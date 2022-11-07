2023 達卡拉力大賽關注要項

12 月 31 日，達卡拉力大賽自 2014 年回歸最長的拉力路線，帶領勇敢的拉力賽車手穿越沙丘、山脈，深入沙烏地阿拉伯空曠地帶的廣闊沙漠，從東海岸到西海岸，再穿越阿拉伯半島。在此，讓我們一起關注 2023 年達卡拉力大賽的快速指南。

達卡拉力大賽是什麼樣的賽事?

達卡拉力大賽是一項全地形越野車的長距離拉力賽。參賽者必須快速、多才多藝且熟悉這項賽事。 他們全天在崎嶇不平的路面上駕駛馳騁，因此爆胎和故障很常見，因此良好的機械知識就成為了優勢，工具包必不可少。

請觀賞上屆達卡拉力賽的亮點

21分鐘 達卡日報-賽後

這就是成為達卡車手所需要的嗎？

不，當然不是。 賽車手還必須能夠（以非常高的速度）讀懂他們面前的賽道以尋找障礙物的跡象，並能夠在各種地形上比賽，從沙丘到岩石山谷、山脈甚至沼澤。 此外，他們必須使用 GPS 和路線手冊從一個檢查站導航到另一個檢查站，否則可能會失去時間並受到判罰，可以說迷路也是冒險的一部分。

這聽起來像是一個很漫長的周末.. .

除了持續兩週，一個賽段大約 450 公里（280 英里），在整個賽事過程中超過 5,000 公里（3,100 英里）。 你和其他競爭者在露營地睡在帆布帳蓬裡，但不要擔心睡眠受到干擾，因為你要在黎明前幾個小時起床才能到達起跑線。然後你會在日落之後完成一天的行程。 總而言之，要參與，你需要健康、強壯，並且可能要有點受虐狂。

現在聽起來挺累人的

你可在賽事中點休息一天。

達卡拉力賽聽起來很艱難，那麼誰會參加？

這一切是如何發生的？

達卡拉力賽是法國冒險家Thierry Sabine的心血結晶，始於 1979 年的巴黎-達卡拉力賽，穿越法國到非洲，最後在塞內加爾的達卡結束。 在蒙地卡羅拉力賽之前，它即成為國際賽車運動日曆上的第一個重大賽事。

隨著達卡轉戰非洲，包括開羅甚至開普敦，這條路線多年來發生很大的變化。 2009 年，本賽事轉移到南美洲，在阿根廷、智利、秘魯和玻利維亞繼續比賽，他們駕駛通過安第斯山脈穿越阿塔卡馬沙漠。十年後，我們轉向亞洲，在沙烏地阿拉伯的土地上馳騁。

聽起來不像是在達卡附近……

不，但這是一條壯觀的路線，保持了達卡拉力賽的核心冒險、奇蹟和發現感。 2023 年，參賽者從紅海的海灘出發，穿過 Dawasir 山谷，翻山越嶺，然後在魯卜哈利沙漠(Empty Quarter )高聳的沙丘中度過三天，最後在阿拉伯灣的達曼結束。 這將是自 2014 年以來持續時間最長的賽事，即使是最資深的參賽者，也將面對一場嚴苛的考驗。

說到競爭對手，誰是達卡的明星？

在 80 年代和 90 年代，它由 Didier Auriol（法國）、Ari Vätanen（芬蘭）和 Stéphane Peterhansel（法國）等明星車手主導。 現在，有新一代的傳奇冠軍車手，如 Nasser Al-Attiyah、Carlos Sainz 和 Stéphane Peterhansel。

哦，他是當初Stéphane Peterhansel 的兒子嗎？

錯了，是同一個人。 強大的達卡先生已經 14 次贏得拉力賽冠軍，他的第一次勝利是在 1991 年。他騎摩托車完成了 5 次，駕駛汽車完成了 7 次，最近一次是在 2021 年。

In his element: Nasser Al-Attiyah is a four-time Dakar Rally champion © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

那麼誰是汽車類組的最愛呢？

衛冕冠軍的Al-Attiyah和Sainz都曾四次奪冠，而且是偉大的對手，當然，他們都不想看到另一方取得領先。

第一次獲勝的熱門人選當是去年獲得亞軍法國 WRC 的傳奇人物Sébastien Loeb。這是他迄今為止最好的成績，他將達卡桂冠納入他的九座世界拉力錦標賽的戰果似乎只是時間上的問題。 瑞典的 Mattias Ekström 贏得了從 DTM 到 World RX 和冠軍賽的所有賽事，所以期待他的到來。但是，一如既往，別忘了老將Peterhansel的威力。

