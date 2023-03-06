漫遊於青春與成熟之間：步向下一個階段的黃玠

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「15」，是黃玠正式出道的年歲，是他在 2007年的個人首張專輯《綠色的日子》發行滿 15 週年的創作印記，並在去年六月發行了該張作品的 15 週年紀念版。重新編製的歌曲〈25歲〉與〈做朋友〉，當初 25 歲的音樂調和成更醇厚的故事，而不變的是吉他琴弦彈撥之間的清亮旋律，仍灑灑映出他直而無畏的器宇；唱出愛情的始與終、青春未成熟的透綠時光，還有那些尚未寫盡的美好與苦澀。

透過與黃玠的對談，歷歷分明地感受到他是一個熱愛故事的人，像是提及聆聽自己喜歡的嘻哈與饒舌音樂時，描述了當中最令他著迷的是歌手如說書人般，變化角度地用韻詞說唱出一個故事，或某一段過去的往事，環繞一個主題畫圈似地，將故事述說成形，唱成詩，如同他的創作。

黃玠生於台灣政治將覺醒、經濟起飛、藝文發展迸發的 80 年代，他是土生土長的台北人卻不愛以「都會人」自居，總會反覆地思考自身拋不下的都市情懷。他的創作是一個不斷梳理自己與反芻過去的過程，令人聯想起吳爾芙的《The Diary of Virginia Woolf: 1925-1930》裡所寫的：「我只能注意到過去是美麗的，因為當時人未曾意識到情感的滋生。後來情感才延展開來，因此我們對當下不會有完整的情感，有的只有過去。」

黃玠 © Taiwan Beats

距離您上一張專輯《在一片黑暗之中》已有六年之久，今年打算推出新專輯的話，是否心中已有預想的音樂風格？

黃玠：著手新專輯製作時，在編曲過程發現自己好像沒有特別想要做出什麼風格，我是很喜歡 city-pop、90年代的嘻哈和饒舌音樂，但編曲時似乎仍會做出很「黃玠」樣子的歌曲，所以應該多少會有些不同風格的融合。

那麼這幾年都聽一些什麼樣的音樂，是否影響你目前的創作？

黃玠：聆聽較多的應該是嘻哈音樂，大多是90年代、偏東岸的風格，韻詞喜好則偏西岸，我很喜歡用饒舌說故事的敘事流韻。另外，以前高中時聽很多古典樂，那時最喜歡巴哈和蕭邦。我覺得蕭邦很自溺且完全做自己，自溺到自成一格，我超級喜歡他。巴哈的音樂，個人覺得有一種神格化，他的創作都是對神而譜寫。還有聽一些像是孟德爾頌、德布西等等的音樂，但聆聽的深度沒有像巴哈和蕭邦一樣那麼令我著迷。說到德布西，他真的很猛。我真的近幾年才懂得欣賞他的音樂，很詩意也很抽象，而且他的編曲和現在的流行音樂，尤其是和弦的用法，其實有一點相像，讓人很容易想像出畫面，很有美感。以前不太懂得欣賞德布西，因為那時很喜歡蕭邦那種情緒很強烈的、像是一切都毫無保留地給你；或是巴哈幾乎絕對理性的音律，但又有一種光輝在其中，兩者都各有一種極端性的感覺。

您的音樂創作主題一直是與生活的種種、日常的碎片有所連結，某種程度上，其實是將自己內心的一部分開誠佈公。對於這樣攤開私密的一部分自我，您向來都是感到自在的嗎？或是從開始創作至今，就這一點來說已有所轉變？

黃玠：最早開始創作是大一時期，大概19歲、20歲。那時人生開始嘗試創作，也沒想過要給別人聽自己的歌，純粹就是喜歡做這件事。過了五、六年，一直到退伍前，都沒想過音樂是要做給別人聽。當時偶爾參加學校吉他社比賽或是泡沫紅茶店的駐唱，比賽是唱自己創作的歌沒錯，因為技術不好，翻唱別人歌曲就輸定了（笑）。記得那時候還得了獎，評審是馬兆俊老師，自己還蠻驚訝地覺得：原來創作可以拿獎。而且我只寫了一首歌，就是才剛開始練習創作，那首歌後來收錄在第一張專輯《綠色的日子》，也就是〈存在〉。

我覺得這麼多年來，有所轉變的部分大概都表現在歌詞上，至於創作的動機，好像和一開始寫歌的自己沒有差別。寫歌時，我不會去考慮這歌曲該不該給人聽。當創作跟音樂變成一種工作，當中有一些東西，可能會變得跟創造無關，或者可能與藝術的本質漸行漸遠。既然如此，我希望在創作上能保有和以前一模一樣的心情。例如寫歌詞不去顧慮會不會戳到別人，或是寫得太過赤裸。若是連這個部分都失去的話，我真的會完全寫不出歌來。

