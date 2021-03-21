歡迎加入！三小時喝遍濃縮後的台北酒吧——Red Bull Bar Block策展人恩熙俊、Jeffrey、Eva Liao專訪

踏入酒吧，不見得需要多懂酒，喝得自在，才是那家酒吧讓你再三光臨的主要原因。Red Bull Bar Block的出現，目的是將愛喝的你我齊聚一堂，並把Bar Hopping的概念濃縮在三個鐘頭裡，當中每一間酒吧皆是由三位策展人共同評估，調酒也好，氣氛也罷，他們端出來的口袋名單都有你值得一喝的理由。

跑吧的樂趣，是自己才懂的享受

策展人對談 - 恩熙俊、Jeffrey、Eva Liao © Lin Cheng-de

直接我們從近來台灣酒圈常出現的Bar Surfing開始，創辦這一詞的人正是AHA Saloon共同主理人Jeffrey與貝殼放大共同創辦人暨天使放大執行長Eva，其概念汲取自國外的Bar Hopping，Eva提到自己是在歐洲接觸到這樣的飲酒模式，她說：「到每個城市最便宜的喝酒辦法就是去參加Bar Hopping，既好玩又可以走遍當地，認識當地人。那時，回台後一直認為台灣很有潛力去做這件事，特別是台灣在地的茶與水果很容易做出Twist，做出屬於台灣的味道。」

調酒師Jeffrey回憶自己跑吧的過去，他說：「十年前剛入行時，Bar Hopping是快速累積自己實力與認識各家店的方式，邊喝邊學，是一開始跑吧的動機。直到成為調酒師自己開店，我想的是如何把當時情境複製給現在的消費者，鼓勵大家出門去認識更多酒吧的面相。酒吧是有很多好玩的樣貌存在，很多不同的情境必須靠著流竄的體驗去感受。」那麼，就消費者的角度來看又是怎麼樣呢？恩熙俊則說最早知道這字眼是透過漫畫《王牌酒保》，他說：「我也沒要學習什麼，只是覺得『察覺每一間店不同的樣貌，是一種樂趣；喝到同一杯酒不同的樣貌，也是一種樂趣』。」他結論是每個晚上都會喝很醉，也是一種樂趣。

AHA Saloon - Jeffrey © Lin Cheng-de

把喝酒融入日常，酒吧一點也不可怕

過去總會莫名有股去酒吧是一件嚴謹的事，似乎不懂酒，便不好意思輕易踏入酒吧，而當儲夠勇氣踏入酒吧後，又擔心被旁人笑不懂，內心小劇場作祟，殊不知根本沒人在乎！恩熙俊說：「《醉惡城市》的出現，目的就是想讓大家知道喝酒根本沒有那麼嚴肅，相較其他國家，台灣酒吧是很友善的，真的不用想太多。」

MC Jeng 恩熙俊 © Lin Cheng-de

「喝酒，是把不同的人聚集起來的一種方式。」Jeffery一語道出他們三位相識的開始。Jeffrey、Eva、恩熙俊，三位來自不同酒圈的人，用各自不同的形式推廣著飲酒的樂趣，因為「酒」他們兜在一塊，也因為「喝酒」他們有了更多共通語言。很多時候，以為一醉解千愁，俗不知愈喝愈愁，我想酒它自己應該也不想被這麼理解著。對於一票酒鬼來說，喝酒是一件令人期待又興奮的行為，就像每天吃早餐般，很自然地融在生活中，享受因為酒所遇見的各種驚喜。

喜歡酒的人，總會找到適合自己的地方

每個人喝酒的目的、方式與習慣都不同，依據自己當下的心境來決定喝酒的情境，好比說今天不想外出在家弄個Highball，又或是興致來想外出喝一杯對味的Negroni，也可能是朋友局非去湊熱鬧不可。當話題來到各自跑吧的習性與對酒吧的評斷，恩熙俊說：「我自己跟朋友會說這是一間『調酒吧』或『酒吧』，講白一點是專業與氛圍的區分。對我來說不見得要極致的味道，畢竟味道沒有極致，每間店的味道都不同，只不過客觀下有一定的主觀，還是有一定標準存在。」

