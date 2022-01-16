如果有什麼事情沒人能預料的話，那就是：一位 19 歲的車手非常接近傳說中的“橫掃”賽段的勝利。 在開幕賽段之後，

的達卡勝利夢想破滅了，因為他在第 2 賽段有一具機械裝置故障，不得不延續使用到終點。但他仍在比賽中，不過，實際上已經退出了總冠軍的爭奪。然而，這也給了他一個新的目標：拿下賽段的勝利。之後，他和副駕駛

開始猛攻每一個特別賽段，取得勝出直到拉力賽結束。