Cristina Gutiérrez 以精神力量征服達卡

達卡拉力賽匯集了來自不同類組一些偉大的賽車運動 - 包括世界拉力錦標賽、耐力賽和沙漠賽車 - 在世界上最艱難的比賽中展示他們的技能。

現在，Gutiérrez是Red Bull越野青年隊的一員，她在西班牙全地形拉力錦標賽中初露鋒芒，在女子組中連續六次奪冠，並在 2015 年在所有參賽者中獲得第二名。

01 首次亮相達卡

這一成功給了Gutiérrez信心和支持，使他能夠參加卡達海岸線拉力賽和 2017 年達卡拉力賽的國際比賽。那屆達卡是該賽事史上最艱難的賽事之一。 該賽事的體育總監Marc Coma確信，這條路線特別具有挑戰性，而那是在玻利維亞和阿根廷遭遇 40 年來最嚴重的洪水襲擊賽場之前。

Gutiérrez in action at the 2023 Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Gutiérrez駕駛她的Mitsubishi Pajero穿過泥濘、岩石、深水甚至山體滑坡的危險地形，成為第一位用四輪車完成拉力賽的西班牙女性。 這證明她不僅擁有速度，還擁有在擊敗 Nasser Al-Attiyah 和 Carlos Sainz 等多位冠軍的賽道上到達終點的判斷力。 她在接下來的兩屆達卡比賽中再次重複了這一壯舉，並在 2019 年將總成績提升至第 26 名。

Gutiérrez引起了Lewis Hamilton的注意，並簽約到他的新 Extreme E 車隊，在那裡她與 Sébastien Loeb 分擔駕駛職責。 Loeb幫助她在新的Red Bull越野青少年隊中獲得一席之地，參加新的輕量類別的比賽，該類別包括小型雙人越野車或 SxS（並排）全地形越野車。

在首次參加輕量級比賽時，她成為繼 2005 年傑出的Jutta Kleinschmidt以來第一位贏得達卡賽段冠軍的女性。

Loeb、Kleinschmidt、Hamilton——一些關鍵車手已經就位，但Gutiérrez走到這一步的旅程是艱難的。 讓我們回到一切開始的地方…

02 成長得非常快

Gutiérrez在西班牙布爾戈斯的一個醫學世家長大。 她的父親是一名牙醫和賽車迷。 作為四個兄弟姐妹之一，她追隨父親的腳步成為一名牙醫，同時開闢了自己的賽車手道路。 她開始在當地的卡丁車賽道上與她的兄弟進行友好的卡丁車比賽。

有一天，他們決定參加一場比賽。 「他們只是在賽道周圍放置一些乾草棧板，」 Gutiérrez回憶道。 「我告訴了我爸爸，他喜歡這個主意並給我們報名了。我九歲或十歲，但比賽前一天我不敢，事實是我是唯一的女孩，在那一刻我感到很尷尬，不敢開始。我哥哥參加了比賽。”

這是一個許多對賽車運動有興趣女孩都熟悉的故事。

Gutiérrez has been racing since she was a teenager © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 尋找正確的榜樣

Gutiérrez仍然對賽車運動著迷，只要有空閒時間，她就會開卡丁車、騎摩托車並提高自己的技能。 同時，隨著西班牙成為人才的溫床，賽車運動在西班牙不斷發展壯大。

Fernando Alonso出身相對卑微，成為兩屆 F1 世界冠軍，西班牙車手 Marc Márquez 、Jorge Lorenzo 和 Dani Pedrosa 主導了 MotoGP™。 除了賽車運動之外，一位來自馬略卡島的網球運動員證明了，只要有力量和決心，就可以到達頂峰。

「Rafa Nadal百分百是我的參考，多年來一直如此，」Gutiérrez說。 「Rafa 有很多方面，這不僅與這項運動有關，還與他所擁有的價值觀、他所傳達的價值觀、他說話的方式以及他與人交談的方式有關。

