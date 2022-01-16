當達卡開始，你知道會發生一些事情。會有開始。也總有一個結局。有些人會成功，有些人會失敗。 事實上，他們中的許多人都無法抵達終點。達卡常以人們意想不到的方式結束了競爭對手比賽的資格，它以無法想像的方式改變了人們的生活。達卡是一場實力展現的比賽—本屆第 44 屆賽事——簡單地說，又是一場競爭激烈的拉力賽事。
沒有什麼比真理更遙遠了。今年的賽事確實有一些經典的激烈硬仗，有太多精采的故事發生，就讓我們在此娓娓道來吧!
01
Seth Quintero 寫下了達卡大賽的新紀錄：拿下11 個賽段的冠軍殊榮
如果有什麼事情沒人能預料的話，那就是：一位 19 歲的車手非常接近傳說中的“橫掃”賽段的勝利。 在開幕賽段之後，Seth Quintero's 的達卡勝利夢想破滅了，因為他在第 2 賽段有一具機械裝置故障，不得不延續使用到終點。但他仍在比賽中，不過，實際上已經退出了總冠軍的爭奪。然而，這也給了他一個新的目標：拿下賽段的勝利。之後，他和副駕駛Dennis Zenz 開始猛攻每一個特別賽段，取得勝出直到拉力賽結束。
Quintero 總共拿下 11 個賽段的勝利，打破之前的記錄，該記錄已經保持了 30 多年。更令人印象深刻的是，他在如此年輕的時候駕駛如此新型的賽車——這真實地證明了他已是一位成熟的車手，還有副駕駛和幫助他抵達終點團隊技能的協助。還與他並肩作戰的隊友Cristina Gutiérrez進行了一場激烈的對抗——偶爾還會威脅到他在賽段上的勝利，但更重要的是，他在頒獎台上獲得了第三名。 Quintero 表示：無論是在賽段上的勝利，還是在通往目標的道路上：這真是一段艱險的旅程。
這真是一段艱險的旅程
02
Audi以時尚派為達卡帶來電動車款
Audi賽車運動並不是第一個將電動引擎帶到達卡的車隊，但他們是第一個以這種風格和誠意做到這一點的車隊。 雖然輕微硬地碰撞造成的故障使他們無法在整體上保持競爭力，但他們的三位車手中的每一位都取得了一個賽段的勝利——包括 T1 級新秀Matthias Ekström 和副車手Emil Bergkvist。 雖然他們沒有與 Nasser Al-Attiyah 真正交手，但他們曾在賽段中與他對抗。 他們最大的成功是什麼？ 很明顯——電動汽車是可行的。沒有任何燃料或電力問題減緩他們的速度。所以期待他們明年再出戰！
03
達卡經典賽在露營地造成轟動
去年帶來了第一屆的達卡菁英賽，共有 24 個參賽作品。 今年？超過140以上。 引人矚目的老爺車遍佈露營地，每個轉身都能吸引你的注意力。 從 Jacky Ickx Porsche 到改裝後的 Fiat Panda，經典車型在沙烏地阿拉伯上演了一場比當前達卡冠軍賽更令人難忘的遊行展演。
04
Sam Sunderland抱得冠軍歸
Sam Sunderland 和 GasGas車隊贏得摩托車類組的勝利！ 到達終點線後，英國籍車手簡直不敢相信——事實上，他甚至不確定自己會贏。 直到達卡首席David Castera前來祝賀他時，他才確認是真的。在沙烏地阿拉伯兩年沒有奪冠之後，KTM 集團的三個品牌——KTM、GasGas、Husqvarna 都渴望贏得勝利。 沒有人比Sunderland更樂意為他們完成此事了，他最近在這次拉力賽前轉戰到 GasGas 車隊。Sunderland表示：這場勝利感覺比第一場還要好。
有趣的花絮——這使他成為自 2003 年達卡傳奇人物Richard Sainct在兩個不同的摩托車品牌中獲勝以來的第一位。對Sunderland來說，這也是一種甜蜜的救贖，他一直在追求最後兩場比賽的勝利。將冠軍歸還給他的隊友肯定會讓他成為本屆的風雲人物，並讓他在2022 FIA 世界越野錦標賽中搶得先機。
這次勝利的感覺比第一次還要好
05
Kamaz車隊再次定義統治的地位並鎖定了頒獎台- 加一
在今年的達卡拉力大賽，藍色無敵艦隊的統治已經如此完整，最有趣的是內部團隊戰——達卡冠軍Edouard Nikolaev與達卡冠軍Dmitry Sotnikov.對抗。Sotnikov連續第二次位居榜首，接續的三個名次也屬於Kamaz車隊。
達卡日報-第十二賽段
06
Nasser在中東稱霸
來自阿拉伯半島的沙丘王子渴望最終在沙烏地阿拉伯贏得達卡冠軍。他在本賽事最終拿下他的第四座獎杯，使他成為一個罕見的特例。 他在戰略和速度方面都是大師級的表現，這樣的戰績讓他銳不可擋。儘管Sebastian Loeb 偶爾緊追其後，但整場賽事始終是Al-Attiyah的戰場。
勝出對我來說太重要了，因為現在拉力賽事在我們的地區舉行。 我們在這裡的前兩場達卡賽事拿下第二名，現在我們終於贏得了勝利。
07
明年將會發生什麼事呢？肯定又是另一場驚人的達卡賽事
隨著活動接近尾聲，大家都非常高興準備打包回家，人們可能會問自己——明年會發生什麼呢？ 答案總是一樣的：同樣的，它會是一場令人興奮，而且完全不同的賽事。讓我們明年在沙塵中再相見！
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