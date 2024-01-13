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Rally Raid
Dania Akeel 回答您搜尋最多有關達卡拉力賽的問題
達卡拉力賽是一場令人難以置信的冒險，對車輛和車手來說都挑戰著極限。 但它是如何運作的呢？沙烏地阿拉伯賽車手 Dania Akeel 說明所有您需要知道的事情。
達卡拉力賽是全世界規模最大、難度最高的拉力賽。 短短 14 天內，800 名參賽者將在 8 個類組中展開角逐：摩托車、四輪驅動、汽車、挑戰者、SSV全地形車、卡車、M1000 和古董車，在 12 個充滿挑戰的賽段中展開競爭。 車手Dania Akeel此前曾在拉力賽中表現出色，她的目標是 2024 年的拉力賽。 比賽開始前，沙烏地阿拉伯拉力賽冠軍將回答您最常搜尋比賽的問題。
2024 年達卡拉力賽在哪裡舉行？
達卡拉力賽今年再次在沙烏地阿拉伯舉行，這實際上是我的家鄉——這對我來說非常好。
達卡拉力賽的距離是多少？
拉力賽總里程接近9000公里，計時特殊賽段里程在4000至5000公里之間。
安全如何？ 參加達卡拉力賽有多危險？
如果你安全駕駛就安全。 他們在路程指南上有很好的標記，可以告訴您危險所在以及主要注意事項。 從那裡開始，您有責任以安全的方式駕駛穿過這些區域。
達卡人在露營地過夜，這是一個隨活動一起進行的大型移動服務公園。 那裡的食物如何？
露營地實際上有一個非常漂亮的餐飲帳篷。 當我們從每個賽段回來時，午餐已經準備好了，然後是晚餐和早餐。 都是很好的食物。
車手會在車上花費大量時間，那麼如何在整個賽段中保持專注呢？
保持注意力的最佳方法是在賽段期間保持充足的水分，並吃得很好以保持能量水平。 良好的睡眠也非常重要。
你在2024 年達卡拉力賽的目標是什麼？
以我個人而言，我的目標最大限度是享受駕駛並完成比賽。 當談到名次時，我會在最後一天再看。
2024 年達卡拉力賽從 1 月 5 日的序幕階段開始，到 1 月 19 日達到高潮。如果您想觀看賽事，請在RBTV、Red Bull 應用程式和Red Bull 的社群媒體上關注。