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快速上手：專家帶你五分鐘了解越野登山車運動

越野登山車被視為完美的戶外休閒活動，特別邀請現任泛美運動會冠軍Emily Batty精彩解說， 幫助車友快速了解這項最具活力的運動。
由 Tom Ward 編寫
發佈於
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Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Emily Batty

CanadaCanada

Kate Courtney

United StatesUnited States

Yana Belomoina

UkraineUkraine

Evie Richards

United KingdomUnited Kingdom

歡迎來到XC世界

廣泛而言，越野登山車是在崎嶇不平的地形上，與多個對手（有時多達 超過100名運）比賽。想像你騎乘單車在森林小徑、岩石上坡、多樹根的下坡，並且要保持高速騎行。
與下坡賽或Enduro耐力賽相較，越野登山車賽（縮寫為 XCO）對技術的要求較少，但是新手進入登山車運動的最佳方式。
Das Teilnehmerfeld des UCI XCO-World Cups 2020 in Nove Mesto, Tschechien.
Cross-County-Mountainbiking ist sehr zugänglich.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Emily Batty 指出，登山車是自行車裡最多樣的運動，年齡不是進入的障礙，只要你擁有一輛登山車，就可以展開練習，協助你的健康更有益，或者也可以站上World Cup做為目標，這是一項你永遠不會停止成長的運動，可以在技術上變得更好。

起源故事

自行車發展已久，但大多是在公路騎乘為主，直到1970年代，才開始出現獨特車架、車輪及幾何的登山車，並且在1978年舉辦首場越野登山車賽事。
隨後登山車的發展越興盛，專用單車也變得更具特色，在前叉使用避震前叉，讓騎乘者們可以挑戰更艱困的賽道，也吸引越來越多車手參加登山車運動，國際自行車聯盟（UCI）在 1990年把登山車視為自行車的競賽正式項目，從此登山車運動開始在世界流行。
Emily Battys Canyon Mountainbike, das sie in Nove Mesto, Tschechien, im Mai 2021 fuhr.
Emily Battys Bike - eine moderne Wunderwaffe.
© Bartek Woliński
就Batty的職業生涯而言，她從 10 歲就開始和哥哥們一起騎自行車，並於2005 年參加了車涯首次世界錦標賽，現在是 XCO World Cup巡迴賽的常客，Batty也是連續四屆加拿大XCO國家冠軍。

我們在XCO看到什麼？

根據 UCI 規定，典型的World Cup賽道長度單圈 4-5 km，依據性別，女子組需要完成5-6，男子組選手的圈數會更多，比賽時間平均在1個半鐘頭左右，在現場觀賽是件極為有趣的事。
Batty指出，這是一項非常瘋狂和令人筋疲力盡的運動，在激烈的 90 分鐘裡，選手們的心率幾乎在保持在最大心率的90-98%，除了身體素質及對自行車操控極為重要，同時還得防止機械故障，才能確保你在高速下可以輕鬆穿梭任何地型。
Batty更進一步指出，專注度是此運動最難的地方，因為騎乘的過程中，必須花很多時間思考，去解讀整個比賽的走向。
Mathieu Van der Poel beim UCI XCO World Cup 2019 in Albstadt, Deutschland.
Im Cross-Country musst du ans Limit gehen.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
通常，民間或一般XCO賽事會透過分齡，讓車手們可以與同年齡的選手們一起競技，但World Cup就沒這回事了！
如果市民選手持續進步，也可以開始挑戰World Cup的菁英組賽事，當你獲得此資格，這意著大部份的時間，將會用於參加全球的World Cup巡迴賽。
Batty指出，近年來World Cup比賽已經發生極大變化，標準也更一致性，是項非常適合觀賽、參與的運動。
Švýcaři coby milovníci cross-country
Švýcaři coby milovníci cross-country
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

