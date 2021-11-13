2021 世界越野錦標賽- Cristina Gutiérrez改寫歷史紀錄

Cristina Gutiérrez 在阿布達比的沙丘上寫下了歷史紀錄，成為有史以來第一位贏得國際汽聯越野拉力賽世界盃的女車手。勝利來自於一個艱苦的賽季，Gutiérrez 和她的 Red Bull 越野青年隊在歐洲、非洲和亞洲的危險地形上歷經了艱困的磨練與挑戰。

Gutiérrez 風光地完成了這項任務後，她和副駕駛​ François Cazalet 在阿布達比沙漠挑戰賽的最後一天，駕駛他們的 OT3增速驅動越野車贏得最後的勝利。在 Empty Quarter 的沙丘所累積的積分使這對二人組在 2021 年國際汽聯越野拉力世界盃T3 組別中處於無懈可擊的領先地位。

Gutiérrez 在阿布達比的終點線高興地表示：我們現在是世界冠軍了！我簡直不敢相信。在我度過如此艱難的一年之後，我實在是太開心了。此時我無法以言語表達內心的激動。

對Gutiérrez來說，這更是一項歷史紀錄，她成為有史以來第一位贏得世界盃越野拉力賽冠軍的女性。 今年稍早，這位西班牙籍車手成為自 2005 年 Jutta Kleinschmidt 上一次奪冠以來，第一位贏得達卡拉力賽賽段冠軍的女性。

在世界盃賽季前兩站的勝利，為Gutiérrez的歷史性勝利奠立了基礎。5 月她在家鄉西班牙的安達盧西亞拉力賽贏得激動人心的勝利，隨後又在 6 月的哈薩克拉力賽中獲勝。不過，對於這位冠軍領頭羊來說，事情並非那麼簡單。當時在拉力賽的最後賽段，她忍受三塊椎骨骨折的傷痛，奮力喚起超人般的力量衝過終點線，贏得最後的勝利。

Gutiérrez直接從終點線被轉送至醫院，今年她是否會再次參加比賽還不確定，但這位Red Bull越野青年隊車手決心儘快回來。兩個月的密集復健、物理治療和醫生持續問診之後，Gutiérrez終於獲得重返賽場的許可。

上個月在摩洛哥拉力賽獲得更寶貴的冠軍積分後，Gutiérrez和Red Bull越野青年隊參加了阿布達比沙漠挑戰賽，在賽事中，她又一次出色的表現，讓她擊敗了她最強勁的對手—亦在排名中的西班牙同胞Fernando Alvarez。

在阿布達比的終點線上，雖然本賽季還有一場比賽，但Gutiérrez已經完成了足以加冕 2021 年國際汽聯世界盃越野拉力賽 T3 類組總冠軍的任務。

Cristina Gutiérrez glides over the dunes in Abu Dhabi © DPPI/Red Bull Content Pool 感謝所有 Red Bull 越野青年隊，還要感謝我的副駕駛 François Cazalet，協助我度過這美好的一年。 Cristina Gutiérrez

Gutierrez 和 Cazalet 在終點線受到隊友 ​Seth Quintero 和 Dennis Zenz , 以及 ​ Guillaume De Mevius 和Tom Colsoul的熱情祝賀。這兩位 Red Bull 越野青年隊成員，一直在阿布達比參加 2022 年OT3規格的比賽，車隊這兩位在阿布達比沙漠挑戰賽中成功積累的寶貴公里數，將作為車隊為 2022 年1 月 1 日開始的達卡拉力大賽賽前準備的一部分。

熱烈祝賀 Cristina 和 François，T3 越野贏得世界冠軍！ Guillaume de Mevius

Nasser Al-Attiyah 在阿布達比取得了進一步的勝利，他在 T1 汽車類組第五次贏得越野拉力賽冠軍寶座。這位三屆達卡冠軍和他的副駕駛Mathieu Baumel在其類組全程取得領先。在阿布達比沙漠挑戰賽中獲得的積分，使Toyota Hilux 雙人組於下個月在沙烏地阿拉伯舉行的哈伊勒拉力賽中獲得了桿位，並期待贏得自己的世界盃冠軍殊榮。

Matthias Walkner had the bike title wrapped up and won again in Abu Dhabi © DPPI/Red Bull Content Pool

在阿布達比賽事的壓力，對Red Bull KTM廠隊的 Matthias Walkner 來說，已無影響，因為他已經在上一輪比賽，確定贏得2021 年 FIM 越野拉力賽世界冠軍的頭銜。不過，這位 2018 年達卡冠軍並沒有放鬆油門，又以另一場轟動性的勝利，終結了這個賽季。

在摩托車比賽的其他車手方面，對於 GasGas廠隊車手 Daniel Sanders 來說，這是一個艱難的最後賽段。Sanders進入了為勝利而戰的最後一天，但在第五賽段因燃料耗盡，他被迫排名第 12。這就是穿越沙漠數千公里跌宕起伏的不確定性。