2022 達卡拉力大賽最後結果塵埃落定

在險峻的地形上長途跋涉 4,000 多公里的越野賽事後，方格旗終於在 2022 年達卡拉力大賽的終點飄揚起舞。 賽車運動所提供最史詩般的冒險讓車隊穿越了沙烏地阿拉伯的沙灘。隨著塵埃終於落定，讓我們快來看看，誰在太陽高高掛的沙漠中，依舊保持酷帥的好模樣。
每日一圖
01
汽車
|Position
|Name
|Manufacturer
|Time
|1
|N. AL-ATTIYAH (QAT)
|TOYOTA
|38h 33m 3s
|2
|S. LOEB (FRA)
|BRX
|+27m 46s
|3
|Y. AL RAJHI (SAU)
|TOYOTA
|+1h 1m 13s
|4
|O. TERRANOVA (ARG)
|BRX
|+1h 27m 23s
|5
|G. DE VILLIERS (ZAF)
|TOYOTA
|+1h 41m 48s
02
摩托車
|Position
|Name
|Manufacturer
|Time
|1
|S. SUNDERLAND (GBR)
|GAS GAS
|38h 47m 30s
|2
|P. QUINTANILLA (CHL)
|HONDA
|+3m 27s
|3
|M. WALKNER (AUT)
|KTM
|+6m 47s
|4
|A. VAN BEVEREN (FRA)
|YAMAHA
|+18m 41s
|5
|J. BARREDA (ESP)
|HONDA
|+25m 42s
03
卡車
|Position
|Name
|Manufacturer
|Time
|1
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|41h 37m 34s
|2
|E. NIKOLAEV (RUS)
|KAMAZ
|+9m 58s
|3
|A. SHIBALOV (RUS)
|KAMAZ
|+1h 11m 11s
|4
|A. KARGINOV (RUS)
|KAMAZ
|+1h 49m 55s
|5
|J. VAN KASTEREN (NLD)
|IVECO
|+3h 8m 30s
04
輕量級
|Position
|Name
|Manufacturer
|Time
|1
|F. LOPEZ CONTARDO (CHL)
|CAN-AM
|45h 50m 51s
|2
|S. ERIKSSON (SWE)
|CAN-AM
|+51m 28s
|3
|C. GUTIERREZ (ESP)
|OT3
|+4h 34m 43s
|4
|S. NAVARRO (ESP)
|CAN-AM
|+5h 11m 35s
|5
|P. LEBEDEV (RUS)
|CAN-AM
|+5h 52m 14s
05
今日語錄
勝利對我來說非常重要，因為現在拉力大賽就在我們這個地區。我們在這裡的前兩場達卡比賽中獲得第二名，現在我們終於贏得了勝利
06
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達卡日報-第十二賽段
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