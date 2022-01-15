2022 達卡拉力大賽最後結果塵埃落定

在險峻的地形上長途跋涉 4,000 多公里的越野賽事後，方格旗終於在 2022 年達卡拉力大賽的終點飄揚起舞。 賽車運動所提供最史詩般的冒險讓車隊穿越了沙烏地阿拉伯的沙灘。隨著塵埃終於落定，讓我們快來看看，誰在太陽高高掛的沙漠中，依舊保持酷帥的好模樣。