Nasser Al-Attyiah and Mathieu Baumel
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

2022 達卡拉力大賽頂尖車手雲集

2022 達卡拉力大賽即將於1月在沙烏地阿拉伯隆重舉行，Sébastien Loeb、Carlos Sainz、Mattias Ekström 及 Nasser Al-Attiyah等著名的頂尖車手，經確認均在參賽者行列。
由 Tim Sturtridge 編寫
3 min read發佈於
地表上最優秀的越野賽車手，現在皆聚焦在 2022 年達卡拉力大賽的開幕，他們準備挑戰並克服沙烏地阿拉伯狂野又浩瀚黃澄澄的沙漠。
十四座達卡冠軍車手Stéphane Peterhansel、西班牙傳奇車手 Carlos Sainz 和前國際汽聯世界拉力賽冠軍Mattias Ekström 都將代表Audi Sport參賽，並將首次亮相他們的Audi RS Q e-tron車款。
Audi Sport成為率先採用電氣傳動系統與高效能量轉換器相結合的車隊，期待爭奪達卡最後的勝利。
三座達卡冠軍車手Sainz表示：我很自豪能夠參與其中，因為我認為這是一項非常具有挑戰性的活動。我們的目標很清楚，我們需要立即贏得勝利。
Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström perform during testing in Erfoud, Morocco on November 8th, 2021.
The Audi Sport trio – Peterhansel, Sainz and Ekström
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
代表 Toyota Gazoo Racing 出戰的是兩位前冠軍車手，卡達的Nasser Al-Attiyah 和南非的 Giniel de Villiers。 三座達卡冠軍 Al-Attiyah 決心成為首位在其家鄉地區贏得拉力賽的中東籍車手，並將駕駛全新外觀的 Toyota Hilux T1+ 車型參賽。
Al-Attiyah 表示：我們將帶著我們全新的 T1+ 賽車來到達卡大賽。我們將擁有比之前更大的輪胎及優異的懸吊設定，這將有助於我們在崎嶇的地面上行駛。
Nasser Al-Attiyah & Matthieu Baumel perform during testing in Dubai, UAE on November 4th, 2021.
Nasser Al-Attiyah and Matthieu Baumel during pre-Dakar testing in Dubai
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Giniel De Villiers (ZAF) of Toyota Gazoo Racing is seen at the start line prior stage 05 of Rally Dakar 2021 from Riyadh to Buraydah, Saudi Arabia on January 07, 2021.
Giniel De Villiers at the 2021 Dakar Rally
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
九座世界拉力大賽冠軍車手 Sébastien Loeb，屆時也將 T1+ 賽車帶到了 2022 年達卡賽事。 曾有兩次登上頒獎台的這位法國籍車手，屆時將與新的副駕駛 Fabian Lurquin全作，駕駛 Prodrive 的 BRX Hunte r一起奮戰。
Loeb透露：我們的狀態比去年更好，所以我們的目標是在各個層面都具有競爭力。
在沙烏地阿拉伯賽事中，從兩輪轉換跑道至四輪的是 Laia Sanz。 在完成了她之前騎過的所有 11 場達卡大賽（包括前 10 名）之後，這位西班牙籍車手屆時將駕駛 MINI JCW 越野車。另外，代表六次達卡獲勝製造商的還有參加四輪驅動 MINI JCW 拉力賽的波蘭籍車手 Kuba Przygonski
Sanz表示：我有信心，因為我知道我有一輛性能優異的賽車。這將幫助我完成首秀挑戰，並完成達卡拉力大賽。
Sébastien Loeb poses for portrait in Dubai, UAE on Ostober 30th, 2021.
Sébastien Loeb is seeking his first Dakar title in 2022
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
RX2e driver Laia SANZ (ESP) of ACCIONA | Sainz XE Team is seen at World RX at Spa-Francorchamps, Belgium on October 8, 2021
Laia Sanz has been competing in various disciplines this year
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
五座達卡冠軍Cyril Despres 屆時將加入 GEN Z 專案的一部分，參加 2022 年的拉力賽。GEN Z的最終目標是駕駛全氫動力汽車參賽，並贏得達卡的勝利。
Despres 表示：在達卡拉力大賽，我們的車現在已經非常接近100% 氫動力汽車。目前取得的進展令人興奮不已。
目前取得的進展令人興奮不已。
Cyril Despres
為期兩週的新路線，涵蓋了超過 8,000 公里的危險地形，比賽從 1 月 1 日吉達和哈伊爾之間 19 公里的序幕開始。然後有 12 個賽段，1 月 8 日在利雅得休息一天，方格旗將於 1 月 14 日在吉達市飄揚迎回勝利者。
第三屆沙烏地阿拉伯達卡拉力大賽，幾乎每個階段的沙丘難度都會再次升級。 即使是最有經驗的參賽者也必須全程保持警戒，因為這場比賽中有超過 70%是全新的賽段。
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