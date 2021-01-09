關於達卡拉力賽，你應該了解的一件事是，這絕對不是觀眾的活動，而是參與者的競賽。事實上，對於全世界的大多數人來說，現場直播這件事幾乎是不可能的任務。

如果你夠幸運剛好有一個賽段經過你家後院，你可能會聽到謠言說，你可以在特定的一天觀看到比賽–通常，特殊賽段是在實際比賽之前不到24小時由試車車手駕駛的，以檢查最後一刻的混亂狀況（通常對當地人是一個很好的提示，可能要發生某些事），經過幾天的比賽，很快就得到了解決。但是，即使在拉力賽事中，現場觀看實況也是很少見的，而且通常只能持續幾秒鐘，因為，嘿，老兄，這些車開得有多快啊!超危險的!!

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2021达喀尔拉力赛 – 第三赛段

現在，如果你正在參加拉力大賽，那麼你可能會有點狂熱，否則你將無法忍受這種特殊冒險所帶來的塵土、噪音和無法入眠之夜。如果你在這裡並且不是粉絲，那麼你很快就是了。不可能忽略眼前所發生的冒險行動和戲劇化的結果。 有沒有試過在開車時忽略路邊的事故？你不能，也不可能。在達卡拉力大賽，發生了許多車禍事件-但幸好其中大部分都是輕微的。

但回到觀看與任務的主題。如果在這裡，你有工作必須要做，無論是擰扳手，拍照還是確保每個人都安全（最後一項是一項艱鉅的工作。）你可以在交談、照片和摘要中獲得有關比賽的新聞。或在WhatsApp上發送影片，或者補充一些咖啡因。這裡咖啡因很多，因為睡得少，到第3天，你已經非常累了。

Ο Carlos Sainz μάχεται με τον Kuba Przygonski © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

不過，今年第3賽段有個重要的革新-在迴圈賽段，這意味著賽車手回到當天早上離開的賽車營地。他們仍保持聯繫，但這是短期的。對那些在營隊的人來說，迴圈賽段算是一種樂趣。無需凌晨4點起床，再移轉至下一個營地，只需留在原地並等待當天的比賽結束即可。

賽事各類組的戰績如何?

A well earned drink for KTM's Toby Price after smashing the best Bike time © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 01 / 07