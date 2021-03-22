抱石攀岩新手須知 - 盤點台灣八個攀岩場館

近幾年來，攀岩運動已經變成了「新流行」風氣，不再只是我們傳統認知的「極限運動」，甚至也列進了東京奧運的正式比賽項目，全台灣也有越來越多攀岩場供民眾體驗。今天我們就來介紹幾個台灣知名的攀岩場館，讓初入攀岩世界的你，知道該去哪裡學習跟練習。

今天我們就來介紹幾個台灣知名的攀岩場館，分成室內與室外兩個部分，各別挑出北、中、南三個地區，讓更多想嘗試攀岩的朋友們參考一下吧！

不用擔心氣候因素，連雨天也可以開心享受攀岩的室內場館

台北萬華運動中心攀岩館

台北萬華運動中心攀岩館，它是台北市內相當熱門的一個上攀場地，高度大約八米，有十道可以爬，不管是想來體驗的新手，或是平常就有在爬的岩友都很適合。

再來則是全台有三家分館，有一家分館也在萬華的原岩攀岩館，館內的路線設計從適合新手的V0到高手的V9都有，中高難度的路線較多，也會針對想要體驗動態的初學者，設計較為簡單的動態路線，而且每兩週會定期換點換線，只不過價格相比其它岩館稍微貴一點，但設施與服務品質是相當好的。

破舊二場攀岩館

對於中部的岩友來說，位於台中高鐵站附近的破舊二場攀岩館當然不能錯過，它是一間相當有特色且隱身在工廠鐵皮屋下的攀岩館，裡頭路線一點都不馬虎，不僅精心設計，多角度岩板更是增添不少趣味與挑戰性，雖然環境較為簡陋，但價格也相對實惠。

包成家攀岩民宿

最後是南部的岩友，雖然選擇性比較少一點，但位於台南的包成家攀岩民宿，是一定得去體驗看看的，當初是民宿主人熱愛戶外運動，因此將天井與攀岩做了結合，3面岩壁建於13公尺高的牆面上，攀爬時陽光灑落進天井，就好比在戶外攀爬一樣。

想走出戶外，感受自然魅力的戶外天然攀岩場

龍洞岩場

北部地區首先看到的是位於東北角海岸的龍洞岩場，它可以說是台灣最具代表性的室外攀岩場，不只國內，連國外也有很多攀岩愛好者慕名而來，它的攀岩路線大多介於15-30公尺之間，擁有各種難易等級不一的攀爬路線，像是運動攀登、落水攀登及抱石攀登等項目都有攀岩路線，不管是新手剛入門還是攀岩老手，都很適合。

谷關麗陽岩場

中部地區馬上想到的則是谷關麗陽岩場，位在中橫公路大甲溪河床上，早期是國軍特戰隊的山訓基地，現在依舊可以看到部分以前的訓練設施，這裡攀登路線大都較短，因此以頂繩攀登的方式及抱石居多，岩場鄰近谷關風景區，有著眾多景點及著名溫泉區，可以讓你不只來攀岩，還能安排其他行程放鬆一下。

關子嶺岩場

最後是南部地區，有兩個頗負盛名的戶外岩場，第一個是位在台南的關子嶺岩場，特別是冬天，在北部陰雨綿綿的時期，這裡會成為冬季相當熱門的攀岩勝地，岩場富含石灰岩的地質，是相當特別的地質攀岩地，附近還有知名的關子嶺風景區，來攀岩也能順便泡個溫泉享受一下。

壽山天然岩場

第二個則是位在高雄的壽山天然岩場，這裡可以說是南部最早開發的戶外岩場，因地殼擠壓隆起的珊瑚礁岩造就天然多變的岩壁景觀，多數攀岩處在林蔭下，環境相對舒適許多，更擁有眾多等級的攀登路線，結束後還能到附近的西子灣欣賞高雄最著名的夕陽景色。

但要注意的是，現在壽山岩場因國家自然公園的法規修正，可以攀岩的地區僅容許在迴旋谷，且有氣候及時段限制，想要體驗攀岩活動必須得事先申請才能攀爬。

Rock climbing © Jan Kasl