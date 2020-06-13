2021達卡拉力大賽-深入沙烏地阿拉伯的沙漠險境

歷經非洲與南美40年的沙漠行動之後，達卡拉力大賽最新的據點轉進沙烏地阿拉伯。本賽事，今年稍早曾在阿拉伯半島受到大家熱情的支持與關注，達卡賽事再次吸引全世界愛冒險拉力賽車迷的目光與期待。明年1月，這項地表上最艱難的拉力賽事，將再次重返沙烏地阿拉伯，進行為期兩周令人振奮又血脈賁張的越野活動。

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歷經非洲與南美40年的沙漠行動之後，達卡拉力大賽最新的據點轉進沙烏地阿拉伯。本賽事，今年稍早曾在阿拉伯半島受到大家熱情的支持與關注，達卡賽事再次吸引全世界愛冒險拉力賽車迷的目光與期待。明年1月，這項地表上最艱難的拉力賽事，將再次重返沙烏地阿拉伯，進行為期兩周令人振奮又血脈賁張的越野活動。