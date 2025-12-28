Nasser Al-Attiyah (QAT) of Toyota Gazoo Racing races during stage 09 of Rally Dakar 2023 from Riyadh to Haradh, Saudi Arabia on January 10, 2023
Rally Raid

認識達卡拉力賽維持順利運作的幕後團隊

在達卡拉力賽的每支車隊背後，都有一支由技師、直升機飛行員、協調員與駕駛組成的「小型軍隊」，在極端環境下 24 小時無休地運作。這就是那些你在螢幕上永遠看不見幕後後勤英雄的故事。
達卡拉力賽一年比一年更盛大：來自 69 個國家的 812 名參賽者，駕駛超過 325 輛車，在他們人生中最艱苦的兩週裡，總計奔馳 7,999 公里，穿越沙烏地阿拉伯的沙漠與群山。
達卡不只是賽車運動中最艱難的拉力賽，它同時也是一場偉大的冒險。而要讓這些參賽者既能照著路線前進、又能遠離危險，背後需要一支龐大的支援團隊在幕後不停運轉。走吧，我們一起逛一圈比賽營地（bivouac），看看達卡拉力賽裡那些最酷的工作。
01

直升機攝影操作員

那些令人驚嘆的空拍追蹤鏡頭——車輛衝越沙丘、或在山路間穿梭的畫面——都出自一支技術精湛的攝影操作員與直升機飛行員團隊之手。
攝影師 Eric Visier 擔任達卡拉力賽空中拍攝已超過 30 年，跨越四大洲捕捉無數震撼的航拍畫面——從最初在歐洲與非洲舉辦的巴黎—達卡拉力賽開始，接著到南美洲，如今則來到沙烏地阿拉伯。他說：「我受過在極端環境下工作的訓練，所以我們必須維持訓練狀態，並且隨時準備好在各種不同的條件下起飛。」
Kevin Benavides on his KTM of the Red Bull KTM Factory Racing Team during the Stage 12 of the Dakar 2023 between Empty Quarter Marathon and Shaybah, Saudi Arabia on January 13, 2023

Tracking shot: A helicopter follows Kevin Benavides into the Empty Quarter

© DPPI / Red Bull Content Pool

「在達卡的工作裡，我最喜歡什麼？當然是在沙漠上空飛行！」Eric 補充道。「就算跑了 31 屆達卡，我還是像個小男孩一樣。我真的超愛這一切。」
對 Eric 來說，這份工作同樣重要的是「團隊感」。以他而言，他會和飛行員以及一名記者搭檔合作。而 Eric 團隊裡的記者是 Luc Alphand——他本人就曾奪下達卡冠軍，同時也是滑雪冠軍。Eric 接著說：「達卡非常不一樣。它當然改變了，但我們不也都一樣嗎？以前規模更小……團隊更小，參賽者也更少。所有事情都在變，達卡也變了——我希望如此，而且我覺得是往好的方向變。」
02

輪胎技師

Mitchell Guthrie (USA) for Red Bull off-road Junior team USA presented by BF Goodrich at the Dakar 2023 Sea Camp Bivouac, Saudi Arabia on December 30, 2022.

Tyred out: Mitch Guthrie Jr stops for fresh tyres

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

達卡簡直是在「吞」輪胎。車輛在沙烏地阿拉伯鋸齒般的岩石地形上把輪胎磨到爆，因此今年賽事還增設了額外的維修服務區。排隊最長的永遠是換新胎與 mousse（防爆泡棉內胎）的人潮，而像 Stéphane Boudet 這樣的人，就負責管理輪胎的「分級處置」。他所屬的 BF Goodrich 團隊 24 小時輪班運作，一天大約更換 250 條輪胎——整場達卡下來總計約 3,200 條。
在輪胎帳篷裡工作的團隊，以三組、每組兩人的方式分工：兩名技師負責把輪胎裝上輪圈，讓輪胎從輪框鬆開；兩名負責拆下舊胎、換上新胎；另外兩名則負責把輪胎打到正確的胎壓。Stéphane 說：「我們從來看不到比賽——我們只看得到輪胎。」
03

比賽營地（Bivouac）主廚

比賽營地（bivouac）是車隊、工作人員、記者與支援團隊的家——而所有人都得一天吃三餐，整個龐大系統才能繼續運轉。主辦單位提供餐飲服務，但有些車隊會自帶主廚。Rebellion 車隊主廚 Stéphane Goubin 說：「我們大概會準備一百份正餐和 15 份早餐。」他在自己的 3T by Stef 餐車裡忙進忙出，現點現做，端出一道道讓人心情變好的料理。他說：「我們真的會仔細聽車隊的需求，接著就進城去採買食材。所以有時候能買到需要的東西，有時候也買不到。」
「但我們會努力做出那種完全像烏托邦一樣的料理。比如魚——在沙漠正中央吃魚。今天早上我還做了松露炒蛋。」
在第一年用拖車作業、吃盡苦頭之後，Stéphane 把他的餐車改裝到能在沙漠極端環境下運作——也難怪，這位瑞士主廚得連續三週做飯，常常在約 28°C 的環境溫度下忙碌，接著再開車跑上數千公里，前往下一個比賽營地。他說：「很棒啊，每次大概就是七千公里——做飯、準備早餐、開車、然後想辦法擠出一點時間休息。我就是適應狀況，並且提前規劃。」
04

懸吊技師

Dania Akeel (SAU) Stephane Duple (FRA) for Team BBR are seen at the stage 2b of Rally Dakar 2025 in Bisha, Saudi Arabia on January 06, 2025.

