快速上手：專家帶你五分鐘了解越野登山車運動

歡迎來到XC世界

廣泛而言，越野登山車是在崎嶇不平的地形上，與多個對手（有時多達 超過100名運）比賽。想像你騎乘單車在森林小徑、岩石上坡、多樹根的下坡，並且要保持高速騎行。

與下坡賽或Enduro耐力賽相較，越野登山車賽（縮寫為 XCO）對技術的要求較少，但是新手進入登山車運動的最佳方式。

Cross-County-Mountainbiking ist sehr zugänglich. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

起源故事

自行車發展已久，但大多是在公路騎乘為主，直到1970年代，才開始出現獨特車架、車輪及幾何的登山車，並且在1978年舉辦首場越野登山車賽事。

隨後登山車的發展越興盛，專用單車也變得更具特色，在前叉使用避震前叉，讓騎乘者們可以挑戰更艱困的賽道，也吸引越來越多車手參加登山車運動，國際自行車聯盟（UCI）在 1990年把登山車視為自行車的競賽正式項目，從此登山車運動開始在世界流行。

Emily Battys Bike - eine moderne Wunderwaffe. © Bartek Woliński

就Batty的職業生涯而言，她從 10 歲就開始和哥哥們一起騎自行車，並於2005 年參加了車涯首次世界錦標賽，現在是 XCO World Cup巡迴賽的常客，Batty也是連續四屆加拿大XCO國家冠軍。

我們在XCO看到什麼？

根據 UCI 規定，典型的World Cup賽道長度單圈 4-5 km，依據性別，女子組需要完成5-6，男子組選手的圈數會更多，比賽時間平均在1個半鐘頭左右，在現場觀賽是件極為有趣的事。

Batty指出，這是一項非常瘋狂和令人筋疲力盡的運動，在激烈的 90 分鐘裡，選手們的心率幾乎在保持在最大心率的90-98%，除了身體素質及對自行車操控極為重要，同時還得防止機械故障，才能確保你在高速下可以輕鬆穿梭任何地型。

Batty更進一步指出，專注度是此運動最難的地方，因為騎乘的過程中，必須花很多時間思考，去解讀整個比賽的走向。

Im Cross-Country musst du ans Limit gehen. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

通常，民間或一般XCO賽事會透過分齡，讓車手們可以與同年齡的選手們一起競技，但World Cup就沒這回事了！

如果市民選手持續進步，也可以開始挑戰World Cup的菁英組賽事，當你獲得此資格，這意著大部份的時間，將會用於參加全球的World Cup巡迴賽。

Batty指出，近年來World Cup比賽已經發生極大變化，標準也更一致性，是項非常適合觀賽、參與的運動。

Švýcaři coby milovníci cross-country © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

想去參與，需要做什麼呢？

好消息是，如果你剛接觸此運動，不必在昂貴的自行車上花費大量金錢。

Batty進一步解釋，剛入門首先要找到一些「還不錯」的零配件，若是有相關比賽，也可以與車手們交談，哪些東西是適合新手的你。

如果您想升級戰駒，把一般休閒運動登山車提升為專業競技使用，輕量化是一個指標，通常越野登山車的整車重量在7-16 kg間，硬尾車是常態，但現在大部分專業車手更喜愛全避震自行車，此外過往流行以26吋的車種為主，現在29吋擁有更棒的越野能力，已是主流。

越野登山車是平把車，不用像公路車彎腰破風，因為彎腰破風在越野登山車的地型上，很容易因重心及控操性關係，產生摔車現像，當然頭盔是一定要的，XCO賽事不需使用到防摔衣，除非想挑戰下坡車賽。

Die Ausrüstung im XCO erinnert an das klassischen Rennradfahren. © Bartek Woliński

心理遊戲

XCO 專業賽事裡，車手們不僅要考量戰況走向，比賽的技巧和戰術思唯同樣重要。

「戰術真的很重要！」Batty如此表示，她更進一步指出，起點位置也很重要，因為從起點在進入林道前，這段期間若是能夠卡好位置搶先進入林道，對接下來比賽有非常大助益，所以對車手來說，第一圈的卡位競爭通常是最激烈的。

Ein guter Start ins Rennen und eine gute Positionierung sind essenziell. © Bartek Woliński

因此，若是你在觀看XCO賽事，請特別注意比賽剛開跑的前幾秒，此時車手會爭先恐後地爭奪最佳位置，因為這會影響前幾圈戰況，甚至比賽的最終結果。

Batty指出，並不是說一開始卡位好位置，後面就一風風順，因為比賽過程中，除了戰術考量外，氣候的變化及狀況，也會帶給比賽非常多的變數。

「很多戰術都會發生在最後一圈，因為會試圖計算是否有足夠的空間超車，同時也會考慮風向，該從左側超車還是右側呢，需要考量不同因素，然後達到自己的目標。」Batty解釋到戰術的部份。

Taktik und psychologische Spielchen sind ein zentraler Bestandteil von XCO. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

我該注意哪些車手呢?

知道了比賽特性及觀賽重點，有哪些車手是值得關注呢？

Batty推薦三名具有出色感染力的車手：

來自美國的「單車甜心」Kate Courtney，在2019年展露頭角，給了北美車手非常大的信心，由於UCI World Cup主要賽事都在歐洲大陸，對於北美選手們，必須要長時間待在歐洲，才有辦法適應當地氣候、生活及轉場交通等。

來自烏克蘭的Yana近期受傷勢影響，現已逐漸康復，雖然烏克蘭在歐洲，但是當地為未有高山或險峻的地方讓Yana可以練習，造就她必須長年在外地生活、練習。

Evie 是我的前隊友，她很知道自己該做什麼，這也是為什麼我們開始看到她在2020年拿下一些XCC賽事的冠軍，她會是一股不可忽視的力量。

Kate Courtney und Evie Richards – die nächste Generation im Cross-Country. © Bartek Woliński

我在哪裡可以看到更多？

現在你知道對越野登山車的期望，誰是應該關注的車手，甚至如果你想自己試試在越野登山車自行車可以尋找些東西，然而你可以在哪裡真正觀看比賽？

Red Bull TV 會現場轉播 World Cup 比賽 ，在賽前預告及相關故事，都非常有深度，Batty很推薦給車友們觀賞。