想去參與，需要做什麼呢？

好消息是，如果你剛接觸此運動，不必在昂貴的自行車上花費大量金錢。
Batty進一步解釋，剛入門首先要找到一些「還不錯」的零配件，若是有相關比賽，也可以與車手們交談，哪些東西是適合新手的你。
如果您想升級戰駒，把一般休閒運動登山車提升為專業競技使用，輕量化是一個指標，通常越野登山車的整車重量在7-16 kg間，硬尾車是常態，但現在大部分專業車手更喜愛全避震自行車，此外過往流行以26吋的車種為主，現在29吋擁有更棒的越野能力，已是主流。
越野登山車是平把車，不用像公路車彎腰破風，因為彎腰破風在越野登山車的地型上，很容易因重心及控操性關係，產生摔車現像，當然頭盔是一定要的，XCO賽事不需使用到防摔衣，除非想挑戰下坡車賽。
Emily Batty performt beim UCI Cross-Country World Cup 2021 in Albstadt, Deutschland.
Die Ausrüstung im XCO erinnert an das klassischen Rennradfahren.
© Bartek Woliński
Batty不僅在競技推廣不遺於力，同時也透過Emily Batty Project，去幫助更多艱困孩子們騎上單車。

心理遊戲

XCO 專業賽事裡，車手們不僅要考量戰況走向，比賽的技巧和戰術思唯同樣重要。
「戰術真的很重要！」Batty如此表示，她更進一步指出，起點位置也很重要，因為從起點在進入林道前，這段期間若是能夠卡好位置搶先進入林道，對接下來比賽有非常大助益，所以對車手來說，第一圈的卡位競爭通常是最激烈的。
Start des Herrenrennens beim UCI World Cup 2021 in Nove Mesto, Tschechien.
Ein guter Start ins Rennen und eine gute Positionierung sind essenziell.
© Bartek Woliński
因此，若是你在觀看XCO賽事，請特別注意比賽剛開跑的前幾秒，此時車手會爭先恐後地爭奪最佳位置，因為這會影響前幾圈戰況，甚至比賽的最終結果。
Batty指出，並不是說一開始卡位好位置，後面就一風風順，因為比賽過程中，除了戰術考量外，氣候的變化及狀況，也會帶給比賽非常多的變數。
「很多戰術都會發生在最後一圈，因為會試圖計算是否有足夠的空間超車，同時也會考慮風向，該從左側超車還是右側呢，需要考量不同因素，然後達到自己的目標。」Batty解釋到戰術的部份。
Taktik und psychologische Spielchen sind ein zentraler Bestandteil von XCO.
Taktik und psychologische Spielchen sind ein zentraler Bestandteil von XCO.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

我該注意哪些車手呢?

知道了比賽特性及觀賽重點，有哪些車手是值得關注呢？
Batty推薦三名具有出色感染力的車手：
Kate Courtney
來自美國的「單車甜心」Kate Courtney，在2019年展露頭角，給了北美車手非常大的信心，由於UCI World Cup主要賽事都在歐洲大陸，對於北美選手們，必須要長時間待在歐洲，才有辦法適應當地氣候、生活及轉場交通等。
Yana Belomoina
來自烏克蘭的Yana近期受傷勢影響，現已逐漸康復，雖然烏克蘭在歐洲，但是當地為未有高山或險峻的地方讓Yana可以練習，造就她必須長年在外地生活、練習。
Evie Richards
Evie 是我的前隊友，她很知道自己該做什麼，這也是為什麼我們開始看到她在2020年拿下一些XCC賽事的冠軍，她會是一股不可忽視的力量。
Kate Courtney und Evie Richards fahren bei UCI XCC-Rennen 2020 in Nove Mesto, Tschechien.
Kate Courtney und Evie Richards – die nächste Generation im Cross-Country.
© Bartek Woliński

我在哪裡可以看到更多？

現在你知道對越野登山車的期望，誰是應該關注的車手，甚至如果你想自己試試在越野登山車自行車可以尋找些東西，然而你可以在哪裡真正觀看比賽？
Red Bull TV 會現場轉播World Cup 比賽，在賽前預告及相關故事，都非常有深度，Batty很推薦給車友們觀賞。
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