「他從不放棄。 運動員的這些價值觀確實會影響你，就好像你從他所做的一切中學習一樣。 我喜歡看他。”

十幾歲的時候，Gutiérrez終於在賽車運動中找到了一位女性，證明了進入 F1 是可能的。 2012 年，María de Villota成為MarussiaF1 車隊的第三位車手。 也許這些障礙才剛開始消除。

「我和 María一起上了駕駛課程，最後我真的很喜歡她。 她在媒體方面很出色，她處於頂尖地位。 擁有一個能讓你產生共鳴的人物很重要。”

04 不可否認的求勝慾望──還是只是固執？

當她通過駕駛考試後，Gutiérrez和她的兄弟開始參加比賽，第一次在布爾戈斯的 Históricos Baja Tierras del Cid 參加比賽。

「我們有一些朋友參加 4x4 全地形越野車比賽，」她說。「我開始問他們：『它是如何運作的？ 你們如何共同駕駛？」我們非常熱衷。 我們的想法是與我的兄弟交換角色，所以第一天他將成為副駕駛員，我將成為車手，第二天我們就會交換。 在第一場比賽中，輪到我當車手了，我很喜歡這樣。 鑑於我現在的情況，我說：’不，不，我不會去當副駕駛，我會去當車手，或者我根本不會去。’”

Gutiérrez is now competing in the World Rally-Raid Championship © Kin Marcin / Red Bull Content Pool 我的優點是我的毅力，有些車手沒有，所以我用它來戰鬥 克里斯蒂娜·古鐵蕾斯 - Cristina Gutiérrez

對於一些兄弟姐妹來說，這可能會導致一場大吵架，但她的哥哥很務實。 “我很固執。 非常固執，」她說。「我的兄弟恰恰相反，他很平和，總是照顧我。 他說：’我看你做得很好，我寧願把開車交給你。’”

她堅持自己的立場，她的技能得到了回報。 Nadal 會感到自豪。 「我們花了五年時間贏得了西班牙冠軍。 我很高興能和我的兄弟一起做這件事。”

然後她的哥哥必須為期末考而學習並成為一名醫生。

05 為什麼人們叫她 Tortu？

「這是我在學校時的暱稱，因為我喜歡速度。 我一直覺得這很有趣，」Gutiérrez 笑著說。 “我甚至添加了一隻烏龜作為我的標誌。”

也許這是一個很好的契合，成為兔子和烏龜之間比賽的勝利者。Gutiérrez說：「我的優勢在於我的毅力，有些車手沒有這種能力，所以我用它來戰鬥。」「也許我不是百分之百最快的車手，但我非常穩定，在精神方面，非常強壯。”

也許這是一個很好的契合，成為比賽的勝利者

06 主導西班牙

Gutiérrez繼續她的學業，但也繼續參加比賽，在西班牙錦標賽的女子組中稱霸，但職業生涯的限制仍然是她最難對付的勁敵。

Gutiérrez training in Abu Dhabi © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

「當我參加西班牙錦標賽時，我試圖保持真實，」她解釋道。 “我們都知道進入賽車運動是多麼困難，更不用說以此謀生了。當時，我的目標是在西班牙比賽盡我所能。”

隨後獲得了多個冠軍，她得到了她最大的粉絲：她的家人的歡呼。 “他們陪我參加每場比賽，”她說，“無論是好的時刻還是壞的時刻，他們都會陪伴我。” 當我做得好的時候，他們是最高興的。

「甚至有一段時間我幾乎要放棄了，當時我22歲，我把車弄翻了，把它毀了。 我父親秘密地修好了賽車——他把所有東西都整理好，並為接下來的比賽做好準備。”

