Dania Akeel poses for a portrait during Testing for Dakar 2024 in Merzougha, Morocco on October 9, 2023.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally

奮力爭取成功-Dania Akeel 的崛起

沙烏地阿拉伯拉力賽明星Dania Akeel 正為她迄今為止最艱難的挑戰做準備。是什麼激勵她在2025年達卡拉力賽創造歷史？
由 Tim Sturtridge 編寫
4 min readPublished on

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Dakar Rally 2025

The Dakar Rally 2025 challenges hundreds of competitors to race across Saudi Arabia's epic landscapes in the ultimate test of endurance.

Saudi Arabia

丹妮亞·阿基爾 - Dania Akeel

沙烏地阿拉伯車手 Dania Akeel 曾是一名摩托車賽車手，於 2021 年進入越野拉力賽的世界，並在 2022 年首次參加達卡拉力賽中獲得第八名。

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Summary

  1. 1
    Dania Akeel的戰略思維與教育如何塑造她的拉力賽旅程
  2. 2
    Dania Akeel 拉力賽旅程的轉折點
  3. 3
    營地的友誼：比賽的縮影
  4. 4
    下一個挑戰：2025年達卡拉力賽
沙烏地阿拉伯拉力賽車手Dania Akeel是賽車界冉冉升起的新星，她的旅程可以追溯到在阿聯酋的週末摩托車賽道比賽，這項休閒活動激勵了她對速度的熱愛。然而，真正讓她轉向拉力賽的是在家鄉舉辦的達卡拉力賽。「在沙漠中騎四輪摩托車長大，拉力賽對我來說感覺很自然，」她回憶道。
她首次以觀眾身份接觸達卡拉力賽時點燃了熱情，但真正促使她轉型的是2021年的疫情。隨著旅行受到限制，她將注意力轉向沙烏地阿拉伯的拉力賽場，發現了一條無縫且刺激的賽車新道路。如今，準備迎接2025年第四次達卡拉力賽的Dania ，回顧了她從觀眾到前十名選手的旅程，展現了每一步中的堅韌與雄心。
Dania Akeel celebrates at Rally Du Maroc 2024 finish line.

Dania Akeel can always count on local support at the Dakar Rally

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

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Dania Akeel的戰略思維與教育如何塑造她的拉力賽旅程

Akeel 根深蒂固的好奇心以及她在現代歷史、政治和國際商務方面的學歷，為她在拉力賽中的條理化方法奠定了基礎。她並未直接投入比賽，而是花時間研究賽事的內部運作。2021年，她受沙烏地阿拉伯汽車與摩托車聯合會之邀，在達卡拉力賽期間協助管理社交媒體，正是在這段時間，她深入了解了賽事的運作。
Dania Akeel is seen at second stage of the Rally Du Maroc 2024 in Zaghura, Morocco on October 8, 2024.

Dania Akeel crests a Moroccan dune

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

拉力賽感覺很自然。
丹妮亞·阿基爾 - Dania Akeel
作為觀眾的期間，Akeel 觀察到了賽事的複雜性以及在12天內完成超過8,000公里拉力賽所需的龐大後勤支援。她回憶說，最令人印象深刻的發現是拉力賽的兩個競賽營地（車手營地）設置得幾乎一模一樣，細緻到每一個細節，這凸顯了每個賽段背後所需的周密規劃。
「我第一次參加時發現，實際上有兩個營地隨著拉力賽一起移動。一個是我們醒來準備當天賽段的營地，另一個則是在我們目的地設置的完全相同的營地。這種規劃的水平真是令人難以置信，」Akeel 說道。
02

Dania Akeel 拉力賽旅程的轉折點

她早期參加達卡拉力賽時，最具影響力的時刻之一來自與達卡拉力賽首位女性冠軍 Jutta Kleinschmidt,的對話。Akeel形容Kleinschmidt是她的靈感來源，因為她展現了對這項運動的專業精神和熱情。
Dania Akeel and Stephane Duple are seen at the firsst stage of Abu Dhabi Desert Challenge 2024 in Abu Dhabi , UAE on February 27, 2024

Dania Akeel puts the pedal down at the Abu Dhabi Desert Challenge

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在沙丘中，Dania，只要繼續前進，繼續前進！
Jutta Kleinschmidt
「我告訴Jutta ，沙丘讓我感到害怕。她告訴我：『在沙丘中，Dania，只要繼續前進，繼續前進！』我一直提醒自己這句建議，」 Akeel 說道。
這項建議，加上她對各位選手駕駛技術的觀察，對於Akeel 理解比賽的心理與身體需求至關重要。
03

營地的友誼：比賽的縮影

Akeel 將達卡拉力賽的營地形容為一個「移動村莊」，強調儘管比賽壓力巨大，但這裡的氛圍能促進選手與車隊之間的友誼。「人們互相幫助，分享消息，面對面保持聯繫。這就像回到了更簡單的時代，」 Akeel 補充道。「但沒錯，我確實常常迷路！這裡太大了，而且一切看起來都一樣！」
04

下一個挑戰：2025年達卡拉力賽

Dania Akeel and Stephane Duple race during stage two of the Dakar Rally 2024 from Al Henakiyah to Al Duwadimi, Saudi Arabia on January 7, 2024.

Akeel says her home nation is 'a perfect match' for the Dakar

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

已經在達卡拉力賽取得前十名成績的Akeel，正在為她的第四次職業參賽——2025年賽事做準備。比賽將於1月3日開始。達卡拉力賽過去五年一直在沙烏地阿拉伯舉行，該國提供了多樣化的地形——從沙丘和岩石到碎石和沙漠——使其成為世界上最艱難拉力賽的理想地點。Akeel表示：「沙烏地阿拉伯的地形多樣性令人難以置信。這裡有沙地、岩石、碎石和沙丘——一切都能幫助車手磨練技術。這是一個令人驚豔的國家，多樣化的地形使它與達卡完美契合。這不僅是一場比賽，更是一場冒險。」
2025年達卡拉力賽將在12個計時特殊賽段中行駛7,759公里，從比沙開始，最終在舒拜塔結束。這場拉力賽不僅僅是一場比賽——它更是一段展現韌性、戰略與堅定意志的旅程，參賽者包括經驗豐富的老手、新崛起的明星以及致力於環保技術的先行者，他們都在爭奪勝利。
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Dakar Rally 2025

The Dakar Rally 2025 challenges hundreds of competitors to race across Saudi Arabia's epic landscapes in the ultimate test of endurance.

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丹妮亞·阿基爾 - Dania Akeel

沙烏地阿拉伯車手 Dania Akeel 曾是一名摩托車賽車手，於 2021 年進入越野拉力賽的世界，並在 2022 年首次參加達卡拉力賽中獲得第八名。

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