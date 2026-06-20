2027 達卡拉力賽路線揭曉

隨著 2027 年達卡拉力賽路線正式揭曉，焦點也轉向參賽者將在這場全球最艱難的拉力越野賽中面臨的重重挑戰。賽道旨在全面考驗參賽者的技術、耐力與導航能力，預計又將是一屆極具挑戰性的賽事。那麼，明年一月站上起跑線時，車手、騎士與各支車隊將面對什麼樣的考驗？

達卡拉力賽運動總監大衛・卡斯特拉(David Castera)在華沙介紹了賽事路線，以及將決定這場世界知名拉力越野賽第 49 屆賽事走向的主要挑戰。

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2027 達卡拉力賽重點資訊

日期： 2027 年 1 月 1 日至 15 日

起點與終點： 沙烏地阿拉伯阿布杜拉國王經濟城

特殊賽段總長： 5,320 公里

最長特殊賽段： 515 公里（第 10 賽段）

超過 400 公里的特殊賽段： 9 個

沙烏地阿拉伯舉辦屆數： 第八屆

01 這是 18 年來最長的達卡拉力賽路線

The Dakar Rally route for 2027 (click to expand) © Dakar Rally

在 2027 年的達卡拉力賽中，參賽者們將面臨一項巨大的挑戰。高達 5,320 公里的特殊路段（計時賽段）使這趟旅程成為 18 年來最長的路線。自該賽事離開非洲以來，也只有在南美洲舉辦的第一屆賽事擁有更長的競賽總長。

第 49 屆達卡拉力賽將於 2027 年 1 月 1 日在紅海沿岸的阿布杜拉國王經濟城起跑，並於 15 天後返回同一地點迎接終點。沿途參賽者將挑戰沙烏地阿拉伯廣闊的沙漠、山區與平原，賽事路線主要集中在該國西部與中部地區。

從賽段距離便可看出挑戰規模。13 個特殊賽段中，有 9 個超過 400 公里，而第 10 賽段更以艱鉅的 515 公里成為本屆賽事最長賽段。

02 騎士對賽事公告的反應

Luciano Benavides at the Dakar finish line in 2026 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

衛冕摩托車組冠軍 Luciano Benavides 表示：「我非常滿意這項規劃，因為我偏愛長距離特殊賽段，也喜歡在賽道上奔馳數個小時。這正是達卡的精神所在——不僅考驗勇氣與駕駛技術，也考驗耐力、韌性和體能。」

「如此漫長的賽程肯定會是一項獨特的挑戰。只有身心都足夠堅韌的騎士，才有機會爭奪勝利。這正合我意，我會做好準備。我迫不及待想重返沙烏地阿拉伯，也會竭盡全力衛冕冠軍。自今年一月以來，我比任何人都更清楚，在這場比賽中，必須奮戰到最後一刻。」

這位阿根廷騎士非常清楚自己在說什麼。Benavides 在 2026 年達卡拉力賽中以戲劇性的方式奪冠，總成績僅領先Ricky Brabec 兩秒。上方由Marcin Kin拍攝、記錄這位冠軍騎士衝過終點線的照片，早已躋身賽車運動史上最令人難忘的影像之一。

03 路線亮點與馬拉松賽段

Daniel Sanders had some company on the route in 2026 © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

賽事將於 1 月 1 日以 30 公里的序幕賽揭開序幕，隨後車隊將向北挺進。

賽事路線的重要節點包括：

1 月 5 日——在哈伊勒展開為期兩天的停留。

第 4 賽段——在大內夫得沙漠進行繞圈賽段

第 6 與第 7 賽段——組合式馬拉松賽段

比沙(Bisha)休息日

1 月 12 日——返回比沙

1 月 13 日——第二個為期兩天的馬拉松賽段展開

最後一場特殊賽段 – 50公里

參賽者將於 1 月 12 日返回比沙，並於次日出發前往第二階段的馬拉松挑戰。在那之後，他們與終點線之間就只剩下一個短短 50 公里的最後特殊路段。

04 更多沙地、全新地形，以及更艱難的導航挑戰

主辦單位也新增了三個設於全新區域的特殊賽段，讓賽事增添更多不確定性。與近幾屆相比，選手將面對更多沙地，並需應付高速賽道、崎嶇岩石地形，以及更複雜的導航路段。

David Castera and Kevin Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation 我們所做的一切，都是為了讓這場拉力賽更加精彩刺激。 David Castera

賽事難度也因每個賽段開始前所提供的資訊減少而進一步提升。選手將有更少時間準備，並被迫在比賽途中即時作出更多判斷。在這場任何失誤都可能付出沉重代價的拉力賽中，導航能力的重要性，或許將與純粹的速度不相上下。

Castera解釋道：「我們所做的一切，都是為了讓這場拉力賽盡可能精彩刺激。達卡拉力賽是屬於頂尖高手的舞台，必須全面考驗選手的各項能力。」

「在不同類型的挑戰之間取得正確的平衡非常重要。我們希望每一屆賽事都能對參賽者進行全面的考驗。這並不是要給予特別快的車手或優秀的領航員某種優勢。」

「要設計一個既能高速奔馳、又在導航方面充滿挑戰的賽段並不容易，但並非不可能。這正是我們努力追求的理想目標。」

05 歷來最長的沙烏地阿拉伯達卡拉力賽

The Marathon bivouac in Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

達卡拉力賽在其歷史上曾橫跨三大洲，但如今沙烏地阿拉伯已穩固確立為賽事的主場。在歐洲與非洲舉辦29屆、南美洲舉辦11屆之後，2027年達卡拉力賽將迎來在阿拉伯半島舉行的第九個年頭。

這也將成為歷來規模最大的沙烏地阿拉伯站，特殊賽段總里程將首次突破5,000公里，創下達卡拉力賽在當地舉辦以來的新紀錄。

馬拉松營地解析

兩個馬拉松賽段將帶來截然不同的過夜體驗：

第一個馬拉松營地： 簡陋的「避難所」式營地，不設任何便利設施，提供軍用口糧。

第二個馬拉松營地： 禁止提供技術支援，但參賽者可使用廁所與餐飲設施。

06 沙烏地阿拉伯仍有更多值得發掘之處

Castera表示，儘管沙烏地阿拉伯自2020年起便開始舉辦這項賽事，但這片土地仍遠未被完全探索：「沙烏地阿拉伯幅員遼闊，仍有許多值得發掘之處。達卡拉力賽已經探索過許多地區，包括著名的魯卜哈利沙漠，但依然還有大量未知之地等待我們去發現。」

There's still plenty of exploring left to do in Saudi Arabia © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

「我們顯然還遠未完全發掘沙烏地阿拉伯的潛力。目前，我們正專注於即將到來的這一屆賽事。我深信，這將為參賽者、車隊與車迷帶來一段難以忘懷的體驗。」