2022 達卡拉力大賽頂尖車手雲集

地表上最優秀的越野賽車手，現在皆聚焦在 2022 年達卡拉力大賽的開幕，他們準備挑戰並克服沙烏地阿拉伯狂野又浩瀚黃澄澄的沙漠。

Audi Sport成為率先採用電氣傳動系統與高效能量轉換器相結合的車隊，期待爭奪達卡最後的勝利。

三座達卡冠軍車手Sainz表示：我很自豪能夠參與其中，因為我認為這是一項非常具有挑戰性的活動。我們的目標很清楚，我們需要立即贏得勝利。

The Audi Sport trio – Peterhansel, Sainz and Ekström © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

代表 Toyota Gazoo Racing 出戰的是兩位前冠軍車手，卡達的 Nasser Al-Attiyah 和南非的 Giniel de Villiers 。 三座達卡冠軍 Al-Attiyah 決心成為首位在其家鄉地區贏得拉力賽的中東籍車手，並將駕駛全新外觀的 Toyota Hilux T1+ 車型參賽。

Al-Attiyah 表示：我們將帶著我們全新的 T1+ 賽車來到達卡大賽。我們將擁有比之前更大的輪胎及優異的懸吊設定，這將有助於我們在崎嶇的地面上行駛。

Nasser Al-Attiyah and Matthieu Baumel during pre-Dakar testing in Dubai © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Giniel De Villiers at the 2021 Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

九座世界拉力大賽冠軍車手 Sébastien Loeb ，屆時也將 T1+ 賽車帶到了 2022 年達卡賽事。 曾有兩次登上頒獎台的這位法國籍車手，屆時將與新的副駕駛 Fabian Lurquin全作，駕駛 Prodrive 的 BRX Hunte r一起奮戰。

Loeb透露：我們的狀態比去年更好，所以我們的目標是在各個層面都具有競爭力。

在沙烏地阿拉伯賽事中，從兩輪轉換跑道至四輪的是 Laia Sanz 。 在完成了她之前騎過的所有 11 場達卡大賽（包括前 10 名）之後，這位西班牙籍車手屆時將駕駛 MINI JCW 越野車。另外，代表六次達卡獲勝製造商的還有參加四輪驅動 MINI JCW 拉力賽的波蘭籍車手 Kuba Przygonski 。

Sanz表示：我有信心，因為我知道我有一輛性能優異的賽車。這將幫助我完成首秀挑戰，並完成達卡拉力大賽。

Sébastien Loeb is seeking his first Dakar title in 2022 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Laia Sanz has been competing in various disciplines this year © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

五座達卡冠軍 Cyril Despres 屆時將加入 GEN Z 專案的一部分，參加 2022 年的拉力賽。GEN Z的最終目標是駕駛全氫動力汽車參賽，並贏得達卡的勝利。

Despres 表示：在達卡拉力大賽，我們的車現在已經非常接近100% 氫動力汽車。目前取得的進展令人興奮不已。

為期兩週的新路線，涵蓋了超過 8,000 公里的危險地形，比賽從 1 月 1 日吉達和哈伊爾之間 19 公里的序幕開始。然後有 12 個賽段，1 月 8 日在利雅得休息一天，方格旗將於 1 月 14 日在吉達市飄揚迎回勝利者。

第三屆沙烏地阿拉伯達卡拉力大賽，幾乎每個階段的沙丘難度都會再次升級。 即使是最有經驗的參賽者也必須全程保持警戒，因為這場比賽中有超過 70%是全新的賽段。