橋跳水。這些跳水通常發生在比賽的早期回合中，屬於較為簡單的必須跳水動作。

Carlos Gimeno prepares to dive direct from the cliff face in Greece © Romina Amato/Red Bull Content Pool

但在每一站，隨著比賽回合的進行和跳水動作變得越來越複雜，跳水都會在Red Bull懸崖跳水全球系列賽平台上進行。那麼，這些平台是如何在每個跳水地點建造的呢？

簡單的答案是：這要看情況。跳水地點完全決定了平台建造的方法，每個跳水塔都會根據當地環境量身定制。例如，在莫斯塔爾，綁繩團隊建造了一個堅固的木質結構，並在一夜之間將其安裝到古城內受保護的橋樑和周圍建築上——工作完成。但在奧斯陸，跳水發生在從奧斯陸歌劇院屋頂延伸出來的平台上，則需要起重機來升起並固定 30 米長的平台。

在其他更為偏遠和荒野的地點，例如亞速群島，綁繩團隊會手工建造跳水平台，並盡量減少對自然環境的影響。無論地點如何，每場比賽的完美、安全和壯觀的跳水地點都需要數週甚至數月的規劃來完成。

In Boston the platforms are secured to the Institute of Contemporary Art © Dean Treml/Red Bull Content Pool The stunning Takachiho Gorge requires a completely different platform setup © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 跳水裝備

泳衣

正如你所想像的，每位參賽選手所穿的跳水裝備都相當簡單。對於男性來說，通常是穿著一條游泳短褲；對於女性來說，則是她們選擇的一件或兩件式泳衣。和其他水上運動一樣，每位選手都有自己對舒適度和身體流線型的偏好，尤其是在試圖完美入水時。

心率監測器

許多運動員還會佩戴一個心率監測器，通常用膠帶固定在一隻手臂上，當他們接近跳台邊緣，準備衝向水面時，這些監測器會提供一些令人興奮的心率數據。

Cliff diving kit is minimal: swimsuit, flip flops and the 'shammy' © Dean Treml/Red Bull Content Pool

沙灘拖鞋

跳水選手們也經常手裡拿著沙灘拖鞋，這些拖鞋在他們來回跳水地點和攀爬跳水塔時穿著。這有助於保持他們的腳部乾燥、清潔，並在跳水前保持最佳狀態。你可能會看到有些選手在跳水前將拖鞋扔進水中——這些拖鞋會在每次跳水後被收集並歸還。

chamois（羚羊皮）

「chamois」或「羚羊皮布」是另一個經常使用且常被詢問的裝備。這基本上是一條小型吸水毛巾，用於幫助跳水選手在每次跳水前乾燥到恰到好處，保持皮膚略微有黏性，以便在進行空翻和跳水動作時能夠更好地抓握。雖然這是一個小型的跳水裝備，但它的重要性不容小覷——如果在跳台上滑倒或在跳水過程中失去抓握，可能會導致姿勢不佳、失去珍貴的分數，甚至有可能導致硬著陸。

03 安全人員

在觀看 Red Bull懸崖跳水全球系列賽的 Red Bull TV 節目時，你可能會看到一組安全潛水員幾乎正好在跳台下方形成的隊形。你通常會看到他們用手製造出很大的水花。這些就是安全潛水員，他們是全球系列賽的無名英雄，每一次跳水和每一個跳水地點都有他們的身影。

水花（有時也會使用噴霧機製造）讓跳水選手能夠輕鬆地看到水面，而水面根據跳水條件可能會有反射或光滑的效果。當水面清晰可見時，跳水選手能夠進行瞬間的計算和調整，以實現完美的入水。

The safety divers wait in place as Meili Carpenter dives in Athens © Dean Treml/Red Bull Content Pool

安全潛水員的另一項工作是觀察和監控跳水區域，並在選手每次跳水時維護他們的安全。當選手與水面接觸的瞬間，安全潛水員會立刻潛入水下，以確保入水過程安全且成功。如果跳水選手遇到硬著陸或受傷，安全團隊會立即在場處理情況。

