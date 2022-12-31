Mattias Ekstrom during testing in Erfoud, Morocco on November 8, 2021
© Kin Marcin / Red Bull Content Pool
Rally

2023 達卡拉力大賽關鍵車手簡介

超過 8,500 公里——放眼望去盡是滾滾沙塵——參賽車手必須全力以赴爭取佳績。 男女車手將為 2023 年達卡拉力賽的勝利而戰。
由 Harald Gehring / Philipp Briel 編寫
4 min read更新於

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Dakar Rally 2023

The 2023 Dakar Rally promises to be another epic rally-raid adventure over the Saudi Arabian sand dunes

Saudi Arabia

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

SpainSpain

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar – he's won the Dakar Rally on four occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Matthias Walkner

A former motocross rider, Austria's Matthias Walkner switched to rally-raid in 2015 and just three years later won the legendary Dakar Rally.

AustriaAustria

Sébastien Loeb

Having won every WRC over the last decade, Sébastien Loeb has etched his name into the sporting history books for all time.

FranceFrance

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Mitch Guthrie Jr.

Following in the footsteps of his famous father, American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive race wins on his résumé.

United StatesUnited States

Ignacio Casale

One of the very best quad riders in the world, Casale has won the legendary Dakar Rally on three occasions. He's now racing trucks in the desert.

ChileChile

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina Gutiérrez made history in 2021 when she became only the second woman ever to win a Dakar Rally stage.

SpainSpain

Francisco López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Sainz: Live to Compete

Join motorsports legend Carlos Sainz throughout a year of his life as he builds up to the 2022 Dakar Rally.

1 季 · 6集數

Toby Price: Ridin’ Shotgun

Toby Price能否最终以四轮取胜，成为 2021 年无可争议的澳大利亚沙漠之王？

54分鐘

Summary

  1. 1
    房車: Nasser Al-Attiyah 能否再次成為總冠…
  2. 2
    Carlos Sainz 和 Mattias Ekström…
  3. 3
    摩托車：熱情升溫！
  4. 4
    卡車：Kamaz Master 車隊本次缺席
  5. 5
    四輪越野型沙灘車（Quads）、全地形車（SSV）和原型車
  • 關於 2023 年達卡拉力賽，您想了解的一切：故事、影片和照片集皆可在我們的達卡拉力中心找到。
今年拉力賽事擁有壯觀的賽道、新技術、眾多知名車手共襄盛舉，並且肯定會充滿冒險與挑戰的精神。 2023達卡拉力賽現正火熱進行中！ 幾乎每個賽段都有無數的沙丘，並且經過修改的路線，即使是經驗最老道的參與者也將考驗他們的極限與耐力。在此，我們概覽第 45 屆達卡賽事有那些重量級車手參與。
  • 回顧：這裡是 2022 年達卡拉力賽的精采片段：以下是達卡所有賽段的亮點，以及車隊、車手和拉力賽傳奇人物的獨家幕後花絮。
01

房車: Nasser Al-Attiyah 能否再次成為總冠軍得主？

Nasser Al Attiyah poses for a portrait shot during the Rally of Lebanon, Lebanon on September 03, 2022

Sichert sich Nasser Al Attiyah bei der Dakar 2023 erneut den Klassensieg?

© Akl Yazbeck / Red Bull Content Pool

拉力賽傳奇人物 Nasser Al-Attiyah 回歸了。 2023達卡拉力賽是他第19次參加這項地表上最艱苦的越野賽事。 他已經在達卡汽車類組四次獲勝，最近一次是在去年。
但是許多著名的競爭對手都想挑戰卡達賽車手再次將冠軍獎盃帶回家的企圖。除了去年獲得第三名的Sébastien Loeb之外， Carlos Sainz、Mattias Ekström 和當地英雄 Yazeed Al-Rajhi 也都要爭取第一名的寶座。
02

Carlos Sainz 和 Mattias Ekström 駕駛Audi RS Q e-tron

Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström starten im Audi RS Q e-tron in die Dakar 2022.

Audi RS Q e-tron setzt auf Legenden hinter dem Steuer.

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

在 2022 年達卡拉力賽上首次亮相後，配備高效能量轉換器的Audi RS Q e-tron 電動車今年再次出擊。
車手組合與去年相同：Stéphane Peterhansel（法國）/Edouard Boulanger（法國）、Carlos Sainz（西班牙）/Lucas Cruz（西班牙）和 Mattias Ekström（瑞典）/Emil Bergkvist（瑞典）將首發他們的電動汽車。
Ekström 可謂是Audi最好的車手，在 2022 年達卡拉力賽上獲得第九名。這回他能否登上頒獎台贏得佳績，且讓我們拭目以待。
Carlos Sainz poses for a portrait. The athlete is part of the VW Red Bull Factory Team. Shot taken in Hangar 7, Salzburg ( Austria ) on the 12/13/09

Carlos Sainz

© Heiko Mandl/Red Bull Content Pool

我們的目標非常明確：我們必須努力取勝。
Carlos Sainz
Carlos Sainz 的成功秘訣：憑藉他在 2022 年達卡拉力賽第三賽段的勝利，這位越野傳奇車手，拿下拉力賽史上電動汽車的首次勝利。

36分鐘

Zákulisí Dakaru 2022

V třetí etapě Rally Dakar 2022 Carlos vylepšuje svůj status legendy a je prvním člověkem v hostorii závodu, kdo vyhrává etapu z elekrickým autem.