Eva and Jeffrey © Lin Cheng-de

身為調酒師的Jeffrey講起自己喜歡的酒吧，感覺會是進去時感受到的溫度，取決於裡面的人、調酒師以及空間氛圍營造出的氣。跟著，大家望向愛喝的Eva，她說：「我可以因為今天心情想一個人或是跟不同的朋友，以及看想喝什麼類型來決定想去的酒吧。在台北，酒吧的品質都有一定標準，加上氣氛、類型的選擇也很多元，出門時我不大擔心找不到我想去的Bar。 」

策展人對談 © Lin Cheng-de

恩熙俊：「不過那是因為她喝很多。」

Jeffrey：「對，她攝取量比較兇。」

Eva：「這就是為什麼我們可以推薦！」

Jeffrey：「人體實驗。」

恩熙俊：「這真的需要樣本數夠大，評價才有基準。」

Eva：「我身體健康檢查很正常！」

Red Bull Bar Block 無夜城，堪稱台北酒吧懶人包

Red Bull Bar Block裡的15間酒吧，全是他們自身經歷與經歷後的抉擇，沒列入名單並非不好或不愛，反倒是以現實考量來做取捨。一是專業度，二是名氣夠大，三是品質穩定，四是有人手可以做這件事，畢竟某些店只有一個調酒師。綜合評估，精挑細選出的15家酒吧，每一間樣貌都不同，且同性質的店並無不多重複。總的來說，亦是希望第一次踏入酒圈的人，能在這場活動裡見到多元豐富的調酒圈生態。

「喝就對了」，記得AHA Saloon吧檯後方的匾額上是這四個字，對於酒鬼來說這四個字絕對是標配，在台灣酒吧不輸陣的狀態下，Red Bull Bar Block的出現，純粹是想讓你跟妳一起體驗飲酒的樂趣，如同一個台北酒吧懶人包，假設害怕自己去酒吧又或是不想移動去跑吧，那麼你應該要來這。

恩熙俊說：「懶人包裡面的強度都非常夠，該有的冠軍也都在，對我的觀眾來說，可以體驗我一個晚上的樣貌。對大學剛畢業、剛脫離夜店、想要好好喝酒的人，吸引力也很夠，因為可以一次在這裡喝到台北頂尖的調酒吧。」繼續Jeffrey也說：「讓喝雞尾酒這件事生活化，Red Bull Bar Block很自然呼應到這件事，把所有店家濃縮在派對裡，一票玩到底，三小時的豐富性足夠當作一天的主題。」值得一提的是，過去你以為Red Bull只會加野格，那在這裡你即將可以喝到這15家酒吧用自己的風格調製出各式的Red Bull特調。

三個小時怎麼玩？資深酒鬼們的經驗談

策展人 © Lin Cheng-de

恩熙俊：「我習慣會先墊胃，墊三分飽，如果五分飽後面會喝不下，依據我今天要喝幾間來決定。Red Bull Bar Block，我會墊最多三分飽，開始喝到胃六分飽，再墊胃一次，再繼續，處於『吃喝喝喝吃喝喝喝吃⋯⋯』的狀態。」

Eva：「建議先吃點東西，配一個輕鬆的調酒，Gin Tonic或Whiskey Soda，做開胃動作，再來進行濃度比較高的攝取。我有收集癖，假如跟朋友出去玩，看活動或是店家數量，會約倍數的朋友，例如一人去點五家或是一人把一家店的Menu點完，一起喝，就可以在有限時間裡，喝到所有我想喝的。」

Jeffrey：「時間有限，看哪邊有空，就先往那邊去，盡量去享受空間，享受派對。都幫你選出15間最好的，就來吧，別擔心，每間都值得。」

酒醉三分醒，關於喝酒禮儀或是內建自動導航是酒鬼們該要有的分寸，不論你在這場活動裡喝得如何，理性飲酒四個字請務必植入腦海中，為防萬一，我們請教三位關於宿醉解酒的方式，尾聲推薦給你資深酒鬼們解宿醉的方式！

恩熙俊：「喝水。」

Eva：「寶礦力水得，我都會一箱一箱叫。」

Jeffrey：「水跟電解質。」

恩熙俊：「我喝再醉，到家都會保持十到十五分鐘灌水，這是潛意識。」

Jeffrey：「可以避免脫水隔天比較不會不舒服。」

Eva：「太難了！這潛意識好厲害。」

恩熙俊：「我的自動導航可是植入了很多東西。」