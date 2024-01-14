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Rally Raid

Toby Price談達卡拉力賽的吸引力：「這是混亂與艱困」的經歷

在沙漠中，每位拉力賽車手都在為自己而戰，但達卡拉力賽明星Toby Price和 Sam Sunderland 儘管是激烈的競爭者，卻也有著特殊的關係。
由 Laurie Timmers & Agata Strausa 編寫
4 min read發佈於

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2024 達卡拉力大賽

2024 年達卡拉力大賽有望成為另一場史詩般的沙丘拉力冒險之旅，眾多知名全球明星和才華橫溢的年輕賽車手屆時將給人們留下深刻且難忘的印象。

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

United KingdomUnited Kingdom
達卡拉力賽是一項難以用言語形容的經驗。 它將競爭對手及其車輛推向極限。 隨著2024 年全世界最艱難的拉力賽在沙烏地阿拉伯如火如荼地展開，新節目《塵埃中》的第一集講述了兩位親身經歷過比賽的達卡冠軍：澳大利亞越野傳奇人物Toby Price 和英國拉力賽 -越野明星 Sam Sunderland.
兩屆達卡拉力賽冠軍Price說道：「很難向人們解釋你在路上看到的情況。你看到的一些風景令人難以置信，這太瘋狂了」。 「我們非常幸運，擁有這樣的機會非常特別。與此同時，你會非常緊張，在自己的極限範圍內奔馳，並對這一天施加壓力，只是為了確保你能獲得一個賽段的好成績。
Price和Sunderland相識約 10 年，並在 2024 年達卡比賽期間共用同一輛露營車。他們獨特的關係為賽事體驗增添了一層友誼。 「我們實際上並不是在賽道上比賽，只是一圈又一圈地激烈纏鬥，或者像 MotoGP 那樣互相阻擋，」Sunderland解釋道。 儘管是一場比賽，達卡的參賽者之間卻有著強烈的社群意識。 克服挑戰將車手和車隊聯繫在一起，困難時期的團結是拉力賽的一大特色。
Toby Price (AUS) of Red Bull KTM Factory Racing is seen at the start line of stage 03 of Rally Dakar 2024 from Al Duwadimi to Al Salamiya, Saudi Arabia on January 08, 2024

Toby Price knows the highs and lows of Dakar as well as anyone

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

這場比賽你一直在賭博
Toby Price

"達卡拉力賽不像越野摩托車賽道"

Price說：「沙漠中的情況並沒有那麼殘酷」。 「你有足夠的空間到處奔馳和四處走動。有時你確實會發現一個離你太近的人，你們之間會發生一些衝突，但這不像越野摩托車賽道。我們並不想「互相纏鬥，爭奪金牌。這是一場漫長的比賽，我們要稍微調整一下自己的節奏。
互動與其他賽事顯著不同。 在達卡，挑戰不是針對其他車手，而是針對無情的自然力量。 正如Sunderland 所說：“這是你對抗沙漠的最佳時刻，也是他對抗沙漠的最佳時刻。
“當然，歸根結底，我們都想贏，”Price補充道。“如果我們有機會做到這一點，我們將盡我們所能，但當我們進入困境時，所處的情況會有所不同。”
Sam Sunderland (GBR) of Red Bull Gas Gas Factory Racing races during the prologue stage of Rally Dakar 2024 in Al Ula, Saudi Arabia on January 5, 2024.

The adventure and achievement always brings Sunderland back to Dakar

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

達卡最具挑戰性的日子

在 2019 年達卡拉力賽期間，Price 在四天的比賽後摔斷了手腕。 他回憶道，他想回家，但Sunderland說服他繼續前進。 「我們總是盡力互相支持。我們為兩個不同的品牌效力，但我們都是Red Bull運動員，我們為到達終點而奮戰，」Price解釋道。
根據Price的說法，在沙漠中，拉力賽可謂是「混亂又艱困」。Sunderland 回憶起那些充滿躲避動物、面對可怕時刻、迷路和經歷撞車的日子：“無論你準備得多麼充分，任何人都不可能在沒有任何意外的情況下跑完 9,000 公里。”
也有這樣的日子，參賽者騎車幾個小時卻也看不到另一個人影。 「那些日子非常無聊，對精神上也是一種挑戰，」 Price說。 “這是整個比賽中最困難的部分。”
Sam Sunderland on his GasGas of the Red Bull GasGas Factory Racing Team navigating in the desert during the Prologue of the Dakar 2024 on January 5, 2024 in Al-Ula, Saudi Arabia

Hours alone and exposed in vast desert is a serious mental test for riders

© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

“你一直在賭博”

摩托車參賽者所經歷的孤立，特別是在達卡拉力賽期間，也產生了另一個間接影響。 Price指出：「如果你去 F1 賽道或越野摩托車賽道，或者類似的地方，如果出現問題，10 到 15 秒內就會有人在你身邊」。 “如果我們出了什麼問題，至少要等 15 到 20 分鐘才有人來找你。”
據澳洲車手表示，賽車手們都在挑戰極限，「一直在賭博」。Sunderland表示，一場事故會對比賽結果產生重大影響：“你需要歷經 9,000 公里才能獲勝，但你可能會在 5 公尺內失去一切。”
Toby Price on his KTM of the Red Bull KTM Factory Racing Team in the sand dunes during the Stage 2 of the Dakar 2024 between Al Henakiyah and Al Duwadimi, Saudi Arabia on January 7, 2024.

"It's chaos and carnage" says Price of the Dakar rally

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

最後，達卡拉力賽的魅力在於克服沙漠賽車固有的許多挑戰。 Sunderland將拉力賽和長跑進行了類比：「這就像問一位馬拉松運動員跑 41 公里是否玩得開心。他們很痛苦，渾身是汗，雙腿受傷。」那一刻我們經歷了一段可怕的時光- 正如我們接下來的兩週一樣。但透過經歷那麼多的苦難，你為結果增添了很多價值。所以，當你達到你想要的結果時- 無論是勝利還是完賽——這對你來說都意義非凡。”
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2024 達卡拉力大賽

2024 年達卡拉力大賽有望成為另一場史詩般的沙丘拉力冒險之旅，眾多知名全球明星和才華橫溢的年輕賽車手屆時將給人們留下深刻且難忘的印象。

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

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Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

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