Winner Sam Sunderland celebrates with 3rd-placed Matthias Walkner © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

等一下，你提到了摩托車。 還有摩托車賽嗎？

哦，是的，他們駕駛著巨大的 450cc 四衝程摩托車，帶有巨大的衝擊力、「橡膠發泡內胎」（Mousse Tire）和一個巨大的油箱，讓他們可以穿越沙漠。 導航變得更加困難，因為他們必須遵循路線手冊並閱讀他們前方的賽道，同時保持頭盔向下。 這就是Thierry Sabine本人第一次參加達卡比賽的方式，對許多人來說，這是最純粹的拉力賽。

不可能那麼困難吧!跟著前面的車手就行了啊？

主辦單位想得比你精。 今年特殊賽段有 A 路和 B 路，這意味著前面的車手可能和你走的路不一樣。 另一個新功能是為首先完成並打開下一賽段的參賽者提供獎勵時間 - 所以 2023 年達卡拉力賽就是2023將以最快的速度完成比賽。

KTM rider Toby Price is looking for a third Dakar winner's trophy © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

誰是摩托類組的最愛？

多年來一直在阿聯酋的沙丘上騎行，衛冕冠軍的Sam Sunderland將為其GasGas 車隊爭取機會，並希望從沙烏地阿拉伯的沙灘上奪得第三座冠軍頭銜。 隔壁的露營地，橙色的 KTM 帳篷擠滿了達卡的獲勝者，澳大利亞車手Toby Price（兩座）、奧地利車手 Matthias Walkner 和阿根廷人 Kevin Benavides（各一座）分享了四場勝利。 身高 1.88 米（6 英尺 2 英寸），留著鯔魚頭髮型，傳奇的Price在摩托車和卡車上主導了他心愛芬克沙漠的競賽。

好吧!達卡拉力賽是一項測試身體和機械的持久拉力戰

耐力、工程技能和導航？

正確。但是我們提到卡車了嗎？ Ignacio Casale騎行一輛四輪摩托車贏得了去年的比賽，現在正計劃用一輛 Tatra 卡車做同樣的事情。

那麼，達卡拉力賽有汽車、摩托車和卡車嗎？

這些是傳統的三巨頭類組，但也有四輪摩托車，最近競爭已經擴大到輕量級原型，輕量級全地形車SSV。 在這些車輛中可尋找 Francisco 'Chaleco' López、Cristina Gutiérrez 和年輕的美國人 Seth Quintero 及 Mitch Guthrie Jr.他們優異的表現。

今年稍早，Quintero 和他的副駕駛 Dennis Zenz 拿下驚人的 11 個賽段勝利——這是達卡拉力賽的新紀錄。 更值得注意的是，第二天的機械故障已經結束了他們徹底獲勝的機會，因此美國車手當會全力以赴爭取盡可能多的勝利。

In 2022, Cristina Gutiérrez was the first woman to win a stage since 2005 © Marcelo Maragni/Red Bul Content Pool

還有其他車輛你沒有告訴我們嗎？

自從我們移師沙烏地阿拉伯後，主辦方為老式拉力賽車增加了一項經典賽事，觀看老式VW Beetles、Fiat Pandas甚至Porsches在沙灘上奮力拼搏的場景，真的非常有趣。 今年，經典類組包括針對 20 世紀汽車的全新 Iconic Classic Club，以及針對沒有任何現代儀器的賽車Authentic Co-driver Challenge的挑戰。

Trailblazing: Stéphane Peterhansel in the astonishing Audi RS Q e-tron © DPPI/Red Bull Content Pool

現代汽車如何呢？

達卡拉力賽正由Sainz、Ekström 及 Peterhansel的奧迪混合動力車，結合可持續發展，並向綠色能源轉換的過程，開發更輕、更高效的車輛，並使用可再生生物燃料和合成燃料。 在接下來的幾年中，預計頂級賽車手將在低排放管理的新類組中競爭。

2023達下拉力賽甚麼時候開始？

從111年12月31日全速啟動，到 2023 年 1 月 14 日結束。

我在哪裡可以觀看達卡拉力賽？

在 Red Bull TV 上可觀賞達卡的每日報導，包括賽事各個賽段以及競爭對手間的採訪。