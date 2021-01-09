2021達卡拉力第5賽段戰報：Giniel de Villiers掌握了節奏與速度
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
充滿岩石的乾河床、深谷和更多讓人難忘的沙丘，度過了令人難忘導航的一天，也是達卡拉力賽最艱難的一天。只有夠機智、有實力的車手才能度過這一天的考驗，並晉升至前排位置。
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毫無疑問，到了達卡拉力賽的第5賽段，你就處在“拉力賽的節奏”中。 在比賽時，你經常會聽到這個短語，而模糊的表述背後還有一些道理。
也許我們可以用你可能更熟悉的短語來解釋拉力的節奏：同樣的沙子、不同的日子。拉力賽有一個時間表，即使似乎沒有太大的改變。事實上，如果你使用的是房車，這是一個非常精確的時間表，定時時間可以縮短到秒。例如，你可能會在早晨5:17:20離開營隊，你當然就不可能提早一點離開-即使談到你計劃何時返回，不過，比你預計可能會遲些到達。
在我們的《達卡日報》報導中，即可看到第5賽段的艱難之處：
Dakar Daily – Etapa 5
在“輕型汽車”類組，Seth Quintero 贏得第2次登上頒獎台的殊榮，獲得第3名，但優勝者再次是 Chaleco López。同時，在“摩托車”類組中，Toby Price 在最後的衝刺，讓所有人留下深刻的印象，拿下第3名登上頒獎台的榮耀，也讓他躋身前3名之列，他當然非常高興能夠找回節奏與速度。
還有幾個人今天的速度也相當快-我們本賽段的冠軍。在房車類組中，南非車手 Giniel De Villiers 在非常棘手的導航中順利奔馳，並獲得勝利。卡車類組，KAMAZ-Master再次獲勝，不過這次的藍色贏家是Andrey Karginov。
01/11
回到節奏。你的“賽車節奏”可能取決於在比賽中所做的事情。例如，假設你是一名機械師。你會提早起床，協助車手上路，然後自己再出發，並在下一個營隊與大家會合。又或者，也許前一天已經完成房車的檢查與設定，你在前一晚已經在路上了。因為大家皆要長途跋涉與連繫。
如果是餐廚人員，那麼會成為整個拉力過程中，兩地工作人員互換中的一員–一個營隊正在運作，而另一處正在拆解或設置。這是拉力一個有趣的地方，每項關鍵基礎設施都有兩處。發電機、帳篷和控制卡車–每項都有兩個。這讓拉力每天的移動速度變得更快、更遠。
特殊賽段對攝影師來說是最艱鉅的工作之一。他們必須追蹤行進的所有狀況，這種行動發生得很早，通常會在茫茫的荒野中。基於對即將發生事情的預測，他們通常會在前一晚出發，就睡在賽段旁。他們在早上獲得實際路線，並進入賽段內，拍攝直到看見最後一輛車通過，然後急匆匆回到露營區，並發送這些照片-然後也可能會再次前往特殊賽段附近的某個地方睡覺。
所以。第5天。不是星期三，不是星期四。 現在，你已經開始忘記是星期幾了，因為它真的很重要嗎？在你生命中的這兩周中，你一直在騎車，你不能-也不想-放棄。持續行進。找到你拉力每天的節奏與速度並繼續比賽。
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