待在老屋裡，悠悠哉哉喝一杯古早味——Vine Bar藤蔓老屋

光復南路右轉456巷，步行不到一分鐘，沿白色插畫牆面上的箭頭方向推門而入，滿滿的植栽與花藝佈置，彷彿踏進哪戶人家的後花園。眼前座位區感覺挺靈活的，首先注意到吧檯有五個位置，再來有三五好友能暢談的沙發區以及適合兩三人的高腳椅圓桌區，空間不算非常大，是適合至多五人或是直接包全場的酒吧。

經典調酒、老屋特調、老屋古早味、軟性飲品、啤酒、紅白酒、威士忌純飲，想小酌、想大喝都不成問題。翻到一頁酒單覺得有趣，其中調酒命名為冬瓜甘露、麻瓜、紹氏電影、八二三炮戰等等，內容物多是以台灣人熟悉的味道像是冬瓜茶、麻油、紹興、高粱，原來這就是傳說中的老屋古早味。

Vine Bar藤蔓老屋給我感覺是吃飽飯後來去喝一杯的放鬆去處，假如你還有點餓，這裡亦提供私房滷味拼盤、薯條以及炸物拼盤等小點給你解飢。順便一提，這裡沒有收取服務費，個人認為很適合當做跑吧的中繼站。

Vine Bar藤蔓老屋

電話 - 0935 691 387

地址 - 台北市大安區光復南路454號

感受英國酒吧的日常，自在喝一杯的輕鬆——The Public House

The Public House © The Public House

明眼人會注意到這家酒吧的名字，是源自英國酒吧Pub的字源，相較Bar和Club，在英國Pub更像是日常裡平民百姓沒事會去喝一杯、社交的地方。2020年10月左右，The Public House出現，酒吧的性格如同它命名的方式，要為人們帶來一個沒事喝一杯、打屁聊天的所在。

The Public House位處於酒吧一級戰區的捷運信義安和站，1號出口往敦化南路方向走去，不用五分鐘即可抵達。實木打造的裝潢以及黃色的燈光，給人一股好像來到朋友家般的自在與溫馨。入口處放眼望去，是長長的吧檯區與右手邊一個個的包廂式座位以及二樓有間閣樓式的小包廂，整體空間看似可容納三十人左右。

The Public House沒有酒單有菜單，想喝什麼請直接問吧檯，假如沒想法也不用緊張，開口問就對了，Bartender會用簡單的問題來讓你知道自己想喝什麼。若想來點下酒菜或是還沒吃飯的話，這兒提供的餐點絕對能滿足你想邊吃邊喝的慾望。

The Public House

電話 - 02 2701 0053

地址 - 台北市大安區信義路四段143號

一杯酒錢可以喝兩杯，天馬行空的創意調酒——Needle

Needle © Needle

信義安和站2號出口走去，差不多一分鐘的距離，按地圖走到門口，會看到一個既像眼睛，又像飛碟，也像馬丁尼杯的Logo，沒錯是Needle。取名為「針」的概念，據悉是主理人Chili想以細微且具有穿透力的針，來連結貫穿時空的限制，為前來這空間的人們，打造一處誰都能來做夢的秘密基地。

進入Needle，一路到底的狹長型空間，右手邊是吧檯區，左手邊是適合兩人的談心座位區，盡頭會見到一大面落地鏡子，旁邊角落則為小而巧的沙發區。這裡酒有分小杯、大杯，對喜歡嚐鮮的人來說，實在方便。翻閱用報紙做的酒單，數了一下共有13種酒款，由上到下，左到右，是酒精濃度低至高的參考依據。據Bartender說酒單幾乎是一季換一次，Needle想做到的是讓前來的客人每次都有不同的飲酒體驗。

今晚想跑吧的話，建議去旁邊通化街吃一吃，Needle可以是你的第一站，先喝個兩大杯甚至四杯小杯，然後開始。

Needle

電話 - 02 2707 8831

地址 - 台北市大安區文昌街125號

輕鬆吃一點，喝一杯！收工後的最佳選擇——Bar Mood Taipei 吧沐

捷運忠孝復興站，大安路上巷子裡的Bar Mood Taipei 吧沐，每每經過都能隔著大大的玻璃窗，感受到滿滿的活力與一極棒的氣氛。這氣氛與活力絕非浪得虛名，開業短短兩年多便兩度進榜亞洲50大酒吧，Bar Mood Taipei 吧沐毫無疑問已被許多酒客們收藏在口袋裡。

