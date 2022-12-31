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Rally
2023 達卡拉力大賽關鍵車手簡介
超過 8,500 公里——放眼望去盡是滾滾沙塵——參賽車手必須全力以赴爭取佳績。 男女車手將為 2023 年達卡拉力賽的勝利而戰。
- 關於 2023 年達卡拉力賽，您想了解的一切：故事、影片和照片集皆可在我們的達卡拉力中心找到。
今年拉力賽事擁有壯觀的賽道、新技術、眾多知名車手共襄盛舉，並且肯定會充滿冒險與挑戰的精神。 2023達卡拉力賽現正火熱進行中！ 幾乎每個賽段都有無數的沙丘，並且經過修改的路線，即使是經驗最老道的參與者也將考驗他們的極限與耐力。在此，我們概覽第 45 屆達卡賽事有那些重量級車手參與。
- 回顧：這裡是 2022 年達卡拉力賽的精采片段：以下是達卡所有賽段的亮點，以及車隊、車手和拉力賽傳奇人物的獨家幕後花絮。
01
房車: Nasser Al-Attiyah 能否再次成為總冠軍得主？
拉力賽傳奇人物 Nasser Al-Attiyah 回歸了。 2023達卡拉力賽是他第19次參加這項地表上最艱苦的越野賽事。 他已經在達卡汽車類組四次獲勝，最近一次是在去年。
但是許多著名的競爭對手都想挑戰卡達賽車手再次將冠軍獎盃帶回家的企圖。除了去年獲得第三名的Sébastien Loeb之外， Carlos Sainz、Mattias Ekström 和當地英雄 Yazeed Al-Rajhi 也都要爭取第一名的寶座。
02
Carlos Sainz 和 Mattias Ekström 駕駛Audi RS Q e-tron
在 2022 年達卡拉力賽上首次亮相後，配備高效能量轉換器的Audi RS Q e-tron 電動車今年再次出擊。
車手組合與去年相同：Stéphane Peterhansel（法國）/Edouard Boulanger（法國）、Carlos Sainz（西班牙）/Lucas Cruz（西班牙）和 Mattias Ekström（瑞典）/Emil Bergkvist（瑞典）將首發他們的電動汽車。
Ekström 可謂是Audi最好的車手，在 2022 年達卡拉力賽上獲得第九名。這回他能否登上頒獎台贏得佳績，且讓我們拭目以待。
我們的目標非常明確：我們必須努力取勝。
Carlos Sainz 的成功秘訣：憑藉他在 2022 年達卡拉力賽第三賽段的勝利，這位越野傳奇車手，拿下拉力賽史上電動汽車的首次勝利。
36分鐘
Zákulisí Dakaru 2022
V třetí etapě Rally Dakar 2022 Carlos vylepšuje svůj status legendy a je prvním člověkem v hostorii závodu, kdo vyhrává etapu z elekrickým autem.
03
摩托車：熱情升溫！
摩托類組再次承諾將會讓大家熱烈期待。 在騎行了 5,000 多公里後，達卡2022 年總冠軍（Sam Sunderland) ）與第五名（Joan Barreda）僅相差 25 分鐘。 在其他組別中，沒有比這更接近的了。
兩位車手再次參加 2023 年達卡拉力賽。 KTM 車手Matthias Walkner, 距離 2022 年的勝利僅不到七分鐘的車程，這回是他第九次出擊。
Walkner 的 KTM 隊友澳大利亞籍的Toby Price也希望在第 45 屆比賽中有所斬獲。 畢竟，他已經在 2016和 2019 年贏得本類組的冠軍殊榮。
54分鐘
Toby Price: Ridin’ Shotgun
Toby Price能否最终以四轮取胜，成为 2021 年无可争议的澳大利亚沙漠之王？
04
卡車：Kamaz Master 車隊本次缺席
在卡車類組中，過去非 Kamaz Master 車隊莫屬。 俄羅斯隊贏得了在沙烏地阿拉伯舉行達卡拉力賽的前兩屆冠軍寶座，並在 2022 年達卡拉力賽中囊括該類組的前四名佳績。
不過，Kamaz Master本次不會參加2023年達卡拉力賽，這也將撼動排名的位置。積分板將為卡車類組重新洗牌。 荷蘭籍 Janus van Kasteren 被認為是登上頒獎台的熱門人選，他的同胞兼品牌夥伴 Martin van den Brink 也是如此。
您可以在我們的播客中聽到更多達卡賽事的相關訊息：
05
四輪越野型沙灘車（Quads）、全地形車（SSV）和原型車
除了傳統車輛類組之外，四輪越野型沙灘車、全地形車（SSV）和輕量型原型車也將在達卡亮相，這肯定會引起許多關注與熱烈討論。
屆時Francisco "Chaleco" López、 Ignacio Casale 及 Mitch Guthrie Jr等人將為勝利而戰。 此外，輕量原型組在達卡所有級別中女性車手比例最高。 例如，德國車手 Annett Fischer 將在這裡發車。
另一方面，四輪越野型沙灘車的起跑場地最小：只有 18 名車手參加。 法國籍的Alexandre Giroud認為，在 2022 年奪冠後，他的機會最大。
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