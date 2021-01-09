2021達卡拉力第3賽段戰報：Toby Price重返榮耀
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
達卡拉力第3賽段，以大石塊和沙丘場景為重頭戲，在忘記了前一天的賽段之後，KTM摩托車類組的大人物重返榮耀，而汽車類組短兵相接、近距離纏鬥仍在繼續上演中。
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關於達卡拉力賽，你應該了解的一件事是，這絕對不是觀眾的活動，而是參與者的競賽。事實上，對於全世界的大多數人來說，現場直播這件事幾乎是不可能的任務。
如果你夠幸運剛好有一個賽段經過你家後院，你可能會聽到謠言說，你可以在特定的一天觀看到比賽–通常，特殊賽段是在實際比賽之前不到24小時由試車車手駕駛的，以檢查最後一刻的混亂狀況（通常對當地人是一個很好的提示，可能要發生某些事），經過幾天的比賽，很快就得到了解決。但是，即使在拉力賽事中，現場觀看實況也是很少見的，而且通常只能持續幾秒鐘，因為，嘿，老兄，這些車開得有多快啊!超危險的!!
請點擊觀賞2021達卡拉力大賽-賽段3的精采花絮：
2021达喀尔拉力赛 – 第三赛段
現在，如果你正在參加拉力大賽，那麼你可能會有點狂熱，否則你將無法忍受這種特殊冒險所帶來的塵土、噪音和無法入眠之夜。如果你在這裡並且不是粉絲，那麼你很快就是了。不可能忽略眼前所發生的冒險行動和戲劇化的結果。 有沒有試過在開車時忽略路邊的事故？你不能，也不可能。在達卡拉力大賽，發生了許多車禍事件-但幸好其中大部分都是輕微的。
但回到觀看與任務的主題。如果在這裡，你有工作必須要做，無論是擰扳手，拍照還是確保每個人都安全（最後一項是一項艱鉅的工作。）你可以在交談、照片和摘要中獲得有關比賽的新聞。或在WhatsApp上發送影片，或者補充一些咖啡因。這裡咖啡因很多，因為睡得少，到第3天，你已經非常累了。
不過，今年第3賽段有個重要的革新-在迴圈賽段，這意味著賽車手回到當天早上離開的賽車營地。他們仍保持聯繫，但這是短期的。對那些在營隊的人來說，迴圈賽段算是一種樂趣。無需凌晨4點起床，再移轉至下一個營地，只需留在原地並等待當天的比賽結束即可。
賽事各類組的戰績如何?
KTM車隊的 Toby Price和 Matthias Walkner 將第2賽段不佳的表現遺忘後，憑藉著出色的實力，讓自己重返榮耀。Price拿下當天摩托車類組的勝利，並在整體排名再次晉級，躋身前5名。房車類組再次由Nasser Al-Attiyah主導領軍，而Stéphane Peterhansel 落後4分鐘，緊追其後。
01/07
KAMAZ-Master在卡車類組難得出狀況，不過，他們仍然與Dmitry Sotnikov一起在比賽中居領先地位，而智利的Chaleco López繼續保持從四輪沙灘車，轉換至全地形越野車的優勢，他在全地形車SSV的節奏與速度掌控良好，總體上又拿下另一賽段的勝利。
朝明天挺進?又是長途跋涉及利雅得的艱困行程。達卡拉力大賽繼續朝目的地勇敢邁進。
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