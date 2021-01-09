這是傳說中達卡拉力大賽的第1天，如果你對傳說中的拉力賽有所了解，你肯定知道一切事物幾乎在一周前就已經開始了，而競爭對手和車隊已經在吉達蓄勢待發，準備迎接這場硬仗。

讓我們回顧一下，在賽前200多種不同的汽車、摩托車、卡車、四輪沙灘車和全地形車SSV，他們整裝待發，準備應付沙烏地阿拉伯當地沙土與街道的各項挑戰與磨練。

不止一位達卡老將，將會為我們說明，比賽在競爭對手下飛機的那一刻就已經開始了。無論你在比賽前的幾個月中做了多少準備，仍然會有最後一刻需要解決的問題和無法解決的困難–當然，今年我們還是在酒店進行了為期兩天的隔離與觀察之後，才能參加這項偉大的賽事。

Το 2021 ξεκίνησε, μαζί με μια περιπέτεια διάρκειας δύο εβδομάδων © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

對大多數車隊來說，第一步當然是調整就緒。由於許多車輛是在各種組裝狀態下運輸的，因此必須將它們再次重新組裝整合–聰明的賽車手總是想在此時，查看一下他們的工作情況與進度。

調整整合，通常意味著在開始的營隊附近，相當短距離地進行短程賽道的測試，每支認真的車隊都要進行幾輪檢查，以確保機器運轉正常並擺脫時差-或者更多其他難以預料的狀況。這是一個有趣的地方，它始終吸引在地觀眾的注意力，他們也很高興，有機會看到世界級的賽車在他們本地的沙漠中舉行賽事。

之後，進行審查，就像聽起來一樣。賽事負責人和國際汽聯官員檢查車輛的安全性和是否符合級別規定。綜上所述，這是一場與時間的競賽-你在這裡花費的時間越少，你就可以有更多的時間在未來的日子裡睡覺與休息，因為你真的很需要它！

比賽前的最後一天是可以預期的-簡短的越野序幕、爭奪起跑排位位置，然後是開始的頒獎台-比賽開始前，這是標準的排場與情況。

There's no mistaking it – it's Dakar Rally time! © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 01 / 06

賽段1.準備、出發、拉力開始。不管你是誰，第一天總是充滿了緊張的能量。 在達卡城市這2400人開始流動、遷移到第一個露營地，此時總是精力旺盛，但是每個人都知道，他們很快就會適應拉力的節奏與速度。

當你正在進行聯絡的過程中-第一賽段大約600公里-你也記得已經可以開始查看比賽過程中發生的情況，因此，每次4G在運作時，你都會在比賽途中刷新一下，以查看誰在哪個航路點已到達標記區、誰取得領先，誰走偏了路線，誰很可能會迷路。賽段1.準備、出發、拉力開始。不管你是誰，第一天總是充滿了緊張的能量。 在達卡城市這2400人開始流動、遷移到第一個露營地，此時總是精力旺盛，但是每個人都知道，他們很快就會適應拉力的節奏與速度。

當你正在進行聯絡的過程中-第一賽段大約600公里-你也記得已經可以開始查看比賽過程中發生的情況，因此，每次4G在運作時，你都會在比賽途中刷新一下，以查看誰在哪個航路點已到達標記區、誰取得領先，誰走偏了路線，誰很可能會迷路。

請點擊觀賞2021達卡拉力大賽-賽段1的精采花絮：

2021达喀尔拉力赛——第一赛段

達卡第1賽段的真正明星，必須要說正是美國Red Bull越野車隊的 Cristina Gutiérrez ，她絕對是輕量級車款的冠軍，並以超前兩分鐘贏得本賽段的勝利，成為自2005年Jutta Kleinschmidt以來，第一位達卡賽段的女性冠軍。她的開場競爭力確實令人刮目相看。

賽事的粉絲們，將會看到那些非常熟悉的名字，對他們來說今天可謂是美好的一天，如:汽車類組的 Carlos Sainz ，摩托車類組的 Toby Price 和卡車類組的 Dmitry Sotnikov 皆是頒奬台殊榮的贏家，並向他們的競爭對手宣誓，他們將為最後勝利而戰。當天最大的輸家，係賽前最受喜愛的賽車冠軍車手Nasser Al-Attiyah，他在本賽段落後12分34秒。

一旦你踏進這個營隊，如果你很幸運曾經來過這裡，事情就會開始變得熟悉起來，有點像家的感覺–更好，因為接下來的14天都會如此。達卡拉力，現在已經真正開始囉!