安全措施不僅僅在跳水過程中到位——在比賽開始前約一周，全球系列賽到達現場之前，會有數月的準備工作，包括勘查跳水地點和重新檢查。

Hassan Mouti，Red Bull懸崖跳水全球系列賽比賽總監，解釋道：「在比賽前，我們抵達現場時，總會派一到兩名潛水員進行檢查，因為你永遠不知道是否有什麼變化——比如岩石是否移動了，或是沙子是否有位移。我們還會檢查噴霧裝置是否正常運作，以創造出白色泡沫，這樣可以作為跳水選手的視覺提示。如果噴霧裝置無法使用，安全潛水員就會製造水花。我們還會檢查水流的方向，以便安全潛水員能在跳水時站到合適的位置。」

「我們會將許多因素結合在一起，以確保跳水選手的安全。我們會在現場配備一名醫生，還有一兩艘船和兩三輛救護車，以備不時之需。」

Each venue presents new challenges to the Red Bull Cliff Diving safety team © Romina Amato/Red Bull Content Pool 「我們會將很多因素結合在一起，以確保跳水選手的安全。」 Hassan Mouti – Red Red Bull懸崖跳水全球系列賽比賽總監

還有對風況的持續監控，以確保跳水條件的安全——當你在距水面27米高的地方平衡時，條件必須穩定。即使是中等強度的陣風，也可能在那關鍵的三秒飛行中將跳水選手推離預定軌道。

所有這些元素都會根據Red Bull懸崖跳水全球系列賽行程上的每個跳水地點進行調整。

04 物理治療師

在幕後，還有一支物理治療師團隊隨時待命，幫助運動員在比賽季保持最佳狀態。懸崖跳水選手面臨巨大的衝擊力，最高可達10G，撞擊水面的速度高達每小時85公里，身體承受的重複衝擊可能會造成損傷。

在比賽期間，現場會設有治療室，早上在訓練前幫助跳水選手做準備，比賽期間提供支持，並在比賽結束後進行治療。

「最常見的傷害是內收肌撕裂和踝關節受傷」，Red Bull懸崖跳水全球系列賽的物理治療師Angi Passenbrunner解釋道。「理想情況下，跳水選手應該以完全垂直的姿勢入水，但即使是最輕微的過度旋轉或不足旋轉都會對身體不同部位造成衝擊。」

「由於肌肉過於緊繃，我們在訓練中經常會出現下背痛，還有很多頸椎受傷。如果身體前傾或入水角度太小，會對下巴或頭部造成強烈衝擊，所以經常會出現揮鞭傷。」

The divers keep the permanent physio team busy at each stop © Romina Amato/Red Bull Content Pool

「我還為懸崖跳水發明了一些貼紮技術，因為這些技術你在任何書籍中都找不到！」Passenbrunner 說。這些貼紮需要在27米高的跳水中承受衝擊力和壓力，所以她創造了自己獨特的技術，結合多種貼紮、膠水和打結，使其既足夠堅固又足夠靈活，讓跳水選手能夠發揮最佳表現。

物理治療師的工作不僅僅是治療傷病。他們還會幫助運動員保持機動性，運用專業知識支持他們進行特定的訓練方案和技術，以保持良好的健康狀態、肌肉力量和關節穩定性。他們還可以在兩到三週的比賽間隔期提供恢復建議。

05 裁判

在每場Red Bull懸崖跳水全球系列賽中，五位裁判擁有最好的觀賽位置，他們是評分每次跳水的最終決策者。Olivier Morneau-Ricard是一位前跳水選手和高台跳水運動員，他和其他裁判一樣，通過專業的跳水裁判認證，才能獲得裁判的資格。

A panel of five judges scores each diver's performance © Dean Treml/Red Bull Content Pool

「當我坐在裁判席上時，對我來說這不是比賽時間，我們必須對每一位跳水選手都保持公平。」Morneau-Ricard表示。

「顯然，我們有一本包含數百條規則的手冊需要參考，但總括來說，我們主要的目標是對所有運動員保持公平。對我們來說，排名是最重要的。」他解釋說，在比賽當天，跳水動作會相互比較，評分完全基於跳水的執行，沒有預期的空間。第一批跳水選手通常會設定整個比賽的評分範圍，因此，最終反映選手表現的不是分數，而是排名。在五位裁判的評分小組中，最高分和最低分會被排除，剩下的分數會取平均值，然後再乘以難度係數——這樣可以得到對所有選手最公平的最終結果。

請觀賞 Red Bull懸崖跳水全球系列賽，於 7 月 20 日（星期六），賽季在北愛爾蘭的 Causeway Coast 進入中期賽程。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。