It's been an historic year for Cristina Gutiérrez
© DPPI/Red Bull Content Pool
Rally Raid

2021 世界越野錦標賽- Cristina Gutiérrez改寫歷史紀錄

當Cristina Gutiérrez在阿布達比沙漠挑戰賽巨大沙丘上，贏得她的第1座國際汽聯世界盃越野拉力賽冠軍的同時，也改寫了本項賽事的歷史紀錄。
由 Tim Sturtridge 編寫
4 min read發佈於
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Cristina Gutiérrez 在阿布達比的沙丘上寫下了歷史紀錄，成為有史以來第一位贏得國際汽聯越野拉力賽世界盃的女車手。勝利來自於一個艱苦的賽季，Gutiérrez 和她的 Red Bull 越野青年隊在歐洲、非洲和亞洲的危險地形上歷經了艱困的磨練與挑戰。
Gutiérrez 風光地完成了這項任務後，她和副駕駛​François Cazalet 在阿布達比沙漠挑戰賽的最後一天，駕駛他們的 OT3增速驅動越野車贏得最後的勝利。在 Empty Quarter 的沙丘所累積的積分使這對二人組在 2021 年國際汽聯越野拉力世界盃T3 組別中處於無懈可擊的領先地位。
Gutiérrez 在阿布達比的終點線高興地表示：我們現在是世界冠軍了！我簡直不敢相信。在我度過如此艱難的一年之後，我實在是太開心了。此時我無法以言語表達內心的激動。
對Gutiérrez來說，這更是一項歷史紀錄，她成為有史以來第一位贏得世界盃越野拉力賽冠軍的女性。 今年稍早，這位西班牙籍車手成為自 2005 年 Jutta Kleinschmidt 上一次奪冠以來，第一位贏得達卡拉力賽賽段冠軍的女性。
在世界盃賽季前兩站的勝利，為Gutiérrez的歷史性勝利奠立了基礎。5 月她在家鄉西班牙的安達盧西亞拉力賽贏得激動人心的勝利，隨後又在 6 月的哈薩克拉力賽中獲勝。不過，對於這位冠軍領頭羊來說，事情並非那麼簡單。當時在拉力賽的最後賽段，她忍受三塊椎骨骨折的傷痛，奮力喚起超人般的力量衝過終點線，贏得最後的勝利。
Gutiérrez直接從終點線被轉送至醫院，今年她是否會再次參加比賽還不確定，但這位Red Bull越野青年隊車手決心儘快回來。兩個月的密集復健、物理治療和醫生持續問診之後，Gutiérrez終於獲得重返賽場的許可。
上個月在摩洛哥拉力賽獲得更寶貴的冠軍積分後，Gutiérrez和Red Bull越野青年隊參加了阿布達比沙漠挑戰賽，在賽事中，她又一次出色的表現，讓她擊敗了她最強勁的對手—亦在排名中的西班牙同胞Fernando Alvarez。
在阿布達比的終點線上，雖然本賽季還有一場比賽，但Gutiérrez已經完成了足以加冕 2021 年國際汽聯世界盃越野拉力賽 T3 類組總冠軍的任務。
Cristina Gutierrez and François Cazalet of the Red Bull Off Road Junior Team at the 2021 Abu Dhabi Desert Challenge in Abu Dhabi, United Arab Emirates on November 10, 2021.
Cristina Gutiérrez glides over the dunes in Abu Dhabi
© DPPI/Red Bull Content Pool
感謝所有 Red Bull 越野青年隊，還要感謝我的副駕駛 François Cazalet，協助我度過這美好的一年。
Cristina Gutiérrez
Gutierrez 和 Cazalet 在終點線受到隊友​Seth Quintero Dennis Zenz, 以及 ​Guillaume De Mevius 和Tom Colsoul的熱情祝賀。這兩位 Red Bull 越野青年隊成員，一直在阿布達比參加 2022 年OT3規格的比賽，車隊這兩位在阿布達比沙漠挑戰賽中成功積累的寶貴公里數，將作為車隊為 2022 年1 月 1 日開始的達卡拉力大賽賽前準備的一部分。
熱烈祝賀 Cristina 和 François，T3 越野贏得世界冠軍！
Guillaume de Mevius
Nasser Al-Attiyah 在阿布達比取得了進一步的勝利，他在 T1 汽車類組第五次贏得越野拉力賽冠軍寶座。這位三屆達卡冠軍和他的副駕駛Mathieu Baumel在其類組全程取得領先。在阿布達比沙漠挑戰賽中獲得的積分，使Toyota Hilux 雙人組於下個月在沙烏地阿拉伯舉行的哈伊勒拉力賽中獲得了桿位，並期待贏得自己的世界盃冠軍殊榮。
Matthias Walkner during Super Stage Yas Island of the 2021 Abu Dhabi Desert Challenge in Abu Dhabi, United Arab Emirates on November 6, 2021.
Matthias Walkner had the bike title wrapped up and won again in Abu Dhabi
© DPPI/Red Bull Content Pool
在阿布達比賽事的壓力，對Red Bull KTM廠隊的Matthias Walkner來說，已無影響，因為他已經在上一輪比賽，確定贏得2021 年 FIM 越野拉力賽世界冠軍的頭銜。不過，這位 2018 年達卡冠軍並沒有放鬆油門，又以另一場轟動性的勝利，終結了這個賽季。
在摩托車比賽的其他車手方面，對於 GasGas廠隊車手Daniel Sanders來說，這是一個艱難的最後賽段。Sanders進入了為勝利而戰的最後一天，但在第五賽段因燃料耗盡，他被迫排名第 12。這就是穿越沙漠數千公里跌宕起伏的不確定性。
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