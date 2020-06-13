2021達卡拉力大賽-深入沙烏地阿拉伯的沙漠險境
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
地表上最艱險的耐力賽車運動大賽，將於2021年重返沙烏地阿拉伯。一條嶄新的路線，將在廣闊又多樣的景觀中畫出絢爛的軌跡，在馬達齊鳴中，掀起塵土飛揚的悸動並承諾再次挑戰極限的藩籬與界限。
歷經非洲與南美40年的沙漠行動之後，達卡拉力大賽最新的據點轉進沙烏地阿拉伯。本賽事，今年稍早曾在阿拉伯半島受到大家熱情的支持與關注，達卡賽事再次吸引全世界愛冒險拉力賽車迷的目光與期待。明年1月，這項地表上最艱難的拉力賽事，將再次重返沙烏地阿拉伯，進行為期兩周令人振奮又血脈賁張的越野活動。
達卡賽事總監David Castera回想著表示:在2020年達卡賽事期間，一個接一個的賽段，而且往往在同一個賽段出現多次，該地區雄偉的景觀確實讓我們眼花撩亂、目不暇給，但是，這些僅是沙烏地阿拉伯揭露其神秘事物的一小部分而已，同時也為下一屆2021年1月所舉行的賽事，保留了許多的驚喜與期待。明年的路線，我們已經準備妥，對於沙烏地境內巨大的沙漠景觀，沒有重複的情況，沙丘與沙丘間可謂千變萬化、瞬息萬變，並將延續去年1月的特色，精選最嘆為觀止的景觀與大家分享。
明年的路線，我們已經準備妥，對於沙烏地境內巨大的沙漠景觀，沒有重複的情況，沙丘與沙丘間瞬息萬變，並延續去年1月的特色。
達卡參賽車隊將於1月3日離開吉達，在紅海沿岸開始其2021年的冒險之旅。競爭對手將在接下來的兩周中穿越沙烏地阿拉伯廣闊的沙漠。1月9日，拉力賽事的中途點，古老的哈伊勒城，我們將迎來一個豐厚的“休息日”。
1月15日，將在吉達終點線，為2021年達卡大賽最後挑戰成功的車手，舉行一場盛大的英雄招待會。每項類別獲獎的車手包括：（汽車，摩托車，卡車，４輪摩托車及沙灘車）都將在頒獎台上受到大家熱烈的歡呼與祝賀，但完成達卡大賽的每個人，都有權對克服現有最嚴峻賽車的耐力磨難感到滿意與驕傲。
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2020達卡拉力大賽第12賽段精采花絮
看來有好多的驚喜，我期待明年賽事的來臨。
還有2021年的新路線，在組合中添加更多創新的理念，以增加賽事運動領域的挑戰，在此同時，參賽者的安全永遠是我們的第1要務。 在比賽開始前10分鐘分發賽段路線圖，這會使導航技能的優劣脫穎而出。新規定中，還包括嚴格的輪胎限制。 在馬拉松賽段，汽車類組在賽程中不允許更換輪胎，而每輛摩托車將在整個拉力賽中，總共獲得6個後輪胎的數量。
在拉力賽期間，為確保參賽車手在比賽過程中盡可能處於安全的狀況下，在行經危險區域之前，將會發出告警的聲音。此外，某些危險區域將歸類為“慢速區域”，其中速限將設定為時速90公里。 現在，安全氣囊背心將是強制性的裝備，並且在技術審查期間必須接受賽事官員的檢查。
達卡經典賽（Dakar Classic）將是2021年的新亮點，這是一項針對老式車輛的公平競爭，將使用與主要比賽相同的起點和終點。 為了向達卡拉力的獨特傳統致敬，預計將在首屆達卡經典賽的起跑線，使用過往令人難忘的車種，例如雷諾20，俄羅斯拉達汽車，豐田Celica，路虎 Defender和保時捷959，這些稀有的經典超跑屆時勢必精銳盡出。
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