但獎金只夠支持再參加一年的比賽，而且Gutiérrez 還在攻讀牙科碩士學位。 沒有大靠山，她就沒有機會在國際賽事中站出來證明自己。

「我參加了 10 或 11 年的比賽，然後國際汽聯突然向聯盟中的所有女孩發出了 2016 年卡達女性培訓中心的申請表」Gutiérrez透露。 「那是一次飛躍。 我發送了申請並被選中。 我們去了卡達，老師是 Kleinschmidt 和 Fabrizia Pons。”

07 Gutiérrez的重大突破

卡達大師班是一個重大轉折點：它拓寬了Gutiérrez的視野，並向她展示了自己是一名頂級賽車手。 她從 180 名車手中脫穎而出，成為包括Molly Taylor和Emma Gilmour在內的 9 名車手之一，並與兩位越野賽車傳奇人物合作。

Gutiérrez獲得前三名，並滿懷信心地參加達卡比賽。 首先，她需要那個靠山。 「我聯繫了 Grupo Antonlín 的副總裁，這是布爾戈斯當地一家非常大的公司，」她說。

「我們關係非常好：她在我身上看到了一些東西——即使今天我也不知道那是什麼——她幫了我很多很多。 多虧了她，我才能參加達卡比賽。”

2017 年的比賽是一項突破，Gutiérrez奮力衝過終點線並非巧合。 不是為了獲得高位，而是因為她知道到達布宜諾斯艾利斯可以吸引更多贊助商。 她說：「你無法想像為了一場比賽花費一整年的時間來尋求財政支持是多麼困難。」即便如此，我也沒有足夠的資源來購買一輛有競爭力的賽車。這可能真的令人沮喪。 ”

08 賭一把

在 2021 年達卡拉力賽前夕，Gutiérrez的主要贊助商退出。 領先的 MINI X-Raid 為她提供了駕駛機會，但經過多年的努力，Gutiérrez終於獲得了有競爭力的贊助，但錢卻沒有。

“這太令人沮喪了。 我宣布退出，因為我沒有達卡的經濟支持，」Gutiérrez說。 但還是有一線希望：MINI 為她提供了參加西班牙首屆安達盧西亞拉力賽的機會。 它離家較近，規模較小，因此更便宜。 由於疫情的原因，沒有其他大型拉力賽，這意味著所有大牌明星都將利用它來為達卡做準備。

Cristina Gutiérrez at the finish line of Rallye du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Gutiérrez借了一筆貸款來支付她的競選席位。 「我一方面把自己的未來賭上。 但我想最終證明我能在一輛最先進的汽車上做什麼。”

要麼全有要麼全無，但Gutiérrez的賭博得到了回報：她獲得了第四名，幾天後，她收到了一封 DM。 這是Lewis Hamilton的 Extreme E 團隊經理傳來的，要求會面。 「他們想聘請我參加 Extreme E，該計畫於隔年 2 月開始。 他們說你的老闆將是Lewis Hamilton，你的隊友將是Sébastien Loeb。 這太超現實了。”

09 證明自己處於最高水平

12 月中旬，她在英國測試時遇到了Loeb。 這位九屆 WRC 冠軍已經從她在達卡的表現中了解了她。 當她透露自己不會參加 2021 年的比賽時，這位法國人打電話告訴她：“Red Bull 的人會打電話給你。”

第二天，她在杜拜進行測試，並與Red Bull越野少年隊簽約，駕駛 Overdrive OT3 越野車參加 T3 輕量級比賽。 距離比賽開始還有兩週。 「這太瘋狂了。 不到一個月，我的生活就發生了改變。”

10 達卡歷史性的賽段勝利

她在 2021 年達卡拉力賽中以第一賽段的勝利取得了最好的開局。 自 2005 年她的導師克萊因施密特 (Kleinschmidt) 以來，還沒有哪位女性在達卡贏得賽段冠軍。但對於Gutiérrez來說，沒有時間慶祝。 “我很震驚，我無法接受剛剛發生的事情。

