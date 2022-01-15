Carlos Sainz is a dune surfing pro
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Rally Raid

2022 達卡拉力大賽最後結果塵埃落定

2022 年達卡拉力大賽汽車、摩托車、卡車及輕量類組的最終總排名。
由 Tim Sturtridge 編寫
3 min read更新於

Summary

  1. 1
    汽車
  2. 2
    摩托車
  3. 3
    卡車
  4. 4
    輕量級
  5. 5
    今日語錄
  6. 6
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在險峻的地形上長途跋涉 4,000 多公里的越野賽事後，方格旗終於在 2022 年達卡拉力大賽的終點飄揚起舞。 賽車運動所提供最史詩般的冒險讓車隊穿越了沙烏地阿拉伯的沙灘。隨著塵埃終於落定，讓我們快來看看，誰在太陽高高掛的沙漠中，依舊保持酷帥的好模樣。

每日一圖

Das Red Bull Off-Road Junior Team im Zielbereich der 12. Etappe der Rallye Dakar 2022 in Saudi Arabien.
Das Red Bull Off-Road Junior Team im Zielbereich.
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
01

汽車

PositionNameManufacturerTime
1N. AL-ATTIYAH (QAT)TOYOTA38h 33m 3s
2S. LOEB (FRA)BRX+27m 46s
3Y. AL RAJHI (SAU)TOYOTA+1h 1m 13s
4O. TERRANOVA (ARG)BRX+1h 27m 23s
5G. DE VILLIERS (ZAF)TOYOTA+1h 41m 48s
02

摩托車

PositionNameManufacturerTime
1S. SUNDERLAND (GBR)GAS GAS38h 47m 30s
2P. QUINTANILLA (CHL)HONDA+3m 27s
3M. WALKNER (AUT)KTM+6m 47s
4A. VAN BEVEREN (FRA)YAMAHA+18m 41s
5J. BARREDA (ESP)HONDA+25m 42s
03

卡車

PositionNameManufacturerTime
1D. SOTNIKOV (RUS)KAMAZ41h 37m 34s
2E. NIKOLAEV (RUS)KAMAZ+9m 58s
3A. SHIBALOV (RUS)KAMAZ+1h 11m 11s
4A. KARGINOV (RUS)KAMAZ+1h 49m 55s
5J. VAN KASTEREN (NLD)IVECO+3h 8m 30s
04

輕量級

PositionNameManufacturerTime
1F. LOPEZ CONTARDO (CHL)CAN-AM45h 50m 51s
2S. ERIKSSON (SWE)CAN-AM+51m 28s
3C. GUTIERREZ (ESP)OT3+4h 34m 43s
4S. NAVARRO (ESP)CAN-AM+5h 11m 35s
5P. LEBEDEV (RUS)CAN-AM+5h 52m 14s
05

今日語錄

勝利對我來說非常重要，因為現在拉力大賽就在我們這個地區。我們在這裡的前兩場達卡比賽中獲得第二名，現在我們終於贏得了勝利
Nasser Al-Attiyah
06

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Rally Raid · 18分鐘
達卡日報-第十二賽段
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