奮力爭取成功-Dania Akeel 的崛起

沙烏地阿拉伯拉力賽車手 Dania Akeel 是賽車界冉冉升起的新星，她的旅程可以追溯到在阿聯酋的週末摩托車賽道比賽，這項休閒活動激勵了她對速度的熱愛。然而，真正讓她轉向拉力賽的是在家鄉舉辦的達卡拉力賽。「在沙漠中騎四輪摩托車長大，拉力賽對我來說感覺很自然，」她回憶道。

她首次以觀眾身份接觸達卡拉力賽時點燃了熱情，但真正促使她轉型的是2021年的疫情。隨著旅行受到限制，她將注意力轉向沙烏地阿拉伯的拉力賽場，發現了一條無縫且刺激的賽車新道路。如今，準備迎接2025年第四次達卡拉力賽的Dania ，回顧了她從觀眾到前十名選手的旅程，展現了每一步中的堅韌與雄心。

Dania Akeel can always count on local support at the Dakar Rally © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

01 Dania Akeel的戰略思維與教育如何塑造她的拉力賽旅程

Akeel 根深蒂固的好奇心以及她在現代歷史、政治和國際商務方面的學歷，為她在拉力賽中的條理化方法奠定了基礎。她並未直接投入比賽，而是花時間研究賽事的內部運作。2021年，她受沙烏地阿拉伯汽車與摩托車聯合會之邀，在達卡拉力賽期間協助管理社交媒體，正是在這段時間，她深入了解了賽事的運作。

Dania Akeel crests a Moroccan dune © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 拉力賽感覺很自然。 丹妮亞·阿基爾 - Dania Akeel

作為觀眾的期間，Akeel 觀察到了賽事的複雜性以及在12天內完成超過8,000公里拉力賽所需的龐大後勤支援。她回憶說，最令人印象深刻的發現是拉力賽的兩個競賽營地（車手營地）設置得幾乎一模一樣，細緻到每一個細節，這凸顯了每個賽段背後所需的周密規劃。

「我第一次參加時發現，實際上有兩個營地隨著拉力賽一起移動。一個是我們醒來準備當天賽段的營地，另一個則是在我們目的地設置的完全相同的營地。這種規劃的水平真是令人難以置信，」Akeel 說道。

02 Dania Akeel 拉力賽旅程的轉折點

她早期參加達卡拉力賽時，最具影響力的時刻之一來自與達卡拉力賽首位女性冠軍 Jutta Kleinschmidt,的對話。Akeel形容Kleinschmidt是她的靈感來源，因為她展現了對這項運動的專業精神和熱情。

Dania Akeel puts the pedal down at the Abu Dhabi Desert Challenge © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 在沙丘中，Dania，只要繼續前進，繼續前進！ Jutta Kleinschmidt

「我告訴Jutta ，沙丘讓我感到害怕。她告訴我：『在沙丘中，Dania，只要繼續前進，繼續前進！』我一直提醒自己這句建議，」 Akeel 說道。

這項建議，加上她對各位選手駕駛技術的觀察，對於Akeel 理解比賽的心理與身體需求至關重要。

03 營地的友誼：比賽的縮影

Akeel 將達卡拉力賽的營地形容為一個「移動村莊」，強調儘管比賽壓力巨大，但這裡的氛圍能促進選手與車隊之間的友誼。「人們互相幫助，分享消息，面對面保持聯繫。這就像回到了更簡單的時代，」 Akeel 補充道。「但沒錯，我確實常常迷路！這裡太大了，而且一切看起來都一樣！」

04 下一個挑戰：2025年達卡拉力賽

Akeel says her home nation is 'a perfect match' for the Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

已經在達卡拉力賽取得前十名成績的Akeel，正在為她的第四次職業參賽——2025年賽事做準備。比賽將於1月3日開始。達卡拉力賽過去五年一直在沙烏地阿拉伯舉行，該國提供了多樣化的地形——從沙丘和岩石到碎石和沙漠——使其成為世界上最艱難拉力賽的理想地點。Akeel表示：「沙烏地阿拉伯的地形多樣性令人難以置信。這裡有沙地、岩石、碎石和沙丘——一切都能幫助車手磨練技術。這是一個令人驚豔的國家，多樣化的地形使它與達卡完美契合。這不僅是一場比賽，更是一場冒險。」