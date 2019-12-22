© Dakar 2020: How to decode the roadbook

2018年達卡拉力賽在阿根廷舉行10天。一組6輛摩托車在沙漠奔馳飛躍，一片沙質的平原，蜿蜒穿過乾涸的河床。當時，我們小組內的一位成員感到不舒服。

專業的拉力摩托車車手Matthias Walkner有一個問題：其他人的速度太快了。他疑惑為什麼他們可以這麼正確地導航並準確地處理大量的資訊，而且總是保持140公里的高速不會慢下來？這位奧地利籍賽車手鬆了鬆油門，卻摔了下來。

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當他從摩托車越野賽轉換跑道至拉力大賽，KTM車隊老闆暨導航專家Jordi Viladoms一直對他諄諄教誨，無論在任何情況下都不可放棄。現在，則是Walkner頭腦中的定律：永遠，永遠不要跟隨別人的足跡；永遠對自己的導航要充滿信心。

Walkner解釋道：那天，路線圖目次第349號終於來了。路線上的里程與里程表並不完全吻合，在這種情況下，當下的感覺、直覺或任何想稱呼它的東西都會發揮作用。我前方的路通往一個沙坑，但路線圖顯示我應該保持在右邊。但這是在這個迷宮中正確的位置嗎？

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我想，兩個RFO（組織的規則）大概很快就會重新調整，以防萬一。在接下來的幾公里，所有的路線都消失了。當下我是對還是錯？我沒有任何把握。

此時，指南針也沒有什麼作用。從350公里到368公里，這是下一個路標上沒有任何訊息的地方，我一直在想，我是白痴還是我是唯一那個白痴走了正確的路。

現在，拉力大賽的車迷們知道結果是如何了。那時Walkner是正確的，當天獲得了50分鐘有意義的時間，並繼續朝達卡拉力大賽勝利邁進。

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馳騁摩托車參加達卡大賽是體能訓練及精神耐力的一大挑戰。車手們只有一捆捲紙，上面標示著路線。如果他們能夠嚴守紀律、遵循路線圖的指引，賽車手最終將能夠靠它達到終點線。

以下是其如何運用的摘要說明。

每個條目的左列，顯示絕對距離及相對於最後的參考點。但是，車手很難能夠走到一條完美的直線上，因此他們必須不斷地重新校準里程表。

中間欄有點像地圖，描述了地形和路線以及羅盤方位。要理解這些部分，車手必須記住由100多個象形文字組成的特殊字母。右側則是在適當的地方備有口頭提示，但為了讓整項任務看起來不是那麼容易，它們完全是法語單詞的縮寫。

在下方，你可以看到由Amaury體育組織（ASO）提供的達卡拉力賽路線圖的說明範例，其中包括五個部分，從上到下。在此，我們做了每個部分的解碼說明。

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自上次進入以後，在17.78公里，530公尺處，應注意尋找隱藏的檢查站C（如果錯過檢查站，將造成至少15分鐘的判罰）。 警告！左轉進入越野沙丘時有潛在危險區域。 [右邊的文字– HP DS DN –是法語hors piste dans dunes的縮寫。]羅盤方位角為268°。

自上次進入以後，在18.60公里，820公尺處，從L3公路駛出，請緩緩駛入沙丘，直到路的盡頭。羅盤方位角為180°，所以應是南方。

小心。自從上次進入以後，在18.94公里，340公尺處，你必須至一個安全檢查站打卡。最高[三個驚嘆號]的警告！！！ 當你從沙丘[END DN]出來時，一條幾乎看不見的溝渠正在一條險峻的道路上。[MVS是法語mauvais的縮寫。]超出此範圍後，你將以大約80°的方位向右緩轉。

上一次進入以後，在21.1公里，2.16公里處，你會經過下坡穿過散佈著灌木叢的沙丘和300公尺寬的河流。然後，你必須駛出，再進入一條50公尺寬的旱谷（乾的河床），指南針的平均方位角為5°。

自上次進入以後，在23.33公里， 230公尺處，從山頂處右轉到一條明顯可見、帶標記的道路，其他道路與之平行。 [ET P //是et piste parallel–法語“平行線”的縮寫。

這項運動最高水準的任何人，都可將摩托車快速奔馳。最大不同在於導航所剩下的精神與毅力。-Jordi Viladoms

車手的工作不僅僅在騎車時完美地解析路線圖及訊息的運用。他們還需要對下一個進入點保持關注，以維持領先地位。

Viladoms表示：你可以將其與學習一項新語言相比較。如果你真的想精通導航，就必須練習，再次練習並繼續的練習。這項運動最高水準的任何人，都可將摩托車快速奔馳。最大不同在於導航所剩下的精神與毅力。