黃玠 DadadoHuang © Taiwan Beats

從一開始創作就唱自己創作的歌至今，您向來都對此感到自在嗎？

黃玠：超自在。這點蠻有趣的，我的關卡反而是表演這個部分，花了很多時間去習慣現場演出，但對於發表自己的作品一直都覺得很自在。從 2005 至 2007 年，那兩年的演出一直有不自在的感覺，直到 2010 年才開始對表演放鬆許多。不自在的因素有很多；可能覺得自己不夠好，或覺得沒作好準備而感到緊張，畢竟面對台下這麼多人不是一件容易的事，準備的過程其實也充滿了壓力，會不斷地懷疑自己是否能做好。現在的我面對表演自在多了，雖然上台前還是會緊張。但一走上台，大家開始歡呼，從那一刻開始，我就是一個非常自在的人。

當你以個人身分發表作品，與過去在929樂團時，兩者不同形式的表演雖然都是站在舞台上，你覺得演出的感覺有差異嗎？

黃玠：以前在929時，第一，我不是唱歌的人，第二，那不是我寫的歌，所以跟929演出很開心，可以說是超級自在！你能感受到原來玩音樂是這麼快樂。當然，台下還是會有人盯著你看，但不是所有觀眾都把焦點放在你身上，根本就是「我在玩音樂，還不會被盯著看！」簡直是雙贏。相對地，成就感也不太一樣，如果是自己的表演，唱的都是自己寫的文字，壓力也會比較大，與觀眾連結的強度也不一樣。

《綠色的日子》15週年紀念版的發行，您曾提到：「現在做的這些事，有點像正式告別那個青澀的自己。」那麼，重新作收錄時，是否代表您重新回顧了當時的創作自我？

黃玠：不知道寫作的人會不會這樣，不過我認識的音樂人裡，10 個有 9 個不會回頭聆聽自己的創作。但 15 年前的創作，我就能很坦然地去看待，這一點很有趣。時間似乎會把一切包括羞恥心、對自己的懷疑等等都沖淡，會覺得自己以前好可愛。另一點則是感覺自己也沒什麼改變，會懷疑這到底是不是一種沒有進步的狀態？從25歲到現在都是這個樣子，而我該對於始終保持自我感到開心？還是對於始終沒有進步感到難過？有時候回頭看自己當兵時寫的日記，與現在寫信給朋友的文字內容互相比對之下，用字方式一模一樣，我覺得好可怕，的確也會感到焦慮，一種感覺自己完全沒有成長的焦慮。

承上題，選擇於現在已是後疫情時代、大家仍汲於適應各種轉變的時間點發行《綠色的日子》15週年紀念版，對您來說是否有其它意義？

黃玠：其實我並沒有將這特別發行與疫情作太多連結，剛好就是15週年，反而跟疫情的連結會是下一張新專輯。可能之後專輯會有兩、三首歌提到和疫情有關於的事物。至於風格，早期有人說我是都會民謠派，現在又有像是 city-pop 風格，以前很討厭被貼標籤，現在會覺得那是他人對我音樂的感受，也就不太在意。但我對於自己身為一個都會人總覺得有點丟臉，因為我就不喜歡「都會人」，可是自己寫出來的歌，實在「有夠台北」。久而久之，也就接受了這個事實，不去考驗自己的身分——我是在台北長大，感到開心或不開心的一切都與這個城市息息相關，不去逃避，也別硬要把自己搞得很鄉土情懷。

我最近也在想，台北人好像沒有一種家鄉感，因為這城市改變太快，生活在台北好像不容易找到自己屬於自己的根。於是我開始研究起一些台北的歷史，雖然我住新店（笑）。不過每隔十年都會感覺自己成長的地方變了許多，像念大學的時候，每次回家都感覺有一點不一樣；一些風景或新蓋起來的樓房讓一切變得不同。有這種一直想要拋棄舊的事物，再去製造新的事物，可是卻沒有很深入地了解自己居住所在的歷史，就會一直在追求一個以為是進步的東西。

黃玠 DadadoHuang © Taiwan Beats

〈25歲〉裡初入社會的年輕迷茫，15年後重新詮唱自己的這首歌曲，所聯想到關於所謂的「青春」和「成熟」，現在的你會如何去解讀或定義？

黃玠：我覺得「成熟」，不過是一個人習慣了一些事的發生，比如說以前對某些事感到憤怒，或對有些事情感到備受衝擊，10 年過後，你懂了，依然會生氣，同時也感覺到無力改變這世界發生的一切。我覺得，成熟就是變得比較邪惡；顧慮更多的是自己，然後更圓滑地處理一些事情，覺得這樣做「比較好」。那麼「成熟」就是——這樣做比較好，但那樣做不一定是對的。

「青春」是——我覺得「這樣做最好」，也就是「青春是絕對的，這樣子做就對了，我是對的。」現在仍會有青春的態度，也有著「這樣做比較好」的成熟，因為我不想去處理那些「我是對的」所衍生的一些麻煩。這樣說起來，其實成熟真的蠻可憐，雖然與同年人相比的話，我已經夠不成熟了（笑）。青春是悲慘的嗎？悲慘才爽啊，因為悲慘才會感受到熱情，才會去改變現狀，不然為什麼上街頭的，大部分都是年輕人？

