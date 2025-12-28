認識達卡拉力賽維持順利運作的幕後團隊

達卡拉力賽一年比一年更盛大：來自 69 個國家的 812 名參賽者，駕駛超過 325 輛車，在他們人生中最艱苦的兩週裡，總計奔馳 7,999 公里，穿越沙烏地阿拉伯的沙漠與群山。

達卡不只是賽車運動中最艱難的拉力賽，它同時也是一場偉大的冒險。而要讓這些參賽者既能照著路線前進、又能遠離危險，背後需要一支龐大的支援團隊在幕後不停運轉。走吧，我們一起逛一圈比賽營地（bivouac），看看達卡拉力賽裡那些最酷的工作。

01 直升機攝影操作員

那些令人驚嘆的空拍追蹤鏡頭——車輛衝越沙丘、或在山路間穿梭的畫面——都出自一支技術精湛的攝影操作員與直升機飛行員團隊之手。

攝影師 Eric Visier 擔任達卡拉力賽空中拍攝已超過 30 年，跨越四大洲捕捉無數震撼的航拍畫面——從最初在歐洲與非洲舉辦的巴黎—達卡拉力賽開始，接著到南美洲，如今則來到沙烏地阿拉伯。他說：「我受過在極端環境下工作的訓練，所以我們必須維持訓練狀態，並且隨時準備好在各種不同的條件下起飛。」

Tracking shot: A helicopter follows Kevin Benavides into the Empty Quarter © DPPI / Red Bull Content Pool

「在達卡的工作裡，我最喜歡什麼？當然是在沙漠上空飛行！」Eric 補充道。「就算跑了 31 屆達卡，我還是像個小男孩一樣。我真的超愛這一切。」

對 Eric 來說，這份工作同樣重要的是「團隊感」。以他而言，他會和飛行員以及一名記者搭檔合作。而 Eric 團隊裡的記者是 Luc Alphand ——他本人就曾奪下達卡冠軍，同時也是滑雪冠軍。Eric 接著說：「達卡非常不一樣。它當然改變了，但我們不也都一樣嗎？以前規模更小……團隊更小，參賽者也更少。所有事情都在變，達卡也變了——我希望如此，而且我覺得是往好的方向變。」

02 輪胎技師

Tyred out: Mitch Guthrie Jr stops for fresh tyres © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

達卡簡直是在「吞」輪胎。車輛在沙烏地阿拉伯鋸齒般的岩石地形上把輪胎磨到爆，因此今年賽事還增設了額外的維修服務區。排隊最長的永遠是換新胎與 mousse（防爆泡棉內胎）的人潮，而像 Stéphane Boudet 這樣的人，就負責管理輪胎的「分級處置」。他所屬的 BF Goodrich 團隊 24 小時輪班運作，一天大約更換 250 條輪胎——整場達卡下來總計約 3,200 條。

在輪胎帳篷裡工作的團隊，以三組、每組兩人的方式分工：兩名技師負責把輪胎裝上輪圈，讓輪胎從輪框鬆開；兩名負責拆下舊胎、換上新胎；另外兩名則負責把輪胎打到正確的胎壓。Stéphane 說：「我們從來看不到比賽——我們只看得到輪胎。」

03 比賽營地（Bivouac）主廚

比賽營地（bivouac）是車隊、工作人員、記者與支援團隊的家——而所有人都得一天吃三餐，整個龐大系統才能繼續運轉。主辦單位提供餐飲服務，但有些車隊會自帶主廚。Rebellion 車隊主廚 Stéphane Goubin 說：「我們大概會準備一百份正餐和 15 份早餐。」他在自己的 3T by Stef 餐車裡忙進忙出，現點現做，端出一道道讓人心情變好的料理。他說：「我們真的會仔細聽車隊的需求，接著就進城去採買食材。所以有時候能買到需要的東西，有時候也買不到。」

「但我們會努力做出那種完全像烏托邦一樣的料理。比如魚——在沙漠正中央吃魚。今天早上我還做了松露炒蛋。」

在第一年用拖車作業、吃盡苦頭之後，Stéphane 把他的餐車改裝到能在沙漠極端環境下運作——也難怪，這位瑞士主廚得連續三週做飯，常常在約 28°C 的環境溫度下忙碌，接著再開車跑上數千公里，前往下一個比賽營地。他說：「很棒啊，每次大概就是七千公里——做飯、準備早餐、開車、然後想辦法擠出一點時間休息。我就是適應狀況，並且提前規劃。」

04 懸吊技師

Dania Akeel spraying the desert sand in Saudi Arabia on Stage of the Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

