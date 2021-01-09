Rally Raid

2021達卡拉力第1賽段戰報：Cristina Gutiérrez拔得頭籌

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
終於！2021達卡拉力賽在沙烏地阿拉伯277公里快速的特殊賽段拉開了序幕。這項運動一些耳熟能詳的傳奇人物和一些新尖兵，正以他們獨特、勇敢及無畏的個人特質，參加這項地表上最危險的冒險之旅。
由 Josh Sampiero 編寫發佈於
這是傳說中達卡拉力大賽的第1天，如果你對傳說中的拉力賽有所了解，你肯定知道一切事物幾乎在一周前就已經開始了，而競爭對手和車隊已經在吉達蓄勢待發，準備迎接這場硬仗。
讓我們回顧一下，在賽前200多種不同的汽車、摩托車、卡車、四輪沙灘車和全地形車SSV，他們整裝待發，準備應付沙烏地阿拉伯當地沙土與街道的各項挑戰與磨練。
不止一位達卡老將，將會為我們說明，比賽在競爭對手下飛機的那一刻就已經開始了。無論你在比賽前的幾個月中做了多少準備，仍然會有最後一刻需要解決的問題和無法解決的困難–當然，今年我們還是在酒店進行了為期兩天的隔離與觀察之後，才能參加這項偉大的賽事。
Το 2021 ξεκίνησε, μαζί με μια περιπέτεια διάρκειας δύο εβδομάδων
Το 2021 ξεκίνησε, μαζί με μια περιπέτεια διάρκειας δύο εβδομάδων
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
對大多數車隊來說，第一步當然是調整就緒。由於許多車輛是在各種組裝狀態下運輸的，因此必須將它們再次重新組裝整合–聰明的賽車手總是想在此時，查看一下他們的工作情況與進度。
調整整合，通常意味著在開始的營隊附近，相當短距離地進行短程賽道的測試，每支認真的車隊都要進行幾輪檢查，以確保機器運轉正常並擺脫時差-或者更多其他難以預料的狀況。這是一個有趣的地方，它始終吸引在地觀眾的注意力，他們也很高興，有機會看到世界級的賽車在他們本地的沙漠中舉行賽事。
之後，進行審查，就像聽起來一樣。賽事負責人和國際汽聯官員檢查車輛的安全性和是否符合級別規定。綜上所述，這是一場與時間的競賽-你在這裡花費的時間越少，你就可以有更多的時間在未來的日子裡睡覺與休息，因為你真的很需要它！
比賽前的最後一天是可以預期的-簡短的越野序幕、爭奪起跑排位位置，然後是開始的頒獎台-比賽開始前，這是標準的排場與情況。
Ignacio Casale for TATRA BUGGYRA RACING seen at the Podium of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on January 2, 2021.
Matthias Walkner for Red Bull KTM Factory Team during shakedown of Rally Dakar 2021 on December 31, 2021.
Carlos Sainz for X-Raid Mini JCW Team during shakedown of Rally Dakar 2021 in Jeddah, Saudi Arabia on December 31, 2021.
X-Raid Mini JCW Team during shakedown of Rally Dakar 2021 Djeddah, Saudi Arabia on JDecember 31, 2021.
Jakub Przygonski of Overdrive Toyota trains during the shakedown prior Rally Dakar2021 close to Jeddah, Saudi Arabia on December 31, 2020.
Andrey Karginov for KAMAZ Master seen at the Podium of Rally Dakar 2021 Djeddah, Saudi Arabia on January 2, 2021.
There's no mistaking it – it's Dakar Rally time!
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
01/06
賽段1.準備、出發、拉力開始。不管你是誰，第一天總是充滿了緊張的能量。 在達卡城市這2400人開始流動、遷移到第一個露營地，此時總是精力旺盛，但是每個人都知道，他們很快就會適應拉力的節奏與速度。
當你正在進行聯絡的過程中-第一賽段大約600公里-你也記得已經可以開始查看比賽過程中發生的情況，因此，每次4G在運作時，你都會在比賽途中刷新一下，以查看誰在哪個航路點已到達標記區、誰取得領先，誰走偏了路線，誰很可能會迷路。賽段1.準備、出發、拉力開始。不管你是誰，第一天總是充滿了緊張的能量。 在達卡城市這2400人開始流動、遷移到第一個露營地，此時總是精力旺盛，但是每個人都知道，他們很快就會適應拉力的節奏與速度。
當你正在進行聯絡的過程中-第一賽段大約600公里-你也記得已經可以開始查看比賽過程中發生的情況，因此，每次4G在運作時，你都會在比賽途中刷新一下，以查看誰在哪個航路點已到達標記區、誰取得領先，誰走偏了路線，誰很可能會迷路。
請點擊觀賞2021達卡拉力大賽-賽段1的精采花絮：
Rally
2021达喀尔拉力赛——第一赛段
達卡第1賽段的真正明星，必須要說正是美國Red Bull越野車隊的Cristina Gutiérrez，她絕對是輕量級車款的冠軍，並以超前兩分鐘贏得本賽段的勝利，成為自2005年Jutta Kleinschmidt以來，第一位達卡賽段的女性冠軍。她的開場競爭力確實令人刮目相看。
賽事的粉絲們，將會看到那些非常熟悉的名字，對他們來說今天可謂是美好的一天，如:汽車類組的 Carlos Sainz，摩托車類組的 Toby Price 和卡車類組的 Dmitry Sotnikov 皆是頒奬台殊榮的贏家，並向他們的競爭對手宣誓，他們將為最後勝利而戰。當天最大的輸家，係賽前最受喜愛的賽車冠軍車手Nasser Al-Attiyah，他在本賽段落後12分34秒。
一旦你踏進這個營隊，如果你很幸運曾經來過這裡，事情就會開始變得熟悉起來，有點像家的感覺–更好，因為接下來的14天都會如此。達卡拉力，現在已經真正開始囉!
Cristina Gutierrez for RedBull Off-Road Team USA races during stage 1 of Rally Dakar 2021 from Jeddah to Bisha, Saudi Arabia on January 03, 2021.
Toby Price of Red Bull KTM Factory Team races during Stage 1 of the Rally Dakar2021 from Jeddah to Bisha, Saudi Arabia on January 3, 2021.
Matthias Walkner for Red Bull KTM Factory Team races during Stage 1 of the Rally Dakar 2021 from Jeddah to Bisha, Saudi Arabia on January 3, 2021.
Carlos Sainz of the X-Raid Mini JCW Team during Stage 1 of the Dakar Rally 2021 in Saudi Arabia on January 3, 2021.
Dmitry Sotnikov of Team KAMAZ-Master races during Stage 1 of the Rally Dakar2021 from Jeddah to Bisha, Saudi Arabia on January 3, 2021.
Stéphane Peterhansel in the Mini Buggy of the X-Raid Mini JCW Team during Stage 1 of the Dakar Rally 2021 on January 3, 2021.
Mohammed Jaffar of Duust Rally Team races during Stage 1 of the Rally Dakar 2021 in Saudi Arabia on January 3, 2021.
Sébastien Loeb of Bahrain Raid Xtreme races during the prologue stage of Rally Dakar2021 around Jeddah, Saudi Arabia on January 2, 2021.
Cristina Gutiérrez was the Stage 1 star with a first female win since 2005
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
01/08
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