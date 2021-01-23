2021達卡拉力大賽充滿戲劇性數據的轉折

2019年，我們見識到在南美舉行的最後一屆達卡大賽，大家對摩托車類組比賽的最終排名感到眼熟。頒獎台上已被Red Bull KTM 廠隊的3位車手獨佔。

獲得其職涯在達卡的第2座冠軍，2018年的冠軍車手

位居第2，而2017年的冠軍

則排名第3。