懸吊製造商 Reiger 設有一輛專屬維修服務卡車，專門替參賽者修復損壞的避震器——不管是廠隊車手，還是私人車手，都能獲得支援。

技師 Ruben Koskamp 說：「我能在這裡跟最頂尖的選手們一起工作。很多車隊都用我們的避震器，所以我們幾乎能接觸到所有隊伍。我們會聽車手回饋，了解他們在賽段裡遇到的狀況。其實，能和這些人近距離一起工作，才是最棒的部分。」

Reiger 的維修服務卡車在 2025 年首度登上達卡舞台，車上配有四個專用工作櫃。「它提供我們一個既溫暖又非常乾淨、沒有灰塵和風的空間；我們不只能換油，也能替客戶處理更大的維修工作。所以我們可以幫大家解決各種問題。」

Ruben 從簡單的換油到整套懸吊系統的完全重建都能處理，而且他常常一路忙到深夜——在最後一批選手回到比賽營地很久之後還在工作。但就算工時超長、工作又耗體力，Ruben 也不願用任何事來交換這份經驗。他說：「身邊都是一群拼了命想贏的人，這就是達卡最棒的體驗——也正是我一直想回到這裡的原因。」

05 PCO 協調員

Sentinel © RedBull.com

達卡的賽事管制中心——PCO——負責整場拉力賽所有相關人員的安全與後勤：參賽者、支援團隊與記者都在其範圍內。對 Quentin Potherat 來說，他的工作就是確保每個人都能和他的團隊保持連線——包括比賽營地裡的管制中心，以及巴黎的專屬支援團隊。

達卡的所有賽車都裝有精密的追蹤裝置與 GPS：一方面提供當天的路線圖與導航指示，另一方面也讓多達 26 人的 PCO 團隊能即時監控他們的行進狀況。

只要有人車輛發生故障，就能聯絡賽事管制中心（race control），他們會派出支援。巴黎的團隊可以直接與賽道上的車手通話，並協助沙烏地阿拉伯的團隊判斷支援優先順序。Quentin 說：「他們停下來了嗎？需要幫忙嗎？需要整天持續追蹤嗎？我們要確保早上出發的每一個人，晚上都能回得來。」

如果有人在賽段中摔車，系統就會觸發警報，確保救援能迅速抵達。「我們永遠不知道一天會有 10 次警報、或完全沒有警報，也不知道什麼時候會同時出現三、四個警報。那時候要在三個不同地點調度直升機、同時處理三個狀況，真的會很難。但能扛住壓力、在對的時間做出對的決策，那種感覺真的太棒了。」

Carlos Sainz has to make running repairs during the Dakar Rally © Frederic Le Floch/DPPI/Red Bull Content Pool

06 巴士司機（媒體接駁）

Thierry Dudouet 會第一個告訴你：他的工作其實不算特別刺激，但絕對不可或缺。當所有人都停下來休息時，他才開始上工，開著巴士把疲憊不堪的記者們，從一個比賽營地接送到下一個。

「白天大家都專注在比賽時，我就等待、休息……然後到了晚上，我們再開車前往下一個比賽營地。」

而這可不是一般的巴士——車上配有像臥鋪列車一樣的隔間，讓記者能在車上補眠；同時 Thierry 則默默扛下那些艱辛的里程，平穩地夜行駛向下一站。向巴士司機致敬。

07 賽道支援車駕駛

這輛收容卡車在達卡拉力賽中幾乎是傳奇般的存在：它的任務是救援受困的達卡參賽者，以及被遺留在賽道上的故障車輛。「我的工作是接載那些不幸在賽道上陷入困境的參賽者，同時也給予他們協助，為他們提供水和食物，幫他們脫困，」Pascal 表示。「最重要的一點，就是讓所有人都能平安離開特殊路段。」

對 Pascal 來說——他就像在沙海裡開著一艘救生艇——這份工作核心就是「幫人」。他說：「支援卡車最特別的地方，就是那種人性的部分：和那些真的可能陷入困境、需要我們協助的人互動。」

在這支於 2015 年達卡期間拍攝的影片中，帶你更深入了解支援卡車：

2分鐘 To the rescue: The Dakar rally sweeper team When it all goes wrong at the Dakar, meet the men who come to the rescue.

雖然現代達卡擁有世界級的追蹤科技與安全規格，但 Pascal 仍遇過許多令人動容的救援場面——他曾救下那些害怕自己撐不下去、甚至覺得命懸一線的參賽者。他說：「幾年前在達卡，退賽的選手別無選擇，只能等待支援卡車，有時甚至要等上兩、三天。」

「我們遇到一對選手，他們徹底迷失了方向，整整好幾個小時。他們根本不知道該怎麼離開那個地方。我們把他們接上車時，他們激動得直接撲進我們懷裡。他們以為自己會死，因為迷路了、沒有水、什麼都沒有。當我們抵達把他們救起來的那一刻——那真的是一個如夢似幻的瞬間。」