手繪設計的酒單，每款酒都細心寫上基酒、成分、香味以及對酒鬼來說很重要的——酒精濃度。透過承裝的器皿、點綴裝飾的食材，Bar Mood Taipei 吧沐端上來的每一杯調酒，總是令人眼睛發亮。有趣的是Bar Mood Taipei 吧沐不只是你路過看到那樣，白色大理石區後面的那道門，打開後是不同的氛圍營造，別於站位區給人喝一杯就撤的速度感，門後則為座位區與吧檯，還有那聞了會餓的開放式廚房。

溫馨提示，週末人總是爆炸多的Bar Mood Taipei 吧沐，想邊吃邊喝，建議提前電話預約；僅是小酌一杯，就站在大理石前喝一杯吧！站位區沒低消亦不收服務費。

Bar Mood Taipei 吧沐

電話 - 0905 773 621

地址 - 大安區敦化南路一段160巷53號

專程前往才會知道的酒吧，一本書背後的世界——Mozi墨子

明曜百貨後面，康是美那條巷子走進去，有間髮廊叫做Mozi墨子，單純走過，你會認為就是一間時髦的復古理髮廳，不過當你曾在裡面洗剪吹並去過廁所的話，那很可能你已經知道接下來我要介紹的酒吧。

Mozi墨子，是以speakeasy的方式營造出只有專程想來才進得去的酒館，傳說只要推開一本書，就能去到城市的另一邊。曾經在報導中看過主理人Blues對髮廊空間的想像，源自過去「沙龍」二字是一處人們聚會交流的地方，他想還原沙龍一詞的意涵，讓沙龍在台灣不只是美髮而已。有得吃也有得喝的Mozi墨子，挺適合多人同行一起共享那中西合併的餐點與酒單，且不論是調酒或是菜色，Mozi墨子總是可以針對台灣人喜歡的口味做出精準且細膩的調整。

邀約你的朋友一起去踩點吧！畢竟這店中店的酒吧絕沒可能路過發現。初次拜訪也別緊張，請先不要懷疑地踏入髮廊，真的找不到那書的話，開口問就好。

Mozi墨子

電話 - 02 8773 7273

地址 - 大安區忠孝東路四段216巷32弄10號

喝就對了，品嚐細緻精準調酒的好所在——AHA Saloon

復興南路上的AHA Saloon，是間以音樂為主題的酒吧，背後主理人分別是Jeffrey與Victor，隨意上網搜尋AHA Saloon，堅強陣容的調酒團隊可是被冠上國家代表隊的等級。當唸出AHA，啊哈！二字時，就好像靈光乍現般想起了什麼似的，據官方介紹說命名AHA是想將調酒的核心價值濃縮在這簡短有力的三個單字裡。

推開木門，彷彿去到一個有品味的友人家作客，感覺奇妙。仔細觀察店裡有許多錄音帶、唱片、書籍與收藏品，四處環繞目光聚焦在吧檯後方那塊寫著「喝就對了」的匾額，精準地告訴你來AHA Saloon的目的是什麼。

來過都說——真的好喝。AHA Saloon的調酒不走譁眾取巧的路數，不會有過多矯情的裝飾，純粹地以「酒」來決一勝負。AHA Saloon不會是一大群人買醉的地方，比較是讓你專心品嚐調酒的地當，不接受訂位，也不接受四人以上，對了，要是你穿拖鞋來到門口的話，只能說回家換鞋吧，維持基本禮儀是種尊重。

AHA Saloon

電話 - 02 2706 5206

地址 - 台北市大安區復興南路二段138號

試想一個夜晚能去幾間酒吧？礙於口袋名單與鈔票永遠不成正比的狀態，你開始許願不用在微醺到大醉的過程裡花計程車錢，拖著蹣跚的步伐，甚至可能遇到下一站沒位置的窘境。

Red Bull Bar Block無夜城，無疑替酒鬼們設想周全！以一站式的概念把所有你想去的口袋名單全部集結在同一場域，先不論到底有沒有酒量，單純用酒鬼直覺的判斷力，你會知道這非去不可。