成熟的大人或許會覺得年輕人上街頭是危險的，所以「我們這樣比較好」，如果讓你作選擇，你選擇上街去衝撞、去發聲，還是不作任何行動？

黃玠：我在 2019 年經歷的低潮期，其實跟香港發生的運動和革命有很大的關係，對於身處在這個現代卻還有這樣的事發生，感到相當無能為力，當時我希望自己能忘記那種無力感。之前《時代革命》紀錄片在戲院上映，電影裡出現的那些新聞擷取畫面，我們在觀看時就覺得好像在提醒著自己，當下也產生慚愧感。因為會覺得自己好像有能力做些什麼，可是又不想整個跳進去。

因為吳志寧的關係，您因而結識詩人吳晟老師，在 2008 年參與《甜蜜的負荷：吳晟詩．歌》合輯製作並以〈階〉譜寫其歌曲。對您而言，詩與歌是否有任何共通性？

黃玠：當時選了〈階〉，其實是因為我向吳志寧坦白說他父親（吳晟老師）的詩歌難度太高，可否讓我挑一首情詩，或許比較好發揮。那麼〈階〉就是吳晟老師寫給他妻子莊芳華女士的情詩。而這首詩觸動我最深刻的一句，就是詩尾的那句「漫長的此階太長 太寂寥」，那一句很感人。而且我寫那首歌的曲，聽起來也並非那種浪漫的旋律，而是有些愁悵。讀詩的過程會自然地感受到一種韻律，即使不朗讀出聲，光只是在閱讀，都能感覺到韻律，跟說話不太一樣，因此確實與歌曲有一點共通性。

其專輯裡收錄的新版本〈做朋友（天氣好）〉是您首次以日語詮唱歌曲，自身也學習日語一段時間。您認為就音樂而言，以不同語言（非自身母語）唱歌的韻律或詮唱這首歌的過程，是否會覺得與原版本有所差異？

黃玠：我寫歌時是詞和曲一起寫，大概 70% 或 80% 的作品是如此，對我來說這樣比較合理。我覺得這純粹是創作習慣，所以寫歌速度很慢。以前不會想要改歌，現在會改個也許三個版本才覺得完成，歌詞內容是改最多的部分。不同語言的部分，我反而覺得唱起來比較自在，感覺就像自己變裝上台演出。再者，我覺得中文的發音其實真的很難，子音很多，不像日語或英語，一句話裡有很多母音，個人覺得也比較容易發聲，而中文唱得好與咬字和情感的表達有很重要的關係。

從《1500聲量音創》講座裡，您分享了自己的創作要點多圍繞於「解決問題」、「記錄時光」、「想清楚」、「旁觀者」和「喜歡你自己」等軸心，而這幾個要點的本質似乎與反思和自省有關，您認為自己是一個不斷作自我審視的人嗎？

黃玠：剛好是因為受邀參與那個講座，才認真去梳理自己的作品，不然我完全不會想到要整理自己的創作脈絡。我不太喜歡自己還處於當下情緒的狀態去創作，會像是一種發洩，畢竟我的初衷還是想解決自己的問題。我通常會把當下的事先放下，等到差不多理解自己過去這段期間為什麼快樂？為什麼不快樂？能夠變成一個比較旁觀的方式來看待黃玠這個人的時候，著手創作的那個心態才會是解決自己問題的心態。像是《在一片黑暗之中》專輯，累積也許兩年甚至更久的時間去消化那個感覺。有一天，突然就覺得可以寫下來，而且不會覺得不踏實。

我的創作確實是在不斷地梳理自己。比如說，像〈下雨的晚上〉、〈在一片黑暗之中〉，甚至像〈香格里拉〉，對我來說是一樣的歌，但不同年紀寫一樣的東西會有不一樣的角度。比如說〈下兩的晚上〉，那時候比較年輕，心中仍想要一切變得很美好，比較正向；〈在一片黑暗之中〉有著更多的無奈。三首歌寫的同樣東西都是關於疑惑，只是不同年紀的我，心境截然不同。

從首張專輯《綠色的日子》、《我的高中同學》、《下雨的晚上》至《在一片黑暗之中》，每張作品像是人生各個不同階段的一種寫照，也都帶著不同面向的青春感。您個人認為未來的新作品會是何種樣貌？

黃玠：如先前所說的，我新專輯裡也有一樣的歌，寫的也是同樣的問題，或許是因為更想要與人連結，不僅僅是因為疫情的關係，人就是群居的動物，不是嗎？我們希望自己是一個獨立的個體，但其實根本逃離不了群居的關係，我們都是大家的一份子。真要說新專輯會是什麼樣子的話，也許是關於人生的下一個階段、身分的轉變或是 40 歲以後的我。去年春天去長濱住了一週，不同於都市的自在感會讓我心中產生一種「住在這裡種田也不錯」的想法。後來回台北開始作演出，活動都結束後，才覺得自己好像在逃避台北這地方，所以何不換個角度並試著去喜歡「都市」的樣子？每個事物總有令人喜愛之處吧？