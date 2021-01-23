2021達卡拉力大賽充滿戲劇性數據的轉折
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
第43屆達卡拉力大賽已圓滿落幕，在此，我們深入探討了這項地表上最艱難拉力競賽幕後，令人驚奇的事實與相關數據。
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在這地表上，真的沒有其他賽事可以與達卡拉力大賽相提並論，而這屆的賽事活動，確實有許多令人難忘的理由。這是拉力賽第2次前進沙烏地阿拉伯的旅程，一個全新的設計路線，讓參賽車隊進入一個長達8,000公里艱困的循環旅程，起始與終點均在吉達市。
在酷熱的沙漠陽光下，參賽者在山區、沙丘中征戰，整整12個賽段充滿了戲劇性的轉折與變化。一如既往，達卡拉力賽不僅僅是其各個部分的總和，更是超過其表面的想像…
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唯一的起點是達卡先生本人 Stéphane Peterhansel。他在達卡贏得其職涯第14場勝利並打破歷史紀錄。這位法國籍車手從第2賽段即取得領先地位，目前在房車類組計獲得8場勝出，另外他在摩托車類組也曾拿下6場的勝利。
憑藉自己在房車類組的8場勝利，Peterhansel現在獨佔鰲頭，成為一項類組中最大的贏家。這位傳奇的法國籍車手之前曾與Vladimir Chagin同登歷史紀錄， Vladimir Chagin為KAMAZ卡車車隊拿下7座勝利。
Peterhansel 在最後衝線後表示：當然，這對我來說是另外一兩個記錄。在三大洲取得了14場勝利，也是30年前的今天，我贏得首勝的周年紀念日。
Peterhansel與他的副駕駛Edouard Boulanger被後方的Nasser Al-Attiyah緊迫盯人，一路追趕穿越沙漠。儘管卡達籍車手最終排名第2，但他確實也創造了自己的歷史紀錄。這位達卡大賽3座冠軍車手，是拉力賽史上唯一連續14屆比賽中，至少贏得一個賽段的強勁對手。
1987
2019年，我們見識到在南美舉行的最後一屆達卡大賽，大家對摩托車類組比賽的最終排名感到眼熟。頒獎台上已被Red Bull KTM 廠隊的3位車手獨佔。Toby Price獲得其職涯在達卡的第2座冠軍，2018年的冠軍車手 Matthias Walkner 位居第2，而2017年的冠軍 Sam Sunderland 則排名第3。
所有人都好奇，KTM車隊在沒有Cyril Despres 和Marc Coma這兩大傳奇車手的助攻下，如何能夠生存並贏得比賽，此時得到了確切的答案。車隊的連勝紀錄自2001年一直延續了18屆。
這是我遭遇最困難的達卡拉力大賽
那麼1987年有什麼值得提及的事嗎？ 好吧，那是Honda車隊最後一次在達卡大賽獲得1-2名的成績……直到2021年他們再次獲得冠軍，這都要歸功于冠軍車手Kevin Benavides和亞軍的Ricky Brabec。這是Honda在史上的兩次大勝佳績，因為他們成功阻擋了KTM車隊獲勝的契機。
Sunderland在最後衝線後表示：他們在前方表現得很棒，恭禧他們了。這是我遭遇最困難的達卡拉力大賽。超長的賽段、沙丘、岩石、河床、高山…任何你想像得到的場景。
18歲又118天
2021年達卡的新創舉，是引入“輕量型車輛”類組，將T3並排車輛和T4 UTV組合在一個排行榜上。Red Bull越野少年隊的Cristina Gutiérrez 贏得第1賽段的勝利，成為自Jutta Kleinschmidt在2005年獲得最後賽段勝利以來的第一位女性贏得賽段冠軍的車手。
我們非常珍惜這次的參賽機會，證明了我們可以在這裡立足的觀點
Gutiérrez的隊友 Seth Quintero拿下第6賽段的勝利，再創歷史新頁。那天稍晚，他在營隊時發現自己成為達卡有史以來最年輕的賽段冠軍車手。這位18歲的新秀，之後也獲得了第11賽段的勝利，讓他的精湛表現再下一城。
Quintero在達卡首次參賽後表示：我們非常珍惜這次的參賽機會，證明了我們可以在這裡立足的觀點。Red Bull 越野青年隊非常優秀。明年我們還會回來，我們將會更好的。
Chaleco López 和副駕駛Juan Pablo Latrach Vinagre在“輕量型汽車”類組中排名第1，他們共獲得了5個賽段的勝利。
1-2-3
卡車類組的Dmitry Sotnikov在本屆達卡第11賽段的表現較差，拿下第4。這位 俄國籍車手在其他賽段都進入前3名的佳績，正是這種一致性的表現，讓他最後贏得其職涯首座達卡冠軍寶座。Sotnikov也成為第7位為KAMAZ車隊贏得冠軍的車手，這也是該車隊在達卡的第18座冠軍殊榮。
我為所有人精湛的表現感到驕傲
Sotnikov當他的冠軍寶座確認後表示：我真的是太高興詞窮了，但心情是非常激動的。幾年來，我們一直在朝著這一目標邁進，並逐步走向勝利。 現在我很高興，我為所有人精湛的表現感到驕傲。
。”
Sotnikov的隊友Anton Shibalov 和 Ayrat Mardeev分獲2、3名，隊友一起登上頒獎台的榮耀。這次的大勝讓KAMAZ車隊在過往獲得5場勝利得以延續，這是他們在2002至2006年之間實現的壯舉。
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2021年達卡大賽的起跑線上共有310輛車的大隊陣容。這個數字包括108輛摩托車、67輛汽車、58輛UTV、42輛卡車、26輛經典賽車及21輛四輪摩托車。 但到了休息日，已經有68輛棄權退出。
從吉達開始到結束，整體7646公里的環路（包括4767公里的定時特殊賽段），全部完賽總計206輛。終點前有104輛賽車退出比賽，其中19輛按照達卡經驗規則重新參加了比賽。
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