每一舞步都其來有自：淺談 Dancehall 與 House 舞風

Dancehall 是一種高能量舞蹈，你會跳到連褲子撕裂也不在乎，當你開始跳舞就會知道要揮灑全力。 Xpressionz 舞團舞者 Dansa Bling

當蕾哈娜、尚恩保羅（Sean Paul）和碧昂絲等藝人將 dancehall 風格在大眾流行音樂掀起潮流，人們開始回溯在他們之前將其風格注入北美的音樂人如Patra、Lady Saw、Shaggy、Shabba 和 Super Cat等代表人物，接著再尋著他們的脈絡一路到了牙買加。

Dancehall by Michelle Bambaii © Dereck Hard

Dancehall 包羅萬象的文化底蘊

約於50 年代晚期、60 年代初，牙買加首都的京斯敦（Kingston）城市興起各家讓年輕人聚會跳舞的舞場（dance hall），而人們去那些地方也真的就是盡情跳舞。這些舞場的音樂來自當地人運用原本作為街頭派對音樂的伴音系統（sound system）；MC 主持人、DJ兼技師，器材上便是發電機、唱盤和可攜式大喇叭，放送早期的電鬼音樂像是斯卡曲風（ska）、慢拍搖滾（rocksteady）和美國那時的節奏藍調，甚至後來的 dub。

懂得帶動氣氛的DJ會和著伴奏曲以唸歌方式加入一些歌詞來添加律動（牙買加方言稱「riddims」），與後來嘻哈文化裡的饒舌形式相近，也就是牙買加 DJ文化裡所稱的「toasting」（祝酒致意）。這樣的手法也讓當時不少 DJ 樹立個人風格像先驅 Count Machuki、Sir Lord Comic、King Stitt，隨後U-Roy及 Sugar Minott等燃起最初的 dancehall 雛形靈光。

Bob Marley © Graham Wiltshire/Redferns

隨著牙買加的雷鬼音樂穿越島界被帶入歐美，音樂風格的不斷變形和衍生，70 年代後的牙買加，如Yellowman 和 U-Roy 等DJ所製作的音樂，不但定義了現代dancehall曲風；爾後像是 General Echo 將歌詞加入偏向性和性事表達也就是所謂的「slackness」風格與巴布馬利（Bob Marley）流派其重視靈性與社會關懷的雷鬼風格也形成明顯分界。Dancehall 音樂風格的豐富與多樣性，有著雷鬼根底其源於身體的感知和脈動，其舞風也與牙買加、非洲的文化傳統和習俗形制密不可分。

Dancehall 舞風的骨幹來自於牙買加的傳統祭儀歌舞，主要藉鑑則大略包含了16種節奏型舞蹈其出自不同的文化習俗，像是摩爾鎮的馬隆（Maroon）又稱為克羅曼蒂（Koromanti）、療癒之舞的 Myal 和分支舞流 Gumbay、源自中西部剛果文化的 Kumina、Revival 祈舞、Rasta、詹卡努（Junkanoo）喜慶舞、慶祝解放日的 Bruckings、加勒比海穆斯林的 Hosay 祭儀、Burru 擊鼓樂、喪葬儀式之舞的Dinki Mini、源於西非的喪葬喜慶 Ettu 舞、逝者之舞 Gerreh、作為娛樂表演的托托舞 Tambu、民俗舞蹈 Zella，以及在奴隸制時代男女對跳的的舞 Quadrille且又包括舞廳（ballroom）、營地（camp）和康特拉（Contra）三種Quadrille風格。

Dancehall 舞風如今雖是風靡全球且在街舞中也常見結合的舞蹈，但大多數的 dancehall 舞者對其精神始終不離他們出身所在地的連結，進而從該地的舞蹈文化裡汲取靈感，不光是舞者，音樂製作人和DJ也是如此，對於身份認同和文化的認知有清晰的脈絡。

台灣Dancehall舞風代表

Jill Chen © Red Bull Taiwan

陳玉姬（JILL CHEN)，隸屬 Ragga Flu、Street Monster和南姬金果舞團。曾拿下 2012年女力 2 on 2 Freestyle Battle 冠軍及隔年的亞軍，2014 年，她參加香港澳門主辦的 Rootsrider 1 on 1 Dancehall 對戰大賽拿下冠軍、2015 年參加台灣 Wah Gwaan 一對一Dancehall 尬舞大賽奪得冠軍，2022年則參加 Taipei Bboy City 校對校尬舞傳說獲得冠軍。她熱愛 dancehall 舞風運用身體的方法，既狂野又奔放，在她深入鑚研舞風之後，讓她覺得更迷人的是其音樂和文化本身；不同類型的 dancehall 和 雷鬼音樂，都能讓她呈現不同的自我面向，用舞蹈來述說自己的故事。