英语 +3

Carlos Sainz
03

摩托車：熱情升溫！

Sam Sunderland (UK) für Gas Gas Factory Racing an der Ziellinie der Rallye Dakar 2022.

Sieger Sam Sunderland feiert mit dem drittplatzierten Matthias Walkner.

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

摩托類組再次承諾將會讓大家熱烈期待。 在騎行了 5,000 多公里後，達卡2022 年總冠軍（Sam Sunderland) ）與第五名（Joan Barreda）僅相差 25 分鐘。 在其他組別中，沒有比這更接近的了。
兩位車手再次參加 2023 年達卡拉力賽。 KTM 車手Matthias Walkner, 距離 2022 年的勝利僅不到七分鐘的車程，這回是他第九次出擊。
Walkner 的 KTM 隊友澳大利亞籍的Toby Price也希望在第 45 屆比賽中有所斬獲。 畢竟，他已經在 2016和 2019 年贏得本類組的冠軍殊榮。

54分鐘

Toby Price: Ridin’ Shotgun

Toby Price能否最终以四轮取胜，成为 2021 年无可争议的澳大利亚沙漠之王？

英语 +2

Toby Price
04

卡車：Kamaz Master 車隊本次缺席

Dmitry Sotnikov of Team Kamaz Master races during stage 8 of Rally Dakar 2019 from San Juan de Marcona to Pisco, Peru on January 15, 2019.

Dmitry Sotnikov na Dakaru 2019

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

在卡車類組中，過去非 Kamaz Master 車隊莫屬。 俄羅斯隊贏得了在沙烏地阿拉伯舉行達卡拉力賽的前兩屆冠軍寶座，並在 2022 年達卡拉力賽中囊括該類組的前四名佳績。
不過，Kamaz Master本次不會參加2023年達卡拉力賽，這也將撼動排名的位置。積分板將為卡車類組重新洗牌。 荷蘭籍 Janus van Kasteren 被認為是登上頒獎台的熱門人選，他的同胞兼品牌夥伴 Martin van den Brink 也是如此。
您可以在我們的播客中聽到更多達卡賽事的相關訊息
05

四輪越野型沙灘車（Quads）、全地形車（SSV）和原型車

Cristina Gutierrez (ESP) vom Red Bull Off-Road Junior Team bei der Rallye Dakar 2022.

Cristina Gutiérrez war die erste Frau seit 2005, der ein Etappensieg gelang

© Marcelo Maragni/Red Bul Content Pool

除了傳統車輛類組之外，四輪越野型沙灘車、全地形車（SSV）和輕量型原型車也將在達卡亮相，這肯定會引起許多關注與熱烈討論。
屆時Francisco "Chaleco" LópezIgnacio CasaleMitch Guthrie Jr等人將為勝利而戰。 此外，輕量原型組在達卡所有級別中女性車手比例最高。 例如，德國車手 Annett Fischer 將在這裡發車。
另一方面，四輪越野型沙灘車的起跑場地最小：只有 18 名車手參加。 法國籍的Alexandre Giroud認為，在 2022 年奪冠後，他的機會最大。
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Dakar Rally 2023

The 2023 Dakar Rally promises to be another epic rally-raid adventure over the Saudi Arabian sand dunes

Saudi Arabia

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

SpainSpain

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar – he's won the Dakar Rally on four occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Matthias Walkner

A former motocross rider, Austria's Matthias Walkner switched to rally-raid in 2015 and just three years later won the legendary Dakar Rally.

AustriaAustria

Sébastien Loeb

Having won every WRC over the last decade, Sébastien Loeb has etched his name into the sporting history books for all time.

FranceFrance

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Mitch Guthrie Jr.

Following in the footsteps of his famous father, American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive race wins on his résumé.

United StatesUnited States

Ignacio Casale

One of the very best quad riders in the world, Casale has won the legendary Dakar Rally on three occasions. He's now racing trucks in the desert.

ChileChile

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina Gutiérrez made history in 2021 when she became only the second woman ever to win a Dakar Rally stage.

SpainSpain

Francisco López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Sainz: Live to Compete

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1 季 · 6集數

Toby Price: Ridin’ Shotgun

Toby Price能否最终以四轮取胜，成为 2021 年无可争议的澳大利亚沙漠之王？

54分鐘
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