古鐵雷斯 (Gutiérrez) 和她的新副駕駛 François Cazalet 是 T3 組別中的早期領跑者，在馬拉松賽段獲勝後不得不退賽。 「當我贏得舞台並開始與紅牛競爭時，大門打開了，這是一種解放的感覺，現在我可以全力以赴，」古鐵雷斯說。

Dakar in 2021 proved to be a pivotal moment in Cristina's career © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Dakar history makers Jutta Kleinschmidt and Cristina Gutiérrez © Julien Delfosse/DPPI/Red Bull Content Pool

「達卡拉力賽結束後，我意識到Red Bull仍然感興趣。 這是一個難以置信的機會。”

這意味著，除了與Loeb一起參加Extreme E比賽外，她還參加了越野拉力賽世界盃（現為世界拉力錦標賽），其中包括安達盧西亞拉力賽、絲路拉力賽和摩洛哥拉力賽。 Gutiérrez在西班牙取得了激動人心的勝利。 第二輪哈薩克拉力賽不僅要證明她的車手技術，還要證明她令人難以置信的決心。

在最後一天領先時，她的越野車於賽段開始時在沙漠中撞了一個洞。 Gutiérrez折斷了三塊椎骨，「可怕的疼痛」讓她無法呼吸。 她停了下來，集中註意力，選擇繼續比賽。 「太痛了，我甚至無法踩剎車。 我只是想生存，盡可能輕地剎車，以免傷害我。”

Gutiérrez 和 Cazalet 完成了 260 公里的賽段和 40 公里的儀式終點，護理人員將她從越野車上直接抬到醫院。

Cristina putting the OT3 buggy through its paces at Dakar in 2021 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

手術後，古鐵雷斯經歷了兩個月的強化物理治療和訓練，以恢復比賽狀態。 她重返摩洛哥拉力賽，獲得更多重要積分，並在阿布達比沙漠挑戰賽中獲得第二名，鎖定了冠軍頭銜。 她以世界冠軍的身份重返 2023 年達卡拉力賽，並取得了自己有史以來最好的成績——總成績第三名和另外兩個賽段的勝利。 她現在已經為 2024 年做好了準備。

11 Gutiérrez 進軍電動車

隨著Gutiérrez 和Loeb在Extreme 比賽中不斷壯大，在沙烏地阿拉伯的第一輪比賽中登上領獎台，並在英國的最後一輪比賽中獲勝，最終獲得總冠軍亞軍，更多的冠軍隨之而來。

Cristina Gutiérrez with Sébastien Loeb in Morocco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

「比賽形式與拉力賽不同，但賽車相似，」Gutiérrez解釋道。 “對我來說最好的比賽將是在沙烏地阿拉伯，因為那裡會有很多像達卡這樣的沙丘。”

2022 年，他們在智利阿塔卡馬賽上取得勝利，並另外三度登上頒獎台，奪得冠軍。 今年，Gutiérrez首次參加世界拉力錦標賽，在挪威參加比賽，並在瑞典參加著名的 Holjes 比賽。

永續的重要性也是一個關鍵因素：「如今，擁有這種類型的冠軍非常重要。 我們需要改變我們的生活。 這就是未來！”

除了賽車之外，Gutiérrez還熱衷於參與環保項目，特別是清理海洋中的塑膠垃圾。 作為一名牙醫，她也自願為布吉納法索的人道主義工作提供服務。 “我通常與一個小型非政府組織合作，”她解釋道。“我不會在社交媒體上談論這件事，因為經常發生攻擊，最好不要讓這些項目引起太多關注。”

世界冠軍賽車手、人道主義者、環保主義者和治療師。Gutiérrez認為自己是榜樣嗎？ 她性格謙虛，但如果她能成為夢想成功的男孩或女孩的拉Rafael Nadal，她會很高興。 「我不知道我是否是這樣，但如果我的故事激勵了某人，我會感到非常自豪，」她說。 “如果我能成為一個參考並幫助女孩和男孩參與運動，那將是一件非常美好的事情。”