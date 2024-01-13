Dania Akeel 回答您搜尋最多有關達卡拉力賽的問題

達卡拉力賽是全世界規模最大、難度最高的拉力賽。 短短 14 天內，800 名參賽者將在 8 個類組中展開角逐：摩托車、四輪驅動、汽車、挑戰者、SSV全地形車、卡車、M1000 和古董車，在 12 個充滿挑戰的賽段中展開競爭。 車手

此前曾在拉力賽中表現出色，她的目標是 2024 年的拉力賽。 比賽開始前，沙烏地阿拉伯拉力賽冠軍將回答您最常搜尋比賽的問題。