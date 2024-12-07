2025 達卡拉力大賽長征冒險挑戰7,700公里

比賽將於1月3日在比沙展開高速29公里的序幕賽段。隨後，48小時計時賽和馬拉松賽段將在拉力賽的第一週內接連登場，直接進入激烈的比拼。成功克服這些挑戰的參賽者，將於1月10日在海勒享受一天寶貴的休息。

2025年達卡拉力賽第二週所有的賽道都通向「空曠之地」沙漠。在沙烏地阿拉伯最具挑戰性的沙丘中，本屆比賽的勝負將見分曉。終點方格旗將於1月17日在舒拜塔揚起，任何抵達終點的參賽者都可被視為真正的冠軍。我們一起來看看完整的路線資訊：

Saudi Arabia has no shortage of stunning landscapes © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

01 序幕賽段 – 1月3日

起點: 比沙（Bisha）

終點: 比沙（Bisha）

總距離: 79公里

特殊賽段: 29公里

拉力賽在比沙的達卡起始營地展開序幕賽段，全長29公里。頂尖車手將在寬闊的碎石賽道上全力衝刺，爭奪領先位置，因為各組別前十名的參賽者將獲得選擇次日第一個完整賽段起跑位置的權利。

02 賽段 1 – 1月 4日

起點: 比沙 （Bisha）

終點: 比沙（Bisha）

總距離: 500公里

特殊賽段: 412公里

沙丘尚未出現，但這段412公里的計時賽段將包含幾乎所有可以想像的地形。在整個比賽過程中，車手需面臨艱難的決策，選擇正確的速度和路線。

03 賽段 2 (48小時計時賽) – 1月5-6日

起點: 比沙（ Bisha）

終點: 比沙（Bisha）

總距離： 1,057公里

特殊賽段: 965公里

這是48小時計時賽段！這種突破性的賽制將在達卡的兩天內跨越超過1,000公里，這是該賽事的第二次登場。車隊將於1月5日上午進入賽段，當下午5點鐘響起時，參賽者必須在抵達的下一個休息區停下（路線上共有六個休息區）。然後，在1月6日上午，必須完成剩下的965公里計時賽段。在這個艱鉅的賽段中，需特別注意機械狀況，以避免被甩在後面。

It's easy to get lost out there © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool Red Bull's Toyota racers kick up Saudi desert dust © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

04 賽段 3 – 1月 7日

起點: 比沙（Bisha）

終點: Al Henakiyah

總距離: 845公里

特殊賽段: 496公里

拉力賽將最後一次離開比沙，向北前往Al Henakiyah。起始路段將極具技術性，特別是對摩托車手來說是一項考驗。隨後，隨著車隊前進至當晚的新駐地，速度將逐漸提升。

05 賽段 4 (馬拉松第1階段 ) – 1月 8日

起點: Al Henakiyah

終點: AlUla

總距離: 588公里

特殊賽段: 415公里

在達卡拉力賽中，毫無喘息的機會，第4賽段再次證明了這一點，這是本屆馬拉松賽段的第一部分。當參賽者深入壯麗的AlUla峽谷時，他們必須在風險與回報之間找到平衡——並記得攜帶自己的工具包。

06 賽段 5 (馬拉松第2階段) – 1月 9日

起點: Al Ula

終點: 海耶勒（Hail）

總距離: 491公里

特殊賽段: 428公里

根據馬拉松賽段規則，參賽者在前一晚需與技師分開，這意味著任何必要的維修都必須獨自完成。在前往海勒的路上，賽道將經典地結合沙地與岩石路段，隨著拉力賽接近中途點。

Navigating the endless valleys of the Dakar © DPPI/Red Bull Content Pool Saudi Arabia keeps the amazing scenery coming on every stage © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07 休息日 – 1月 10日

地點: 海耶勒（Hail）

在達卡拉力賽第一週的艱苦挑戰後，車隊在海耶勒得到了寶貴的休整時間。海耶勒位於北方的沙默山與南方的薩爾瑪山之間，曾是阿拉伯沙漠的首都。在這個合適的地點，參賽者得以回顧拉力賽的第一週，並為接下來的挑戰做好準備。

08 賽段 6 – 1月 11日

起點: 海耶勒（Hail）

終點: Al Duwadimi

總距離: 829公里

特殊賽段: 606公里

對於仍在比賽中的參賽者來說，好消息是比賽只剩下一週。壞消息是，拉力賽第二週開始的賽段比之前的更長。第六賽段包含沙丘，即使是最有經驗的沙漠車手也可能在其中迷失方向。

09 賽段 7 – 1月12日

起點: Al Duwadimi

終點: Al Duwadimi

總距離: 745公里

特殊賽段: 481公里

第七賽段是本屆達卡拉力賽中五個賽段之一，兩輪和四輪的參賽者將走上不同的路線。這無疑為汽車組增添了挑戰，因為終極組的車隊在賽段上將無法跟隨摩托車留下的沙地痕跡。然而，另一方面，這也意味著汽車組可以更早出發，因此有更大的機會在夜幕降臨前完成賽段。

The Empty Quarter desert is still the star of the show © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool 預期將是一場體能、心理與機械的消耗戰。

10 賽段 8 – 1月 13日

起點: Al Duwadimi

終點: 利雅德（Riyadh）

總距離: 733公里

特殊賽段: 487公里

達卡拉力賽的組織者將第八賽段（從Al Duwadimi到沙烏地阿拉伯首都利雅德）描述為「繁忙且多變」。此時，領先榜單已經成形，我們將知道誰在沙漠中爭奪榮耀。據悉，這將是一場「體能、心理和機械的消耗戰」。

11 賽段 9 – 1月 14日

起點: 利雅德（Riyadh）

終點: 哈拉德（Haradh）

總距離: 589公里

特殊賽段: 357公里

第九賽段將從利雅德到哈拉德，這是一段相對較短的行程，計時賽段長度為357公里。達卡拉力賽此時進入戰略日益重要的階段。隨著空曠之地沙漠的巨大沙丘出現在地平線上，每個賽段的起始位置變得至關重要。

12 賽段 10 – 1月 15日

起點: 哈拉德（Haradh）

終點: 舒拜塔（Shubaytah）

總距離: 638公里

特殊賽段: 119公里

如果你看到計時特別賽段僅有119公里，認為拉力賽的組織者對參賽者太過仁慈，那就再想想吧！現在，我們已深入空曠之地沙漠，而達卡的最後三天將全程在這個區域進行，這裡擁有高達250米的巨大沙丘。

13 賽段 11 – 1月 16日

起點: 舒拜塔（Shubaytah）

終點: 舒拜塔（Shubaytah）

總距離: 506公里

特殊賽段: 280公里

在本屆達卡拉力賽的倒數第二個賽段，一切仍充滿變數。在空曠之地沙漠中競速的不可預測性意味著，一個小失誤就可能抹去超過一小時的領先優勢。在第11賽段，卡車組將採用獨立於其他車隊的路線，讓這些「巨獸」能夠真正地相互挑戰，推向極限。

Pure satisfaction on the Dakar’s finish line © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14 賽段 12 – 1月 17日

起點: 舒拜塔（Shubaytah）

終點: 舒拜塔（Shubaytah）

總距離: 205公里

特殊賽段: 134公里

終於迎來了2025年達卡拉力賽的最後一個賽段！車隊將集合進行集體出發，為沙漠打造一場特別的視覺盛宴，隨後衝向最後的終點線。獲勝者將捧起獎盃，但每一位完成這屆達卡的參賽者理應感到無比自豪與驕傲。