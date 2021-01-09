2021達卡拉力第6賽段戰報：超級的Seth Quintero成為賽段最年輕優勝者
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
休息日之前的最後賽段，在摩托車及SSV全地形車類組的頂尖排名皆有極大的改變，18歲的Seth Quintero展現了優異的駕駛技巧與實力，並在達卡青史寫下輝煌的一頁。
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今天，首先摩托車類組原預劃凌晨4點自達卡拉力營隊出發。請注意，是在凌晨4點啟程，那你就必須在凌晨3點甚至更早起床，除非你打算與裝備一起休息到天亮，其實有些人多年以來一直都是這樣的作息。今天早晨，參賽者很幸運–計劃中的凌晨4點延至凌晨5:30分，100公里的特別賽段取消，原因未明。
基本上每天都從摸黑開始。起床、穿好衣服，然後吃點早餐。你可能還不餓，但是如果現在吃不飽的話，未來的行程中將會非常餓，並會嚴重缺乏體力。整裝待發，也許對車輛進行最後的檢查，然後即可自營隊門口出發。對摩托車類組來說，早上真的非常酷冷。他們有一件風衣可以幫助他們保暖–這是他們最輕便的保暖方式，但是仍然非常冷。
房車車手和副駕駛還可睡得較長一點，但也不會太久。他們通常比摩托車和4輪沙灘車類組晚個一兩個小時。之後，是領先的卡車陣容啟程，隨後是一些中量級的車輛，最後才是SSVs全地車出發。
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Dakar Daily – Etapa 6
一開始，好像一場聚會-類組的領先者集中精神並做好心理準備，但那些不爭奪前十名的參賽者肯定就有些鬆懈。當每位車手都拿到路線圖後，大家一陣閒聊、開開玩笑並互相交換心得後，即向競賽官員簽到並準備一天的旅程。
這是一個有趣的地方，而且做為一位旁觀者，這次的營隊有令人耳目一新的變化。嗡嗡聲極富感染力，而摩托車的轟轟聲更是不停歇-偶爾被起跑線上拉長的轟轟聲打斷。此時，攝影師趕著拍攝照片，偶爾進行一些採訪，而直升機則升空，並在空中盤懸。
終點則是一個不同的場景–更多的人、更多的戲劇張力。當頂級車輛越過終點線並進入媒體區時，記者蜂擁而上，希望為眾多媒體提供獨家的內幕消息或頭條新聞。有時候，車輛確實必須在終點線上滑行通過，這始終是所有人群的奇觀，他們只能想像在賽道上發生的高速冒險賽事
今天賽後發生了什麼事呢？對於橘色男孩們來說，最好的消息是，儘管 Toby Price 排在第7名，但在摩托車類組總排名仍躋身榜首。這位澳大利亞籍車手已經保證他會在第1周扳回一城，所以就讓我們繼續看下去，他在接下來賽段的實力表現。
01/09
在“房車”類組，情勢就變得有趣多了。 Nasser Al-Attiyah 完成最後10公里的”輪框”行駛，但仍然超前了 Stéphane Peterhansel贏得幾秒鐘的領先-讓人印象非常深刻。對於KAMAZ-Master卡車車隊來說，這是一項全藍色的賽段，他們拿下1-2-3賽段的勝利，但今天卻成了經常被忽略輕量型汽車類組的天下：有史以來最年輕的達卡優勝者，來自Red Bull越野少年隊18歲的 Seth Quintero 。很少有如此年輕的車手參加過達卡拉力賽，而且沒有一位贏過比賽。所以，Seth，恭喜了。
總括來說，目前為止的戰況？就如前述那樣，Toby Price在摩托車類組整體表現位居領先地位，毫無疑問，這是一天休息後的良好位置。獎勵–他不必為第7賽段開先鋒，因此他在導航上的壓力較小。這場比賽愈趨緊張、刺激，離結束還稍遠。
房車類組目前由Stéphane Peterhansel取得領先，與沙丘王子Nasser Al-Attiyah之間僅有5分鐘的差距。可謂是最接近的強勁對手？本賽段的冠軍是Carlos Sainz，但與領先者仍有40分鐘的落差，這較難彌補。 KAMAZ-Master卡車車隊需要繼續保持出色的表現-看來穩如泰山，Martin Macek緊追其後排名第4，不過， Dmitry Sotnikov穩穩地掌握了37分鐘的領先優勢。而在SSV全地形車及輕量級類別比賽中，波蘭籍的Aron Domzola目前居領先，但打破紀錄的Seth Quintero仍大有可為，僅有8分鐘落差。
本賽段是第6天，意謂明天有一個休息日。我們目前已完成2,289公里的越野煎熬，仍有2,389公里的冒險路程待我們去突破，我們大約進行了一半。累積的里程和疲憊勢必讓最後的賽段比之前的經歷更加艱苦，這就是為什麼這是地表上最艱難比賽的原因之一了。
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