Marjory © [unknown]

如水般律動、靭感十足的浩室舞風（House Dance）

浩室音樂之所以製成必與身體律動相隨緊連。 作家暨學者 Hillegonda C. Rietveld，《This Is Our House》

當銳舞（rave）文化在歐美從 80年代一路發展至90年代末，延伸出各式流派，至千禧年前後時期，引起媒體對銳舞的關注並導入主流，夜生活和跳舞緊緊相連的熱潮也帶入正試圖自 911 恐怖攻擊事件重新振作的美國。新一代的派對份子懷舊起 70、80年代的地下浩室場景，那種烏托邦精精神使他們嘗試在千禧年後的派對上重現。近似美國大蕭條時期的逃避現實主義電，愈是困難的時期，人們愈渴望尋求美好時光和非暴力的社群集會，跳舞，向來是最好的抒發及災難過後重新與人在公共空間建立連結的方式之一。

與銳舞的沉浸式狂歡狂舞不同的是，浩室的舞蹈形式是互動的、具表演性和即興手法，其中「氛圍」便是浩室音樂和舞風的重要基石，充滿感官式的刺激和強烈的解放感，讓舞者能在身體和精神上承載派對的節奏。80 年代初期，浩室舞風開始在地下舞廳引起注目。以紐約城市來說，傳奇夜店 Studio 54 歇業後，開始流行起閣樓派對。有別於舞廳的大空間，空間縮小的閣樓給人不一樣的私密感，舞者在這些派對裡的跳舞風格更敢於展現性感面也更自由，動作上加了很多地板技巧，甚至會在地上灑嬰兒爽身粉增加滑力，跳起視覺感十足的旋轉和滑步，也就是所謂的「lofting」。

House Dance routine by MaMSoN © [unknown]

加上浩室舞風也混入了當時同志跳舞文化所帶起的 voguing和waacking，自我的解放成為當時許多舞者的舞蹈軸心，這些派對也成為開創實驗舞蹈的溫床，擅長不同舞蹈領域的像是芭蕾舞、踢踏舞、爵士舞者和霹靂舞等不同類型的舞者都參與當時的場景並融合彼此的舞技作結合。80年代中期，浩室舞風加入更多嘻哈文化的街舞風格，以及Running Man、Alf 和 James Brown 等舞步。現今許多浩室舞者也是霹靂舞好手出身，像浩室舞后 Marjory Smarth 便是其中之一。另外像是編舞家 Sekou（Tony 「Sekou Heru」 Williams）則將武術般巴西 Capoeira 舞融入浩室也樹出獨特個人風格。

此外，芝加哥和鄰近的底特律其豐厚的 techno 和acid house 音樂地景，讓當地浩室舞風帶有更硬派的舞蹈動作，甚至能給人充滿爆發力的視覺感。發展自芝加哥 Warehouse 與 Power Plant 的浩室舞風，其中一種獨帶彈跳感，和身體漣漪視覺效果動作的「jacking」便是當地特有的風格。浩室舞風與 dancehall 同樣都是融合眾多舞派與不同地方文化的大熔爐，從舞蹈來認識世界與歷史，這兩個舞風便是最佳例證。

台灣House舞風代表

JuAnn © Red Bull Taiwan

李婕安(JUANN)，隸屬 Rave Days與仙女舞團，2012年參加 Share Your Love 尬舞大賽拿下冠軍，2015年拿下 Hip Hop4Lady冠軍及隔年同賽事亞軍。2020年參加 In Da House House 2on2 大賽奪得冠軍並在隔年與今年連三冠。 JuAnn表示她之所以熱衷於浩室舞風，一切都是出自於浩室音樂的的迷人律動。

※ 文獻參考出處：

Tabanka Dance Ensemble: https://tabankadance.com/caribbean-dance-index/

Dancehall: The Rise of Jamaican Dancehall Culture by Beth Lesser

C'mon to My House': Underground-House Dancing by Sally R. Sommer, (2001)

Reading Religion and Spirituality in Jamaican Reggae Dancehall Dance: Spirit Bodies Moving by ’H’ Patten

This is Our House: House Music, Cultural Spaces and Technologies by Hillegonda C. Rietveld

Dubwise: Reasoning from the Reggae Underground by Klive Walker