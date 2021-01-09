2021達卡拉力第6賽段戰報：超級的Seth Quintero成為賽段最年輕優勝者

在“房車”類組，情勢就變得有趣多了。

完成最後10公里的”輪框”行駛，但仍然超前了

贏得幾秒鐘的領先-讓人印象非常深刻。對於KAMAZ-Master卡車車隊來說，這是一項全藍色的賽段，他們拿下1-2-3賽段的勝利，但今天卻成了經常被忽略輕量型汽車類組的天下：有史以來最年輕的達卡優勝者，來自Red Bull越野少年隊18歲的

。很少有如此年輕的車手參加過達卡拉力賽，而且沒有一位贏過比賽。所以，Seth，恭喜了。