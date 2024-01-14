Toby Price談達卡拉力賽的吸引力：「這是混亂與艱困」的經歷

兩屆達卡拉力賽冠軍Price說道：「很難向人們解釋你在路上看到的情況。你看到的一些風景令人難以置信，這太瘋狂了」。 「我們非常幸運，擁有這樣的機會非常特別。與此同時，你會非常緊張，在自己的極限範圍內奔馳，並對這一天施加壓力，只是為了確保你能獲得一個賽段的好成績。

Price和Sunderland相識約 10 年，並在 2024 年達卡比賽期間共用同一輛露營車。他們獨特的關係為賽事體驗增添了一層友誼。 「我們實際上並不是在賽道上比賽，只是一圈又一圈地激烈纏鬥，或者像 MotoGP 那樣互相阻擋，」Sunderland解釋道。 儘管是一場比賽，達卡的參賽者之間卻有著強烈的社群意識。 克服挑戰將車手和車隊聯繫在一起，困難時期的團結是拉力賽的一大特色。

Toby Price knows the highs and lows of Dakar as well as anyone © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 這場比賽你一直在賭博 Toby Price

"達卡拉力賽不像越野摩托車賽道"

Price說：「沙漠中的情況並沒有那麼殘酷」。 「你有足夠的空間到處奔馳和四處走動。有時你確實會發現一個離你太近的人，你們之間會發生一些衝突，但這不像越野摩托車賽道。我們並不想「互相纏鬥，爭奪金牌。這是一場漫長的比賽，我們要稍微調整一下自己的節奏。

互動與其他賽事顯著不同。 在達卡，挑戰不是針對其他車手，而是針對無情的自然力量。 正如Sunderland 所說：“這是你對抗沙漠的最佳時刻，也是他對抗沙漠的最佳時刻。

“當然，歸根結底，我們都想贏，”Price補充道。“如果我們有機會做到這一點，我們將盡我們所能，但當我們進入困境時，所處的情況會有所不同。”

The adventure and achievement always brings Sunderland back to Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

達卡最具挑戰性的日子

在 2019 年達卡拉力賽期間，Price 在四天的比賽後摔斷了手腕。 他回憶道，他想回家，但Sunderland說服他繼續前進。 「我們總是盡力互相支持。我們為兩個不同的品牌效力，但我們都是Red Bull運動員，我們為到達終點而奮戰，」Price解釋道。

根據Price的說法，在沙漠中，拉力賽可謂是「混亂又艱困」。Sunderland 回憶起那些充滿躲避動物、面對可怕時刻、迷路和經歷撞車的日子：“無論你準備得多麼充分，任何人都不可能在沒有任何意外的情況下跑完 9,000 公里。”

也有這樣的日子，參賽者騎車幾個小時卻也看不到另一個人影。 「那些日子非常無聊，對精神上也是一種挑戰，」 Price說。 “這是整個比賽中最困難的部分。”

Hours alone and exposed in vast desert is a serious mental test for riders © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

“你一直在賭博”

摩托車參賽者所經歷的孤立，特別是在達卡拉力賽期間，也產生了另一個間接影響。 Price指出：「如果你去 F1 賽道或越野摩托車賽道，或者類似的地方，如果出現問題，10 到 15 秒內就會有人在你身邊」。 “如果我們出了什麼問題，至少要等 15 到 20 分鐘才有人來找你。”

據澳洲車手表示，賽車手們都在挑戰極限，「一直在賭博」。Sunderland表示，一場事故會對比賽結果產生重大影響：“你需要歷經 9,000 公里才能獲勝，但你可能會在 5 公尺內失去一切。”

"It's chaos and carnage" says Price of the Dakar rally © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

最後，達卡拉力賽的魅力在於克服沙漠賽車固有的許多挑戰。 Sunderland將拉力賽和長跑進行了類比：「這就像問一位馬拉松運動員跑 41 公里是否玩得開心。他們很痛苦，渾身是汗，雙腿受傷。」那一刻我們經歷了一段可怕的時光- 正如我們接下來的兩週一樣。但透過經歷那麼多的苦難，你為結果增添了很多價值。所以，當你達到你想要的結果時- 無論是勝利還是完賽——這對你來說都意義非凡。”