Dania Akeel spraying the desert sand in Saudi Arabia on Stage of the Dakar

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

懸吊製造商 Reiger 設有一輛專屬維修服務卡車，專門替參賽者修復損壞的避震器——不管是廠隊車手，還是私人車手，都能獲得支援。
技師 Ruben Koskamp 說：「我能在這裡跟最頂尖的選手們一起工作。很多車隊都用我們的避震器，所以我們幾乎能接觸到所有隊伍。我們會聽車手回饋，了解他們在賽段裡遇到的狀況。其實，能和這些人近距離一起工作，才是最棒的部分。」
Reiger 的維修服務卡車在 2025 年首度登上達卡舞台，車上配有四個專用工作櫃。「它提供我們一個既溫暖又非常乾淨、沒有灰塵和風的空間；我們不只能換油，也能替客戶處理更大的維修工作。所以我們可以幫大家解決各種問題。」
Ruben 從簡單的換油到整套懸吊系統的完全重建都能處理，而且他常常一路忙到深夜——在最後一批選手回到比賽營地很久之後還在工作。但就算工時超長、工作又耗體力，Ruben 也不願用任何事來交換這份經驗。他說：「身邊都是一群拼了命想贏的人，這就是達卡最棒的體驗——也正是我一直想回到這裡的原因。」
05

PCO 協調員

Sentinel is a Dakar security system that alerts the drivers and riders about imminent overtakes or accidents.

Sentinel

© RedBull.com

達卡的賽事管制中心——PCO——負責整場拉力賽所有相關人員的安全與後勤：參賽者、支援團隊與記者都在其範圍內。對 Quentin Potherat 來說，他的工作就是確保每個人都能和他的團隊保持連線——包括比賽營地裡的管制中心，以及巴黎的專屬支援團隊。
達卡的所有賽車都裝有精密的追蹤裝置與 GPS：一方面提供當天的路線圖與導航指示，另一方面也讓多達 26 人的 PCO 團隊能即時監控他們的行進狀況。
只要有人車輛發生故障，就能聯絡賽事管制中心（race control），他們會派出支援。巴黎的團隊可以直接與賽道上的車手通話，並協助沙烏地阿拉伯的團隊判斷支援優先順序。Quentin 說：「他們停下來了嗎？需要幫忙嗎？需要整天持續追蹤嗎？我們要確保早上出發的每一個人，晚上都能回得來。」
如果有人在賽段中摔車，系統就會觸發警報，確保救援能迅速抵達。「我們永遠不知道一天會有 10 次警報、或完全沒有警報，也不知道什麼時候會同時出現三、四個警報。那時候要在三個不同地點調度直升機、同時處理三個狀況，真的會很難。但能扛住壓力、在對的時間做出對的決策，那種感覺真的太棒了。」
Carlos Sainz of the X-Raid Mini JCW Team stopped after a crash during stage 3 of the Dakar Rally, between San Juan de Marcona and Arequipa, Peru, on January 9, 2019.

Carlos Sainz has to make running repairs during the Dakar Rally

© Frederic Le Floch/DPPI/Red Bull Content Pool

06

巴士司機（媒體接駁）

Thierry Dudouet 會第一個告訴你：他的工作其實不算特別刺激，但絕對不可或缺。當所有人都停下來休息時，他才開始上工，開著巴士把疲憊不堪的記者們，從一個比賽營地接送到下一個。
「白天大家都專注在比賽時，我就等待、休息……然後到了晚上，我們再開車前往下一個比賽營地。」
而這可不是一般的巴士——車上配有像臥鋪列車一樣的隔間，讓記者能在車上補眠；同時 Thierry 則默默扛下那些艱辛的里程，平穩地夜行駛向下一站。向巴士司機致敬。
07

賽道支援車駕駛

這輛收容卡車在達卡拉力賽中幾乎是傳奇般的存在：它的任務是救援受困的達卡參賽者，以及被遺留在賽道上的故障車輛。「我的工作是接載那些不幸在賽道上陷入困境的參賽者，同時也給予他們協助，為他們提供水和食物，幫他們脫困，」Pascal 表示。「最重要的一點，就是讓所有人都能平安離開特殊路段。」
對 Pascal 來說——他就像在沙海裡開著一艘救生艇——這份工作核心就是「幫人」。他說：「支援卡車最特別的地方，就是那種人性的部分：和那些真的可能陷入困境、需要我們協助的人互動。」
在這支於 2015 年達卡期間拍攝的影片中，帶你更深入了解支援卡車：

2分鐘

To the rescue: The Dakar rally sweeper team

When it all goes wrong at the Dakar, meet the men who come to the rescue.

雖然現代達卡擁有世界級的追蹤科技與安全規格，但 Pascal 仍遇過許多令人動容的救援場面——他曾救下那些害怕自己撐不下去、甚至覺得命懸一線的參賽者。他說：「幾年前在達卡，退賽的選手別無選擇，只能等待支援卡車，有時甚至要等上兩、三天。」
「我們遇到一對選手，他們徹底迷失了方向，整整好幾個小時。他們根本不知道該怎麼離開那個地方。我們把他們接上車時，他們激動得直接撲進我們懷裡。他們以為自己會死，因為迷路了、沒有水、什麼都沒有。當我們抵達把他們救起來的那一刻——那真的是一個如夢似幻的瞬間。」
